Что такое M87 (MESSIER)? Основы понимания M87 (MESSIER) — это криптовалюта на основе блокчейна, которая питает экосистему Messier, децентрализованную платформу, ориентированную на слияние децентрализоЧто такое M87 (MESSIER)? Основы понимания M87 (MESSIER) — это криптовалюта на основе блокчейна, которая питает экосистему Messier, децентрализованную платформу, ориентированную на слияние децентрализо
Обучение/Learn/Криптопульс/Что такое M...овые активы

Что такое M87 (MESSIER)? Введение в цифровые активы

23 июля 2025 г.MEXC
0m
MemeCore
M$1.28202-0.98%
DeFi
DEFI$0.000628+2.11%
Sleepless AI
AI$0.04884-3.72%
DAO Maker
DAO$0.06241-0.92%
Эфириум
ETH$3,006.5-1.04%

Что такое M87 (MESSIER)? Основы понимания

M87 (MESSIER) — это криптовалюта на основе блокчейна, которая питает экосистему Messier, децентрализованную платформу, ориентированную на слияние децентрализованных финансов (DeFi), реальной полезности и технологий искусственного интеллекта (AI). Запущенная для решения проблем фрагментации и неэффективности в секторе DeFi, криптовалюта M87 стремится создать бесшовную инфраструктуру, генерирующую доходы, которая будет полезна как держателям токенов, так и пользователям. Используя смарт-контракты и многоуровневый подход к полезности, токен M87 позволяет пользователям участвовать в DeFi-активностях, получать доступ к услугам с поддержкой ИИ и пользоваться преимуществами реальных приложений, обеспечивая безопасность, прозрачность и устойчивое создание ценности через структуру M87-токеномики.

Команда и история разработки M87 (MESSIER)

Хотя конкретные детали о команде, стоящей за M87 (MESSIER), не раскрываются в доступных источниках, видение проекта ясно: построить платформу, которая преобразит ландшафт DeFi за счет интеграции передовых технологий и управления сообществом. Разработка криптовалюты M87 сосредоточена на создании надежной экосистемы, использующей смарт-контракты для управления казначейством и выкупа токенов, а также способствующей развитию структуры децентрализованной автономной организации (DAO) для долгосрочной устойчивости. Ключевые этапы включают запуск токена M87 на блокчейне Ethereum, создание механизма казначейства VirgoDAO и внедрение дефляционной модели токеномики M87, предназначенной для вознаграждения долгосрочных держателей и увеличения дефицитности токена.

Основные продукты и функции экосистемы M87 (MESSIER)

Экосистема M87 построена вокруг нескольких взаимосвязанных продуктов и функций:

  • Платформа DeFi: основное приложение экосистемы Messier, позволяющее пользователям участвовать в децентрализованных финансовых операциях, таких как стейкинг, фарминг доходности и предоставление ликвидности. Эта платформа поддерживается смарт-контрактами, которые автоматизируют управление казначейством и выкуп токенов, обеспечивая прозрачность и эффективность в сети криптовалюты M87.
  • Услуги с поддержкой ИИ: Messier интегрирует передовые технологии ИИ для улучшения пользовательского опыта, оптимизации торговых стратегий и предоставления прогнозной аналитики. Эти услуги предназначены для того, чтобы дать пользователям конкурентное преимущество в быстро развивающемся крипто-рынке, одновременно усиливая ценность токена M87.
  • Интеграция реальной полезности: экосистема стремится преодолеть разрыв между цифровыми активами и реальными приложениями, позволяя пользователям использовать свои запасы M87 для получения ощутимых преимуществ за пределами блокчейна.

Эти компоненты работают вместе, создавая комплексную среду, где M87 служит токеном полезности и управления, обеспечивающим все взаимодействия внутри сети и поддерживающим самообеспечивающуюся, ориентированную на рост экосистему через инновационную модель токеномики M87.

Проблемы, которые M87 (MESSIER) стремится решить

Сектор DeFi сталкивается с несколькими постоянными проблемами, которые M87 стремится решить:

  • Фрагментация решений DeFi: Пользователи часто сталкиваются с разрозненным опытом при навигации по множеству платформ DeFi, что приводит к неэффективности и повышенному риску.
  • Отсутствие реальной полезности: Многие цифровые активы остаются ограниченными спекулятивной торговлей с минимальной интеграцией в реальные варианты использования.
  • Устойчивость и сохранение ценности: Традиционные модели токенов борются с поддержанием долгосрочной ценности, часто страдая от инфляции или отсутствия эффективных дефляционных механизмов.

Криптовалюта M87 решает эти проблемы через свою интегрированную экосистему, объединяющую DeFi, ИИ и реальную полезность. Дефляционная модель токеномики M87, автоматизированное управление казначейством и акцент на практические приложения предоставляют комплексное решение, которое улучшает пользовательский опыт, увеличивает дефицитность токена и стимулирует устойчивую ценность для всех участников экосистемы M87.

Объяснение токеномики M87 (MESSIER)

Общий объем предложения и структура распределения:

Общий выпуск (общее предложение) цифрового токена M87 (MESSIER) составляет 884,846,293,943.9 M87. Текущий объем обращения такой же, что указывает на то, что все токены находятся в обращении.

