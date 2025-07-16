По мере быстрого развития криптовалют и технологии блокчейн, Bitcoin (BTC), как первая криптовалюта, всегда занимал ключевую позицию. Несмотря на то, что Bitcoin существует уже более десяти лет, его пПо мере быстрого развития криптовалют и технологии блокчейн, Bitcoin (BTC), как первая криптовалюта, всегда занимал ключевую позицию. Несмотря на то, что Bitcoin существует уже более десяти лет, его п
Что такое Mezo? Создание финансовой экосистемы, ориентированной на Bitcoin и без банков

16 июля 2025 г.MEXC
0m
По мере быстрого развития криптовалют и технологии блокчейн, Bitcoin (BTC), как первая криптовалюта, всегда занимал ключевую позицию. Несмотря на то, что Bitcoin существует уже более десяти лет, его применение в повседневных финансовых операциях по-прежнему сталкивается со многими проблемами. Mezo – это платформа, ориентированная на Bitcoin, созданная для преодоления этих препятствий и обеспечения реальной интеграции Bitcoin в повседневную жизнь людей.

1. Обзор проекта Mezo


Mezo – это платформа, ориентированная на Bitcoin, основная цель которой – обеспечить более широкое использование Bitcoin в повседневных финансовых операциях с помощью набора инновационных технологий и услуг. Платформа совместима с EVM, что позволяет разработчикам создавать децентрализованные приложения (dApps) и смарт-контракты в привычной среде. Кроме того, благодаря использованию инфраструктуры tBTC, Mezo предоставляет держателям Bitcoin более удобный и безопасный доступ к финансовым приложениям.

2. История проекта Mezo


С момента своего появления Bitcoin широко рассматривается как «цифровое золото», ценное прежде всего как средство сбережения. Однако его ликвидность и практическое применение в реальных финансовых сценариях остаются ограниченными. Многие держатели не решаются продавать свои BTC, но при этом не имеют доступных возможностей использовать их для расходов или инвестиций. В традиционных финансах для конвертации Bitcoin в фиатные деньги или стейблкоины часто требуются централизованные посредники, что противоречит децентрализованным принципам Bitcoin и влечет за собой риски, связанные с соблюдением нормативных требований и доверием.

Mezo была разработана, чтобы восполнить этот пробел. Она предоставляет финансовую платформу на базе Bitcoin, которая позволяет пользователям более эффективно управлять, использовать и приумножать свои активы BTC. Таким образом, Mezo поддерживает эволюцию Bitcoin от спекулятивного актива к основополагающему компоненту повседневных финансов.

3. Основная концепция Mezo: Cделать Bitcoin «сверхнормальным»


Mezo представляет себе мир, в котором использование Bitcoin будет таким же простым и интуитивным, как оплата банковской картой или покупка кофе, то есть «сверхнормальным». Глубоко интегрируя Bitcoin в повседневную финансовую жизнь, Mezo стремится изменить его статус с спекулятивного актива на функционирующую, пригодную для использования валюту.

4. Основные особенности архитектуры и дизайна Mezo


4.1 Функции MUSD и кредитования


Пользователи могут вносить BTC в качестве залога для открытия CDP (Обеспеченная долговая позиция) и минтинга MUSD, стейблкоина, привязанного к доллару США в соотношении 1:1. MUSD можно использовать для расходов, торговли, займов или дальнейшего заимствования. Процентная ставка по займам является конкурентоспособной и фиксированной, что позволяет пользователям эффективно раскрыть стоимость своих активов BTC.

4.2 BTC как токен газа


Mezo использует BTC в качестве токена газа для сетевых транзакций, создавая полностью ориентированный на Bitcoin пользовательский интерфейс. Такая конструкция не только укрепляет роль BTC как транзакционного и культурного актива, но и гарантирует, что сетевые комиссии, уплачиваемые в BTC, перераспределяются между участниками в качестве постоянного источника дохода.

4.3 Поддержка моста tBTC и мультичейн


Mezo построен на базе tBTC, крупнейшего децентрализованного протокола для перехода между блокчейнами, что позволяет безопасно и надежно токенизировать реальные BTC для использования ончейн. Он поддерживает интеграцию с несколькими экосистемами, включая сети, совместимые с EVM. Все резервы BTC открыты и доступны для публичной проверки в режиме реального времени через tbtc.scan, что обеспечивает доверие и надежность.

