Что такое доминация ETH? Понимание графика доминации ETH и его значения

Рынок криптовалют быстро меняется, и понимание ключевых показателей может стать решающим фактором в получении прибыли или убытка. Доминация Ethereum является одним из наиболее важных индикаторов для отслеживания настроений рынка и принятия более разумных инвестиционных решений. В этом руководстве вы узнаете, что на самом деле означает доминация ETH, как читать графики доминации как профессиональный трейдер и как этот показатель взаимодействует с долей рынка Bitcoin, сигнализируя о более широких рыночных тенденциях. Независимо от того, проверяете ли вы текущий процент доминации Ethereum впервые или хотите усовершенствовать свою торговую стратегию, в этой статье подробно описано все, что нужно знать новичкам об этом важном показателе.





Ключевые выводы

Доминация ETH измеряет долю рынка Ethereum по отношению ко всем другим криптовалютам вместе взятым.

По состоянию на сентябрь 2025 года доминация Ethereum составляет 13-15%, восстанавливаясь после исторического минимума в 6,95% в апреле.

Движения доминации Bitcoin и Ethereum вместе сигнализируют о моделях ротации капитала и потенциальных сезонах альткоинов.

Ethereum контролирует примерно 60-63% всей заблокированной стоимости DeFi, сохраняя свою позицию ведущей платформы для смарт-контрактов.

Обновление Pectra в мае 2025 года и одобрение спотовых ETF укрепили доверие институциональных инвесторов и способствовали восстановлению доминации Ethereum.

Трейдеры используют доминацию ETH наряду с ценовыми движениями для выбора времени входа на рынок, управления рисками и выявления возможностей для ротации в альткоины.





Доминация Ethereum измеряет, какая доля всего рынка криптовалют принадлежит Ethereum. Когда трейдеры говорят о доминации Ethereum, они имеют в виду долю Ethereum на рынке по сравнению со всеми другими цифровыми активами вместе взятыми. Этот показатель дает представление о силе Ethereum по отношению к более широкой криптовалютной экосистеме.

Расчет доминации Ethereum прост. Вы берете рыночную капитализацию Ethereum, делите ее на общую рыночную капитализацию криптовалют и умножаете на 100. Например, если общий рынок криптовалют составляет 2 триллиона долларов, а рыночная капитализация Ethereum достигает 400 миллиардов долларов, процент доминации Ethereum будет равен 20%. Это означает, что одна пятая часть всех денег, инвестированных в криптовалюты, находится в Ethereum.

Понимание доминации Ethereum позволяет понять, насколько высок уровень доверия инвесторов. Более высокий процент доминации указывает на то, что инвесторы концентрируют капитал на Ethereum, а не распределяют его между тысячами альткоинов, что часто сигнализирует о том, что трейдеры считают Ethereum более безопасным вариантом в условиях неопределенности. Когда доминация Ethereum на рынке падает, это обычно означает, что инвесторы ищут возможности в более мелких криптовалютах, стремясь получить более высокую доходность, несмотря на повышенный риск.

Текущее значение доминации Ethereum постоянно меняется по мере колебаний цен и появления на рынке новых проектов. Вы можете отслеживать эти изменения в режиме реального времени на таких платформах, как CoinMarketCap или CoinGecko, которые обновляют свои данные каждые несколько минут и показывают как текущие цифры, так и исторические тенденции. Исторический контекст имеет значение при оценке доминации ETH на рынке. В 2017 и 2018 годах Ethereum достиг пика выше 30% во время бума ICO, а затем упал, когда инвесторы диверсифицировали свои вложения, в то время как текущий процент доминации Ethereum недавно стабилизировался в диапазоне, который отражает зрелую позицию Ethereum как ведущей платформы для смарт-контрактов.





*BTN-Начать торговать ETH на MEXC&BTNURL= https://www.mexc.com/ru-RU/price/ETH













CoinMarketCap и Прежде чем анализировать тенденции, вам нужны точные источники данных. График доминации ETH отображается на TradingView CoinGecko . TradingView предлагает график доминации Ethereum под тикером ETH.D с расширенными инструментами построения графиков для профессиональных трейдеров, а CoinMarketCap и CoinGecko представляют более простые интерфейсы, идеально подходящие для начинающих, которые хотят получить быстрый обзор текущей доминации Ethereum. Каждая платформа часто обновляет свой график доминации Ethereum с текущими данными: TradingView обновляется каждые несколько секунд, а CoinMarketCap – каждые несколько минут.













