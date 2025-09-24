Что такое Hana Network: Новый шлюз TikTok в мир криптовалют









1) Hana Network – это инновационная платформа, разработанная для упрощения взаимодействия между несколькими блокчейнами для обычных пользователей и разработчиков, поддерживающая такие экосистемы, как Bitcoin, Ethereum и другие.

2) Общее предложение нативного токена HANA составляет 1 миллиард, более половины которого выделено для сообщества. Механизмы распределения и разблокировки токенов прозрачны, а основные раунды выпуска будут завершены в 2025 году.

3) Основные продукты Hana Network включают гипер-казуальную DeFi-игру Hanafuda, NFT-проект Capsule Shop и безопасный и удобный кросс-чейн мост активов Hana Gateway.

4) Hana Network делает акцент на игровом финансовом опыте, сильном эффекте социального обмена, впечатляющих ончейн-данных и беспрепятственной циркуляции активов между сетями.

5) Благодаря сильной финансовой поддержке Hana Network привлекла инвестиции от нескольких известных институтов, собрав в общей сложности более 5,75 миллионов долларов в период с 2024 по 2025 год.

6) Видение Hana Network заключается в создании шлюза для блокчейн-активов, который будет таким же увлекательным и простым, как просмотр коротких видеороликов, позиционируя себя в качестве основной платформы для DeFi следующего поколения и портала для криптоактивов в эпоху Web4.









Основанная в 2022 году Кохэем Ханасакой, Hana Network стремится упростить взаимодействие с блокчейном, устраняя разрыв между сложными базовыми протоколами и повседневными потребностями пользователей. Используя абстракцию сети, она устраняет сложность взаимодействия с различными блокчейнами, предлагая пользователям единый опыт работы с Bitcoin , сетями EVM, гетерогенными решениями L2 и другими протоколами. Это позволяет обеспечить беспрепятственное взаимодействие без переключения сетей или использования сложных интерфейсов.





Совместимость Hana Network с EVM позволяет разработчикам использовать существующие инструменты и приложения, что упрощает расширение любого проекта на основе EVM на Hana Network. Платформа ориентирована на помощь новичкам в криптовалюте, предлагая удобные для пользователя приложения без необходимости получения разрешений. Эти приложения разработаны для оптимизации взаимодействия в сфере социальных финансов, игровых финансов, платежей и реальных услуг.













HANA – это нативный токен Hana Network с общим объемом предложения 1 000 000 000 токенов.









Категория Распределение Примечание Сообщество 51% Распределение с ориентацией на сообщество, включая рост экосистемы (30%), стимулы (16%) и предпродажу (5%). Трежери 20% Для использования в целях будущего развития экосистемы, обеспечения ликвидности, операционной деятельности, проведения аудитов и маркетинга. Команда 19% Распределяются между членами команды. Инвесторы 10% Для ранних сторонников.

















Категория Распределение Подробности разблокировки/вестинга Сообщество 51% Распределение в сообществе (51%) включает рост экосистемы (30%), стимулы (16%) и предпродажу (5%). Рост экосистемы 30% 12-месячный период блокировки, за которым следует 12-месячная линейная разблокировка. Стимулы 21% Включает в себя поощрения и предпродажу. 100% разблокировано Трежери 20% До 25% разблокировано при TGE, остальное разблокировано в течение 24 месяцев. Команда 19% 24-месячный период блокировки, за которым следует 24-месячная линейная разблокировка. Инвесторы 10% Многолетний период вестинга













Команда Hana Network привержена своей концепции «Больше никаких CEX (Централизованные биржи)» . Недавно завершившийся раунд «No More CEX» был не просто выпуском токенов – он ознаменовал начало долгосрочного сотрудничества с единомышленниками и членами сообщества, объединенными миссией по созданию более сильной экосистемы.





