Что такое HENLO? Глубокое погружение в самый популярный мемкоин Berachain

16 июля 2025 г.
Henlo
Мемекоины покоряют криптосообщество своим юмором и функциями, ориентированными на сообщество. HENLO, развивающийся мемкоин в экосистеме Berachain, использует свое уникальное культурное позиционирование и инновационную токеномику, чтобы переосмыслить взаимодействие пользователей с криптовалютами. В этой статье мы подробно рассмотрим происхождение HENLO, распределение токенов, механизмы сообщества и будущий потенциал роста.

1. Происхождение и видение HENLO


Сообщество The Honey Jar (THJ) запустило HENLO, чтобы создать уникальный криптопроект, движимый юмором и интернет-культурой. В отличие от традиционных криптовалют, которые делают акцент на технических характеристиках и финансовых функциях, HENLO уделяет первостепенное внимание культурной активности и взаимодействию с сообществом, стремясь стать культурной иконой в экосистеме Berachain.

Главный принцип HENLO – бросать вызов общепринятым представлениям. Благодаря партнерству с такими известными проектами, как Ramen Finance, он практически сразу привлек к себе внимание широкой общественности. Команда основателей использует мощный потенциал сообщества, чтобы создать яркий и развлекательный мемкоин, который найдет отклик у энтузиастов, ценящих культуру и юмор.

2. Токеномика и механизм распределения токенов HENLO


Общее предложение HENLO составляет 100 миллиардов токенов. Распределение происходит следующим образом:
  • Вкладчики (15%): 9-месячная блокировка с 3-месячным перерывом.
  • Инвесторы (20%): 6-месячная блокировка для обеспечения долгосрочных обязательств.
  • PoL и поощрения (23%): Для вознаграждения валидаторов, маркет-мейкинга и начальной ликвидности DEX.
  • Сообщество (32%): Через аирдропы и распродажу Ramen Launch для повышения активности.
  • Резерв (10%): Заблокирован на 36 месяцев для поддержки устойчивого развития.

HENLO также предлагает oHENLO – опцион на покупку, позволяющий держателям приобретать HENLO с 25-процентной скидкой, что обеспечивает справедливость рынка и предотвращает манипуляции.

3. Поощрения для сообщества HENLO


HENLO делает упор на рост, стимулируемый сообществом, и внедряет несколько программ поощрения:
  • Программа аирдропа: Распределяет токены на 50 203 кошелька в двух формах: HENLO и oHENLO.
  • Система баллов: Вознаграждает пользователей баллами за участие в событиях и владение определенными активами; баллы можно обменять на HENLO после запуска основной сети Berachain.
  • Командный механизм: Позволяет членам сообщества объединяться в команды, участвовать в соревнованиях и получать дополнительные награды.

Эти программы способствуют повышению вовлеченности и расширению охвата и участия в экосистеме HENLO.

4. Показатели рынка HENLO и перспективы развития


На момент написания статьи HENLO торгуется по цене около 0,000667$, а его рыночная капитализация составляет около 2,3 млн $. В дальнейшем HENLO планирует расширить свою экосистему за счет партнерства с дополнительными NFT-проектами, протоколами DeFi и игровыми платформами, чтобы повысить полезность и ценность токена.


5. Как купить HENLO на MEXC?


HENLO – один из самых популярных токенов на рынке на данный момент. MEXC воспользовалась своим преимуществом первопроходца и включила HENLO в листинг, предоставив пользователям ранний доступ к торговле. Чтобы приобрести HENLO на MEXC, выполните следующие действия:

1) Войдите в приложение MEXC или на официальный сайт.
2) Введите «HENLO» в строку поиска и выберите спотовую торговлю.
3) Выберите тип ордера, введите желаемое количество и цену и разместите ордер.

HENLO выходит за рамки типичной модели мемкоина, объединяя культуру, юмор и активное вовлечение сообщества. Опираясь на инновационную токеномику и разнообразные механизмы поощрения, он быстро утверждается в экосистеме Berachain. Являясь ярким примером инноваций в сфере мемкоинов, HENLO заслуживает внимания благодаря своему уникальному сочетанию культуры и дизайна, ориентированного на сообщество.

Отказ от ответственности: Информация, представленная в данном материале, не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским или любым другим связанным с ними услугам, а также не служит рекомендацией покупать, продавать или удерживать какие-либо активы. MEXC Обучение предлагает данную информацию исключительно в справочных целях и не предоставляет консультаций по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. MEXC не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

