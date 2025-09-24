Краткое описание: 1) Hana Network – это инновационная платформа, разработанная для упрощения взаимодействия между несколькими блокчейнами для обычных пользователей и разработчиков, поддерживающая такиКраткое описание: 1) Hana Network – это инновационная платформа, разработанная для упрощения взаимодействия между несколькими блокчейнами для обычных пользователей и разработчиков, поддерживающая таки
Обучение/Зона популярных токенов/Знакомство с проектом/Что такое H...криптовалют

Что такое Hana Network: Новый шлюз TikTok в мир криптовалют

Начинающий
24 сентября 2025 г.MEXC
0m
#Новости отрасли
Hana
HANA$0.01607-6.78%
DeFi
DEFI$0.000628+2.11%
AINFT
NFT$0.0000003905+0.20%
Moonveil
MORE$0.00556+2.58%
USDCoin
USDC$0.9996-0.01%

Краткое описание:


1) Hana Network – это инновационная платформа, разработанная для упрощения взаимодействия между несколькими блокчейнами для обычных пользователей и разработчиков, поддерживающая такие экосистемы, как Bitcoin, Ethereum и другие.
2) Общее предложение нативного токена HANA составляет 1 миллиард, более половины которого выделено для сообщества. Механизмы распределения и разблокировки токенов прозрачны, а основные раунды выпуска будут завершены в 2025 году.
3) Основные продукты Hana Network включают гипер-казуальную DeFi-игру Hanafuda, NFT-проект Capsule Shop и безопасный и удобный кросс-чейн мост активов Hana Gateway.
4) Hana Network делает акцент на игровом финансовом опыте, сильном эффекте социального обмена, впечатляющих ончейн-данных и беспрепятственной циркуляции активов между сетями.
5) Благодаря сильной финансовой поддержке Hana Network привлекла инвестиции от нескольких известных институтов, собрав в общей сложности более 5,75 миллионов долларов в период с 2024 по 2025 год.
6) Видение Hana Network заключается в создании шлюза для блокчейн-активов, который будет таким же увлекательным и простым, как просмотр коротких видеороликов, позиционируя себя в качестве основной платформы для DeFi следующего поколения и портала для криптоактивов в эпоху Web4.

1. Что такое Hana Network?


Основанная в 2022 году Кохэем Ханасакой, Hana Network стремится упростить взаимодействие с блокчейном, устраняя разрыв между сложными базовыми протоколами и повседневными потребностями пользователей. Используя абстракцию сети, она устраняет сложность взаимодействия с различными блокчейнами, предлагая пользователям единый опыт работы с Bitcoin, сетями EVM, гетерогенными решениями L2 и другими протоколами. Это позволяет обеспечить беспрепятственное взаимодействие без переключения сетей или использования сложных интерфейсов.

Совместимость Hana Network с EVM позволяет разработчикам использовать существующие инструменты и приложения, что упрощает расширение любого проекта на основе EVM на Hana Network. Платформа ориентирована на помощь новичкам в криптовалюте, предлагая удобные для пользователя приложения без необходимости получения разрешений. Эти приложения разработаны для оптимизации взаимодействия в сфере социальных финансов, игровых финансов, платежей и реальных услуг.


2. Токеномика Hana Network


HANA – это нативный токен Hana Network с общим объемом предложения 1 000 000 000 токенов.

2.1 Распределение токенов HANA


Категория
Распределение
Примечание
Сообщество
51%
Распределение с ориентацией на сообщество, включая рост экосистемы (30%), стимулы (16%) и предпродажу (5%).
Трежери
20%
Для использования в целях будущего развития экосистемы, обеспечения ликвидности, операционной деятельности, проведения аудитов и маркетинга.
Команда
19%
Распределяются между членами команды.
Инвесторы
10%
Для ранних сторонников.


*BTN-Торговать&BTNURL=https://www.mexc.com/price/HANA*

2.1 График разблокировки токенов HANA


Категория
Распределение
Подробности разблокировки/вестинга
Сообщество
51%
Распределение в сообществе (51%) включает рост экосистемы (30%), стимулы (16%) и предпродажу (5%).
Рост экосистемы
30%
12-месячный период блокировки, за которым следует 12-месячная линейная разблокировка.
Стимулы
21%
Включает в себя поощрения и предпродажу. 100% разблокировано
Трежери
20%
До 25% разблокировано при TGE, остальное разблокировано в течение 24 месяцев.
Команда
19%
24-месячный период блокировки, за которым следует 24-месячная линейная разблокировка.
Инвесторы
10%
Многолетний период вестинга


2.3 Информация о TGE токена HANA


Команда Hana Network привержена своей концепции «Больше никаких CEX (Централизованные биржи)». Недавно завершившийся раунд «No More CEX» был не просто выпуском токенов – он ознаменовал начало долгосрочного сотрудничества с единомышленниками и членами сообщества, объединенными миссией по созданию более сильной экосистемы.

