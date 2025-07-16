С момента своего появления технология блокчейн столкнулась с «трилеммой» производительности, безопасности и децентрализации. Традиционные архитектуры с одной виртуальной машиной часто сталкиваются с оС момента своего появления технология блокчейн столкнулась с «трилеммой» производительности, безопасности и децентрализации. Традиционные архитектуры с одной виртуальной машиной часто сталкиваются с о
Что такое Mango Network? Всесторонний взгляд на модульный блокчейн нового поколения

16 июля 2025 г.MEXC
0m
#Популярные события#Новости отрасли
С момента своего появления технология блокчейн столкнулась с «трилеммой» производительности, безопасности и децентрализации. Традиционные архитектуры с одной виртуальной машиной часто сталкиваются с ограничениями в масштабируемости и совместимости, а сосуществование нескольких блокчейнов приводит к фрагментации активов и ликвидности. Mango Network решает эту проблему с разных сторон, включая базовый дизайн протокола, кроссчейн коммуникации и инструменты для разработчиков. Благодаря модульности и поддержке множества виртуальных машин она обеспечивает высокую производительность, низкую стоимость и интегрированный пользовательский опыт, создавая новую модель инфраструктуры Web3 следующего поколения.

1. Что такое Mango Network?


Mango Network – это публичный блокчейн 1 уровня, поддерживающий виртуальные машины EVM и MoveVM. Благодаря самостоятельно разработанному протоколу кросс-виртуальных машин связи OPStack и OP-Mango, Mango обеспечивает взаимодействие данных и контрактов между различными виртуальными машинами. Основная цель – создать транзакционную инфраструктурную полноценную сеть, чтобы предоставить разработчикам и пользователям универсальный, высокопроизводительный, кроссчейн функциональный опыт Web3.

Mango Network написана на языках Rust и Move, в ней реализовано ресурсно-ориентированное программирование и формальная верификация. Она может поддерживать более 45 000 транзакций в секунду в сценариях с высоким уровнем параллелизма (по некоторым официальным заявлениям, до 297 450 транзакций в секунду). Сеть построена по модульной архитектуре, которая разделяет основные функции, такие как исполнение, консенсус, доступность данных и разрешение споров, на независимые модули, позволяя разработчикам оптимизировать производительность и безопасность на каждом этапе.

1.1 Архитектура мультивиртуальных машин


Поддержка нескольких виртуальных машин: Совместимость как с обычными EVM, так и с высокозащищенными MoveVM позволяет пользователям и разработчикам развертывать и запускать контракты на любой виртуальной машине, не беспокоясь о базовых различиях.

Технология OPStack: Следуя модульному видению Optimism Stack, Mango разделяет основные компоненты, такие как исполнение, консенсус и доступность данных, что повышает гибкость и настраиваемость. Он также обеспечивает беспрепятственную связь между различными виртуальными машинами с помощью протокола OP-Mango.

1.2 Основная производительность и безопасность


Экстремальная пропускная способность: Официально заявляя, что сеть может достигать 297 450 транзакций в секунду, Mango Network может стабильно обеспечивать более 45 000 транзакций в секунду в реальных сценариях, с подтверждением транзакций за доли секунды, удовлетворяя потребности высокочастотных DeFi и игровых приложений.

Ресурсно-ориентированное программирование: Разработанная на базе языка Move, она поддерживает типы ресурсов и формальную верификацию, эффективно предотвращая атаки с повторным входом и двойные расходы в смарт-контрактах.

Модульная безопасность: Основные функции разделены на независимые модули для уменьшения поверхности атаки. Также поддерживаются расширенные функции, такие как доказательства с нулевым разглашением (ZK) и распределенное хранение, что повышает уровень конфиденциальности и устойчивости к цензуре.

2. Запуск тестовой сети Mango Network


31 декабря 2024 года тестовая сеть Mango Network (Devnet) была официально запущена, что ознаменовало переход проекта в стадию публичной валидации и создания экосистемы для разработчиков.

