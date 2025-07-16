По мере быстрого развития мультичейн экосистемы потребность в безопасных, эффективных и верифицируемых вычислениях данных кроссчейн стала одной из самых серьезных проблем в развитии блокчейна. LagrangПо мере быстрого развития мультичейн экосистемы потребность в безопасных, эффективных и верифицируемых вычислениях данных кроссчейн стала одной из самых серьезных проблем в развитии блокчейна. Lagrang
Обучение/Зона популярных токенов/Знакомство с проектом/Что такое L...азглашением

Что такое Lagrange? Инфраструктура для кроссчейн вычислений с нулевым разглашением

16 июля 2025 г.MEXC
0m
Поделиться
#Новости отрасли
ZKsync
ZK$0.04381-23.36%
DeFi
DEFI$0.001433-19.08%
SEED
SEED$0.000746-15.80%
FUND
FUND$0.0197--%
FINANCE
FINANCE$0.001042-26.56%

По мере быстрого развития мультичейн экосистемы потребность в безопасных, эффективных и верифицируемых вычислениях данных кроссчейн стала одной из самых серьезных проблем в развитии блокчейна. Lagrange решает эту проблему с помощью модульного, масштабируемого протокола, основанного на доказательстве с нулевым разглашением (ZK) и обеспечивающего критически важную инфраструктуру для децентрализованных приложений (dApp). Благодаря предстоящему аирдропу токенов, растущей экосистеме и многообещающему потенциалу цены токенов, Lagrange становится одной из самых привлекательных монет в пространстве нулевого разглашения и кроссчейн.

1. Каковы основные компоненты Lagrange?


1.1 ZK Coprocessor: Высокоэффективные вычисления данных ончейн


ZK Coprocessor позволяет разработчикам запрашивать данные ончейн напрямую, используя SQL-подобные команды из смарт-контрактов. Это позволяет:

  • Данные блокчейна должны быть предварительно обработаны и преобразованы в верифицируемую базу данных, удобную для ZK;
  • Сеть ZK-доказательств Lagrange для вычисления и агрегирования доказательств c нулевым разглашением;
  • Недорогие и высокоскоростные запросы – даже между различными сетями.

Это значительно снижает плату за газ и задержки при вычислениях ончейн, повышая эффективность dApp и одновременно увеличивая спрос на токен Lagrange.

1.2 ZK Prover Network: Модульный уровень вычисления доказательств


ZK Prover Network поддерживает различные приложения, в том числе роллапы, обмен сообщениями кроссчейн и сопроцессоры ZK. Особенности включают:

  • Модульные подсети: Позволяют подключать любой блокчейн, роллап или приложение по мере необходимости, устраняя единые точки отказа.
  • Поддержка различных систем доказательств: Совместимость с различными системами доказательств, такими как Boojum, Plonky3 и Plonky2, для удовлетворения потребностей различных экосистем.
  • Высокая доступность и экономическая эффективность: Интегрирован с EigenLayer, использует более 85 операторов институционального уровня для запуска доказательств, обеспечивая генерацию доказательств в реальном времени и оптимизацию затрат.

Ожидается, что по мере того, как этот уровень станет необходимой инфраструктурой для dApp, он будет положительно влиять на цену токена и долгосрочную стоимость монеты Lagrange.

1.3 State Committees: Проверка кроссчейн, не требующая дополнительного доверия


Lagrange представляет систему State Committees для безопасной, децентрализованной валидации состояния в различных сетях:

  • Динамически расширяющийся набор валидаторов: Безопасность обеспечивается за счет постоянно растущего и динамически расширяющегося набора валидаторов, рестейканных с помощью EigenLayer.
  • Широкая совместимость с сетями: Разработана для масштабирования и генерирования доказательств состояния для любого блокчейна, независимо от его механизма консенсуса.
  • Модульная система доказательств: Протокол позволяет настраивать доказательства состояния, хранения или вычислений в соответствии с конкретными потребностями различных приложений.

Это повышает безопасность кроссчейн и создает полезность токена Lagrange, который необходим для поддержания работы State Committee.

2. Что вы можете сделать с помощью токена Lagrange?


Инфраструктура Lagrange поддерживает различные реальные сценарии использования, что придает ее токенам и их цене сильную долгосрочную основу:

  • DeFi: Ценообразование на мультичейн DEX, рынки кредитования, агрегация доходности
  • GameFi: Проверка игровых активов кроссчейн, отслеживание статуса, достижения
  • Оракулы: Альтернатива традиционным оракулам, не требующая дополнительного доверия, с низкой задержкой.
  • ИИ + блокчейн: Верифицируемое выполнение моделей ИИ/МО (машинного обучения) на блокчейне с токеном в качестве топлива.

Эти утилиты способствуют широкому распространению монеты Lagrange, укрепляя ее использование как в ончейн, так и в оффчейн экосистемах.

3. Рост экосистемы Lagrange и признание индустрии


3.1 Финансирование и запуск токенов


  • Май 2023 года: 4 млн $ в Pre-Seed (предпосевном) раунде финансирования
  • Май 2024 года: 13,2 млн $ в Seed (посевном) раунде финансирования от таких ведущих компаний, как Founders Fund, Archetype и 1kx

Эти раунды закладывают основу для аирдропа токенов Lagrange и глобальной стратегии распределения монет. Инвесторы делают ставку на масштабируемость и кроссчейн полезность модели токена и будущий импульс цены токена.