Когда вы открываете график доминации ETH в TradingView, вы увидите линейный график, показывающий, как менялась доля Ethereum на рынке с течением времени. Восходящие линии указывают на то, что Ethereum захватывает все большую долю общего рынка криптовалют, а нисходящие линии показывают, что деньги уходят в другие криптовалюты. График доминации Ethereum за май 2025 года показал драматические изменения: после рекордно низкого уровня в 6,95% в апреле, к лету он поднялся выше 11%.

Ключевые уровни поддержки и сопротивления помогают трейдерам определять поворотные моменты. Уровень 7% исторически служил сильной поддержкой для доли доминации Ethereum, с несколькими отскоками вблизи этого порога на протяжении 2024 и в начале 2025 года, в то время как сопротивление около 20% ограничивало рост. Эти уровни действуют как нижний и верхний пределы, при которых доминация имеет тенденцию менять направление.













Сегодняшние показатели доминации Ethereum дают вам мгновенную картину, но для грамотного анализа необходимо сравнить текущие уровни с историческими тенденциями. Краткосрочные колебания текущего процента доминации ETH часто являются результатом временных событий и быстро меняются в обратную сторону, в то время как долгосрочные тенденции текущего процента доминации Ethereum отражают фундаментальные изменения в том, как инвесторы оценивают ценность Ethereum. Устойчивый рост с 6,95% в апреле 2025 года до более 11% к июлю был не просто техническим отскоком. Он подтвердил растущее институциональное принятие через ETF и возобновление активности разработчиков вокруг решений по масштабированию Ethereum.









Взаимосвязь между доминацией BTC и ETH создает одну из важнейших моделей в криптовалюте. Доминация Bitcoin и доминация Ethereum постоянно влияют друг на друга через потоки капитала и настроения инвесторов. Если проанализировать доминацию Bitcoin и Ethereum вместе, можно обнаружить, что деньги часто перемещаются между этими двумя основными криптовалютами в зависимости от рыночных условий и склонности к риску.

Чтобы понять закономерности доминации ETH и BTC, необходимо учитывать, что общая доминация всех криптовалют равно 100%. Когда доминация Bitcoin значительно возрастает, это часто означает, что инвесторы уходят из альткоинов и даже из Ethereum в поисках безопасности. Графики доминации ETH и BTC четко показывают эти закономерности ротации, демонстрируя, когда капитал перемещается от одного основного актива к другому.





Различные комбинации текущих изменений соотношения доминации BTC и ETH рассказывают разные истории. Когда доминация Bitcoin растет одновременно с ростом его цены, это обычно означает бычий рынок Bitcoin, на котором мелкие криптовалюты испытывают трудности. Доминация Bitcoin, доминация Ethereum и текущие данные начала 2024 года показали именно такую картину, когда одобрение ETF Bitcoin привело к массовому притоку средств.

Другой сценарий возникает, когда цена Bitcoin растет, но график доминации Bitcoin и Ethereum показывает падение доминации BTC наряду с ростом доминации ETH. Эта комбинация обычно сигнализирует о сезоне альткоинов, в котором лидирует Ethereum. В период с апреля по июль 2025 года доминация Bitcoin упала с примерно 56% до 52%, в то время как доминация Ethereum на уровне апреля 2025 года отскочила от своих минимумов, создав благоприятные условия для альткоинов.





Доминация BTC над ETH часто служит ведущим индикатором для более широкой динамики альткоинов. Когда капитал перемещается из Bitcoin в Ethereum, это обычно предшествует аналогичным потокам в другие платформы 1 уровня и токены DeFi. Умные трейдеры внимательно следят за этой ротацией, используя соотношение доминации BTC/ETH в качестве системы раннего предупреждения об изменении фаз рынка.