Основные детали раунда No More CEX следующие:

Информация о продаже токенов Подробности Дата начала 18 марта 2025 г. Дата завершения 1 апреля 2025 г. Модель продаж Продажа по фиксированной цене на основе белого списка Цена токена 0,04$ (в соответствии с FDV в размере 40 млн $) Общее предложение HANA 1 000 000 000 Токены, предлагаемые в этом раунде 50 000 000 (5% от общего предложения) Вестинг / Блокировка Без блокировки, без вестинга (100% разблокировано при TGE) Разблокировка токенов команды и инвесторов В течение первых 4 месяцев после TGE токены команды и инвесторов не будут разблокированы.













Hanafuda – это первый продукт основной сети, запущенный Hana Network – гипер-казуальная DeFi-игра, которая сочетает в себе стейкинг активов, систему очков и увлекательный игровой процесс с использованием карт. Депонируя активы (например, USDT/USDC), пользователи зарабатывают очки Hana, которые можно использовать для участия в игре Hanafuda – формирования команд, соревнований и выигрыша специальных билетов и наград. Hanafuda поддерживает регистрацию в один клик через аккаунты Google, что значительно снижает барьер для входа в Web3 для новичков.









Capsule Shop – это коллекция из 10 000 NFT, созданная совместно продавцом магазина и художником Чао! Коллекция призвана запечатлеть дух Токио 1980-х годов, предлагая ностальгический, экспериментальный опыт, который соединяет сырую энергию той эпохи с современным цифровым миром.









Hana Gateway разработана для упрощения доступа пользователей к экосистемам блокчейна путем предоставления надежного входа и выхода, что позволяет пользователям сохранять полный контроль над своими средствами без скрытых комиссий и мошенничества.

Имея более 200 000 пользователей тестовой сети, Hana Gateway создает безопасную и интуитивно понятную платформу, которая соединяет традиционные финансы и технологию блокчейна.





Платформа объединяет преимущества централизованных финансов с самостоятельным хранением криптовалюты, позволяя осуществлять одноранговые транзакции между фиатными валютами и криптовалютами без участия посредников, что повышает конфиденциальность и автономность пользователей.









1) Гиперказуальные финансы Web4: Ориентированы на легкость, развлекательность и социальную составляющую, делая блокчейн-финансы доступными не только для профессиональных пользователей.





2) Эффект социальных сетей: Быстрый рост числа пользователей и вовлеченность сообщества, стимулируемые вирусным контентом и социальным обменом.





3) Сильные показатели ончейн: После запуска первой фазы основной сети в 2024 году Hana Network достигла 400 000 уникальных адресов и более 40 миллионов ончейн-депозитов.





4) Поддержка нескольких сетей: Токен HANA совместим с основными блокчейнами, такими как Ethereum, BSC и Arbitrum, и может торговаться на них.









Основатель: Kohei Hanasaka

Ключевая фигура: Ludens (Менеджер по продукту)





Согласно данным RootData , Hana Network завершила два раунда финансирования:









В апреле 2025 года она завершила раунд публичной продажи на сумму 1,75 миллиона долларов с оценкой в 40 миллионов долларов.













Hana Network стремится создать безопасный, децентрализованный и эффективный мост для активов, который позволит пользователям по всему миру получить беспрепятственный доступ к экосистеме блокчейна без привлечения посредников. Конечная цель платформы — сделать блокчейн-финансы интуитивно понятными и увлекательными, превратив их в опыт, столь же простой и приятный, как просмотр коротких видеороликов. Таким образом, Hana Network стремится стать основным шлюзом для массовых пользователей, вступающих в мир цифровых активов.





Находясь на переднем крае DeFi нового поколения, Hana Network отстаивает децентрализованную, ориентированную на развлечения и социально значимую финансовую модель. Благодаря оптимизированному пользовательскому интерфейсу и сильной социальной вирусной популярности, платформа стремится стать самым влиятельным порталом криптоактивов в эпоху Web4. Независимо от того, являетесь ли вы опытным участником DeFi или новичком, Hana Network предлагает доступную и удобную отправную точку для вашего путешествия в мир криптовалют.



