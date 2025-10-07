Что такое KGeN (KGEN)? Полное руководство по игровому токену, революционизирующему вознаграждения игроков

В быстро развивающемся мире блокчейн-гейминга найти проекты, которые действительно решают реальные проблемы, может быть непросто. KGeN (Kratos Gamer Network) выделяется как децентрализованная игровая сеть, созданная для расширения возможностей игроков, особенно на развивающихся рынках, где традиционная дистрибуция игр не справляется. Это всеобъемлющее руководство исследует уникальность KGeN: от инновационной системы репутации Proof of Gamer до токена $KGEN, который питает всю экосистему. Независимо от того, являетесь ли вы геймером, желающим понять, как блокчейн может улучшить ваш игровой опыт, инвестором, изучающим игровые токены, или просто интересуетесь пересечением гейминга и Web3, эта статья предоставляет всё необходимое о видении, технологии, токеномике и будущем потенциале KGeN.





Ключевые выводы:

KGeN — это децентрализованная игровая сеть, решающая проблемы дистрибуции игр на развивающихся рынках через кланово-ориентированные сообщества и систему репутации Proof of Gamer.

Токен KGEN (эмиссия 1 миллиард) обеспечивает работу экосистемы с правами управления, стейкинг-вознаграждениями и многосторонней утилитой для геймеров, издателей и кланов.

rKGEN — это непередаваемый токен вознаграждений до TGE на блокчейне Aptos, конвертируемый в KGEN в соотношении 1:1, со стейкинг-опциями, предлагающими доходность на основе APY.

Поддержан финансированием в размере $30 млн от Accel India, Naspers Ventures, Aptos Foundation и Polygon Labs в двух раундах при оценке $150 млн и $500 млн.

Платформа создаёт справедливое распределение стоимости, где геймеры зарабатывают за вовлечённость, издатели снижают затраты на привлечение, а сообщества получают стимулы для роста.





Kratos Gamer Network (KGeN) — это децентрализованная глобальная игровая сеть, созданная для расширения возможностей следующего поколения игроков, с особым фокусом на развивающихся рынках Глобального Юга. В своей основе KGeN предлагает децентрализованный уровень данных для геймеров и издателей через инновационный он-чейн движок репутации под названием Proof of Gamer (PoG). Эта технология гарантирует, что личность, достижения и связи каждого геймера остаются подлинными и проверяемыми в блокчейне.

В отличие от традиционных игровых платформ, где данные и достижения игроков заблокированы внутри проприетарных систем, KGeN создаёт открытую экосистему, где геймеры действительно владеют своей игровой идентичностью. Платформа решает одну из самых насущных проблем гейминга: дистрибуцию. Вместо того чтобы полагаться на централизованные, универсальные подходы, KGeN позволяет локальным сообществам, называемым «кланами», расти органически и помогать находить игры, которые резонируют с их регионами.

Экосистема KGeN объединяет множество заинтересованных сторон: геймеров, которые взаимодействуют с сетью для обнаружения игр, выполнения квестов и получения вознаграждений; Вождей Кланов, которые организуют микросообщества и стимулируют массовую вовлечённость; издателей и разработчиков, которые используют движок PoG для достижения подлинной аудитории при более низких затратах на привлечение; и KGeN Foundation, которая управляет токеном $KGEN и поддерживает долгосрочное развитие экосистемы.

KGEN — это токен управления и утилиты, который питает всю эту сеть. Токен создаёт экономические стимулы, согласованные между всеми участниками, обеспечивая справедливое распределение ценности тем, кто вносит вклад в рост экосистемы. От стейкинг-вознаграждений до прав голосования, KGEN служит как средством обмена, так и механизмом, через который сообщество формирует будущее платформы.

Понимание различия между KGeN и $KGEN важно для всех, кто хочет взаимодействовать с этой экосистемой:

KGeN (Kratos Gamer Network):

Вся децентрализованная игровая платформа и экосистема

Включает все приложения, функции и инфраструктуру сообщества

Охватывает движок репутации Proof of Gamer (PoG)

Представляет сеть геймеров, кланов, издателей и разработчиков

Управляется и руководится KGeN Foundation

Токен $KGEN:

Нативная криптовалюта, которая питает сеть KGeN

Функционирует как токен управления и утилиты

Служит средством обмена внутри платформы

Предоставляет стейкинг-вознаграждения и права голосования

Создаёт экономическое согласование среди участников экосистемы

Общая эмиссия: 1 000 000 000 токенов

Отношения отражают Ethereum и ETH: Ethereum — это платформа и экосистема, в то время как ETH — это нативный токен, который её питает. Аналогично, KGeN — это всеобъемлющая игровая сеть, а $KGEN — это токен, который обеспечивает её экономическую модель и управление сообществом.





