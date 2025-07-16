Что такое FlyTrade (FLY)?: Движок для улучшенного опыта кроссчейн-торговли

По мере развития кроссчейн экосистемы беспрепятственное взаимодействие активов между блокчейнами стало ключевым требованием в повседневной работе пользователей. FlyTrade (FLY) была создана для решенияПо мере развития кроссчейн экосистемы беспрепятственное взаимодействие активов между блокчейнами стало ключевым требованием в повседневной работе пользователей. FlyTrade (FLY) была создана для решения
По мере развития кроссчейн экосистемы беспрепятственное взаимодействие активов между блокчейнами стало ключевым требованием в повседневной работе пользователей. FlyTrade (FLY) была создана для решения этой проблемы. FlyTrade – эффективная, безопасная и удобная торговая платформа для кроссчейн торговли – стремится переосмыслить опыт кроссчейн торговли с помощью самых умных маршрутов и минимального количества шагов.

1. Позиционирование проекта: Торговый протокол нового поколения с абстракцией сетей


FlyTrade – это кроссчейн-протокол ликвидности, построенный на концепции абстракции сетей. Его цель – объединить доступ к ликвидности активов в разных сетях и обеспечить бесшовную совместимость между блокчейнами. В настоящее время FlyTrade поддерживает агрегированную торговлю в нескольких ведущих блокчейн-сетях и более чем 18 000 активов, включая стейблкоины, LP-токены и доходные токены. Ранее известный как Magpie Protocol, FlyTrade прошел полный ребрендинг и трансформацию продукта, выйдя на рынок DeFi с более комплексной торговой архитектурой, основанной на абстракции сетей.

2. Ключевые особенности: Полноценный кроссчейн-опыт


2.1 Алгоритм умной маршрутизации автоматически находит оптимальный путь


FlyTrade создал кроссчейн-движок интеллектуальной агрегации, который в реальном времени собирает данные с сотен DEX и пулов ликвидности. Он автоматически определяет маршрут с наименьшим проскальзыванием и лучшей ценой, обеспечивая максимальную эффективность каждой кроссчейн-транзакции.

2.2 Торговля в один клик – без переключения сетей вручную


Пользователям не нужно переключать сеть в кошельке или вручную бриджить активы. FlyTrade автоматически определяет целевую сеть нужного актива и обрабатывает всю межсетевую коммуникацию – достаточно указать желаемый результат, а протокол сделает все остальное.

2.3 Широкая поддержка мультичейна с полным охватом экосистемы


В настоящее время поддерживает широкий спектр популярных сетей, включая Ethereum, Arbitrum, Optimism, Polygon, Base, zkSync, Avalanche, Scroll, Linea, Manta, Berachain, Blast, Metis, Fantom и другие – охватывая большинство сценариев взаимодействия с активами ончейн.

2.4 Опыт децентрализованной абстракции аккаунтов (скоро)


FlyTrade планирует внедрить функции абстракции аккаунтов, такие как спонсирование комиссий за газ, автоматическая кроссчейн-подпись и управление мультиактивными кошельками – обеспечивая плавный пользовательский опыт между сетями, сопоставимый с использованием централизованной платформы.

3. Токеномика FlyTrade


Токеномика FlyTrade построена вокруг нативного токена FLY, с использованием инновационного механизма FLYwheel loop, разработанного для поощрения активных трейдеров и долгосрочных участников. Эта структура способствует устойчивому росту экосистемы и эффективному управлению. Модель включает два основных формата участия – xFLY и FLY33 – для активных пользователей и пассивных держателей.


