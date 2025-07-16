В современную цифровую эпоху Web3 стремительно трансформирует широкий спектр индустрий, и игры не являются исключением. По мере развития блокчейна и искусственного интеллекта появился новый жанр игр: В современную цифровую эпоху Web3 стремительно трансформирует широкий спектр индустрий, и игры не являются исключением. По мере развития блокчейна и искусственного интеллекта появился новый жанр игр:
Что такое Love Terminal? Новый захватывающий игровой опыт, основанный на ИИ и блокчейне

16 июля 2025 г.MEXC
0m
В современную цифровую эпоху Web3 стремительно трансформирует широкий спектр индустрий, и игры не являются исключением. По мере развития блокчейна и искусственного интеллекта появился новый жанр игр: децентрализованные игры (dApp-игры). Эти игры предлагают большую свободу, инновации и интерактивность, чем традиционные модели.

На фоне этого быстро развивающегося и богатого возможностями игрового ландшафта Web3 Love Terminal (TERMINAL), мини dApp-игра на базе ИИ, выделяется как восходящая темная лошадка.

1. Что такое Love Terminal (TERMINAL)?


Love Terminal – это управляемая игра в виде децентрализованного мини-приложения (mini-dApp), построенная на блокчейне Kaia и доступная через LINE. В игре игроки могут выращивать урожай, собирать ресурсы, торговать и вести переговоры с NPC, управляемыми ИИ, и даже совершать такие действия, как воровство в игровом мире. Сочетая механику управления ресурсами с динамическим взаимодействием персонажей с искусственным интеллектом, Love Terminal предлагает уникальный децентрализованный игровой опыт, основанный на технологии блокчейн.

2. Основные особенности Love Terminal: Создание уникальной игровой экосистемы


2.1 Геймплей на базе ИИ


В Love Terminal используется искусственный интеллект для создания динамических взаимодействий между игроками и NPC. Эти персонажи, управляемые искусственным интеллектом, обладают автономным поведением и способностью принимать решения, что позволяет им реагировать на действия игрока в реальном времени, делая игровой мир более живым и захватывающим.

2.2 Фермерство и управление ресурсами


Игроки могут управлять собственными фермами, сажая урожай, заниматься животноводством, добывать ресурсы и торговать на внутриигровом рынке. Эффективное управление ресурсами и их оптимизация – основная часть игрового процесса. Игроки должны стратегически планировать производство и продажи, чтобы максимизировать свои доходы.

2.3 Harvest Vein NFT: «Золотые рудники» цифровой фермы


NFT Harvest Vein – это ключевые активы в экосистеме Love Terminal, представляющие собой редкие виртуальные земельные участки. Держатели NFT могут совершать стейкинг, майнить токены TERMINAL и получать постоянные внутриигровые вознаграждения. Эти NFT также предоставляют бонусы к производству, давая игрокам конкурентное преимущество в добыче ресурсов.

2.4 Децентрализованная внутриигровая экономика


В Love Terminal реализована полная децентрализованная экономическая система. Игроки могут зарабатывать токены TERMINAL, производя товары, торгуя и участвуя в событиях. Токены можно использовать для внутриигровых покупок, управления сообществом, оплаты транзакций и многого другого, создавая самоподдерживающуюся экономику.

3. Обзор токена Terminal: Цена и функции Terminal


TERMINAL – это нативный токен платформы Love Terminal. Его основные функции включают:

  • Механизм поощрения: Игроки получают токены TERMINAL в качестве награды за выполнение определенных внутриигровых заданий, таких как выращивание урожая, торговля или участие в событиях, поощряя активное участие.
  • Разблокировка функций: Для разблокировки некоторых дополнительных возможностей, таких как эксклюзивные украшения для ферм или аналитические отчеты, создаваемые искусственным интеллектом, необходимо потратить токены TERMINAL.
  • Права управления: Игроки, удерживающие определенное количество токенов TERMINAL, могут принимать участие в голосованиях, помогая принимать решения о запуске новых функций, изменении правил платформы и других ключевых решениях.
  • Средство торговли: Токены TERMINAL могут торговаться на поддерживаемых платформах. Игроки могут получать прибыль от торговли токенами или использовать их для покупки виртуальных внутриигровых активов и предметов.

4. Как купить TERMINAL на MEXC?


Love Terminal - это игра по управлению городом, управляемая искусственным интеллектом, которая переносит уютное очарование Stardew Valley в эпоху Web3. Ее захватывающий геймплей и интеллектуальное взаимодействие ИИ с NPC привлекли внимание многих представителей Web3-сообщества.

По мере того как проект набирает обороты, партнерство с ведущей мировой биржей MEXC дало ему значительный толчок. MEXC пользуется доверием инвесторов по всему миру благодаря низким торговым комиссиям, молниеносному исполнению, широкому охвату активов и высокой ликвидности, что делает ее сильной стартовой площадкой для качественных Web3-проектов.

В настоящее время спотовая торговля TERMINAL уже запущена на MEXC, что позволяет пользователям торговать токеном с чрезвычайно низкими комиссиями.

Как купить TERMINAL на MEXC (инструкция для приложения):

Шаг 1: Откройте приложение MEXC и войдите в него, затем выберите раздел «Торговля».
Шаг 2: Выберите «Спот», затем найдите TERMINAL в списке торговых пар.
Шаг 3: Выберите тип ордера, введите количество и цену и подтвердите, чтобы завершить сделку.


Love Terminal объединяет искусственный интеллект и технологию блокчейн, чтобы создать инновационную и функциональную цифровую платформу для игр. Разнообразные игровые модули и продуманная экономика токенов не только удовлетворяют потребности игроков в управлении ресурсами и взаимодействии, но и поддерживают здоровую экосистему благодаря интеллектуальной аналитике и механизмам стимулирования.

По мере развития технологии Web3 у Love Terminal есть все шансы играть все более важную роль в цифровом игровом пространстве, предлагая игрокам новые возможности и сюрпризы.

Отказ от ответственности: Информация, представленная в данном материале, не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским или любым другим связанным с ними услугам, а также не служит рекомендацией покупать, продавать или удерживать какие-либо активы. MEXC Обучение предлагает данную информацию исключительно в справочных целях и не предоставляет консультаций по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. MEXC не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

