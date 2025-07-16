Что такое Layer3 (L3)? Введение в цифровые активы

Layer3 (L3) — это криптовалюта на основе блокчейна, которая питает децентрализованную платформу Layer3, предназначенную для упрощения и повышения вовлеченности пользователей в экосистеме Web3. Запущенная в 2024 году, Layer3 была разработана для решения проблем фрагментации и сложности, с которыми сталкиваются пользователи и разработчики при взаимодействии с децентрализованными приложениями (dApps) и протоколами блокчейна. Благодаря своей инновационной технологической структуре, Layer3 позволяет пользователям легко находить, участвовать и получать вознаграждения за широкий спектр операций на цепочке, обеспечивая при этом удобный пользовательский интерфейс и надежную безопасность. Токен L3 выступает ключевым утилитарным активом в экосистеме Layer3, облегчая транзакции, поощряя участие и поддерживая управление.

Layer3 была основана в 2024 году командой опытных разработчиков блокчейнов и продуктовых стратегов с опытом работы в ведущих проектах Web3 и технологических стартапах. Целью основателей было создание платформы, которая могла бы преодолеть разрыв между пользователями и быстро развивающимся децентрализованным ландшафтом, делая Web3 более доступным и полезным для всех. Их экспертиза охватывает инженерию блокчейнов, дизайн пользовательского опыта и создание сообществ, что сыграло ключевую роль в формировании миссии Layer3 по упрощению и расширению участия в операциях на цепочке.

С момента своего создания Layer3 достигла нескольких значительных вех, включая успешный запуск основной сети, внедрение платформы с заданиями и привлечение активного сообщества первых последователей. Проект получил существенное внимание после первой раздачи токенов L3 и внедрения инновационных инструментов вовлечения, что позволило Layer3 занять лидирующие позиции в сфере взаимодействия пользователей Web3.

Экосистема Layer3 состоит из нескольких взаимосвязанных продуктов, которые вместе обеспечивают комплексное решение для пользователей и разработчиков Web3. Ключевые предложения включают:

Платформа заданий Layer3:

Платформа заданий является основным приложением экосистемы Layer3, позволяя пользователям находить и выполнять задачи ("квесты") на нескольких сетях блокчейнов. Эта платформа позволяет пользователям зарабатывать вознаграждения, включая токены L3, участвуя в деятельности экосистемы, обеспечивая при этом простой процесс регистрации через интуитивно понятный интерфейс и совместимость между цепями. В настоящее время платформа используется тысячами пользователей для взаимодействия с новыми dApps, что делает её одним из ведущих решений для привлечения и удержания пользователей Web3.

Инструменты вовлечения сообщества:

Layer3 расширяет свои возможности, предоставляя набор инструментов вовлечения сообщества, которые позволяют проектам проектировать, запускать и управлять собственными квестами и кампаниями. Эти инструменты позволяют разработчикам и партнерам экосистемы поощрять действия пользователей, собирать отзывы и формировать лояльность, одновременно пользуясь надежными аналитическими и автоматизационными функциями Layer3. Благодаря интеграции смарт-контрактов, эти инструменты создают безопасный и эффективный опыт для всех участников.

Система репутации на цепочке:

Система репутации на цепочке завершает экосистему Layer3, удовлетворяя потребность в проверяемых учетных данных и сигналах доверия. С помощью инновационного механизма подсчета репутации компонент позволяет пользователям создавать и демонстрировать свои достижения на цепочке, поддерживая справедливый доступ к наградам и возможностям. Это представляет собой уникальный подход к идентичности пользователя и заслугам в децентрализованном мире.

Эти три компонента работают вместе, создавая комплексную среду, где токен L3 служит утилитарным и управленческим токеном, который питает все взаимодействия внутри сети, создавая самоподдерживающуюся и растущую экосистему.

В секторе Web3 существует несколько критических вызовов, которые Layer3 стремится решить с помощью своего инновационного подхода:

1. Фрагментированный пользовательский опыт:

Пользователи в пространстве Web3 сталкиваются с трудностями навигации по множеству dApps и протоколов, что приводит к разрозненному и запутанному опыту. Это затрагивает как новичков, так и опытных пользователей, снижая вовлеченность и приводя к упущенным возможностям. Традиционные решения не смогли решить эту проблему из-за изолированных платформ и отсутствия взаимодействия.

2. Низкая удержание и вовлечение пользователей:

Еще одной значительной проблемой является сложность проектов в сохранении и вовлечении пользователей. Это вызывает высокие показатели оттока и препятствует устойчивому росту экосистемы. Текущие подходы, такие как разовые стимулы, недостаточны, поскольку они лишены персонализации и постоянной ценности.

3. Отсутствие проверяемой репутации на цепочке:

Сектор Web3 также страдает от отсутствия стандартизированной, проверяемой системы репутации, что создает проблемы доверия и ограничивает доступ к эксклюзивным возможностям для достойных пользователей. Этот вызов сохраняется несмотря на предыдущие попытки, поскольку существующие решения либо вне цепочки, либо легко манипулируемы.

Layer3 решает эти болевые точки через свою интегрированную платформу квестов, инструменты вовлечения сообщества и систему репутации на цепочке. Используя технологии блокчейна, Layer3 предоставляет комплексное и эффективное решение, которое трансформирует способ взаимодействия пользователей и проектов в децентрализованной экосистеме.

Общий объем предложения и структура распределения:

Токен Layer3 (L3) имеет общий объем предложения в 300 миллионов токенов. Пропорциональное распределение следующее:

- Выделение сообществу: 51% от общего предложения выделено сообществу. Однако детализированные разбивки оставшихся распределений (например, команда, инвесторы или фонды экосистемы) пока не были обнародованы.

- Первоначальная раздача: 5% от общего предложения (15 миллионов токенов L3) было распределено через раздачу ранним участникам и майнерам CUBE. Снимок раздачи был сделан 10 мая 2024 года.

Дополнительные детали о распределении оставшихся 49% токенов не раскрыты по состоянию на последнюю доступную информацию.

Утилитарность токена и варианты использования:

В рамках экосистемы токен L3 выполняет несколько функций:

- Комиссии за транзакции: Используется для оплаты действий на цепочке и участия в квестах.

- Стимулы и награды: Распределяется пользователям за выполнение квестов и вклад в экосистему Layer3.

- Управление: Позволяет держателям участвовать в управлении протоколом и принятии решений.

График обращения и разблокировки:

На момент первоначальной раздачи 5% токенов (15 миллионов L3) вошли в обращение. Оставшиеся токены будут разблокированы согласно графику, разработанному для обеспечения стабильности рынка и долгосрочного роста. На данный момент подробный график разблокировки не был обнародован.

Механизмы управления и стейкинга:

Layer3 реализует модель управления, основанную на сообществе, которая позволяет держателям токенов L3 голосовать по предложениям и изменениям протокола. Кроме того, пользователи могут стейкать свои токены, чтобы получать награды и дополнительные привилегии, причем APY определяется уровнем участия в сети и размером пула стейкинга.

Layer3 (L3) представляет собой инновационное решение в секторе Web3, решающее ключевые проблемы через свою интегрированную платформу квестов, инструменты вовлечения сообщества и систему репутации на цепочке. С растущей базой пользователей и мощной экосистемой, Layer3 демонстрирует значительный потенциал трансформации взаимодействия пользователей и проектов с децентрализованными приложениями. Готовы начать торговать Layer3 (L3)? Узнайте, как максимизировать потенциал вашего Layer3 (L3) уже сегодня!