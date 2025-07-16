Что такое Mango Network? Всесторонний взгляд на модульный блокчейн нового поколения





С момента своего появления технология блокчейн столкнулась с «трилеммой» производительности, безопасности и децентрализации. Традиционные архитектуры с одной виртуальной машиной часто сталкиваются с ограничениями в масштабируемости и совместимости, а сосуществование нескольких блокчейнов приводит к фрагментации активов и ликвидности. Mango Network решает эту проблему с разных сторон, включая базовый дизайн протокола, кроссчейн коммуникации и инструменты для разработчиков. Благодаря модульности и поддержке множества виртуальных машин она обеспечивает высокую производительность, низкую стоимость и интегрированный пользовательский опыт, создавая новую модель инфраструктуры Web3 следующего поколения.









Mango Network – это публичный блокчейн 1 уровня, поддерживающий виртуальные машины EVM и MoveVM. Благодаря самостоятельно разработанному протоколу кросс-виртуальных машин связи OPStack и OP-Mango, Mango обеспечивает взаимодействие данных и контрактов между различными виртуальными машинами. Основная цель – создать транзакционную инфраструктурную полноценную сеть, чтобы предоставить разработчикам и пользователям универсальный, высокопроизводительный, кроссчейн функциональный опыт Web3.





Mango Network написана на языках Rust и Move, в ней реализовано ресурсно-ориентированное программирование и формальная верификация. Она может поддерживать более 45 000 транзакций в секунду в сценариях с высоким уровнем параллелизма (по некоторым официальным заявлениям, до 297 450 транзакций в секунду). Сеть построена по модульной архитектуре, которая разделяет основные функции, такие как исполнение, консенсус, доступность данных и разрешение споров, на независимые модули, позволяя разработчикам оптимизировать производительность и безопасность на каждом этапе.









Поддержка нескольких виртуальных машин: Совместимость как с обычными EVM, так и с высокозащищенными MoveVM позволяет пользователям и разработчикам развертывать и запускать контракты на любой виртуальной машине, не беспокоясь о базовых различиях.





Технология OPStack: Следуя модульному видению Optimism Stack, Mango разделяет основные компоненты, такие как исполнение, консенсус и доступность данных, что повышает гибкость и настраиваемость. Он также обеспечивает беспрепятственную связь между различными виртуальными машинами с помощью протокола OP-Mango.









Экстремальная пропускная способность: Официально заявляя, что сеть может достигать 297 450 транзакций в секунду, Mango Network может стабильно обеспечивать более 45 000 транзакций в секунду в реальных сценариях, с подтверждением транзакций за доли секунды, удовлетворяя потребности высокочастотных DeFi и игровых приложений.





Ресурсно-ориентированное программирование: Разработанная на базе языка Move, она поддерживает типы ресурсов и формальную верификацию, эффективно предотвращая атаки с повторным входом и двойные расходы в смарт-контрактах.





Модульная безопасность: Основные функции разделены на независимые модули для уменьшения поверхности атаки. Также поддерживаются расширенные функции, такие как доказательства с нулевым разглашением (ZK) и распределенное хранение, что повышает уровень конфиденциальности и устойчивости к цензуре.









31 декабря 2024 года тестовая сеть Mango Network (Devnet) была официально запущена, что ознаменовало переход проекта в стадию публичной валидации и создания экосистемы для разработчиков.





Пользователи могут принять участие в интерактивных заданиях тестовой сети, включая взаимодействие с официальными платформами, знакомство с такими приложениями экосистемы, как Mango Swap, Mango Bridge и Plugin Wallet, а также взаимодействие с клиентом BeingDex App, чтобы получить более подробную информацию о возможностях и производительности Mango Network.









Mango Swap: Децентрализованная биржа токенов, поддерживающая свопы таких популярных активов, как MGO, USDT и MAI.

Mango Bridge: Кроссчейн мост активов, охватывающий такие сети, как BTC, ETH и BNB, позволяющий пользователям получать тестовые токены для валидации кроссчейна.

Being DEX: Торговая платформа, основанная на книге ордеров и поддерживающая ордера ончейн, графики K-line и другие расширенные функции, дополняющие модель Uniswap V3.









Официальная тестовая сеть предоставляет интерфейсы, SDK, образцы контрактов и исчерпывающую документацию, позволяя разработчикам локально создать полноценную среду Devnet для отладки смарт-контрактов и разработки dApp.





После запуска тестовой сети Mango Network продемонстрировала высокие показатели: более 500 000 загрузок кошельков и более 120 миллионов сетевых взаимодействий.













После запуска тестовой сети Mango Network запустила 45-дневное событие по стимулирующему аирдропу (Odyssey) в тестовой сети. Пользователи могут накапливать аирдроп-баллы, выполняя такие задания, как регистрация кошелька, привязка аккаунтов в социальных сетях, своп токенов, соединение через кроссчейн, торговля на DEX и мобильное взаимодействие. Чем больше баллов, тем больше токенов MGO будет распределено в будущем.





Согласно официальной информации, 10% от общего количества токенов MGO будет распределено в виде аирдропа как для тестовой сети, так и для основной сети.









По состоянию на 14 февраля 2025 года Mango Network завершила раунд финансирования серии B объемом в 13,5 млн $, возглавляемый KuCoin Ventures. Среди соинвесторов – CatcherVC, Tido Capital, Connectico Capital, Becker Ventures, Ainfra Ventures, T Fund, Mobile Capital и другие.





Средства, собранные в этом раунде, будут направлены в первую очередь на аудит и развертывание системы безопасности основной сети, подготовку к событию генерации токенов (TGE), стимулирование экосистемы и создание сообщества. Это поможет проекту запустить свою основную сеть в соответствии с планом и начать масштабное сотрудничество с экосистемой.









Будучи одним из самых ожидаемых новых токенов на рынке, MGO еще не доступен на большинстве крупных бирж.





Токены MGO теперь включены в листинг на платформе MEXC.