Традиционная игровая индустрия, особенно на развивающихся рынках, сталкивается с несколькими критическими проблемами, для решения которых был создан KGeN.

Крупные издатели и рекламные сети исторически упускали из виду обширную, неосвоенную игровую аудиторию в Глобальном Юге. Традиционные каналы дистрибуции дороги, централизованы и часто недоступны для игроков в развивающихся регионах. Это создаёт разрыв, где существуют талантливые геймеры и энтузиасты сообщества, но издатели не могут эффективно до них добраться или проверить качество их вовлечённости.

KGeN устраняет этот разрыв через свой децентрализованный, кланово-ориентированный подход. Расширяя возможности локальных лидеров сообщества (Вождей Кланов) для организации массовых игровых сообществ, платформа создаёт органические каналы дистрибуции, которые понимают региональные предпочтения и культурные контексты. Эта модель снизу вверх снижает затраты на привлечение для издателей, одновременно предоставляя подлинную, вовлечённую аудиторию.

В традиционном гейминге достижения, личности и репутация игроков заблокированы внутри отдельных игровых серверов или платформ. Когда игроки переходят на новые игры или платформы, они начинают с нуля — их история и достижения не переносятся. Кроме того, издателям сложно отличить подлинных вовлечённых игроков от ботов или мошеннических аккаунтов, что приводит к потерянным маркетинговым расходам.

Движок Proof of Gamer (PoG) решает обе проблемы. Он создаёт прозрачную, он-чейн систему репутации, где личности, достижения и связи геймеров проверяемы и переносимы по всей экосистеме. Издатели могут доверять, что игроки, до которых они добираются, являются реальными, вовлечёнными людьми с доказанной игровой историей, а не поддельными аккаунтами, раздувающими метрики.

Традиционные игровые платформы извлекают большую часть стоимости, создаваемой вовлечённостью игроков и построением сообщества. Создатели контента, организаторы сообщества и вовлечённые игроки получают минимальную компенсацию за внимание и сетевые эффекты, которые они генерируют. Платформы захватывают экономическую выгоду, относясь к пользователям как к продукту, а не как к партнёрам.

Токенизированная модель KGeN создаёт справедливое распределение стоимости через вознаграждения $KGEN. Геймеры зарабатывают за своё время и вовлечённость, Вожди Кланов получают стимулы за построение сообщества, а издатели выигрывают от более низких затрат на привлечение и аудитории более высокого качества. Экосистема построена на принципе, что те, кто создаёт ценность, должны получать справедливую компенсацию.









KGeN возник из признания того, что традиционная дистрибуция игр не работает на развивающихся рынках. В феврале 2023 года проект привлёк $20 миллионов при оценке $150 миллионов от ведущих инвесторов, включая Accel India, Naspers Ventures и Game7. KGeN Foundation был создан для обеспечения управления, ориентированного на сообщество, отдельно от операционного контроля. К октябрю 2024 года раунд Ecosystem на $10 миллионов при оценке $500 миллионов привлёк стратегических партнёров Aptos Foundation и Polygon Labs, обеспечивших надёжную блокчейн-инфраструктуру. На протяжении всего развития KGeN сохранял свою основную философию: строить от развивающихся рынков наружу через кланово-ориентированные сообщества и репутацию Proof of Gamer, а не адаптировать решения развитых рынков.









Экосистема KGeN предоставляет уникальную ценность через несколько взаимосвязанных функций, которые отличают её от традиционных игровых платформ.

В сердце KGeN лежит движок Proof of Gamer — прозрачная, он-чейн система репутации, которая проверяет и отслеживает личности геймеров, достижения и связи в сообществе. В отличие от централизованных игровых профилей, которые остаются заблокированными внутри отдельных платформ, PoG создаёт переносимую репутацию, которая следует за геймерами по всей экосистеме.

Для издателей PoG решает постоянную проблему мошенничества при привлечении пользователей. Они могут проверить, что маркетинговые расходы достигают подлинных, вовлечённых игроков, а не ботов или поддельных аккаунтов. Для геймеров PoG обеспечивает признание, которое сохраняется за пределами отдельных игр, создавая всеобъемлющую игровую идентичность, которая несёт реальную ценность.