4.4 Механизм стимулирования с помощью двойного стейкинга


Mezo использует двойную модель стейкинга, которая сочетает в себе стимулирование доходности с участием валидаторов. Такой подход поощряет пользователей участвовать в управлении сетью и обеспечении ее безопасности, повышая децентрализацию и общую устойчивость протокола.

4.5 Финансовая экосистема BitcoinFi


Mezo создает нативную финансовую экосистему, основанную на BTC, предлагая такие услуги, как займы, агрегация доходности и управление активами. Эта инфраструктура предназначена для удовлетворения потребностей держателей BTC и открытия новых возможностей использования их активов.

4.6 Удобная для разработчиков среда


Mezo совместим как с технологическими стеками Ethereum, так и с Cosmos, что позволяет разработчикам из обеих экосистем легко создавать dApps и модули. Такая кросс-стековая поддержка способствует быстрому росту экосистемы и разработке разнообразных приложений.

5. Видение Mezo с двойной архитектурой


Запуск основной сети Mezo знаменует собой полную реализацию концепции двойной архитектуры, сочетающей две взаимодополняющие среды, The Cathedral и The Bazaar, для обеспечения единого ончейн-опыта, который удовлетворяет как опытных пользователей, так и новичков.

The Cathedral – это безопасная и стабильная финансовая экосистема на базе Bitcoin, которая интегрирует основные инструменты DeFi, такие как своп, займы, мост и стейкинг. Все функции созданы специально для Bitcoin и обеспечивают оптимизированный и интуитивно понятный пользовательский опыт.

The Bazaar – это полностью децентрализованная среда разработки без необходимости получения разрешений, в которой все приложения работают в сети Mezo и основаны на активах Bitcoin. В рамках The Bazaar сообщество Mezo может свободно создавать SocialFi, GameFi и экспериментальные dApps, постоянно расширяя возможности экосистемы BitcoinFi.

6. Токеномика Mezo


6.1 MUSD


MUSD – это нативный стейблкоин Mezo, полностью обеспеченный резервами Bitcoin. Он разработан, чтобы помочь держателям BTC разблокировать ликвидность без необходимости продавать свои активы. Используя BTC в качестве залога, пользователи могут открывать обеспеченные долговые позиции (CDP) для минтинга MUSD, стейблкоина, привязанного к доллару США в соотношении 1:1. MUSD можно использовать для повседневных расходов, торговли активами, займов или дальнейшего залогового заимствования, что приносит реальную пользу и ликвидность держателям Bitcoin.


6.2 mats и баллы HODL


Mats – это система мотивационных баллов в экосистеме Mezo. Пользователи могут зарабатывать баллы, блокируя BTC и участвуя в мероприятиях сообщества. Эти баллы можно обменять на BTC в тестовой сети, которые используются для валидации нодов и распределения вознаграждений.

В то же время, баллы HODL (HODL Score) каждого пользователя определяются как количество заблокированных BTC, так и продолжительностью блокировки. Более высокий балл приводит к более высоким вознаграждениям за стейкинг, создавая положительную обратную связь, которая поощряет долгосрочное удержание и активное участие в сети.

6.3 Система поощрений Tigris


Tigris – это нативный механизм распределения стимулов Mezo, разработанный для интеграции стейкинга, участия в экосистеме и механизмов распределения доходов в гибкую, обновляемую структуру для получения дохода. В будущем пользователи смогут заблокировать Mats или BTC, чтобы получить права управления и доступ к доходам, генерируемым платформой.

Как платформа, ориентированная на Bitcoin, Mezo продвигает повседневное использование Bitcoin через комплексный набор инновационных технологий и финансовых услуг. Она решает ключевые проблемы, с которыми сталкиваются держатели Bitcoin, одновременно создавая собственную финансовую экосистему Bitcoin, которая предлагает более универсальные и доступные решения. По мере развития Mezo, Bitcoin будет играть все более значительную роль в основной финансовой деятельности.

Отказ от ответственности: Данный материал не является советом по инвестициям, налогам, юридическим вопросам, финансам, бухгалтерскому учету, консалтингу или любым другим сопутствующим услугам, а также не является рекомендацией покупать, продавать или удерживать какие-либо активы. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно для ознакомления и не является инвестиционным советом. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете связанные с этим риски и инвестируйте с осторожностью. Все инвестиционные решения и их результаты являются исключительной ответственностью пользователя.

