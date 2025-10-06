Что такое Everlyn AI (LYN)? Полное руководство по первому протоколу видео-ИИ с открытым исходным кодом и токену LYN

Конвергенция искусственного интеллекта и блокчейн-технологий достигла поворотного момента с появлением Everlyn AI — революционного проекта, который меняет способы взаимодействия с цифровым контентом и автономными агентами. Это всеобъемлющее руководство исследует революционный подход Everlyn AI к децентрализованной генерации видео, его флагманскую модель Everlyn-1 и токен LYN, который питает всю экосистему. Независимо от того, являетесь ли вы энтузиастом ИИ, криптоинвестором или разработчиком, стремящимся понять будущее взаимодействия человека и ИИ, эта статья предоставляет все необходимое о том, как Everlyn AI демократизирует доступ к передовым видео-ИИ технологиям, создавая новую экономику для автономных видео-агентов.





Ключевые моменты:

Everlyn AI — первая модель базового видео с открытым исходным кодом, обеспечивающая генерацию фотореалистичных видео неограниченной длины со снижением затрат в 10 раз.

Токен LYN питает экосистему с фиксированным предложением в 1 миллиард, обеспечивая создание агентов, стейкинг, управление и распределение доходов.

Видео-агенты на Everworld работают автономно с блокчейн-кошельками, выполняя ежедневные задачи от бронирования путешествий до управления социальными сетями.

Маркетплейс AAPI создает экономику разработчиков, где создатели монетизируют возможности агентов через подписки на основе LYN.

Мультичейн-совместимость делает Everlyn AI первым полностью интегрированным протоколом видео-ИИ для Web3-приложений.





Everlyn AI представляет собой два взаимосвязанных элемента, которые вместе формируют революционную экосистему:

Аспект Everlyn AI (Проект) Токен LYN (Криптовалюта) Определение Первая базовая видео-модель с открытым исходным кодом и супер-агентская мультимодальная экосистема Нативный утилитарный токен, питающий сеть Everlyn Основная функция Создает фотореалистичных видео-агентов через модель Everlyn-1 и платформу Everworld Обеспечивает все транзакции, платежи и управление внутри экосистемы Основная технология Авторегрессивная генерация видео, продвинутые AI-модели, децентрализованная инфраструктура Токен на основе блокчейна для создания агентов, комиссий за газ, стейкинга и доступа к AAPI Ключевая инновация Снижение затрат на генерацию видео в 10 раз; возможность создания видео неограниченной длины Обеспечивает кошельки агентов, распределение доходов и децентрализованное управление Целевые пользователи Разработчики, создатели контента, бизнес, нуждающийся в AI-агентах Держатели токенов, стейкеры, владельцы агентов, разработчики AAPI





Everlyn AI охватывает всю технологическую и платформенную инфраструктуру. Она включает модель Everlyn-1 с открытым исходным кодом, способную генерировать видео неограниченной длины с гиперреалистичным качеством и специальным фокусом на человекоцентричный контент. Платформа Everworld служит децентрализованной средой, где пользователи создают, настраивают и развертывают видео-агентов — фотореалистичные ИИ-представления самих себя, способные к автономному выполнению задач. Проект интегрирует передовые исследования в авторегрессивном моделировании, векторной квантизации, уменьшении мультимодальных галлюцинаций и аудио-управляемой генерации видео.

Токен LYN функционирует как экономическое топливо для этой экосистемы. С фиксированным максимальным предложением в 1 миллиард токенов при запуске, LYN обеспечивает все основные виды деятельности: создание нового видео-агента требует фиксированного количества LYN, ежемесячные подписки оплачиваются в LYN, и вся блокчейн-активность (от транзакций кошельков агентов до покупок AAPI) рассчитывается в LYN. Держатели токенов получают права управления для голосования по сетевым предложениям, могут стейкать LYN для разблокировки премиум-функций агентов и зарабатывать доли дохода, делегируя токены успешным AAPI или высокопроизводительным агентам.