Что касается пропорционального распределения:

  • Результаты поиска не предоставляют подробного разбиения того, как общее предложение распределено среди держателей, команды, казначейства или других распределений.
  • Однако токеномика M87 включает дефляционный механизм: каждая транзакция M87 взимает комиссию в размере 3%, и когда DAO-контролируемое казначейство (VirgoDAO) накапливает 87 ETH, это запускает автоматические выкупы и сжигания M87, уменьшая объем обращения со временем. Этот механизм разработан для вознаграждения долгосрочных держателей и увеличения дефицитности.

Дальнейшие подробности о начальных распределениях, вестинге или конкретных распределениях кошельков в предоставленных источниках отсутствуют.

Полезность токена и варианты использования:

Токен M87 является основным токеном полезности и управления в экосистеме Messier. Он используется для участия в DeFi-активностях, доступа к услугам с поддержкой ИИ и участия в управлении через структуру DAO. Дефляционный механизм стимулирует хранение и активное участие, поскольку выкупы и сжигания токенов уменьшают предложение и потенциально увеличивают ценность с течением времени.

График обращения и расписание разблокировки:

Все токены M87 в настоящее время находятся в обращении, без указанного графика вестинга или разблокировки в доступных источниках.

Механизмы управления и стейкинга:

Управление осуществляется через VirgoDAO, где держатели токенов могут предлагать и голосовать по ключевым решениям, влияющим на экосистему. Механизмы стейкинга могут быть доступны для пользователей, чтобы они могли зарабатывать награды или участвовать в управлении протоколом, хотя конкретные данные об APY или деталях стейкинга не представлены в текущих данных.

Заключение

M87 (MESSIER) представляет собой инновационное решение в секторе DeFi, решая ключевые проблемы благодаря своему интегрированному подходу к децентрализованным финансам, ИИ и реальной полезности. С помощью дефляционной модели токеномики M87 и управляемого DAO управления, криптовалюта M87 предлагает устойчивую и ориентированную на пользователя экосистему. По мере роста сообщества Messier и набора продуктов, токен M87 демонстрирует значительный потенциал для изменения того, как пользователи взаимодействуют с цифровыми активами и децентрализованными приложениями.

Готовы начать торговать M87? Наше исчерпывающее руководство "Полное руководство по трейдингу M87: от начала до практической торговли" проведет вас через все, что вам нужно знать — от основ M87 и настройки кошелька до продвинутых торговых стратегий и методов управления рисками. Независимо от того, являетесь ли вы новичком в криптовалюте или опытным трейдером, это пошаговое руководство оснастит вас знаниями на безопасной платформе MEXC. Узнайте, как максимизировать свой потенциал M87 уже сегодня!

Популярные статьи

Часто задаваемые вопросы – Аккаунт

Часто задаваемые вопросы – Аккаунт

1. Вход в систему1.1 Как войти в аккаунт, если недоступны ни мой номер мобильного телефона, ни электронная почта?Если вы помните пароль от аккаунта:На веб-сайте: На официальной странице входа введите

Как отправить биткоин? Полное пошаговое руководство

Как отправить биткоин? Полное пошаговое руководство

Отправка биткоина поначалу может показаться сложной, но на самом деле это довольно просто, как только вы поймёте основы. Это руководство проведёт вас через всё, что нужно знать о безопасной и эффектив

Биткоин против золота: какой актив лучше для сохранения стоимости?

Биткоин против золота: какой актив лучше для сохранения стоимости?

Дебаты о биткоине против золота обострились, поскольку оба актива достигли исторических оценок в 2025 году. Золото значительно выросло, превысив $3,000 за унцию, в то время как биткоин торгуется выше

Почему биткоин ценен? 5 ключевых причин его цены

Почему биткоин ценен? 5 ключевых причин его цены

Биткоин вырос с центов до десятков тысяч долларов, но многие до сих пор задаются вопросом, как цифровая валюта без физического обеспечения может иметь ценность. В этой статье объясняются основные факт

Связанные статьи

Часто задаваемые вопросы – Аккаунт

Часто задаваемые вопросы – Аккаунт

1. Вход в систему1.1 Как войти в аккаунт, если недоступны ни мой номер мобильного телефона, ни электронная почта?Если вы помните пароль от аккаунта:На веб-сайте: На официальной странице входа введите

Как отправить биткоин? Полное пошаговое руководство

Как отправить биткоин? Полное пошаговое руководство

Отправка биткоина поначалу может показаться сложной, но на самом деле это довольно просто, как только вы поймёте основы. Это руководство проведёт вас через всё, что нужно знать о безопасной и эффектив

Биткоин против золота: какой актив лучше для сохранения стоимости?

Биткоин против золота: какой актив лучше для сохранения стоимости?

Дебаты о биткоине против золота обострились, поскольку оба актива достигли исторических оценок в 2025 году. Золото значительно выросло, превысив $3,000 за унцию, в то время как биткоин торгуется выше

Почему биткоин ценен? 5 ключевых причин его цены

Почему биткоин ценен? 5 ключевых причин его цены

Биткоин вырос с центов до десятков тысяч долларов, но многие до сих пор задаются вопросом, как цифровая валюта без физического обеспечения может иметь ценность. В этой статье объясняются основные факт

Зарегистрироваться на MEXC
Зарегистрируйтесь и получите до 10 000 USDT бонусов