KGeN организует игроков в кланы — локализованные микросообщества, возглавляемые Вождями Кланов, которые понимают региональные предпочтения и культурные контексты. Эта структура обеспечивает органическое обнаружение игр и массовый маркетинг, который традиционные подходы сверху вниз не могут воспроизвести.

Кланы создают естественные точки сбора, где игроки обнаруживают новые игры через доверенных членов сообщества, а не через безличные рекламные объявления. Издатели получают доступ к вовлечённым, сплочённым сообществам, а не к разрозненным отдельным пользователям, улучшая показатели конверсии и удержания.

Платформа обеспечивает децентрализованную инфраструктуру для игровых данных, гарантируя, что информация игроков остаётся безопасной, проверяемой и принадлежащей самим игрокам. Это резко контрастирует с традиционными игровыми платформами, где компании владеют и монетизируют пользовательские данные, не делясь создаваемой ценностью.

Децентрализуя владение данными, KGeN правильно согласовывает стимулы: игроки контролируют свою информацию, издатели получают прозрачный доступ к проверенной аудитории, а платформа облегчает обмен ценностью без извлечения несправедливой ренты.

Для геймеров:

Проверяемая он-чейн идентичность, которая сохраняется между играми

Справедливая компенсация за время, вовлечённость и навыки

Доступ к новым играм через обнаружение, ориентированное на сообщество

Настоящее владение достижениями и игровой историей

Участие в управлении платформой через токены $KGEN

Для издателей и разработчиков:

Более низкие затраты на привлечение пользователей через органическую дистрибуцию

Доступ к подлинной, вовлечённой аудитории, проверенной PoG

Прозрачные метрики производительности без посреднических платформ

Прямая связь с игровыми сообществами через кланы

Снижение маркетинговых потерь от ботов и мошенничества

Для Вождей Кланов:

Инструменты и стимулы для построения и управления микросообществами

Экономические вознаграждения за стимулирование локальной вовлечённости

Возможности лидерства в более широкой экосистеме

Прямая поддержка от KGeN Foundation

Доля в ценности, создаваемой их сообществами





Платформа KGeN обеспечивает несколько практических применений, которые демонстрируют её ценность по всей игровой экосистеме.

Традиционная реклама и оптимизация магазинов приложений часто не работают на развивающихся рынках, где игроки имеют ограниченную связь, более низкую покупательную способность и различные культурные предпочтения. Кланово-ориентированная модель KGeN создаёт локализованные каналы дистрибуции, где Вожди Кланов представляют игры, подходящие вкусам и техническим возможностям их сообществ.

Разработчик мобильных игр может сотрудничать с кланами по всей Юго-Восточной Азии, Латинской Америке или Африке, достигая вовлечённых игроков через доверенных лидеров сообщества, а не через дорогие, часто неэффективные рекламные кампании. Этот процесс органического обнаружения приводит к более высокому удержанию и лучшему соответствию игрок-игра.

Издатели используют KGeN для проведения целевых кампаний, где геймеры выполняют квесты, достигают этапов или участвуют в событиях для получения вознаграждений. Система Proof of Gamer гарантирует, что эти участники являются подлинными игроками, устраняя мошенничество и ботов, которые преследуют традиционное привлечение пользователей.

Производительность кампании прозрачно отслеживается он-чейн, давая издателям чёткое представление о том, какие сообщества приводят пользователей наивысшего качества. Этот цикл обратной связи данных обеспечивает непрерывную оптимизацию, невозможную с традиционными системами атрибуции.

Геймеры развивают проверяемую репутацию через последовательное участие в нескольких играх и мероприятиях. Профиль PoG игрока может показывать достижения в соревновательных мобильных играх, участие в тестировании новых игр, вклады в клановые мероприятия и многое другое — создавая всеобъемлющее игровое резюме.

Эта репутация становится ценной, когда издатели ищут бета-тестеров, участников турниров или послов сообщества. Вместо того чтобы полагаться на самоотчётные учётные данные или метрики, специфичные для платформы, они могут ссылаться на проверенные он-чейн данные, доказывающие навыки и историю вовлечённости геймера.

Платформа обеспечивает автоматизированное, прозрачное распределение вознаграждений через смарт-контракты. Когда геймеры выполняют квесты или достигают этапов, вознаграждения поступают непосредственно в их кошельки без посреднических платформ, берущих комиссии или задерживающих платежи. Эта прозрачность создаёт доверие и гарантирует, что участники получают справедливую компенсацию за свои вклады.