Самые мощные модели генерации видео в мире остаются заблокированными за закрытыми системами, контролируемыми технологическими гигантами. Эта централизация ограничивает доступ, подавляет инновации и препятствует получению выгоды от изменяющих жизнь ИИ-технологий для широкого населения. Everlyn AI решает это, предоставляя первую действительно базовую видео-модель с открытым исходным кодом, гарантируя, что передовой видео-ИИ служит платформой, доступной для всех, а не остается проприетарным инструментом для максимизации доходов нескольких корпораций.

Текущие централизованные платформы видео-ИИ страдают от серьезных ограничений: генерация одного видео может занять более 10 минут и стоить примерно $0.30 за видео. Эти платформы не поддерживают децентрализованные функции, такие как смарт-контракты или блокчейн-подтверждение происхождения видео, что приводит к высоким затратам, медленной обработке и непоследовательным результатам из-за отсутствия персонализированной памяти и контекстной осведомленности. Децентрализованная инфраструктура Everlyn AI, использующая технологии, такие как суперконвейерная квантизация и xDiT, снижает затраты на генерацию видео до 10 раз, одновременно значительно улучшая скорость и масштабируемость.

Существующие инструменты генерации видео в основном фокусируются на коротком креативном контенте, но не решают более широкую потребность в автономных агентах, выполняющих задачи. Традиционному ИИ не хватает человекоподобного интерфейса, необходимого для естественного взаимодействия — текстовые и аудио-системы не могут передавать выражения лица, жесты и синхронизированную речь, которые создают подлинные эмоциональные связи. Everlyn AI решает это, создавая видео-агентов: фотореалистичные представления пользователей, способные обрабатывать повседневные задачи, представлять владельцев на цифровых платформах и автономно взаимодействовать как с людьми, так и с другими агентами через естественную видео-коммуникацию.

Пользователи в настоящее время жонглируют множеством платформ, приложений и сервисов без единого интерфейса. Традиционные облачные ИИ-системы хранят пользовательские данные на централизованных серверах, вызывая критические опасения относительно конфиденциальности, безопасности и злоупотребления данными. Децентрализованная архитектура Everlyn AI с обработкой на устройстве сохраняет конфиденциальность через локальную обработку данных, индексацию персональных данных в зашифрованных контейнерах (хранилищах данных) и блокчейн-хранение с контролируемым пользователем доступом. Этот подход дает людям истинное владение своими агентами и данными, обеспечивая при этом бесшовную мультисервисную интеграцию.





Everlyn AI возник из коалиции ведущих ИИ-исследователей и ветеранов индустрии, которые осознали критический пробел: самые передовые видео-ИИ технологии мира оставались недоступными для широкой публики, контролируемые централизованными корпорациями, сосредоточенными на максимизации прибыли, а не на коллективном прогрессе человечества. Команда основателей включает профессоров из Корнелльского университета, Оксфордского университета, Стэнфордского университета, Университета Центральной Флориды, Гонконгского университета науки и технологий, Университета искусственного интеллекта имени Мохаммеда бин Заида и Пекинского университета, а также бывших лидеров из Meta, DeepMind, Microsoft, Google и Tencent.

Эта исключительная команда внесла вклад в некоторые из наиболее значимых инноваций отрасли, включая базовую видео-модель Google Video Poet, Make-a-Video от Facebook, базовую видео-модель Tencent, эталонную модель Meta Movie Gen, ведущую открытую модель Open-Sora-Plan и первую в реальном времени сквозную гуманоидную агентскую видео-модель OpenAI (Body of Her). Их коллективное видение было сосредоточено на фундаментальном убеждении: человечество не может позволить себе зависимость от нескольких могущественных компаний в отношении изменяющих жизнь технологий, таких как видео-ИИ. Результатом стал Everlyn AI — экосистема с открытым исходным кодом и децентрализованная, где каждый становится равным участником и бенефициаром в будущем виртуального ИИ.









