Что такое Elderglade? Игровая экосистема Web3, сочетающая казуальную игру с глубоким погружением в атмосферу

По мере того как технология блокчейна стремительно развивается, Web3-игры становятся областью, привлекающей игроков по всему миру. Elderglade, разработанная известной студией W3Forge, представляет собой фэнтезийную игровую экосистему нового поколения Web3. Уникальные игровые механики, богатый контент и глубокая интеграция с искусственным интеллектом помогают ей выделяться на переполненном рынке.

1. Что такое Elderglade?


1.1 Обзор проекта


Elderglade объединяет два самых успешных игровых жанра в уникальную гибридную модель, которая обеспечивает масштабное привлечение пользователей и глубокое, долгосрочное вовлечение. Экосистема Elderglade доступна через LINE, Telegram, нативные мобильные приложения (iOS и Android) и веб-сайт, обеспечивая бесшовный пользовательский опыт.

1.2 Команда разработчиков


Elderglade создана студией W3Forge, известной своим опытом в разработке игр и технологии блокчейн. W3Forge успешно запустила несколько инновационных проектов, продемонстрировав свой большой опыт в интеграции технологии блокчейн в игровую индустрию. Студия по-прежнему стремится развивать индустрию, объединяя захватывающий игровой дизайн с передовыми технологиями.

2. Особенности Elderglade


2.1 Уникальный геймплей


Elderglade отличается динамичным геймплеем, привлекательным как для казуалов, так и для хардкорных игроков. Экосистема игры включает в себя:

1) Игра PvP (игрок против игрока) Match-3 в реальном времени: Уже запущенная игра PvP match-3 в реальном времени привлекает большое количество игроков своей быстро развивающейся стратегической механикой.

2) MMORPG на базе ИИ: Будущая MMORPG-игра с поддержкой искусственного интеллекта внедрит механику PvPvE (игрок против игрока против окружения) с системой извлечения ресурсов, обеспечивая беспрецедентный игровой опыт.

2.2 Владение активами ончейн


Elderglade вводит в игру возможность владения активами ончейн, позволяя игрокам по-настоящему владеть цифровыми активами и торговать ими. Эта функция не только углубляет погружение в игру и повышает ее реалистичность, но и дает игрокам дополнительные экономические стимулы.

2.3 Глубокая интеграция технологий ИИ


В Elderglade искусственный интеллект глубоко интегрирован в игровой процесс, что позволяет динамически генерировать контент. ИИ автоматически создает разнообразные квесты, врагов и награды на основе поведения и предпочтений игроков, чтобы каждая сессия была свежей и уникальной. Игровые неигровые персонажи (NPC) управляются ИИ, чтобы взаимодействовать естественно и разумно, усиливая погружение в игру. Кроме того, алгоритмы искусственного интеллекта анализируют привычки игроков и предоставляют персональные рекомендации по игре и советы по стратегии, помогая игрокам наслаждаться превосходным игровым процессом. Такая интеграция искусственного интеллекта не только повышает увлекательность и сложность игры, но и обеспечивает неповторимость каждого игрового процесса.

2.4 Кросс-платформенный доступ


Elderglade поддерживает бесшовный кросс-платформенный доступ: игроки могут попасть в игровой мир через LINE, Telegram, нативные мобильные приложения (iOS и Android) и веб-сайт. Такая интеграция значительно снижает барьеры входа и увеличивает как доступность, так и потенциальную базу пользователей.

2.5 Сбалансированные социальные и конкурентные характеристики


В Elderglade особое внимание уделяется как соревновательному геймплею, так и социальному взаимодействию. Игроки могут объединяться с друзьями для исследования, вступать в гильдии и вместе сражаться с могущественными врагами. В то же время внутриигровые таблицы лидеров и арены позволяют продемонстрировать мастерство и побороться за честь.

3. Что такое токен ELDE?


ELDE – это нативный токен экосистемы Elderglade. Он играет важнейшую роль в экономике игры, являясь основной валютой для различных транзакций и действий. Его основное применение включает в себя:

Доступ к игре и участие: Используется для входа в «Лес», «Пустошь» и участия в различных боевых столкновениях. Получение ресурсов и доходность: Игроки могут собирать токен ELDE во время исследований, что позволяет выйти на окупаемость или получить прибыль; владельцы земель в «Пустоши» могут забирать не собранные другими игроками награды. Траты в игре: Расходуется в городах на лечение, покупку и обслуживание снаряжения. Средство обмена между игроками: Обеспечивает торговлю героями, экипировкой и предметами между пользователями. NFT-вознаграждения: Владельцы таверн в виде NFT получают ELDE-награды за найм персонажей. Стейкинг и улучшения: Стейкая ELDE, игроки могут улучшать функции зданий и получать особые NFT, открывающие новые игровые возможности и стратегии.

4. Как купить ELDE на MEXC?


Elderglade – это игровая экосистема Web3, сочетающая казуальную игру с глубоким погружением в мир благодаря мультиплатформенному доступу, игровому процессу, управляемому искусственным интеллектом, и комплексной системе токеномики. По мере развития проекта и становления его экосистемы Elderglade намерена занять видное место в блокчейн-играх, став мостом между традиционными играми и миром Web3.

MEXC включила ELDE в листинг для торговли на споте и фьючерсами, предлагая сверхнизкие торговые комиссии. Чтобы приобрести ELDE на MEXC:

1) Откройте и войдите в приложение MEXC или посетите официальный веб-сайт;
2) В строке поиска введите ELDE и выберите торговлю на споте или фьючерсами;
3) Выберите тип ордера, укажите желаемое количество и цену и завершите сделку.

Отказ от ответственности: Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