Текущие условия указывают на переходную фазу. Восстановление доли доминации Ethereum в мае 2025 года с исторических минимумов свидетельствует о растущей уверенности в фундаментальных показателях ETH, особенно после обновления Pectra и внедрения институциональных ETF. Однако Bitcoin по-прежнему удерживает сильную доминацию выше 50%, что указывает на то, что рынок еще не полностью перешел в режим агрессивного риска.





*BTN-Начать торговать ETH на MEXC&BTNURL= https://www.mexc.com/ru-RU/price/ETH





Текущее значение доминации Ethereum, которое в конце 2025 года составляет 13-15%, представляет собой значительное восстановление по сравнению с апрельским минимумом в 6,95%. Это восстановление говорит о нескольких важных моментах, касающихся рыночных условий и настроений инвесторов. Текущее значение доминации Ethereum ETH.D отражает возобновление уверенности в позиции Ethereum как ведущей платформы для смарт-контрактов, особенно после того, как обновление Pectra улучшило масштабируемость и эффективность.

Несколько факторов объясняют сдвиг в доминации Ethereum на рынке в 2025 году по сравнению с началом года. Институциональное внедрение резко ускорилось, когда начались торги спотовыми Ethereum ETF , а крупные финансовые компании, такие как BlackRock, Fidelity и Grayscale, предложили продукты, которые дают традиционным инвесторам легкий доступ к ETH. Уровень доминации Ethereum на рынке в апреле 2025 года стал дном перед тем, как эта институциональная волна действительно обрушилась, в то время как данные о доминации Ethereum на рынке в мае 2025 года зафиксировали ранние стадии восстановления.

Тенденция доли рынка Ethereum в 2025 году также отражает продолжающуюся доминацию Ethereum в ключевых секторах криптовалюты. Протоколы DeFi , построенные на Ethereum, по-прежнему контролируют большую часть общей стоимости, заблокированной во всех блокчейнах, в то время как рынок NFT остается в значительной степени ориентированным на Ethereum, несмотря на конкуренцию со стороны других сетей. Доминация Ethereum Defi TVL в 2024 году перенеслась на 2025 год, при этом Ethereum сохранил примерно 60-63% всей стоимости DeFi, даже несмотря на то, что решения 2 уровня и конкурирующие сети набирали обороты.

Недавние события указывают на то, что доминация Ethereum по состоянию на 29 мая 2025 года представляет собой скорее точку стабилизации, чем пик. Успешное обновление Pectra устранило технические препятствия, которые ранее ограничивали производительность Ethereum, в то время как решения 2 уровня, такие как Arbitrum Optimism , продолжают масштабировать транзакционную емкость без фрагментации экосистемы. Это сочетание улучшений базового уровня и роста 2 уровня укрепляет фундаментальную позицию Ethereum.













Профессиональные трейдеры учитывают процент доминации Ethereum в процессе принятия решений в качестве инструмента для определения времени и распределения средств. Когда текущий показатель доминации ETH растет, а цена Ethereum также увеличивается, опытные инвесторы часто интерпретируют это как сильный бычий сигнал именно для ETH. Такая комбинация указывает на то, что капитал поступает в Ethereum не только из фиатных валют, но и из других криптовалют, что свидетельствует о широком доверии рынка к перспективам ETH.





Стратегии распределения портфеля меняются в зависимости от тенденций доминации. Консервативные трейдеры могут увеличить долю Ethereum в своем портфеле, когда доминация начинает расти с исторически низких уровней, рассматривая это как ценную возможность, когда рынок перепродал ETH по сравнению с более мелкими конкурентами. Отскок с 6,95% в апреле 2025 года представлял собой именно такую ситуацию, причем текущие процентные уровни доминации Ethereum свидетельствовали о том, что Ethereum был несправедливо наказан по сравнению со своими фундаментальными показателями.





Управление рисками становится проще, если вы отслеживаете доминацию наряду с динамикой цен. Если цена Ethereum падает, но его доминация растет, это говорит о том, что другие криптовалюты демонстрируют еще худшие результаты. Эта относительная сила может оправдать удержание позиций ETH даже во время спада на рынке. И наоборот, когда цена ETH растет, но доминация падает, это сигнализирует о том, что более мелкие альткоины демонстрируют лучшие результаты, что потенциально оправдывает тактические сдвиги в этих секторах.