Everlyn-1 является первой в мире базовой видео-моделью с открытым исходным кодом, специально разработанной для создания фотореалистичного контента неограниченной длины. В отличие от закрытых конкурентов, ограниченных короткими клипами, Everlyn-1 использует авторегрессивную генерацию, аналогичную предсказанию следующего токена ChatGPT, обеспечивая генерацию кадров в реальном времени, что создает видео произвольной длины. Модель специализируется на человекоцентричном контенте, захватывая нюансированные выражения лица, естественный язык тела и синхронизированную речь с беспрецедентной точностью.

Благодаря интеграции передовых технологий, включая суперконвейерную квантизацию и xDiT (распределенные диффузионные трансформеры), Everlyn AI достигает затрат на генерацию видео в 10 раз ниже, чем централизованные платформы. В то время как конкурирующие сервисы берут $0.30 за видео с временем генерации 10 минут, децентрализованная инфраструктура и оптимизированная обработка Everlyn обеспечивают сопоставимое или превосходящее качество за долю стоимости и времени. Это демократизирует доступ к профессиональному видео-ИИ, делая его жизнеспособным для индивидуальных создателей, малого бизнеса и крупных предприятий.

Видео-агенты на Everworld представляют парадигмальный сдвиг в ИИ-взаимодействии. Каждый агент обладает собственным блокчейн-кошельком, позволяющим автономные финансовые транзакции — покупку, продажу, торговлю активами и оплату услуг. Агенты могут вызывать службы такси, заказывать еду и продукты, бронировать путешествия, управлять расписаниями, составлять электронные письма, взаимодействовать с другими агентами и даже представлять своих владельцев в социальных сетях и на сайтах знакомств. Этот уровень автономии в сочетании с фотореалистичной видео-коммуникацией создает наиболее естественный и эффективный опыт ИИ-помощника, доступный сегодня.

Проприетарный конвейер данных : Пользовательский инструмент предварительной обработки Everlyn ускоряет обрезку видео более чем на 75% по сравнению с существующими методами, одновременно улучшая качество через продвинутое обнаружение сцен, эстетическую оценку, согласованную с человеческим восприятием, и комплексные системы фильтрации.

Инновация векторной квантизации : Стратегия распределительного выравнивания проекта решает традиционные проблемы квантизации (разрыв градиента и коллапс кодовой книги) путем сопоставления распределений латентных векторов и векторов кодовой книги с использованием расстояния Вассерштейна, значительно улучшая производительность модели.

Композитная генерация видео (COVG) : Эта структура обеспечивает точное редактирование видео путем интеграции текстовых и видео-условий, позволяя пользователям изменять конкретные элементы (объекты, фоны, персонажи) при сохранении динамики и временной согласованности исходного видео.

Уменьшение галлюцинаций: Через эталон мультимодальной устойчивости (MMR) и стратегию выбора текстово-релевантных визуальных токенов, Everlyn AI значительно уменьшает распространенную проблему генерации ИИ-моделями контента, не соответствующего визуальным входным данным, обеспечивая более точные и надежные видео-выходы.

Магазин агентских API (AAPI) позволяет разработчикам создавать и монетизировать новые возможности для видео-агентов. Разработчики зарабатывают доход от подписок, когда пользователи покупают их AAPI, в то время как держатели токенов LYN могут стейкать на перспективные AAPI для получения долей дохода. Это создает процветающий рынок, который постоянно расширяет возможности агентов через инновации сообщества, а не только централизованную разработку.

Everlyn AI предоставляет первый полностью интегрированный протокол видео-ИИ для Web3, предлагая бесшовную поддержку мультичейн через блокчейны Layer-1 и Layer-2. dApps на любом блокчейне могут получить доступ к услугам генерации видео через архитектуру Everlyn без необходимости разрешений, создавая универсальную совместимость без необходимости централизованного одобрения.