Основные детали раунда No More CEX следующие:
Информация о продаже токенов
Подробности
Дата начала
18 марта 2025 г.
Дата завершения
1 апреля 2025 г.
Модель продаж
Продажа по фиксированной цене на основе белого списка
Цена токена
0,04$ (в соответствии с FDV в размере 40 млн $)
Общее предложение HANA
1 000 000 000
Токены, предлагаемые в этом раунде
50 000 000 (5% от общего предложения)
Вестинг / Блокировка
Без блокировки, без вестинга (100% разблокировано при TGE)
Разблокировка токенов команды и инвесторов
В течение первых 4 месяцев после TGE токены команды и инвесторов не будут разблокированы.

3. Ключевые продукты Hana Network


3.1 Hanafuda


Hanafuda – это первый продукт основной сети, запущенный Hana Network – гипер-казуальная DeFi-игра, которая сочетает в себе стейкинг активов, систему очков и увлекательный игровой процесс с использованием карт. Депонируя активы (например, USDT/USDC), пользователи зарабатывают очки Hana, которые можно использовать для участия в игре Hanafuda – формирования команд, соревнований и выигрыша специальных билетов и наград. Hanafuda поддерживает регистрацию в один клик через аккаунты Google, что значительно снижает барьер для входа в Web3 для новичков.

3.2 Capsule Shop


Capsule Shop – это коллекция из 10 000 NFT, созданная совместно продавцом магазина и художником Чао! Коллекция призвана запечатлеть дух Токио 1980-х годов, предлагая ностальгический, экспериментальный опыт, который соединяет сырую энергию той эпохи с современным цифровым миром.

3.3 Hana Gateway


Hana Gateway разработана для упрощения доступа пользователей к экосистемам блокчейна путем предоставления надежного входа и выхода, что позволяет пользователям сохранять полный контроль над своими средствами без скрытых комиссий и мошенничества.
Имея более 200 000 пользователей тестовой сети, Hana Gateway создает безопасную и интуитивно понятную платформу, которая соединяет традиционные финансы и технологию блокчейна.

Платформа объединяет преимущества централизованных финансов с самостоятельным хранением криптовалюты, позволяя осуществлять одноранговые транзакции между фиатными валютами и криптовалютами без участия посредников, что повышает конфиденциальность и автономность пользователей.

4. Основные функции Hana Network


1) Гиперказуальные финансы Web4: Ориентированы на легкость, развлекательность и социальную составляющую, делая блокчейн-финансы доступными не только для профессиональных пользователей.

2) Эффект социальных сетей: Быстрый рост числа пользователей и вовлеченность сообщества, стимулируемые вирусным контентом и социальным обменом.

3) Сильные показатели ончейн: После запуска первой фазы основной сети в 2024 году Hana Network достигла 400 000 уникальных адресов и более 40 миллионов ончейн-депозитов.

4) Поддержка нескольких сетей: Токен HANA совместим с основными блокчейнами, такими как Ethereum, BSC и Arbitrum, и может торговаться на них.

5. Команда и финансирование Hana Network


Основатель: Kohei Hanasaka
Ключевая фигура: Ludens (Менеджер по продукту)

Согласно данным RootData, Hana Network завершила два раунда финансирования:

В октябре 2024 года Hana Network привлекла 4 миллиона долларов от инвесторов, включая Alliance DAO, SushiSwap, OrangeDAO, pSTAKE Finance, Soma Capital, Morph, Kelp DAO, Dewhales Capital, Hadron Finance, Chelsea Jiang и Paul Taylor.

В апреле 2025 года она завершила раунд публичной продажи на сумму 1,75 миллиона долларов с оценкой в 40 миллионов долларов.