Токен $KGEN имеет общую эмиссию 1 000 000 000 (1 миллиард) токенов с тщательно разработанной структурой распределения, направленной на балансирование немедленных потребностей экосистемы с долгосрочной устойчивостью.









Сообщество (Вознаграждения, построение экосистемы и продажа узлов): 40% Это представляет 400 000 000 токенов, выделенных тем, кто вносит вклад в рост экосистемы — будь то через использование сети, строительство на ней или поддержку её расширения. Это большинственное распределение участникам сообщества демонстрирует приверженность KGeN децентрализации и владению сообществом.

Казначейство: 21,5% Распределение казначейства в размере 215 000 000 токенов будет контролироваться KGeN Foundation для финансирования долгосрочного развития, стратегических партнёрств и инициатив устойчивости экосистемы. Это обеспечивает ресурсы для постоянных инноваций без необходимости дополнительных продаж токенов.

Инвесторы (Seed и M&A): 17% В общей сложности 170 000 000 токенов распределены инвесторам в раунде Seed, раунде Ecosystem и обменах токенов для приобретения активов. Это включает поддержку от Accel India, Naspers Ventures, Aptos Foundation, Polygon Labs, Game7 и других стратегических партнёров.

Команда и советники (Распределено): 16,5% В настоящее время распределённые токены команды и советников составляют 165 000 000, компенсируя ранних участников, которые построили платформу и продолжают стимулировать её развитие.

Команда и советники (Будущее): 5% Дополнительные 50 000 000 токенов зарезервированы для будущих членов команды и советников, обеспечивая, что KGeN может продолжать привлекать лучших специалистов по мере роста экосистемы.

График разблокировки $KGEN намеренно отложен, чтобы обеспечить долгосрочное согласование между инвесторами, членами команды и успехом экосистемы. Структура вестинга следует этой временной линии:

Вестинг инвесторов и команды: Все токены инвесторов и команды вестуются линейно в течение 4 лет:

10% разблокировано после 1-го года

20% разблокировано после 2-го года

30% разблокировано после 3-го года

40% разблокировано после 4-го года

Это постепенное высвобождение предотвращает внезапные шоки предложения, обеспечивая, что заинтересованные стороны остаются привержены долгосрочному созданию ценности, а не краткосрочной спекуляции.

Сообщество и казначейство: Распределения Сообщества и Казначейства контролируются KGeN Foundation, который будет распределять токены в соответствии с решениями управления и потребностями экосистемы, а не по заранее определённым графикам разблокировки.

Эта модель токеномики отдаёт приоритет устойчивому росту экосистемы и владению сообществом. С 40%, выделенными участникам сообщества, и контролируемым распределением токенов инвесторов и команды, $KGEN разработан, чтобы стать всё более принадлежащим и управляемым сообществом со временем.









Токен $KGEN выполняет несколько критических функций в экосистеме Kratos Gamer Network, создавая утилиту, которая выходит далеко за пределы простых транзакций.

Держатели токенов участвуют в формировании будущего платформы через предложения управления и голосование. Это децентрализованное принятие решений гарантирует, что экосистема развивается в соответствии с приоритетами сообщества, а не централизованными мандатами. По мере созревания платформы управление будет расширяться до параметров протокола, распределения казначейства и стратегических направлений.

$KGEN функционирует как основная валюта в экосистеме KGeN. Пользователи тратят токены для доступа к премиальным функциям платформы, участия в эксклюзивных кампаниях и взаимодействия с различными приложениями, построенными в сети. Эта утилита создаёт естественный спрос по мере увеличения активности экосистемы.

Механизм стейкинга обслуживает четыре различные аудитории, каждая с адаптированными стимулами:

Спекулянты и валидаторы: Трейдеры, инвесторы и те, кто запускает узлы валидаторов KGeN, могут стейкать токены для получения доходности. Это создаёт давление покупки от участников, ищущих пассивную доходность, одновременно обеспечивая сеть через участие валидаторов.

Издатели: Разработчики игр и издатели, которые стейкают $KGEN, получают преференциальные ставки при проведении кампаний по привлечению пользователей на платформе. Это стимулирует издателей становиться держателями токенов, согласовывая их интересы с успехом экосистемы, делая их маркетинг более экономически эффективным.