Видео-агенты превращают управление рутинными задачами в бесшовную автоматизацию. Агент может отслеживать ваш календарь, автоматически вызывать службы такси, когда у вас назначены встречи, заказывать продукты на основе уровней запасов, обнаруженных через интеграцию умного дома, и управлять организацией путешествий, включая бронирование рейсов и отелей. В отличие от текстовых помощников, эти агенты общаются через естественное видео, показывая мимику, которая признает ваши предпочтения, и предоставляя визуальные подтверждения выполненных задач.

В деловых контекстах агенты Everlyn служат неутомимыми представителями. Агент по продажам может посещать виртуальные встречи от вашего имени, проводить презентации с вашим голосом и внешностью, следить за потенциальными клиентами через персонализированные видео-сообщения и обрабатывать рутинные запросы клиентов. Применения в здравоохранении включают агентов мониторинга пациентов, которые предоставляют напоминания о лекарствах через дружественные видео-взаимодействия, в то время как образовательные агенты предлагают персонализированное обучение с визуальными демонстрациями и эмоционально отзывчивой обратной связью.

Видео-агенты обеспечивают новые формы цифрового присутствия. Ваш агент может управлять аккаунтами в социальных сетях, создавая и публикуя контент, который поддерживает голос вашего бренда и визуальную идентичность. На платформах знакомств агенты могут обрабатывать начальные разговоры, отбирать совпадения на основе ваших предпочтений и организовывать встречи, когда формируются подлинные связи. В играх и развлечениях агенты создают иммерсивные впечатления через динамичные, отзывчивые видео-взаимодействия, которые адаптируются к выбору игрока в реальном времени.

Возможно, наиболее революционным является то, что агенты могут автономно взаимодействовать друг с другом для выполнения сложных многосторонних задач. Ваш агент может вести переговоры с агентом другого пользователя для планирования встреч, координации групповых мероприятий или выполнения сделок на децентрализованных рынках. Это создает совершенно новый экономический слой, где агенты обрабатывают транзакции, проверяют информацию и координируют действия в цифровой экосистеме без необходимости постоянного человеческого надзора.





Токен LYN имеет фиксированное максимальное предложение в 1,000,000,000 токенов при запуске без дополнительного чеканки. Распределение структурировано по шести основным категориям:

Начальные основные участники (19.80%): 198,000,000 LYN

Члены Lyn Labs, основного участника $LYN

Вестинг: 33% разблокируется через 1 год, остальные 67% разблокируются постепенно с 1-го по 3-й год

Ранние сторонники: Pre+Seed (14.70%): 147,000,000 LYN

Ранние сторонники Lyn

Вестинг: 33% разблокируется через 6 месяцев, остальные 67% разблокируются постепенно с 6 месяцев до 2.5 лет

Ранние сторонники: Серия A (6.90%): 69,000,000 LYN

Ранние сторонники Lyn

Вестинг: 33% разблокируется через 6 месяцев, остальные 67% разблокируются постепенно с 6 месяцев до 2.5 лет

Эмиссия вознаграждений узлов (20.00%): 200,000,000 LYN

Эмиссия вознаграждений узлов всем владельцам узлов Lyn

Вестинг: Разблокируется постепенно с 6 месяцев до 3-го года

R&D и экосистема (23.60%): 236,000,000 LYN

Токены, выделенные Фонду Lyn и основным разработчикам для:

Поддержки и развития протокола

Программ для инфраструктуры, обучения моделей и роста использования AAPI

Инициатив по развитию экосистемы

Вестинг: 25% разблокируется при запуске, остальные 75% разблокируются постепенно с 1-го по 3-й год

Публичное распределение (15.00%): 150,000,000 LYN

Начальный выпуск и стимулы: 8.6%

Будущие сетевые инициативы: 6.4%

Вестинг: Полностью разблокируется при запуске

На основе графика разблокировки циркулирующее предложение постепенно растет в течение трех лет:

При запуске (TGE): Публичное распределение полностью разблокировано, плюс части из R&D и экосистемы

6 месяцев: Ранние сторонники начинают разблокировку, начинается эмиссия вознаграждений узлов

1 год: Начальные основные участники начинают разблокировку

3 года: Все распределения полностью разблокированы

Фактическое циркулирующее предложение может быть ниже запланированных разблокировок, поскольку LYN может быть выведен из обращения через стейкинг AAPI, холдинг кошельков агентов и операции узлов.

