Что такое Lombard? Революция Bitcoin DeFi, которая достигла 1 миллиарда долларов TVL за 92 дня





1) LBTC устанавливает рекорд: Всего за 92 дня достиг TVL в 1 миллиард долларов, став самым быстрорастущим токеном с доходностью в истории криптовалют, при этом принеся более 2 миллиардов долларов ликвидности 12 блокчейнам.

2) Надежный альянс по безопасности: Поддерживается коалицией из 14 ведущих учреждений в сфере цифровых активов, включая OKX, Galaxy и DCG, для защиты активов пользователей.

3) Комплексная экосистема продуктов: Создан полный набор продуктов, включая DeFi Vaults, DeFi маркетплэйс и инструменты разработки SDK для удовлетворения разнообразных потребностей пользователей.

4) Широкая интеграция DeFi: Уже интегрирован в более чем 80 основных протоколов DeFi, включая такие проекты высшего уровня, как Aave, Morpho и Curve.

5) Поддержка со стороны ведущих инвесторов: привлечено 16 миллионов долларов финансирования под руководством Polychain Capital с участием BabylonChain, Franklin Templeton и OKX Ventures.









Lombard – это платформа, ориентированная на создание ончейн-рынка капитала BTC с целью раскрытия полного потенциала BTC как основного цифрового актива. Основанная в 2024 году, Lombard представила LBTC, ликвидный токен для стейкинга для Bitcoin, став пионером новой модели, которая глубоко интегрирует Bitcoin с DeFi. Это позволяет BTC участвовать в широком спектре финансовых ончейн-операций, генерируя доход при сохранении ликвидности.





Команда основателей Lombard состоит из экспертов DeFi из Polychain, Babylon, Argent (Ready), Coinbase и Maple, все из которых имеют обширный опыт в создании, масштабировании и управлении компаниями в сфере DeFi.





В июле 2024 года Lombard завершила раунд начального финансирования на сумму 16 миллионов долларов под руководством Polychain Capital. Среди других инвесторов были BabylonChain, Inc., dao5, Franklin Templeton, Foresight Ventures, HTX Ventures, Mirana Ventures, Mantle EcoFund, Nomad Capital, OKX Ventures и Robot Ventures.









BTC, пионер криптовалют, существует уже 16 лет. Он дал толчок развитию всей индустрии блокчейна, породив такие инновации, как DeFi, стейблкоины и токенизация. Однако реальность такова, что большая часть из 2 триллионов долларов Bitcoin в мире по-прежнему хранится в холодных кошельках и в значительной степени отсутствует в той самой ончейн-революции, которую он помог создать. BTC от Lombard призван изменить эту ситуацию, позволяя Bitcoin активно участвовать в экономической ончейн-деятельности и раскрыть большую ценность.













LBTC – это основной продукт, запущенный Lombard, токен BTC с ликвидным стейкингом. Пользователи могут разместить свои BTC на платформе Lombard и получить в обмен эквивалентную сумму LBTC. Процесс аналогичен депонированию золота в банке и получению депозитного сертификата, который может свободно обращаться.





Что делает LBTC уникальным:

Сохранение стоимости: 1 LBTC всегда соответствует стоимости 1 BTC.

Получение дохода: Удержание LBTC позволяет пользователям получать вознаграждение за стейкинг.

Ликвидность: LBTC можно свободно использовать в широком спектре протоколов DeFi.

Безопасность: Поддержка со стороны Альянса безопасности, в который входят 14 ведущих учреждений, работающих с цифровыми активами.













LBTC установил несколько рекордов в истории криптовалют:

Всего за 92 дня достиг общей заблокированной стоимости (TVL) в 1 миллиард долларов, став самым быстрорастущим токеном с доходностью на сегодняшний день.

Привлек более 2 миллиардов долларов новой ликвидности в 12 блокчейнах.

Более 80% LBTC активно используется в различных протоколах DeFi.

Привлек участие более 260 000 пользователей по всему миру.

