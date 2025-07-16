Премаркетные бессрочные фьючерсы – это тип дериватива, который позволяет пользователям торговать токенами до их официального выхода на биржу, с ценой, выраженной в USDT. Торгуя премаркетными бессрочныПремаркетные бессрочные фьючерсы – это тип дериватива, который позволяет пользователям торговать токенами до их официального выхода на биржу, с ценой, выраженной в USDT. Торгуя премаркетными бессрочны
Что такое премаркетная торговля бессрочными фьючерсами MEXC?

Что такое премаркетная торговля бессрочными фьючерсами MEXC?

16 июля 2025 г.MEXC
Премаркетные бессрочные фьючерсы – это тип дериватива, который позволяет пользователям торговать токенами до их официального выхода на биржу, с ценой, выраженной в USDT. Торгуя премаркетными бессрочными фьючерсами, пользователи могут опережать события, заблаговременно позиционируя себя на новых рынках токенов и делая обоснованные выводы о будущих ценовых тенденциях и ликвидности.

По сути, премаркетные бессрочные фьючерсы относятся к бессрочным фьючерсам USDT-M и постепенно перейдут в разряд обычных фьючерсов, как только токены будут официально включены в листинг.

1. Преимущества премаркетных бессрочных фьючерсов


Раннее размещение: Участвуйте в торговле до официального запуска фьючерсов. Опережайте рынок и пользуйтесь преимуществом первого лица.
Получите прибыль от волатильности: Используйте высокую волатильность популярных токенов перед листингом, чтобы получить потенциальную прибыль.
Беспрепятственный переход к стандартным фьючерсам: Как только токен будет официально включен в листинг, премаркетные бессрочные фьючерсы автоматически преобразуются в стандартные бессрочные фьючерсы. Нет необходимости переносить позиции – торговля продолжается без перерыва.

2. Как торговать премаркетными бессрочными фьючерсами на MEXC


2.1 Веб-сайт


Откройте и войдите в систему на официальном веб-сайте MEXC. Нажмите кнопку «Фьючерсы» в верхней навигационной панели, чтобы перейти на страницу торговли фьючерсами.

На странице торговли нажмите на переключатель фьючерсных пар (▼), чтобы просмотреть такие категории, как 0 Fees, MEME, Экосистема Solana и т. д.

Выберите «Pre-Market», чтобы просмотреть все активные пары премаркетных бессрочных фьючерсов. Нажмите на пару, которой вы хотите торговать, и начните свой торговый путь премаркетных бессрочных фьючерсов.


2.2 Приложение


1) Откройте и войдите в приложение MEXC. Нажмите «Фьючерсы» в нижней части главной страницы, чтобы перейти на страницу торговли фьючерсами.

2) В верхней части страницы торговли фьючерсами нажмите на переключатель фьючерсных пар (▼), чтобы переключить торговые пары.

3) В разделе USDT-M найдите и выберите «Pre-Market». Вы увидите список всех активных пар премаркетных бессрочных фьючерсов. Нажмите на пару, которой вы хотите торговать, и начните свой торговый путь премаркетных бессрочных фьючерсов.


3. Риски премаркетных бессрочных фьючерсов


3.1 Низкая ликвидность


По сравнению со стандартными бессрочными фьючерсами, премаркетные бессрочные фьючерсы обычно имеют меньшее количество участников и неглубокие книги ордеров.
Низкая ликвидность может привести к увеличению спредов спроса и предложения и более значительным проскальзываниям.
Отсутствие достаточного количества контрагентов может повлиять на вашу способность быстро открывать или закрывать позиции.

3.2 Высокая волатильность


Из-за меньшего количества участников и менее сбалансированных ордеров рынок более чувствителен к колебаниям цен.
Волатильность ставки финансирования: При меньшем количестве источников индексных цен ставка финансирования может резко колебаться, что может свести на нет прибыль или даже привести к убыткам при неправильном управлении.

