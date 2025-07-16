Что такое KYC?









KYC (Know Your Customer) - это общее нормативное требование, которому должны следовать поставщики финансовых услуг. Проверки KYC борются с незаконной деятельностью и отмыванием денег. Фактически, KYC является ключевой мерой в правилах по борьбе с отмыванием денег. Финансовые учреждения и поставщики услуг должны внедрять более комплексные процедуры KYC для защиты клиентов и их активов.









Если у вас есть счет в финансовой организации или на криптовалютной бирже, рекомендуется пройти процедуру KYC, которая предписывает поставщикам финансовых услуг собирать и проверять информацию о личности своих клиентов. Политика KYC помогает бороться с отмыванием денег, финансированием терроризма, мошенничеством и незаконным переводом средств.





Обычно KYC проводится проактивно. Большинство поставщиков финансовых услуг рекомендуют своим клиентам проводить KYC в процессе создания нового аккаунта перед проведением финансовых операций. В некоторых случаях можно создать счет без KYC, но его функциональность часто бывает ограничена.





При выполнении KYC вас могут попросить предоставить следующую информацию: Удостоверение личности, водительские права, паспорт и т.д.









Правила KYC различаются в зависимости от страны/региона, но существует международный консенсус в отношении основной необходимой информации. В США большинство процессов KYC регулируется рядом законов. В странах ЕС и Азиатско-Тихоокеанского региона разработаны собственные нормативные акты, но они во многом совпадают с законами и нормативными актами США. Директива ЕС по борьбе с отмыванием денег (AMLD) и правила PSD2 обеспечивают основные рамки для стран ЕС. На глобальном уровне Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) координирует международное сотрудничество по условиям регулирования.









Из-за анонимности криптовалюты она может быть использована для отмывания денег и уклонения от уплаты налогов. Усовершенствованные правила регулирования криптовалют могут укрепить их репутацию и обеспечить своевременную уплату налогов. Есть три основные причины, по которым криптовалютная индустрия нуждается в KYC:





Транзакции блокчейн необратимы. Если вы совершите ошибку, нет администратора, который мог бы помочь. Если средства украдены или переведены, их невозможно восстановить. Криптовалюта анонимна. Вы можете создать криптокошелек, не предоставляя никаких личных данных. Во многих странах регулирование, законность и налогообложение криптовалюты остаются неопределенными.





Хотя KYC увеличивает время, необходимое для создания счета, он имеет очевидные преимущества. Обычный пользователь может не воспринимать этого, но KYC может оказать значительное влияние на защиту средств и борьбу с преступностью.









Проверка KYC не только борется с мошенничеством, но и улучшает работу всей финансовой системы следующим образом:





Кредиторам легче оценивать свои риски с помощью личности клиента и его финансовой истории. Этот процесс позволяет более ответственно подходить к кредитованию и управлению рисками. Кража личности и другие виды финансового мошенничества становятся менее возможными после проверки KYC. Как проактивная мера, KYC значительно снижает риск отмывания денег. Проверка KYC повышает общественное доверие, безопасность и подотчетность поставщиков финансовых услуг. Такое доверие может оказать положительное влияние на финансовую отрасль в целом и способствовать дальнейшему росту инвестиций.









Децентрализация была в центре внимания криптовалюты с самого начала. Как упоминалось выше, любой человек может создавать кошельки и хранить криптовалюту без необходимости предоставлять личные данные о себе. Это, в свою очередь, позволяет недобросовестным лицам использовать криптовалюту в целях отмывания денег.





Правительства и регулирующие органы часто требуют от бирж проводить проверку KYC своих клиентов. Поскольку обязательную проверку KYC сложно реализовать для криптокошельков, сервисы, конвертирующие фиат в криптовалюту, больше подходят для реализации KYC.









KYC имеет свои очевидные преимущества, но остается спорным для некоторых критиков. В силу своей истории и происхождения, противодействие KYC более распространено в криптовалютном мире. Большая часть критики связана с вопросами конфиденциальности и затрат:





Выполнение KYC влечет за собой дополнительные расходы, которые обычно перекладываются на клиента в виде комиссии. Некоторые пользователи не имеют необходимых документов для KYC или не имеют постоянного адреса. Это затрудняет им доступ к определенным финансовым услугам. Безответственные биржи могут не обеспечивать надлежащую безопасность, подвергая личную информацию риску кражи. Недоброжелатели утверждают, что проверка KYC противоречит децентрализованному идеалу криптовалюты.