Примечание: Суммы распределения по сбору средств могут изменяться по усмотрению команды.

LYN внедряет график снижения инфляции, начиная с 10% годовых на основе общего начального предложения каждый год. Уровень инфляции снижается на 10% ежегодно, пока не достигнет постоянной ставки эмиссии в 1%. Эта модель обеспечивает долгосрочную безопасность сети через вознаграждения валидаторам при сохранении дефицитности. Инфляция рассчитывается на общее начальное предложение каждый год и выдается на основе блоков с временными метками, обеспечивая предсказуемую и прозрачную эмиссию токенов.

Важно: Цифры циркулирующего предложения не включают вновь циркулирующие токены в результате инфляции.









Создание нового видео-агента требует фиксированного платежа в LYN, устанавливая экономический порог, который предотвращает спам, обеспечивая серьезное внедрение. После создания агентам требуются ежемесячные абонентские платы в LYN для поддержания работы. Это создает устойчивый повторяющийся спрос на токен, финансируя текущие расходы на инфраструктуру децентрализованной сети.

Вся агентская активность — от выполнения задач до межагентской коммуникации — записывается в блокчейне для пост-исполнительного аудита и подтверждения происхождения. Каждый блоб данных, содержащий транзакционные данные для блоков, зафиксированных в цепи, требует комиссий за газ, рассчитанных в LYN. Это обеспечивает безопасность сети через экономические стимулы, создавая неизменяемую запись действий агентов, обеспечивающую прозрачность и подотчетность.

Каждый видео-агент обладает собственным блокчейн-кошельком, способным хранить активы и выполнять финансовые транзакции. Когда агент покупает товары, торгует токенами или получает оплату за услуги, оказанные от имени владельца, все операции используют LYN в качестве номинированной валюты и требуют LYN для комиссий за газ. Это создает самодостаточную экономику, где агенты действуют как автономные экономические участники.

Стейкинг LYN в кошельке агента разблокирует премиум-возможности, расширенные функции и эксклюзивный доступ к высокоуровневым AAPI. Пороговые требования устанавливаются через децентрализованное управление держателями LYN в Lyn DAO, обеспечивая контроль сообщества над ограничением функций. Этот механизм поощряет долгосрочное холдинг, предоставляя четкую полезность для накопления токенов.

Магазин AAPI работает полностью на транзакциях, номинированных в LYN. Когда пользователи покупают новые возможности для своих агентов, они платят в LYN — генерируя доход от подписок для разработчиков AAPI. Держатели токенов могут стейкать LYN на конкретные AAPI, в успех которых они верят, зарабатывая пропорциональную долю дохода от подписок этого AAPI. Это создает согласованные стимулы между разработчиками, стейкерами и пользователями, способствуя непрерывным инновациям в возможностях агентов.

Держатели LYN, проходящие пороговые требования, получают права голоса в Lyn DAO для влияния на сетевые предложения, обновления протокола, экономические параметры и приоритеты развития экосистемы. Это постепенно децентрализует контроль от команды основателей к сообществу, обеспечивая развитие сети в соответствии с интересами заинтересованных сторон, а не централизованным принятием решений.

Помимо стейкинга AAPI, держатели токенов могут стейкать LYN на конкретных агентов, которые, по их прогнозам, будут генерировать значительные доходы через свою деятельность. Когда эти агенты выполняют задачи, совершают сделки или предоставляют услуги за компенсацию, стейкеры получают пропорциональную долю доходов агента. Это создает рынок прогнозов производительности агентов, предоставляя дополнительные возможности доходности для держателей LYN.