Кланы: Ограничения размера клана связаны с суммой, застейканной лидерами кланов. Большие ставки позволяют более крупные кланы, создавая прямой спрос от Вождей Кланов, которые хотят расширить свои сообщества. Кроме того, стейкинг обеспечивает множители вознаграждений, которые повышают положение кланов на лидербордах, создавая конкурентные стимулы держать и стейкать токены.

Геймеры: Отдельные игроки, которые стейкают, получают множители вознаграждений за кампании и платформенные мероприятия. Этот эффект множителя означает, что застейканные геймеры зарабатывают больше от того же уровня вовлечённости, стимулируя долгосрочное удержание среди наиболее активных членов сообщества.

Спрос на $KGEN стимулируется через три основных рычага:

Спрос, ориентированный на продукт: Платформа создаёт внутреннее давление покупки через функции, которые требуют использования токенов. По мере того как KGeN Play, Gaming Oracle Network и другие приложения набирают популярность, пользователям естественно нужно приобретать токены для доступа к полной функциональности.

Стимулы стейкинга: Модель стейкинга для нескольких заинтересованных сторон удаляет токены из обращения, создавая доходность, которая делает удержание привлекательным. Это снижает эффективное предложение по мере роста сети.

Интеграция бизнес-модели: Токен служит эксклюзивным механизмом накопления ценности. В отличие от проектов с утилитой токенов, добавленной позже, $KGEN является фундаментальным для того, как экосистема работает и захватывает ценность.

Пользователи могут получить $KGEN через два основных канала:

Система он-чейн вознаграждений: KGeN управляет всеобъемлющей программой он-чейн вознаграждений, где пользователи зарабатывают за участие и вовлечённость. Эти вознаграждения могут быть обменены на токены $KGEN, создавая непрерывный поток от активности экосистемы к спросу на токены.

Торговля на биржах: $KGEN будет листингован как на централизованных, так и на децентрализованных биржах, обеспечивая ликвидность и ценовое обнаружение. Это гарантирует, что пользователи могут легко приобретать или ликвидировать токены по мере необходимости.





rKGEN — это непередаваемый токен вознаграждений до запуска, построенный на блокчейне Aptos, который конвертируется 1:1 в $KGEN после события генерации токенов. Распределённый операторам узлов оракула, вовлечённым геймерам и издателям, которые рано поддержали экосистему, rKGEN не может торговаться, но может быть застейкан для дополнительной доходности. Стейкинг требует обязательств на 30-365 дней с APY на основе суммы и продолжительности. Пользователи кошелька KGeN получают спонсируемые комиссии за газ. Эта система вознаграждает ранних участников, демонстрирует вовлечённость биржам и обучает сообщество механикам стейкинга перед официальным запуском токена.

KGeN Foundation фокусируется на четырёх стратегических столпах: улучшение утилиты $KGEN в KGeN Play и Gaming Oracle Network при изучении моделей турниров и создания контента; продвижение к истинной децентрализации путём прогрессивного распределения движка PoG; расширение возможностей сообществ Глобального Юга через образовательные программы, гранты лидерам кланов и региональные события; и стимулирование инноваций через партнёрства с разработчиками, которые расширяются за пределы текущих приложений. Всеобъемлющая миссия остаётся постоянной — построение игровой экосистемы, питаемой реальным владением, прозрачными данными и ростом, ориентированным на сообщество, который трансформирует распределение стоимости в гейминге по всему миру.

Пространство инфраструктуры блокчейн-гейминга включает несколько устоявшихся проектов, каждый из которых подходит к рынку с разных углов.

Immutable X (IMX) фокусируется на решениях масштабирования Layer 2 для игр на основе NFT, предоставляя инфраструктуру, которая делает минтинг и торговлю игровыми активами бесплатными по газу и углеродно-нейтральными. Хотя технически впечатляющий, IMX концентрируется на сегменте NFT-гейминга, а не на более широких проблемах дистрибуции и сообщества.

Gala Games (GALA) управляет платформой, размещающей несколько игровых названий со своей собственной токен-экономикой. Проект делает акцент на разработке и издании игр, а не на решении проблем дистрибуции на развивающихся рынках или создании проверяемой репутации игроков.

Yield Guild Games (YGG) стал пионером модели play-to-earn гильдий, особенно на Филиппинах и в Юго-Восточной Азии. YGG фокусируется на программах стипендий, которые помогают игрокам получить доступ к NFT-играм, создавая иной подход к доступу к развивающимся рынкам, чем кланово-ориентированная модель дистрибуции KGeN.

