Что такое DeLorean Labs (DMC)? Создание Web3-инфраструктуры для автомобильных брендов

В то время как мировые бренды все активнее осваивают блокчейн-приложения, DeLorean Labs является пионером в области глубокой интеграции традиционной автомобильной индустрии с экосистемой Web3. Являясь производным проектом легендарного бренда DeLorean, DeLorean Labs занимается созданием комплексной инфраструктуры Web3, которая будет служить брендам, разработчикам и пользователям. Основанная на токене DMC, она соединяет идентификацию ончейн, физические активы и цифровой опыт, создавая путь расширения ончейн для реальных брендов.









DeLorean Labs – это экспериментальное подразделение бренда DeLorean, занимающееся проектированием архитектуры Web3 и разработкой приложений. Ее миссия выходит за рамки простого переноса основных ценностей бренда ончейн, она стремится изучить, как токеномика, идентификация ончейн и смарт-контракты могут способствовать децентрализованному переопределению опыта бренда.





В отличие от традиционных проектов NFT, DeLorean Labs создает базовую инфраструктуру для взаимодействия брендов и пользователей ончейн. С помощью систем идентификации, механизмов вознаграждения, функций резервирования и токенизированных экономических моделей проект способствует превращению DeLorean из обычного производителя автомобилей в активного участника платформы Web3. Конечная цель проекта – не только оцифровать собственный бренд, но и создать модульный протокол Web3, который смогут перенять другие бренды, помогая традиционным предприятиям переносить цифровые идентификаторы и активы ончейн.









Построенный на основе блокчейна Sui , уровень приложений DeLorean Labs выигрывает от высокой скорости исполнения, низкой задержки и объектно-ориентированной модели данных Sui – идеальной для обработки сложных взаимодействий между брендами и различными типами активов. Ключевые модули, разработанные на этой основе, включают:





Flux Protocol: Система идентификации и репутации ончейн, используемая для проверки участия пользователей и разблокировки вознаграждений.

Система резервирования: Позволяет пользователям бронировать покупку автомобилей DeLorean или участвовать в ограниченных событиях ончейн, используя токены DMC.

Модуль ончейн-лотереи и поощрения: Обеспечивает справедливое распределение и повышает вовлеченность пользователей.

Инструменты для развития бренда: Планируется, что другие бренды смогут интегрироваться с Web3 аналогичным образом.





DeLorean Labs – это не только проприетарная платформа, но и создание открытого протокола для обслуживания более широкого круга партнеров бренда.









Сердцем экосистемы DeLorean Labs является токен DMC , который служит как для доступа в сеть, так и в качестве механизма поощрения при взаимодействии бренда с пользователем. Основные сферы его использования включают:





Утилитарные функции: DMC можно использовать для участия в событиях экосистемы, разблокировки эксклюзивного контента, оплаты комиссий за минтинг и резервирования транспортных средств.

Экономическая ценность: DMC будет циркулировать на публичных рынках и станет неотъемлемой частью создания моделей стимулирования и систем удержания пользователей.

Связь с брендом: Удерживание DMC предоставляет уникальные интегрированные впечатления от бренда DeLorean как ончейн, так и офчейн, такие как обмен памятных вещей, голосование в сообществе и разблокировка лимитированных NFT.





DMC не является самостоятельным криптоактивом, а выступает в качестве связующего звена между идентичностью бренда и услугами ончейн.





Общий объем предложения DMC составляет 12,8 миллиарда токенов, а первоначальное распределение структурировано следующим образом:













DeLorean Labs последовательно проходит все этапы, выстраивая комплексную модель взаимодействия с брендом Web3 – от технологии до экосистемы, от сообщества до сценариев использования. Разработка разделена на несколько ключевых этапов:





Фаза Время Основные этапы Запуск 4-й квартал 2024 Запущен официальный сайт, опубликованы токеномики, выпущена бета-версия Flux V1 Рост 1-й квартал 2025 Аирдропы NFT, запуск системы стимулирования, развертывание системы бронирования транспортных средств Расширение экосистемы 2-й квартал 2025 Запущен DMC Launchpad, введен модуль партнерских брендов Открытое сотрудничество с брендом 2-е полугодие 2025

SDK-инструменты для поддержки интеграции функций Web3 для других брендов





Примечательно, что во время разработки интерактивной экосистемы ончейн компанией DeLorean Labs одним из знаковых моментов стало событи е «Капсула времени DeLorean Labs». В 2 024 году было выпущено 8 888 цифровых и физических коллекционных экземпляров, а официальным представителем стал Кристофер Ллойд (Доктор Эмметт Браун), звезда фильма «Назад в будущее», что вызвало восторженную реакцию сообщества.





Все капсулы времени открываются одновременно, позволяя пользователям получить цифровые активы различной степени редкости, а также физические и ончейн преимущества, включая электромобиль DeLorean Alpha5, опыт участия в гонках F1 и виртуальные автомобили, используемые в играх Web3. Эта инновационная модель не только улучшает церемониальный аспект взаимодействия брендов, но и знаменует собой первую интеграцию физического автомобильного бренда с коллекционными предметами и механизмами прав ончейн, обеспечивая ощутимую парадигму для будущих цифровых взаимодействий брендов.









DeLorean Labs занимается не только брендом DeLorean, ее основная задача – создать масштабируемую инфраструктуру экосистемы брендов Web3. Ориентированная на разработчиков, бренды и создателей контента ончейн, платформа предлагает следующие возможности:





Инструменты интеграции API/SDK: Упрощение процесса подключения брендов ончейн.

Системы идентификации и маркировки пользователей ончейн: Помощь брендам в выявлении и поощрении ценных пользователей.

Модули Launchpad с низким барьером: Поддержка брендов в выпуске NFT, токенов для событий, предпродажный доступ и многое другое.

Инструменты помощи в обеспечении соответствия: Упорядочивание юридических и финансовых процессов, связанных с деятельностью ончейн.





Заглядывая в будущее, DeLorean Labs стремится стать «Web3 Shopify» для брендов.









DeLorean Labs отличается тем, что использует технологию ончейн как практический инструмент для создания реальной коммерческой ценности, а не криптографию ради нее самой. DMC – это не просто спекулятивный токен, а критически важная основа, поддерживающая постоянное цифровое присутствие бренда DeLorean.





По мере развития цифровых активов бренда и совершенствования механизмов идентификации и стимулирования пользователей DeLorean Labs становится первопроходцем в парадигме, объединяющей автомобильный брендинг с нативной логикой Web3. Ее успех служит эталонной моделью для других брендов, стремящихся к децентрализации и повышению вовлеченности пользователей.





В настоящее время токены DMC включены в листинг на MEXC, где вы можете торговать ими с ультранизкими комиссиями , выполнив следующие действия:





2) Наберите в строке поиска «DMC» и выберите спотовую или фьючерсную торговлю;

3) Выберите тип ордера, введите параметры суммы и цены и завершите транзакцию.





Вы также можете посетить страницу MEXC Airdrop+ , чтобы принять участие в событиях DMC и получить дополнительные награды!