Дорожная карта Everlyn AI сосредоточена на прогрессивной децентрализации и технологическом развитии. Краткосрочные приоритеты включают расширение экосистемы AAPI с отраслевыми возможностями, улучшение реакции в реальном времени для взаимодействия агентов и повышение качества генерации видео через постоянные исследования последовательности движения и эмоционального выражения. Команда разрабатывает продвинутые протоколы CommandFlow для более сложной интерпретации задач и системы DataLink для безопасной гиперконтекстной передачи данных между агентами.

Долгосрочное видение охватывает мир, где видео-агенты превосходят численностью людей в цифровых пространствах, обрабатывая подавляющее большинство онлайн-активностей. Это включает массовое внедрение в здравоохранении (мониторинг пациентов, телемедицина), образовании (персонализированные ИИ-репетиторы), предприятиях (автоматизированное обслуживание клиентов, торговые представители) и развлечениях (интерактивный контент, адаптивный игровой опыт). Платформа Everworld будет развиваться в сторону полной обработки ИИ на устройстве, устраняя облачные зависимости при максимизации конфиденциальности и снижении задержки.

Управление будет постепенно переходить от команды основателей к держателям токенов LYN через Lyn DAO, создавая действительно принадлежащую сообществу сеть. Сеть валидаторов расширится по географическим регионам и провайдерам инфраструктуры, обеспечивая надежную децентрализацию. Межсетевые интеграции углубятся, делая Everlyn AI универсальным видео-ИИ слоем для всех блокчейн-экосистем. По мере созревания интерфейсов мозг-компьютер Everlyn AI позиционирует себя для интеграции взаимодействия без управления, потенциально обеспечивая полностью иммерсивные впечатления, которые стирают грань между физической и виртуальной реальностью.





Everlyn AI работает на пересечении множественных технологических доменов — видео-генерация ИИ, автономные агенты и блокчейн-инфраструктура — сталкиваясь с конкуренцией с разных сторон:

Централизованные платформы видео-ИИ (Runway ML, Pika Labs, Synthesia): Эти инструменты превосходно справляются с отполированными пользовательскими интерфейсами и коротким креативным контентом, но остаются принципиально ограниченными закрытой архитектурой, высокими затратами ($0.30+ за видео) и неспособностью создавать автономных агентов с финансовыми возможностями. Они эффективно обслуживают традиционные рабочие процессы медиапроизводства, но не могут решить более широкий сценарий использования автономных агентов, выполняющих задачи.

Платформы ИИ-агентов (AutoGPT, BabyAGI): Сильны в планировании задач и автономном выполнении, но полностью текстовые, лишенные человекоподобного видео-интерфейса, который создает эмоциональную связь и естественное взаимодействие. Они не могут визуально представлять пользователей или обеспечивать мимику и язык тела, критически важные для эффективной коммуникации.

Блокчейн-агентские проекты (Fetch.ai): Предлагают децентрализованные рынки агентов с экономическими возможностями, но без генерации видео или человекоподобного представления, ограничивая их применимость к фоновой автоматизации, а не к взаимодействиям, ориентированным на пользователя.

Основа с открытым исходным кодом : Как единственный крупный видео-ИИ проект с полностью открытыми моделями, Everlyn AI обеспечивает инновации, управляемые сообществом, прозрачную разработку и истинное владение данными — невозможное с проприетарными конкурентами.

Экономическая эффективность : 10-кратное снижение затрат через децентрализованную инфраструктуру делает Everlyn AI наиболее экономически жизнеспособным решением как для индивидуальных пользователей, так и для корпоративных приложений, сохраняя при этом превосходящее или эквивалентное качество выходных данных.

Полные возможности агентов : Everlyn AI уникально сочетает фотореалистичную генерацию видео с автономными экономическими агентами, обладающими блокчейн-кошельками, создавая единственную платформу, где агенты могут как визуально представлять пользователей, так и независимо выполнять финансовые транзакции.

Неограниченная длина видео : Авторегрессивная генерация обеспечивает произвольно длинные видеопоследовательности, в то время как конкуренты остаются ограниченными короткими клипами (обычно до 4 секунд до 2 минут), принципиально ограничивая их полезность для расширенных взаимодействий или сложного контента.

