Что такое премаркетная торговля бессрочными фьючерсами MEXC?





Премаркетные бессрочные фьючерсы – это тип дериватива, который позволяет пользователям торговать токенами до их официального выхода на биржу, с ценой, выраженной в USDT. Торгуя премаркетными бессрочными фьючерсами, пользователи могут опережать события, заблаговременно позиционируя себя на новых рынках токенов и делая обоснованные выводы о будущих ценовых тенденциях и ликвидности.





По сути, премаркетные бессрочные фьючерсы относятся к бессрочным фьючерсам USDT-M и постепенно перейдут в разряд обычных фьючерсов, как только токены будут официально включены в листинг.









Раннее размещение: Участвуйте в торговле до официального запуска фьючерсов. Опережайте рынок и пользуйтесь преимуществом первого лица.

Получите прибыль от волатильности: Используйте высокую волатильность популярных токенов перед листингом, чтобы получить потенциальную прибыль.

Беспрепятственный переход к стандартным фьючерсам: Как только токен будет официально включен в листинг, премаркетные бессрочные фьючерсы автоматически преобразуются в стандартные бессрочные фьючерсы. Нет необходимости переносить позиции – торговля продолжается без перерыва.













Фьючерсы» в верхней навигационной панели, чтобы перейти на страницу торговли фьючерсами. Откройте и войдите в систему на официальном веб-сайте MEXC . Нажмите кнопку «» в верхней навигационной панели, чтобы перейти на страницу торговли фьючерсами.





На странице торговли нажмите на переключатель фьючерсных пар (▼), чтобы просмотреть такие категории, как 0 Fees, MEME, Экосистема Solana и т. д.





Выберите «Pre-Market», чтобы просмотреть все активные пары премаркетных бессрочных фьючерсов. Нажмите на пару, которой вы хотите торговать, и начните свой торговый путь премаркетных бессрочных фьючерсов.













1) Откройте и войдите в приложение MEXC. Нажмите «Фьючерсы» в нижней части главной страницы, чтобы перейти на страницу торговли фьючерсами.





2) В верхней части страницы торговли фьючерсами нажмите на переключатель фьючерсных пар (▼), чтобы переключить торговые пары.





3) В разделе USDT-M найдите и выберите «Pre-Market». Вы увидите список всех активных пар премаркетных бессрочных фьючерсов. Нажмите на пару, которой вы хотите торговать, и начните свой торговый путь премаркетных бессрочных фьючерсов.

















По сравнению со стандартными бессрочными фьючерсами, премаркетные бессрочные фьючерсы обычно имеют меньшее количество участников и неглубокие книги ордеров.

Низкая ликвидность может привести к увеличению спредов спроса и предложения и более значительным проскальзываниям.

Отсутствие достаточного количества контрагентов может повлиять на вашу способность быстро открывать или закрывать позиции.









Из-за меньшего количества участников и менее сбалансированных ордеров рынок более чувствителен к колебаниям цен.

Волатильность ставки финансирования: При меньшем количестве источников индексных цен ставка финансирования может резко колебаться, что может свести на нет прибыль или даже привести к убыткам при неправильном управлении.





Важное напоминание: Премаркетные бессрочные фьючерсы отличаются повышенной волатильностью, низкой ликвидностью и повышенным риском принудительной ликвидации. Цены очень чувствительны к настроениям и информации на рынке, что делает этот продукт спекулятивным. Пожалуйста, тщательно оцените свою устойчивость к риску, прежде чем принимать участие в торговле, даже несмотря на то, что мы продолжаем совершенствовать торговые возможности.













4.1.1 До листинга на спотовом рынке: Фьючерсный контракт остается в режиме бессрочного премаркета, и торговля продолжается в обычном порядке.





4.1.2 После листинга на спотовом рынке: Если не произойдет никаких отклонений, фьючерсный контракт постепенно превратится в стандартный бессрочный фьючерсный контракт. Точное время перехода будет объявлено отдельно.





В течение переходного периода:

1) Никаких ручных действий не требуется: конвертация происходит автоматически.

2) Данные свечных графиков и точки входа в торговлю остаются неизменными.

3) Открытые ордера и существующие позиции остаются нетронутыми.

4) Параметры риска и источники ценообразования индексов могут быть скорректированы.

5) После листинга на спотовом рынке цены на фьючерсы могут резко колебаться в зависимости от рыночной ситуации. Пожалуйста, управляйте своими позициями и рисками соответствующим образом.





4.1.3 Если листинг на споте будет отменен или возникнут другие риски, премаркетные бессрочные фьючерсы токена могут быть внесены в делистинг. Подробности делистинга и расчетов будут объявлены отдельно.





Руководство по расчетам:

Расчеты будут осуществляться по справедливой цене.

График расчетов будет объявлен заранее и отображен на торговой странице.

После объявления новые позиции будут ограничены, и будет разрешено только закрытие позиций.









Режимы: На веб-сайте и в приложении поддерживаются и доступны режимы изолированной и кросс-маржи. Пользователи могут выбирать между открытием лонг и шорт позиций.

Механизм ликвидации: Такой же, как и у стандартных бессрочных фьючерсов, обеспечивающий стабильность рынка.

Комиссии: Структура комиссии идентична стандартным бессрочным фьючерсам.

Ценообразование: Определяется рыночными силами и может отличаться от фактической цены спотового листинга.

Динамическая настройка параметров: MEXC может изменять такие параметры, как лимиты и интервалы ставок финансирования, размер тика, максимальное кредитное плечо, первичная маржа и поддерживающая маржа в ответ на рыночные риски. Всегда обращайтесь к торговой странице для получения последней информации.









Спотовая торговля на премаркете предполагает торговлю реальными токенами, в то время как премаркетные бессрочные фьючерсы являются производными инструментами с маржой USDT и не предполагают владения базовым токеном.









Премаркетные бессрочные фьючерсы могут отражать ожидания рынка, однако фактическая цена на споте зависит от множества факторов и может не совпадать напрямую с ценой фьючерса. В конечном итоге обе цены определяются динамикой спроса и предложения.









Сам процесс перехода не влечет за собой никаких дополнительных расходов или потерь. Все прибыли и убытки обусловлены обычными движениями рынка, а не механизмом конвертации.





Напоминание: Рынок премаркетных бессрочных фьючерсов отличается низкой ликвидностью, высокой волатильностью и значительным риском принудительной ликвидации. Цены чувствительны к настроениям на рынке и новостям, а сам продукт по своей сути является спекулятивным. Пожалуйста, тщательно оцените свою устойчивость к риску, прежде чем принимать участие в торгах.





Отказ от ответственности: Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.