Эти вехи подчеркивают высокий рыночный спрос на ончейн BTC.









BARD – это нативный токен протокола Lombard, разработанный для использования в качестве механизма экономической координации для ончейн-рынка капитала BTC. Он стимулирует рост, поддерживает управление протоколом и обеспечивает доступ к продуктам.





Общее предложение: 1 миллиард

Первоначальный объем предложения в обращении на момент TGE: 225 миллионов

Полный график разблокировки: 4 года









Категория Процент Токены Расписание вестинга Экосистема (35%) Аирдроп BARD Сезон 1 4% 40 млн Распределяется в два этапа: на TGE и через шесть месяцев Аирдроп BARD Сезон 2 1,5% 15 млн Полностью разблокируется в конце 2 сезона Продажа сообщества 1,5% 15 млн Полностью разблокируется во время TGE Kaito Yappers 0,16% 1,6 млн Распределяется в течение двух сезонов Активация экосистемы 9,34% 93,4 млн Полностью разблокируется при TGE Развитие экосистемы 18,5% 185 млн Линейное вестинг в течение 24 месяцев Фонд LBF (20%) Первоначальная разблокировка 4,25% 42,5 млн Полностью разблокируется при TGE Последующие разблокировки 15,75% 157,5 млн Линейное вестинг в течение 3 лет Ранние инвесторы (20%) —— 20% 200 млн 12-месячная блокировка после TGE, затем линейный вестинг в течение 36 месяцев Основные вкладчики (25%) —— 25% 250 млн 12-месячная блокировка после TGE, затем линейный вестинг в течение 36 месяцев













Категория функции Основная роль Подробности Управление Протокольное принятие решений Является основой управления Lombard, предоставляя право принятия решений сообществу. Держатели могут участвовать в ключевых голосованиях по наборам валидаторов, структуре комиссий и дорожным картам продуктов. Гранты на развитие экосистемы распределяются через фонд LBF. Безопасность Защита кроссчейн-переводов Держатели могут совершать стейкинг BARD для обеспечения кроссчейн-переводов LBTC. Построена на инфраструктуре Chainlink CCIP и Symbiotic. Создает децентрализованный уровень безопасности, который масштабируется с внедрением протокола. Рост экосистемы Усиливает сетевой эффект

Финансирование экосистемных грантов, партнерств и НИОКР осуществляется через фонд LBF. Ускоряет внедрение протокола и расширяет его охват. Усиливает роль BTC в качестве центра ончейн-финансов. Протокольная утилита Доступ к продуктам и привилегии Обеспечивает приоритетный доступ, льготные условия и расширенные функции. Расширяет возможности с течением времени за счет инноваций, основанных на принципах управления. Гарантирует, что BARD остается центральным элементом всех уровней инфраструктуры Lombard.









В настоящее время розничные пользователи могут приобретать токены BARD по нескольким каналам, в том числе напрямую на MEXC, где доступны как спотовая, так и фьючерсная торговля.









MEXC также запустила события « Спинфест BARD » и Airdrop+ , в которых участники могут выполнять задания и получать соответствующие награды.













Lombard не ограничивается только LBTC. Lombard создала полный набор продуктов, предназначенных для удовлетворения разнообразных потребностей пользователей:









DeFi Vaults – это автоматизированные решения для управления доходностью, которые стратегически распределяют LBTC между различными протоколами DeFi для получения более высокой прибыли. Они устраняют разрыв между Bitcoin и DeFi, предлагая удобный пользовательский интерфейс и позволяя оптимизировать доходность без необходимости ручного управления позициями.





DeFi Vaults поддерживает LBTC, wBTC и cbBTC, предоставляя пользователям доступ к широкому спектру стратегий DeFi в таких протоколах, как Aave, Pendle и Uniswap. Общая стоимость заблокированных средств (TVL) в DeFi Vaults уже превысила 600 миллионов долларов.









