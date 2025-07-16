Спотовая торговля MYX теперь доступна на MEXC. Вы также можете посетить страницу MEXC Airdrop+, чтобы принять участие в событии аирдропа MYX. По мере быстрого развития технологии блокчейн децентрализоСпотовая торговля MYX теперь доступна на MEXC. Вы также можете посетить страницу MEXC Airdrop+, чтобы принять участие в событии аирдропа MYX. По мере быстрого развития технологии блокчейн децентрализо
Что такое MYX Finance? Новая модель торговли деривативами ончейн

16 июля 2025 г.MEXC
MYX Finance
FINANCE
DeFi
USDCoin
Эфириум
Спотовая торговля MYX теперь доступна на MEXC. Вы также можете посетить страницу MEXC Airdrop+, чтобы принять участие в событии аирдропа MYX.

По мере быстрого развития технологии блокчейн децентрализованные финансы (DeFi) продолжают развиваться благодаря постоянным инновациям. Торговля деривативами, ключевой сегмент DeFi, претерпевает значительные изменения. Однако высокие входные барьеры, сложные операции и значительные проскальзывания как на централизованных, так и на децентрализованных биржах (DEX) затрудняют торговлю многих обычных инвесторов. В связи с этим MYX Finance была создана для решения таких проблем с помощью технологических инноваций, обеспечивающих равный доступ к альфа-трейдингу для всех.

1. Введение в MYX Finance


MYX Finance – это протокол криптовалютных деривативов, разработанный D11 Labs, и первый бессрочный DEX, в котором реализована абстракция сети. Имея единый аккаунт, пользователи могут торговать в нескольких сетях, не переключая кошельки и не оплачивая комиссию за мост кроссчейн. Платформа поддерживает различные активы, включая USDC, USDT, ETH, BTC, BNB и SOL, и предлагает бессрочные контракты с кредитным плечом до 50x. Ее цель – объединить плавную торговлю на централизованных биржах с безопасностью децентрализации.

Поддерживаемый такими крупными инвесторами индустрии, как Sequoia China, HashKey Capital и Consensys, MYX демонстрирует взрывной рост как на Linea, так и на BNB Chain, быстро становясь самым быстрорастущим протоколом деривативов в 2024 году, и широко рассматривается как главный конкурент Hyperliquid.

2. Ключевые особенности MYX Finance


Механизм MPM: В основе MYX лежит запатентованный механизм MPM (Matching Pool Mechanism), который интеллектуально сопоставляет лонг и шорт позиции, обеспечивая торговлю без проскальзываний, низкие комиссии и высокую эффективность использования капитала. В отличие от традиционных моделей книги ордеров, MPM не зависит от высокого TVL для поддержания стабильной ликвидности и обеспечения эффективного торгового процесса, что значительно снижает торговые издержки для пользователей.

Единый аккаунт: Пользователи могут торговать деривативами в нескольких сетях и и несколькими активами, используя единый аккаунт, без необходимости менять кошельки, использовать мосты кроссчейн или платить комиссию за газ. Такая конструкция обеспечивает бесшовную торговлю, подобную CEX, с децентрализованной инфраструктурой.

Бесшовная торговля: Функция бесшовной торговли MYX Finance использует технологию шифровальной абстракции, чтобы объединить безопасность DEX с удобством CEX. С помощью одноразовой авторизации пользователи могут торговать в любое время без повторных подтверждений подписи или предоплаты за газ, что значительно повышает эффективность исполнения.

Листинг, не требующий дополнительных разрешений: MYX поддерживает листинг, не требующий дополнительного разрешения любых новых активов, включая мемкоины на ранних стадиях и активы с большим потенциалом и низкой капитализацией. При условии одобрения сообщества эти токены могут получить доступ к глубоким рынкам ликвидности на платформе.

Высокое кредитное плечо и низкие комиссии: MYX предлагает кредитное плечо до 50x с чрезвычайно низкими торговыми комиссиями, не уступающими централизованным биржам, и обеспечивает высококонкурентные ставки финансирования.

3. Цена токена MYX: Токеномика и использование


3.1 Обзор токена MYX


Распределение MYX тщательно структурировано, чтобы вознаградить ранних сторонников, стимулировать участие сообщества и расширить возможности инвесторов, поддерживая долгосрочный рост экосистемы. Общее предложение составляет 1 000 000 000 токенов MYX, распределенных следующим образом:

Награды сообщества: 450 000 000 MYX (45%)
Команда и консультанты: 200 000 000 MYX (20%)
Институциональные инвесторы: 200 000 000 MYX (20%)
Первоначальная ликвидность сообщества: 100 000 000 MYX (10%)
Будущие резервы: 50 000 000 MYX (5%)


3.2 Использование токена MYX


MYX – это основной токен, лежащий в основе уровня ликвидности MYX Finance с абстракцией сети и предназначенный для извлечения ценности в рамках всей платформы. Его основные функции включают:

Управление: Держатели MYX могут принимать участие в принятии управленческих решений, включая голосование по направлению развития платформы и ключевым правилам протокола.
Вознаграждения за стейкинг: Пользователи могут совершать стейкинг токенов MYX на платформе, чтобы получить дополнительную прибыль. Стейкеры получают часть торговых комиссий в качестве вознаграждения, а также получают право на участие в управлении.
Механизм стимулирования: MYX служит в качестве поощрительного токена, вознаграждающего пользователей, которые вносят вклад в экосистему платформы, таких как поставщики ликвидности, трейдеры и разработчики.
Расширение кроссчейн: MYX сыграет важную роль в расширении протокола в различных экосистемах блокчейна, поддерживая торговлю кроссчейн и совместимость активов.

4. Как купить MYX на MEXC?


MYX Finance решает ключевые проблемы традиционной торговли деривативами DeFi с помощью инновационного механизма MPM и системы аккаунтов с абстракцией сети. Предлагая пользователям опыт, близкий к опыту централизованных бирж, и сохраняя при этом прозрачность и безопасность децентрализации, MYX предлагает убедительное решение для следующего поколения торговли ончейн. По мере роста экосистемы и дальнейшего развития функций MYX имеет все шансы стать значимым игроком в будущем DeFi.

В ходе своего стремительного развития MYX Finance заключила партнерство с ведущей мировой биржей MEXC, обеспечив мощный импульс для роста проекта.

Известная своими низкими комиссиями, сверхбыстрым исполнением, широким охватом активов и глубокой ликвидностью, MEXC заслужила доверие инвесторов по всему миру. Ее пристальное внимание к развивающимся проектам и мощные механизмы поддержки также делают ее благодатной почвой для поддержки развития высокопотенциальных венчурных проектов Web3.

Спотовая торговля MYX теперь доступна на MEXC, где пользователи могут торговать токеном с чрезвычайно низкой комиссией.

1) Откройте и войдите в приложение или на официальный сайт MEXC.
2) Найдите MYX в строке поиска и выберите спотовую торговую пару MYX.
3) Выберите тип ордера, введите количество, цену и другие параметры для завершения сделки.

Отказ от ответственности: Информация, представленная в данном материале, не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским или любым другим связанным с ними услугам, а также не служит рекомендацией покупать, продавать или удерживать какие-либо активы. MEXC Обучение предлагает данную информацию исключительно в справочных целях и не предоставляет консультаций по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. MEXC не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

