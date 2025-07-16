Что такое Lagrange? Инфраструктура для кроссчейн вычислений с нулевым разглашением

По мере быстрого развития мультичейн экосистемы потребность в безопасных, эффективных и верифицируемых вычислениях данных кроссчейн стала одной из самых серьезных проблем в развитии блокчейна. Lagrange решает эту проблему с помощью модульного, масштабируемого протокола, основанного на доказательстве с нулевым разглашением (ZK) и обеспечивающего критически важную инфраструктуру для децентрализованных приложений (dApp). Благодаря предстоящему аирдропу токенов, растущей экосистеме и многообещающему потенциалу цены токенов, Lagrange становится одной из самых привлекательных монет в пространстве нулевого разглашения и кроссчейн.













ZK Coprocessor позволяет разработчикам запрашивать данные ончейн напрямую, используя SQL-подобные команды из смарт-контрактов. Это позволяет:





Данные блокчейна должны быть предварительно обработаны и преобразованы в верифицируемую базу данных, удобную для ZK;

Сеть ZK-доказательств Lagrange для вычисления и агрегирования доказательств c нулевым разглашением;

Недорогие и высокоскоростные запросы – даже между различными сетями.





Это значительно снижает плату за газ и задержки при вычислениях ончейн, повышая эффективность dApp и одновременно увеличивая спрос на токен Lagrange.









ZK Prover Network поддерживает различные приложения, в том числе роллапы, обмен сообщениями кроссчейн и сопроцессоры ZK. Особенности включают:





Модульные подсети: Позволяют подключать любой блокчейн, роллап или приложение по мере необходимости, устраняя единые точки отказа.

Поддержка различных систем доказательств: Совместимость с различными системами доказательств, такими как Boojum, Plonky3 и Plonky2, для удовлетворения потребностей различных экосистем.

Высокая доступность и экономическая эффективность: Интегрирован с EigenLayer, использует более 85 операторов институционального уровня для запуска доказательств, обеспечивая генерацию доказательств в реальном времени и оптимизацию затрат.





Ожидается, что по мере того, как этот уровень станет необходимой инфраструктурой для dApp, он будет положительно влиять на цену токена и долгосрочную стоимость монеты Lagrange.









Lagrange представляет систему State Committees для безопасной, децентрализованной валидации состояния в различных сетях:





Динамически расширяющийся набор валидаторов: Безопасность обеспечивается за счет постоянно растущего и динамически расширяющегося набора валидаторов, рестейканных с помощью EigenLayer.

Широкая совместимость с сетями: Разработана для масштабирования и генерирования доказательств состояния для любого блокчейна, независимо от его механизма консенсуса.

Модульная система доказательств: Протокол позволяет настраивать доказательства состояния, хранения или вычислений в соответствии с конкретными потребностями различных приложений.





Это повышает безопасность кроссчейн и создает полезность токена Lagrange, который необходим для поддержания работы State Committee.









Инфраструктура Lagrange поддерживает различные реальные сценарии использования, что придает ее токенам и их цене сильную долгосрочную основу:





DeFi: Ценообразование на мультичейн DEX, рынки кредитования, агрегация доходности

GameFi: Проверка игровых активов кроссчейн, отслеживание статуса, достижения

Оракулы: Альтернатива традиционным оракулам, не требующая дополнительного доверия, с низкой задержкой.

ИИ + блокчейн: Верифицируемое выполнение моделей ИИ/МО (машинного обучения) на блокчейне с токеном в качестве топлива. Верифицируемое выполнение моделей ИИ/МО (машинного обучения) на блокчейне с токеном в качестве топлива.





Эти утилиты способствуют широкому распространению монеты Lagrange, укрепляя ее использование как в ончейн, так и в оффчейн экосистемах.













Май 2023 года: 4 млн $ в Pre-Seed (предпосевном) раунде финансирования

Май 2024 года: 13,2 млн $ в Seed (посевном) раунде финансирования от таких ведущих компаний, как Founders Fund, Archetype и 1kx





Эти раунды закладывают основу для аирдропа токенов Lagrange и глобальной стратегии распределения монет. Инвесторы делают ставку на масштабируемость и кроссчейн полезность модели токена и будущий импульс цены токена.









Lagrange сотрудничает с крупнейшими проектами в области блокчейна, включая:





EigenLayer, Base, Frax Finance

Mantle Network, Omni Network, AltLayer, и т.д.





В январе 2025 года Lagrange интегрировала децентрализованную систему ZK Stack prover из ZKsync – еще один важный шаг к тому, чтобы сделать свой токен центральным элементом безопасных кроссчейн вычислений.