Lombard создал маркетплейс DeFi ( DeFi marketplace ), где пользователи могут найти широкий спектр возможностей для кредитования и торговли BTC. В настоящее время платформа поддерживает 12 основных блокчейнов, включая Ethereum, Arbitrum, Base и BNB Chain. На этом маркетплейсе пользователи могут:

Открыть для себя высококачественные хранилища (vaults) и ончейн-стратегии

Фильтровать возможности по блокчейну, активам, протоколу или уровню риска

Мгновенно внедрять стратегии, не покидая платформу









Lombard SDK V3 – это официальный набор инструментов, разработанный для разработчиков, который значительно снижает технические барьеры для интеграции Bitcoin и ускоряет рост экосистемы. Ключевые особенности Lombard SDK включают:

Депозит BTC и минтинг LBTC

Депозит в DeFi: Автоматическое размещение активов в хранилищах или интегрированных протоколах

Отслеживание балансов LBTC, позиций в хранилищах и вознаграждений

Получение вознаграждений на основе BTC и стимулов экосистемы

Вывод BTC в любое время









С помощью протокола стейкинга Bitcoin Babylon держатели BTC могут делегировать свои активы для обеспечения безопасности сетей и получения вознаграждений за стейкинг. Это можно сделать двумя способами: путем прямого стейкинга с помощью провайдеров финальности (FP) через Babylon или путем стейкинга через Lombard.













Одной из наиболее характерных инноваций Lombard является модель Security Alliance. Этот альянс состоит из 14 ведущих учреждений в сфере цифровых активов, включая таких гигантов отрасли, как OKX, Galaxy, DCG, Wintermute, Amber Group, Figment и P2P. Security Alliance предлагает несколько ключевых преимуществ:

Децентрализация рисков: Устраняет единичные точки отказа

Профессиональная работа: Каждый член является экспертом в своей области

Согласованные стимулы: Все члены несут совместную ответственность за поддержание безопасности системы

Ончейн-прозрачность: Все операции можно проверить ончейн









В дополнение к Альянсу безопасности, Lombard реализует комплексную многоуровневую систему безопасности:

Смарт-контракты проходят аудит несколькими ведущими аудиторскими компаниями

Применяются строгие протоколы AML (борьба с отмыванием денег) и мониторинга рисков

Обеспечивается полная прослеживаемость транзакций для прозрачности для пользователей

Для безопасного хранения активов используется передовая технология управления ключами (CubeSigner)













Успех Lombard основан на силе его расширенной экосистемы. На сегодняшний день более 80 ведущих протоколов DeFi интегрировали LBTC, в том числе:

Протоколы кредитования: Aave, Morpho, Maple и другие

Торговые платформы: Pendle, Curve и другие

Платформы для рестейкинга: EigenLayer, Etherfi и другие

Крупные биржи: OKX, Bybit, MEXC и другие

Такая широкая интеграция предоставляет держателям LBTC широкий спектр вариантов использования, позволяя им гибко распределять активы в зависимости от их индивидуальной толерантности к риску и целей по доходности.













Для обычных пользователей Lombard предлагает безопасный и простой способ активировать неиспользуемые BTC, открывая дополнительную доходность при сохранении базовой стоимости их активов.





Для разработчиков и протоколов Lombard предоставляет быстрый и беспрепятственный доступ к ликвидности Bitcoin. Партнерство с Lombard стало одним из наиболее эффективных способов для блокчейнов и протоколов получить доступ к собственному капиталу Bitcoin.





Для индустрии в целом то, что создает Lombard, действительно является важной вехой. Это не просто инфраструктура. Это маховик ликвидности, механизм распределения и уровень доступа, которые в совокупности стимулируют следующий этап роста индустрии.





Роль BTC как цифрового золота и средства сбережения уже широко признана, но Lombard считает, что она может пойти еще дальше. Внедряя BTC ончейн, Lombard открывает новую эру, в которой Bitcoin играет активную роль в формировании ончейн-экономики.





Отказ от ответственности: Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.



