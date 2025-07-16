Что такое HENLO? Глубокое погружение в самый популярный мемкоин Berachain





Мемекоины покоряют криптосообщество своим юмором и функциями, ориентированными на сообщество. HENLO , развивающийся мемкоин в экосистеме Berachain, использует свое уникальное культурное позиционирование и инновационную токеномику, чтобы переосмыслить взаимодействие пользователей с криптовалютами. В этой статье мы подробно рассмотрим происхождение HENLO, распределение токенов, механизмы сообщества и будущий потенциал роста.









Сообщество The Honey Jar (THJ) запустило HENLO, чтобы создать уникальный криптопроект, движимый юмором и интернет-культурой. В отличие от традиционных криптовалют, которые делают акцент на технических характеристиках и финансовых функциях, HENLO уделяет первостепенное внимание культурной активности и взаимодействию с сообществом, стремясь стать культурной иконой в экосистеме Berachain.





Главный принцип HENLO – бросать вызов общепринятым представлениям. Благодаря партнерству с такими известными проектами, как Ramen Finance , он практически сразу привлек к себе внимание широкой общественности. Команда основателей использует мощный потенциал сообщества, чтобы создать яркий и развлекательный мемкоин, который найдет отклик у энтузиастов, ценящих культуру и юмор.









Общее предложение HENLO составляет 100 миллиардов токенов. Распределение происходит следующим образом:

Вкладчики (15%): 9-месячная блокировка с 3-месячным перерывом.

Инвесторы (20%): 6-месячная блокировка для обеспечения долгосрочных обязательств.

PoL и поощрения (23%): Для вознаграждения валидаторов, маркет-мейкинга и начальной ликвидности DEX.

Сообщество (32%): Через аирдропы и распродажу Ramen Launch для повышения активности.

Резерв (10%): Заблокирован на 36 месяцев для поддержки устойчивого развития.





HENLO также предлагает oHENLO – опцион на покупку, позволяющий держателям приобретать HENLO с 25-процентной скидкой, что обеспечивает справедливость рынка и предотвращает манипуляции.









HENLO делает упор на рост, стимулируемый сообществом, и внедряет несколько программ поощрения:

Программа аирдропа: Распределяет токены на 50 203 кошелька в двух формах: HENLO и oHENLO.

Система баллов: Вознаграждает пользователей баллами за участие в событиях и владение определенными активами; баллы можно обменять на HENLO после запуска основной сети Berachain.

Командный механизм: Позволяет членам сообщества объединяться в команды, участвовать в соревнованиях и получать дополнительные награды.





Эти программы способствуют повышению вовлеченности и расширению охвата и участия в экосистеме HENLO.









На момент написания статьи HENLO торгуется по цене около 0,000667$, а его рыночная капитализация составляет около 2,3 млн $. В дальнейшем HENLO планирует расширить свою экосистему за счет партнерства с дополнительными NFT-проектами, протоколами DeFi и игровыми платформами, чтобы повысить полезность и ценность токена.













HENLO – один из самых популярных токенов на рынке на данный момент. MEXC воспользовалась своим преимуществом первопроходца и включила HENLO в листинг, предоставив пользователям ранний доступ к торговле. Чтобы приобрести HENLO на MEXC, выполните следующие действия:





1) Войдите в приложение MEXC или на официальный сайт

2) Введите «HENLO» в строку поиска и выберите спотовую торговлю

3) Выберите тип ордера, введите желаемое количество и цену и разместите ордер.





HENLO выходит за рамки типичной модели мемкоина, объединяя культуру, юмор и активное вовлечение сообщества. Опираясь на инновационную токеномику и разнообразные механизмы поощрения, он быстро утверждается в экосистеме Berachain. Являясь ярким примером инноваций в сфере мемкоинов, HENLO заслуживает внимания благодаря своему уникальному сочетанию культуры и дизайна, ориентированного на сообщество.