3.2 Стратегические партнеры


Lagrange сотрудничает с крупнейшими проектами в области блокчейна, включая:

  • EigenLayer, Base, Frax Finance
  • Mantle Network, Omni Network, AltLayer, и т.д.

В январе 2025 года Lagrange интегрировала децентрализованную систему ZK Stack prover из ZKsync – еще один важный шаг к тому, чтобы сделать свой токен центральным элементом безопасных кроссчейн вычислений.

4. Как купить токен Lagrange(LA) на MEXC


С учетом новых интеграций и реальных примеров использования на горизонте, Lagrange готова стать ключевым элементом инфраструктуры, обеспечивающей единые экосистемы мультичейн и надежные вычисления. Используя инновационный ZK Coprocessor и ZK Prover Network, Lagrange обеспечивает масштабируемый и эффективный уровень кроссчейн вычислений и верификации, решая критические проблемы совместимости мультичейн данных. Модульная архитектура и мощные вычислительные возможности обеспечивают широкое применение в DeFi, GameFi, ИИ и других областях.

Интересуетесь, как лучше всего купить токен Lagrange? Токен LA теперь доступен на бирже MEXC, и вы можете торговать им всего в несколько шагов:

1) Откройте и войдите в приложение MEXC или на официальный сайт.
2) Найдите «LA» в строке поиска и выберите спотовую или фьючерсную торговлю.
3) Выберите тип ордера, введите количество и цену и завершите сделку.

Lagrange вводит блокчейн в новую эру кроссчейн сотрудничества и высокопроизводительных вычислений, в основе которых лежит технология нулевого разглашения. Благодаря трем основополагающим модулям Lagrange предлагает модульную и универсальную платформу для вычислений и проверки, открывая новые возможности для сложных приложений в мире Web3.

Отказ от ответственности: Информация, представленная в данном материале, не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским или любым другим связанным с ними услугам, а также не служит рекомендацией покупать, продавать или удерживать какие-либо активы. MEXC Обучение предлагает данную информацию исключительно в справочных целях и не предоставляет консультаций по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. MEXC не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Популярные статьи

Можно ли майнить Solana? Правда о майнинге SOL

Можно ли майнить Solana? Правда о майнинге SOL

Вы, вероятно, слышали о невероятной скорости Solana и низких комиссиях, и теперь интересуетесь, как майнить Solana, чтобы получить токены SOL. Возможно, вы уже искали программное обеспечение для майни

Как создать мем-коин на Solana? Полное руководство для начинающих

Как создать мем-коин на Solana? Полное руководство для начинающих

Мир криптовалют пережил взрывной рост мем-коинов, превратив интернет-шутки в легитимные цифровые активы стоимостью в миллионы долларов. Если вы задаетесь вопросом как создать мем-коин на Solana, вы по

Как работает стейкинг Solana? Полное руководство по стейкингу SOL

Как работает стейкинг Solana? Полное руководство по стейкингу SOL

Стейкинг Solana предлагает держателям криптовалюты простой способ получения пассивного дохода при поддержке одного из самых быстрых блокчейнов в индустрии. Это подробное руководство познакомит вас со

Что такое односторонний режим и режим хеджирования в торговле фьючерсами?

Что такое односторонний режим и режим хеджирования в торговле фьючерсами?

При торговле фьючерсами на MEXC одним из важных параметров, который часто упускают из виду, является режим позиции. Он определяет, можете ли вы одновременно держать лонг и шорт позиции в одной и той ж

Связанные статьи

Что такое BIANRENSHENG(BINANCELIFE)? От интернет-мема до криптовалютного феномена

Что такое BIANRENSHENG(BINANCELIFE)? От интернет-мема до криптовалютного феномена

TL;DR1) Достижение рубежа: BINANCELIFE (BINANCELIFE) стал первым китайским мемкоином, дебютировавшим на Binance, нарушив устоявшиеся рыночные традиции.2) Взрывной рост: Всего за три дня после запуска

Что такое Recall? Краткое руководство по трем основным механизмам децентрализованного маркетплейса ИИ-навыков

Что такое Recall? Краткое руководство по трем основным механизмам децентрализованного маркетплейса ИИ-навыков

TL;DRRecall использует децентрализованные рыночные механизмы, чтобы позволить сообществу решать, какие навыки ИИ необходимы, а не оставлять это на усмотрение нескольких крупных технологических компани

Что такое USDf? Краткое руководство по инновационному механизму стейблкоина Falcon Finance

Что такое USDf? Краткое руководство по инновационному механизму стейблкоина Falcon Finance

TL;DRUSDf – это сверхобеспеченный синтетический доллар, построенный на базе Ethereum, с текущим объемом в обращении около 1,899 миллиарда и местом рейтинга № 202 на рынке.USDf поддерживает в качестве

Что такое Espresso? Воссоединение фрагментированного мира блокчейнов с помощью 100 нодов

Что такое Espresso? Воссоединение фрагментированного мира блокчейнов с помощью 100 нодов

TL;DR1) Espresso использует децентрализованный консенсус BFT для обеспечения быстрого подтверждения транзакций в течение шести секунд для всех подключенных блокчейнов.2) Являясь глобальным уровнем под

Зарегистрироваться на MEXC
Зарегистрируйтесь и получите до 10 000 USDT бонусов