Merit Circle (MC) функционирует как DAO для сообществ play-to-earn гейминга, предоставляя инфраструктуру и капитал для гильдий. Как и YGG, он концентрируется на сегменте play-to-earn, а не на более широком обнаружении и дистрибуции игр.

KGeN отличается несколькими уникальными атрибутами, которые конкуренты не решают:

Система репутации Proof of Gamer: Хотя другие платформы отслеживают некоторые данные игроков, ни одна не предлагает всеобъемлющую, переносимую он-чейн репутацию KGeN, которая проверяет подлинность и навыки игроков по всей экосистеме. Это решает постоянную проблему мошенничества при привлечении пользователей, которая значительно влияет на маркетинговые бюджеты издателей.

Кланово-ориентированная модель дистрибуции: Локализованный, ориентированный на сообщество подход к дистрибуции игр уникально подходит для развивающихся рынков, где традиционная реклама не работает. Вместо того чтобы конкурировать на технической инфраструктуре, как Immutable X, или фокусироваться исключительно на play-to-earn, как YGG, KGeN решает фундаментальную проблему дистрибуции.

Фокус на развивающихся рынках: KGeN строит от развивающихся рынков наружу, проектируя специально для ограничений и возможностей, присутствующих в Глобальном Юге. Большинство конкурентов либо фокусируются на развитых рынках, либо относятся к развивающимся рынкам как к второстепенным заботам.

Экономика, дружественная к издателям: Снижая затраты на привлечение пользователей и предоставляя проверенную аудиторию, KGeN создаёт win-win экономику, где издатели экономят деньги, в то время как игроки получают справедливую компенсацию. Это лучше согласовывает стимулы, чем модели, где игроки или гильдии захватывают большую часть ценности, в то время как издатели всё ещё платят высокие затраты на привлечение.

Структура управления Foundation: Разделение между KGeN Foundation (управление токенами) и операционными структурами создаёт подотчётность и долгосрочное мышление, которое чисто коммерческим предприятиям сложно поддерживать.

Вопрос о том, «что лучше», зависит от конкретных случаев использования. Для игр, сфокусированных на NFT, нуждающихся в инфраструктуре Layer 2, Immutable X превосходен. Для программ стипендий play-to-earn YGG имеет устоявшиеся системы. Однако для решения дистрибуции игр на развивающихся рынках, создания переносимой репутации игроков и построения устойчивых механизмов обнаружения, ориентированных на сообщество, KGeN предлагает возможности, которые конкуренты просто не предоставляют.

KGEN ещё не запущен, так как остаётся в фазе до TGE с распределением rKGEN. MEXC будет поддерживать торговлю KGEN после события генерации токенов. MEXC — это ведущая глобальная биржа, известная ранней поддержкой игровых и экосистемных токенов, предлагающая безопасную торговлю с конкурентными комиссиями. Для последних обновлений о датах листинга следите за официальными объявлениями MEXC через их веб-сайт и каналы Twitter.

Как только $KGEN станет доступен на MEXC, покупка следует простому процессу:

Посетите веб-сайт MEXC и создайте аккаунт, предоставив свой email и установив безопасный пароль. Завершите верификацию личности (KYC), отправив необходимые документы через портал верификации MEXC. Внесите средства на свой аккаунт MEXC, переведя USDT или другие поддерживаемые криптовалюты из вашего внешнего кошелька. Перейдите в торговый раздел MEXC и найдите торговую пару KGEN/USDT. Выберите тип ордера, выбрав между рыночными ордерами (немедленная покупка по текущей цене) или лимитными ордерами (покупка по вашей указанной цене). Введите количество KGEN, которое вы хотите купить, и просмотрите общую стоимость. Подтвердите свой ордер, нажав кнопку покупки и проверив детали транзакции.





KGeN переосмысливает игровые экосистемы через децентрализацию, владение сообществом и справедливое распределение стоимости. Решая проблемы дистрибуции развивающихся рынков через кланы и репутацию Proof of Gamer, он приносит пользу всем участникам — геймеры получают справедливые вознаграждения, издатели получают доступ к подлинной аудитории экономически эффективно, а сообщества получают инструменты роста. Токен $KGEN согласовывает стимулы и обеспечивает управление. Поддержанный Accel India, Naspers, Aptos Foundation и Polygon Labs, с устойчивой токеномикой, приоритизирующей долгосрочную ценность, KGeN позиционирован, чтобы стать важной инфраструктурой блокчейн-гейминга по мере его запуска на биржах, таких как MEXC.