6. Стратегическое позиционирование Hana Network


Hana Network стремится создать безопасный, децентрализованный и эффективный мост для активов, который позволит пользователям по всему миру получить беспрепятственный доступ к экосистеме блокчейна без привлечения посредников. Конечная цель платформы — сделать блокчейн-финансы интуитивно понятными и увлекательными, превратив их в опыт, столь же простой и приятный, как просмотр коротких видеороликов. Таким образом, Hana Network стремится стать основным шлюзом для массовых пользователей, вступающих в мир цифровых активов.

Находясь на переднем крае DeFi нового поколения, Hana Network отстаивает децентрализованную, ориентированную на развлечения и социально значимую финансовую модель. Благодаря оптимизированному пользовательскому интерфейсу и сильной социальной вирусной популярности, платформа стремится стать самым влиятельным порталом криптоактивов в эпоху Web4. Независимо от того, являетесь ли вы опытным участником DeFi или новичком, Hana Network предлагает доступную и удобную отправную точку для вашего путешествия в мир криптовалют.

Отказ от ответственности: Информация, представленная в данном материале, не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским или любым другим связанным с ними услугам, а также не служит рекомендацией по покупке, продаже или хранению каких-либо активов. MEXC Обучение предлагает данную информацию исключительно в справочных целях и не предоставляет консультаций по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. MEXC не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Популярные статьи

Часто задаваемые вопросы – Аккаунт

Часто задаваемые вопросы – Аккаунт

1. Вход в систему1.1 Как войти в аккаунт, если недоступны ни мой номер мобильного телефона, ни электронная почта?Если вы помните пароль от аккаунта:На веб-сайте: На официальной странице входа введите

Как отправить биткоин? Полное пошаговое руководство

Как отправить биткоин? Полное пошаговое руководство

Отправка биткоина поначалу может показаться сложной, но на самом деле это довольно просто, как только вы поймёте основы. Это руководство проведёт вас через всё, что нужно знать о безопасной и эффектив

Биткоин против золота: какой актив лучше для сохранения стоимости?

Биткоин против золота: какой актив лучше для сохранения стоимости?

Дебаты о биткоине против золота обострились, поскольку оба актива достигли исторических оценок в 2025 году. Золото значительно выросло, превысив $3,000 за унцию, в то время как биткоин торгуется выше

Почему биткоин ценен? 5 ключевых причин его цены

Почему биткоин ценен? 5 ключевых причин его цены

Биткоин вырос с центов до десятков тысяч долларов, но многие до сих пор задаются вопросом, как цифровая валюта без физического обеспечения может иметь ценность. В этой статье объясняются основные факт

Связанные статьи

Что такое фан-токены? 80 токенов, объединяющих глобальных фанатов с ежедневным объемом торгов более 52 миллионов долларов

Что такое фан-токены? 80 токенов, объединяющих глобальных фанатов с ежедневным объемом торгов более 52 миллионов долларов

Откройте для себя фан-токены от спортивных гигантов на MEXC: Крупные события уже идутФан-токены – это официальный класс цифровых активов для спорта. Созданные на Chiliz Chain, работающие на CHZ и запу

Что такое JESSE? Подробный анализ децентрализованного контент-койна, разработанного командой Base Core.

Что такое JESSE? Подробный анализ децентрализованного контент-койна, разработанного командой Base Core.

Ключевые моменты1) JESSE – это персональный токен, созданный Джесси Поллаком, ключевым разработчиком сети Base.2) Позиционируемый как &#34;Контент-койн&#34;, JESSE устанавливает прямые связи между соз

Полное руководство по Реферальной программе амбассадоров MEXC: Повышайте свой уровень и получайте высокие награды с пассивным доходом

Полное руководство по Реферальной программе амбассадоров MEXC: Повышайте свой уровень и получайте высокие награды с пассивным доходом

Реферальная программа амбассадоров MEXC предоставляет всем пользователям долгосрочную систему поощрений, основанную на сообществе. В этом руководстве объясняются структура программы, правила повышения

Развивающийся проект 1 уровня вызывает интерес: Может ли Monad переломить ситуацию на рынке?

Развивающийся проект 1 уровня вызывает интерес: Может ли Monad переломить ситуацию на рынке?

Monad – это высокопроизводительный проект блокчейна 1 уровня, разработанный для преодоления ограничений по пропускной способности и масштабируемости традиционных блокчейнов, таких как Ethereum, при со

Зарегистрироваться на MEXC
Зарегистрируйтесь и получите до 10 000 USDT бонусов