С помощью доминации Ethereum в качестве фильтра можно более точно определять время для инвестиций в альткоины. Когда доминация ETH начинает падать после продолжительного роста, это часто означает, что наступил оптимальный момент для перевода капитала в менее крупные криптовалюты. Эти точки ротации появляются не случайно, а следуют предсказуемым моделям, когда Ethereum сначала ведет рынок вверх, а затем инвесторы начинают искать более высокую прибыль в более рискованных активах.





*BTN-Начать торговать ETH на MEXC&BTNURL= https://www.mexc.com/ru-RU/price/ETH





Путаница между доминацией и ценой: То, что процент доминации Ethereum растет, не означает, что цена ETH повышается. Доминация может расти даже при падении цены Ethereum, если другие криптовалюты падают быстрее.

Чрезмерная реакция на ежедневные колебания: Сегодняшний показатель доминации ETH может колебаться на один или два процентных пункта в зависимости от временных новостей, но эти кратковременные изменения редко указывают на значимые сдвиги в тренде.

Игнорирование контекста рынка: Рост доли доминации Ethereum во время медвежьего рынка означает нечто совершенно иное, чем такой же рост во время бычьего рынка.

Использование доминации в качестве отдельного индикатора: Умные трейдеры сопоставляют данные доминации с объемом торгов, ставками финансирования и активностью в сети, а не полагаются на какой-либо один показатель.

Торговля на основе краткосрочных колебаний: Новички часто торгуют на основе ежедневных изменений доминации, тогда как для получения надежных сигналов им следует сосредоточиться на недельных или месячных трендах.













1. Каков текущий процент доминации Ethereum?

По состоянию на конец сентября 2025 года доминация Ethereum составляет 13-15%, восстанавливаясь с апрельского минимума 2025 года в 6,95%.





2. Как часто следует проверять график доминации ETH?

Долгосрочные инвесторы получают выгоду от еженедельных проверок, в то время как активные трейдеры должны следить за рынком ежедневно или во время важных рыночных событий





3. Высокая доля ETH на рынке – это хорошо или плохо?

Высокая доминация не является по своей сути хорошей или плохой; это зависит от контекста рынка и от того, удерживаете ли вы ETH или альткоины.





4. Где я могу отслеживать доминацию Ethereum сегодня?

TradingView, CoinMarketCap и CoinGecko предоставляют графики и данные о доминации Ethereum в режиме реального времени.





5. В чем разница между доминацией BTC и ETH?

BTC измеряет долю рынка Bitcoin, а ETH – долю рынка Ethereum; вместе они показывают модели ротации капитала.





6. Что означает текущая стоимость ETH.D?

ETH.D – это просто тикерный символ доминации Ethereum на таких платформах, как TradingView.





7. Почему в начале 2025 года произошло падение текущего процента доминации Ethereum?

Конкуренция со стороны альтернативных решений 1 уровня и фиксация прибыли после предыдущих ралли привели к падению доминации до исторического минимума.





8. Может ли процент доминации Ethereum на рынке предсказать сезоны альткоинов?

Падение доминации ETH во время роста цен часто сигнализирует о начале сезона альткоинов.









Понимание доминации Ethereum дает мощный инструмент для интерпретации условий криптовалютного рынка. График доминации ETH показывает потоки капитала, склонность к риску и переходы рынка в разные фазы, которые влияют на весь ваш портфель. От исторического минимума в 6,95% в апреле 2025 года до восстановления выше 13% – недавние движения указывают на возобновление доверия институциональных инвесторов и фундаментальную силу рынка.

Взаимосвязь между доминацией BTC и ETH может генерировать полезные торговые сигналы при правильной интерпретации моделей. Опытные трейдеры сочетают анализ доминации с другими показателями, а не полагаются на один индикатор. Регулярно отслеживайте доминацию Ethereum на таких платформах, как TradingView, CoinMarketCap или CoinGecko, но всегда учитывайте динамику цен и более широкие рыночные условия наряду с тенденциями доминации.