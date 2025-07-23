Что такое M87 (MESSIER)? Введение в цифровые активы

M87 (MESSIER) — это криптовалюта на основе блокчейна, которая питает экосистему Messier, децентрализованную платформу, ориентированную на слияние децентрализованных финансов (DeFi), реальной полезности и технологий искусственного интеллекта (AI). Запущенная для решения проблем фрагментации и неэффективности в секторе DeFi, криптовалюта M87 стремится создать бесшовную инфраструктуру, генерирующую доходы, которая будет полезна как держателям токенов, так и пользователям. Используя смарт-контракты и многоуровневый подход к полезности, токен M87 позволяет пользователям участвовать в DeFi-активностях, получать доступ к услугам с поддержкой ИИ и пользоваться преимуществами реальных приложений, обеспечивая безопасность, прозрачность и устойчивое создание ценности через структуру M87-токеномики.
Хотя конкретные детали о команде, стоящей за M87 (MESSIER), не раскрываются в доступных источниках, видение проекта ясно: построить платформу, которая преобразит ландшафт DeFi за счет интеграции передовых технологий и управления сообществом. Разработка криптовалюты M87 сосредоточена на создании надежной экосистемы, использующей смарт-контракты для управления казначейством и выкупа токенов, а также способствующей развитию структуры децентрализованной автономной организации (DAO) для долгосрочной устойчивости. Ключевые этапы включают запуск токена M87 на блокчейне Ethereum, создание механизма казначейства VirgoDAO и внедрение дефляционной модели токеномики M87, предназначенной для вознаграждения долгосрочных держателей и увеличения дефицитности токена.
Экосистема M87 построена вокруг нескольких взаимосвязанных продуктов и функций:
Эти компоненты работают вместе, создавая комплексную среду, где M87 служит токеном полезности и управления, обеспечивающим все взаимодействия внутри сети и поддерживающим самообеспечивающуюся, ориентированную на рост экосистему через инновационную модель токеномики M87.
Сектор DeFi сталкивается с несколькими постоянными проблемами, которые M87 стремится решить:
Криптовалюта M87 решает эти проблемы через свою интегрированную экосистему, объединяющую DeFi, ИИ и реальную полезность. Дефляционная модель токеномики M87, автоматизированное управление казначейством и акцент на практические приложения предоставляют комплексное решение, которое улучшает пользовательский опыт, увеличивает дефицитность токена и стимулирует устойчивую ценность для всех участников экосистемы M87.
Общий объем предложения и структура распределения:
Общий выпуск (общее предложение) цифрового токена M87 (MESSIER) составляет 884,846,293,943.9 M87. Текущий объем обращения такой же, что указывает на то, что все токены находятся в обращении.
Что касается пропорционального распределения:
Дальнейшие подробности о начальных распределениях, вестинге или конкретных распределениях кошельков в предоставленных источниках отсутствуют.
Полезность токена и варианты использования:
Токен M87 является основным токеном полезности и управления в экосистеме Messier. Он используется для участия в DeFi-активностях, доступа к услугам с поддержкой ИИ и участия в управлении через структуру DAO. Дефляционный механизм стимулирует хранение и активное участие, поскольку выкупы и сжигания токенов уменьшают предложение и потенциально увеличивают ценность с течением времени.
График обращения и расписание разблокировки:
Все токены M87 в настоящее время находятся в обращении, без указанного графика вестинга или разблокировки в доступных источниках.
Механизмы управления и стейкинга:
Управление осуществляется через VirgoDAO, где держатели токенов могут предлагать и голосовать по ключевым решениям, влияющим на экосистему. Механизмы стейкинга могут быть доступны для пользователей, чтобы они могли зарабатывать награды или участвовать в управлении протоколом, хотя конкретные данные об APY или деталях стейкинга не представлены в текущих данных.
M87 (MESSIER) представляет собой инновационное решение в секторе DeFi, решая ключевые проблемы благодаря своему интегрированному подходу к децентрализованным финансам, ИИ и реальной полезности. С помощью дефляционной модели токеномики M87 и управляемого DAO управления, криптовалюта M87 предлагает устойчивую и ориентированную на пользователя экосистему. По мере роста сообщества Messier и набора продуктов, токен M87 демонстрирует значительный потенциал для изменения того, как пользователи взаимодействуют с цифровыми активами и децентрализованными приложениями.