Пользователи могут принять участие в интерактивных заданиях тестовой сети, включая взаимодействие с официальными платформами, знакомство с такими приложениями экосистемы, как Mango Swap, Mango Bridge и Plugin Wallet, а также взаимодействие с клиентом BeingDex App, чтобы получить более подробную информацию о возможностях и производительности Mango Network.

2.1 Основные возможности тестовой сети Mango Network


Mango Swap: Децентрализованная биржа токенов, поддерживающая свопы таких популярных активов, как MGO, USDT и MAI.
Mango Bridge: Кроссчейн мост активов, охватывающий такие сети, как BTC, ETH и BNB, позволяющий пользователям получать тестовые токены для валидации кроссчейна.
Being DEX: Торговая платформа, основанная на книге ордеров и поддерживающая ордера ончейн, графики K-line и другие расширенные функции, дополняющие модель Uniswap V3.

2.2 Инструменты для разработчиков тестовой сети Mango Network


Официальная тестовая сеть предоставляет интерфейсы, SDK, образцы контрактов и исчерпывающую документацию, позволяя разработчикам локально создать полноценную среду Devnet для отладки смарт-контрактов и разработки dApp.

После запуска тестовой сети Mango Network продемонстрировала высокие показатели: более 500 000 загрузок кошельков и более 120 миллионов сетевых взаимодействий.


3. Событие аирдропа Mango Network


После запуска тестовой сети Mango Network запустила 45-дневное событие по стимулирующему аирдропу (Odyssey) в тестовой сети. Пользователи могут накапливать аирдроп-баллы, выполняя такие задания, как регистрация кошелька, привязка аккаунтов в социальных сетях, своп токенов, соединение через кроссчейн, торговля на DEX и мобильное взаимодействие. Чем больше баллов, тем больше токенов MGO будет распределено в будущем.

Согласно официальной информации, 10% от общего количества токенов MGO будет распределено в виде аирдропа как для тестовой сети, так и для основной сети.

4. Информация о финансировании Mango Network


По состоянию на 14 февраля 2025 года Mango Network завершила раунд финансирования серии B объемом в 13,5 млн $, возглавляемый KuCoin Ventures. Среди соинвесторов – CatcherVC, Tido Capital, Connectico Capital, Becker Ventures, Ainfra Ventures, T Fund, Mobile Capital и другие.

Средства, собранные в этом раунде, будут направлены в первую очередь на аудит и развертывание системы безопасности основной сети, подготовку к событию генерации токенов (TGE), стимулирование экосистемы и создание сообщества. Это поможет проекту запустить свою основную сеть в соответствии с планом и начать масштабное сотрудничество с экосистемой.

5. Как купить токены MGO на MEXC


Будучи одним из самых ожидаемых новых токенов на рынке, MGO еще не доступен на большинстве крупных бирж. MEXC, известная тем, что обнаруживает высококачественные активы, стремится предложить пользователям трендовые и высокопотенциальные токены. Благодаря широкому выбору листингов, сверхнизким комиссиям и безопасной, стабильной торговой среде MEXC заслужила доверие глобальной базы пользователей.

Токены MGO теперь включены в листинг на платформе MEXC. Посетите платформу MEXC сегодня, чтобы воспользоваться этой ранней возможностью и выйти вперед в этом развивающемся секторе. Вы можете купить MGO на MEXC, выполнив следующие действия:

1) Откройте и войдите в приложение MEXC или на официальный сайт.
2) Найдите «MGO» в строке поиска и выберите спотовую или фьючерсную торговлю.
3) Выберите тип ордера, введите количество и цену и завершите сделку.


Вы также можете посетить страницу MEXC Airdrop+, чтобы присоединиться к соответствующим событиям, связанным с депозитом/торговлей. Выполняя простые задания, вы получите шанс выиграть токены MGO или бонусные вознаграждения в USDT.

Отказ от ответственности: Информация, представленная в данном материале, не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским или любым другим связанным с ними услугам, а также не служит рекомендацией покупать, продавать или удерживать какие-либо активы. MEXC Обучение предлагает данную информацию исключительно в справочных целях и не предоставляет консультаций по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. MEXC не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

