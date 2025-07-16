Что такое Lagrange? Инфраструктура для кроссчейн вычислений с нулевым разглашением

По мере быстрого развития мультичейн экосистемы потребность в безопасных, эффективных и верифицируемых вычислениях данных кроссчейн стала одной из самых серьезных проблем в развитии блокчейна. Lagrange решает эту проблему с помощью модульного, масштабируемого протокола, основанного на доказательстве с нулевым разглашением (ZK) и обеспечивающего критически важную инфраструктуру для децентрализованных приложений (dApp). Благодаря предстоящему аирдропу токенов, растущей экосистеме и многообещающему потенциалу цены токенов, Lagrange становится одной из самых привлекательных монет в пространстве нулевого разглашения и кроссчейн.
ZK Coprocessor позволяет разработчикам запрашивать данные ончейн напрямую, используя SQL-подобные команды из смарт-контрактов. Это позволяет:
Данные блокчейна должны быть предварительно обработаны и преобразованы в верифицируемую базу данных, удобную для ZK;
Сеть ZK-доказательств Lagrange для вычисления и агрегирования доказательств c нулевым разглашением;
Недорогие и высокоскоростные запросы – даже между различными сетями.
Это значительно снижает плату за газ и задержки при вычислениях ончейн, повышая эффективность dApp и одновременно увеличивая спрос на токен Lagrange.
ZK Prover Network поддерживает различные приложения, в том числе роллапы, обмен сообщениями кроссчейн и сопроцессоры ZK. Особенности включают:
Модульные подсети: Позволяют подключать любой блокчейн, роллап или приложение по мере необходимости, устраняя единые точки отказа.
Поддержка различных систем доказательств: Совместимость с различными системами доказательств, такими как Boojum, Plonky3 и Plonky2, для удовлетворения потребностей различных экосистем.
Высокая доступность и экономическая эффективность: Интегрирован с EigenLayer, использует более 85 операторов институционального уровня для запуска доказательств, обеспечивая генерацию доказательств в реальном времени и оптимизацию затрат.
Ожидается, что по мере того, как этот уровень станет необходимой инфраструктурой для dApp, он будет положительно влиять на цену токена и долгосрочную стоимость монеты Lagrange.
Lagrange представляет систему State Committees для безопасной, децентрализованной валидации состояния в различных сетях:
Динамически расширяющийся набор валидаторов: Безопасность обеспечивается за счет постоянно растущего и динамически расширяющегося набора валидаторов, рестейканных с помощью EigenLayer.
Широкая совместимость с сетями: Разработана для масштабирования и генерирования доказательств состояния для любого блокчейна, независимо от его механизма консенсуса.
Модульная система доказательств: Протокол позволяет настраивать доказательства состояния, хранения или вычислений в соответствии с конкретными потребностями различных приложений.
Это повышает безопасность кроссчейн и создает полезность токена Lagrange, который необходим для поддержания работы State Committee.
Инфраструктура Lagrange поддерживает различные реальные сценарии использования, что придает ее токенам и их цене сильную долгосрочную основу:
DeFi: Ценообразование на мультичейн DEX, рынки кредитования, агрегация доходности
GameFi: Проверка игровых активов кроссчейн, отслеживание статуса, достижения
Оракулы: Альтернатива традиционным оракулам, не требующая дополнительного доверия, с низкой задержкой.
ИИ + блокчейн: Верифицируемое выполнение моделей ИИ/МО (машинного обучения) на блокчейне с токеном в качестве топлива.
Эти утилиты способствуют широкому распространению монеты Lagrange, укрепляя ее использование как в ончейн, так и в оффчейн экосистемах.
Май 2023 года: 4 млн $ в Pre-Seed (предпосевном) раунде финансирования
Май 2024 года: 13,2 млн $ в Seed (посевном) раунде финансирования от таких ведущих компаний, как Founders Fund, Archetype и 1kx
Эти раунды закладывают основу для аирдропа токенов Lagrange и глобальной стратегии распределения монет. Инвесторы делают ставку на масштабируемость и кроссчейн полезность модели токена и будущий импульс цены токена.
Lagrange сотрудничает с крупнейшими проектами в области блокчейна, включая:
EigenLayer, Base, Frax Finance
Mantle Network, Omni Network, AltLayer, и т.д.
С учетом новых интеграций и реальных примеров использования на горизонте, Lagrange готова стать ключевым элементом инфраструктуры, обеспечивающей единые экосистемы мультичейн и надежные вычисления. Используя инновационный ZK Coprocessor и ZK Prover Network, Lagrange обеспечивает масштабируемый и эффективный уровень кроссчейн вычислений и верификации, решая критические проблемы совместимости мультичейн данных. Модульная архитектура и мощные вычислительные возможности обеспечивают широкое применение в DeFi, GameFi, ИИ и других областях.
Lagrange вводит блокчейн в новую эру кроссчейн сотрудничества и высокопроизводительных вычислений, в основе которых лежит технология нулевого разглашения. Благодаря трем основополагающим модулям Lagrange предлагает модульную и универсальную платформу для вычислений и проверки, открывая новые возможности для сложных приложений в мире Web3.