3.1 xFLY: Пропуск для активных участников


  • Блокировка для получения права голоса: Пользователи могут заблокировать FLY, чтобы получить xFLY. Чем дольше срок блокировки, тем выше вес голоса.
  • Голосование за распределение стимулов: Держатели xFLY голосуют за направление FLY-инсентивов на определенные торговые пары, оптимизируя распределение капитала.
  • Субсидии на комиссии и проскальзывание: Торговые пары с высоким объемом голосов получают сниженные комиссии и меньшее проскальзывание.
  • Распределение дохода: Держатели xFLY получают долю комиссий платформы пропорционально своему голосовому весу блокировки.
  • Повышенные награды: Активная блокировка и торговля активируют бонусные множители, поощряя постоянное участие.
  • Механизмы выхода: Стандартный выход – постепенное высвобождение токенов в течение трех месяцев для поддержания стабильности экосистемы и сдерживания краткосрочных спекуляций. Мгновенный выход – позволяет вывести токены сразу, но 50% от суммы сгорает навсегда, что снижает циркулирующее предложение и поддерживает долгосрочную ценность токена.

3.2 FLY33: Выбор для пассивных держателей


  • Алгоритмическое голосование: Ручное голосование не требуется – система автоматически распределяет голоса.
  • Автоматическое начисление дохода: Вознаграждения автоматически реинвестируются для увеличения стоимости.
  • Отсутствие требований к блокировке: FLY33 – это ликвидный токен, доступный для свободной торговли и перевода.
  • Идеален для редких трейдеров и долгосрочных держателей: Получайте пассивные вознаграждения от экосистемы при минимальном участии.

Эта токеномодель напрямую вознаграждает пользователей за торговую активность, а не только за предоставление ликвидности – способствуя созданию более эффективной и динамичной торговой экосистемы.

4. Техническая архитектура и безопасность


Смарт-контракты протокола FlyTrade прошли несколько этапов аудита безопасности от сторонних компаний и оснащены системами мониторинга рисков в реальном времени для обеспечения сохранности пользовательских активов. Фронтенд платформы поддерживает основные некостодиальные кошельки, такие как MetaMask, WalletConnect и Coinbase Wallet. В сочетании с ончейн-подтверждением подписи это гарантирует, что пользователи всегда сохраняют полный контроль над своими средствами. В будущем FlyTrade планирует интегрировать агрегированную ликвидность с централизованных бирж и запустить мобильное приложение, позволяя пользователям совершать кроссчейн-свопы в любое время и в любом месте.

5. Команда и информация о финансировании


FlyTrade возглавляет международная команда с глубокими знаниями в области разработки Web3-продуктов, финансовой инженерии и блокчейн-инфраструктуры:

  • Генеральный директор (CEO): Али Рахеман – архитектор Web3 и основатель нескольких ончейн-протоколов
  • Директор по инвестициям (CIO): Икрам Ансари – эксперт в области финансовых рынков, отвечает за стратегию и партнерства с капиталом
  • Технический директор (CTO): Гергели Хедькези – специалист по блокчейн-разработке, отвечает за архитектуру основного протокола

С точки зрения финансирования, FlyTrade поддерживается ведущими инвесторами, включая Jump Crypto, ParaFi, Republic, GSR, Big Brain Holdings и Arkstream Capital, что обеспечивает проекту прочную основу для долгосрочных технологических инноваций и расширения на рынке.

6. Дорожная карта разработки: Создание по-настоящему «чейн-агностического» торгового шлюза


Стратегия развития FlyTrade сосредоточена на следующих ключевых направлениях:

  • Внедрение функций абстракции аккаунтов для повышения удобства использования для новых пользователей
  • Запуск мобильного приложения для улучшения торгового опыта и упрощения авторизации в Web3
  • Интеграция ликвидности с централизованных бирж для дальнейшего углубления книг ордеров
  • Постоянное расширение поддержки новых сетей и типов активов для удовлетворения разнообразных торговых потребностей
  • Усиление механизмов пользовательских поощрений для стимулирования автономии сообщества и развития управления протоколом

Отказ от ответственности: Информация, представленная в данном материале, не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским или любым другим связанным с ними услугам, а также не служит рекомендацией покупать, продавать или удерживать какие-либо активы. MEXC Обучение предлагает данную информацию исключительно в справочных целях и не предоставляет консультаций по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. MEXC не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