Важное напоминание: Премаркетные бессрочные фьючерсы отличаются повышенной волатильностью, низкой ликвидностью и повышенным риском принудительной ликвидации. Цены очень чувствительны к настроениям и информации на рынке, что делает этот продукт спекулятивным. Пожалуйста, тщательно оцените свою устойчивость к риску, прежде чем принимать участие в торговле, даже несмотря на то, что мы продолжаем совершенствовать торговые возможности.

4. FAQ по премаркетным бессрочным фьючерсам


4.1 Что происходит после запуска премаркетных бессрочных фьючерсов токена?


4.1.1 До листинга на спотовом рынке: Фьючерсный контракт остается в режиме бессрочного премаркета, и торговля продолжается в обычном порядке.

4.1.2 После листинга на спотовом рынке: Если не произойдет никаких отклонений, фьючерсный контракт постепенно превратится в стандартный бессрочный фьючерсный контракт. Точное время перехода будет объявлено отдельно.

В течение переходного периода:
1) Никаких ручных действий не требуется: конвертация происходит автоматически.
2) Данные свечных графиков и точки входа в торговлю остаются неизменными.
3) Открытые ордера и существующие позиции остаются нетронутыми.
4) Параметры риска и источники ценообразования индексов могут быть скорректированы.
5) После листинга на спотовом рынке цены на фьючерсы могут резко колебаться в зависимости от рыночной ситуации. Пожалуйста, управляйте своими позициями и рисками соответствующим образом.


4.1.3 Если листинг на споте будет отменен или возникнут другие риски, премаркетные бессрочные фьючерсы токена могут быть внесены в делистинг. Подробности делистинга и расчетов будут объявлены отдельно.

Руководство по расчетам:
  • Расчеты будут осуществляться по справедливой цене.
  • График расчетов будет объявлен заранее и отображен на торговой странице.
  • После объявления новые позиции будут ограничены, и будет разрешено только закрытие позиций.

4.2 Механизм торговли премаркетными бессрочными фьючерсами


Режимы: На веб-сайте и в приложении поддерживаются и доступны режимы изолированной и кросс-маржи. Пользователи могут выбирать между открытием лонг и шорт позиций.
Механизм ликвидации: Такой же, как и у стандартных бессрочных фьючерсов, обеспечивающий стабильность рынка.
Комиссии: Структура комиссии идентична стандартным бессрочным фьючерсам.
Ценообразование: Определяется рыночными силами и может отличаться от фактической цены спотового листинга.
Динамическая настройка параметров: MEXC может изменять такие параметры, как лимиты и интервалы ставок финансирования, размер тика, максимальное кредитное плечо, первичная маржа и поддерживающая маржа в ответ на рыночные риски. Всегда обращайтесь к торговой странице для получения последней информации.

4.3 Разница между премаркетом на споте и премаркетом бессрочных фьючерсов


Спотовая торговля на премаркете предполагает торговлю реальными токенами, в то время как премаркетные бессрочные фьючерсы являются производными инструментами с маржой USDT и не предполагают владения базовым токеном.

4.4 Повлияют ли премаркетные бессрочные фьючерсы на цену листинга токена на споте?


Премаркетные бессрочные фьючерсы могут отражать ожидания рынка, однако фактическая цена на споте зависит от множества факторов и может не совпадать напрямую с ценой фьючерса. В конечном итоге обе цены определяются динамикой спроса и предложения.

4.5 Приведет ли переход от премаркета к официальным бессрочным фьючерсам к убыткам?


Сам процесс перехода не влечет за собой никаких дополнительных расходов или потерь. Все прибыли и убытки обусловлены обычными движениями рынка, а не механизмом конвертации.

Напоминание: Рынок премаркетных бессрочных фьючерсов отличается низкой ликвидностью, высокой волатильностью и значительным риском принудительной ликвидации. Цены чувствительны к настроениям на рынке и новостям, а сам продукт по своей сути является спекулятивным. Пожалуйста, тщательно оцените свою устойчивость к риску, прежде чем принимать участие в торгах.

Отказ от ответственности: Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