Децентрализация и конфиденциальность : Обработка на устройстве с зашифрованными хранилищами данных обеспечивает конфиденциальность пользователей, невозможную в облачных системах конкурентов, в то время как интеграция блокчейна обеспечивает происхождение и аудируемость, отсутствующие на традиционных платформах.

Экономика экосистемы: Маркетплейс AAPI создает сетевые эффекты через стимулы для разработчиков и распределение доходов, постоянно расширяя возможности за пределами того, что могут достичь централизованные команды, в то время как конкуренты полагаются исключительно на внутреннюю разработку.

Для пользователей, приоритизирующих немедленную отполированность над долгосрочным потенциалом, устоявшиеся платформы, такие как Runway ML, предлагают доработанные интерфейсы и проверенную надежность для традиционных креативных рабочих процессов. Организации, требующие только текстовой автоматизации без видео-представления, могут найти более простые агентские платформы достаточными. Однако для тех, кто ищет передовые технологии, истинное владение данными, экономическую эффективность и автономных видео-агентов, способных представлять их на цифровых платформах, Everlyn AI представляет непревзойденное ценностное предложение.

Отказ от ответственности: примеры основаны на текущем рыночном ландшафте, а не на официальных заявлениях Everlyn AI









MEXC служит премиальной платформой для приобретения токенов LYN, предлагая глубокую ликвидность, конкурентные торговые комиссии и комплексные меры безопасности.





Шаг 1: Создание аккаунта Посетите официальный сайт Посетите официальный сайт MEXC зарегистрируйтесь , используя ваш адрес электронной почты или номер телефона, и завершите процесс верификации KYC для полной функциональности аккаунта.

Шаг 2: Пополнение средств Перейдите в раздел кошелька и пополните USDT, USDC или фиатную валюту через поддерживаемые способы оплаты, включая банковский перевод или кредитную/дебетовую карту.

Шаг 3: Найти торговлю LYN Откройте интерфейс спотовой торговли, найдите «LYN» в строке поиска торговых пар и выберите пару Откройте интерфейс спотовой торговли, найдите «LYN» в строке поиска торговых пар и выберите пару LYN/USDT , чтобы просмотреть текущий рынок.

Шаг 4: Выбрать тип ордера Выберите рыночный ордер для немедленного исполнения по текущей цене или лимитный ордер, чтобы указать желаемую цену покупки и количество.

Шаг 5: Выполнить покупку Проверьте детали вашего ордера, включая общую стоимость и комиссии, затем подтвердите транзакцию для приобретения токенов LYN непосредственно в ваш кошелек MEXC.





Everlyn AI представляет фундаментальную трансформацию в том, как люди взаимодействуют с искусственным интеллектом и цифровыми платформами. Объединяя первую в мире базовую видео-модель с открытым исходным кодом с децентрализованной экосистемой автономных агентов, Everlyn AI решает критические ограничения текущих ИИ-систем — стоимость, доступность, конфиденциальность и практическую полезность. Токен LYN служит экономической основой для реализации этого видения, обеспечивая все — от создания агентов до выполнения задач, обеспечивая при этом управление сообществом и согласованные стимулы.

Для частных лиц Everlyn AI предлагает беспрецедентное удобство через видео-агентов, способных обрабатывать повседневные задачи с человекоподобным взаимодействием. Для разработчиков маркетплейс AAPI создает новые возможности монетизации и совместных инноваций. Для более широкой крипто-экосистемы Everlyn AI создает инфраструктуру для видео-основанных Web3-приложений с мультичейн-совместимостью. По мере созревания сети и распространения видео-агентов в цифровых пространствах Everlyn AI позиционирует себя не просто как еще один ИИ-проект, а как фундаментальный слой для взаимодействия миллиардов людей с технологиями в ближайшее десятилетие. Конвергенция ИИ с открытым исходным кодом, блокчейн-децентрализации и автономных агентов знаменует поворотный момент — и Everlyn AI находится в авангарде этой революции.





