Что такое DeLorean Labs (DMC)? Создание Web3-инфраструктуры для автомобильных брендов

В то время как мировые бренды все активнее осваивают блокчейн-приложения, DeLorean Labs является пионером в области глубокой интеграции традиционной автомобильной индустрии с экосистемой Web3. Являясь производным проектом легендарного бренда DeLorean, DeLorean Labs занимается созданием комплексной инфраструктуры Web3, которая будет служить брендам, разработчикам и пользователям. Основанная на токене DMC, она соединяет идентификацию ончейн, физические активы и цифровой опыт, создавая путь расширения ончейн для реальных брендов. DeLorean Labs – это экспериментальное подразделение бренда DeLorean, занимающееся проектированием архитектуры Web3 и разработкой приложений. Ее миссия выходит за рамки простого переноса основных ценностей бренда ончейн, она стремится изучить, как токеномика, идентификация ончейн и смарт-контракты могут способствовать децентрализованному переопределению опыта бренда.
В отличие от традиционных проектов NFT, DeLorean Labs создает базовую инфраструктуру для взаимодействия брендов и пользователей ончейн. С помощью систем идентификации, механизмов вознаграждения, функций резервирования и токенизированных экономических моделей проект способствует превращению DeLorean из обычного производителя автомобилей в активного участника платформы Web3. Конечная цель проекта – не только оцифровать собственный бренд, но и создать модульный протокол Web3, который смогут перенять другие бренды, помогая традиционным предприятиям переносить цифровые идентификаторы и активы ончейн.
Построенный на основе блокчейна Sui, уровень приложений DeLorean Labs выигрывает от высокой скорости исполнения, низкой задержки и объектно-ориентированной модели данных Sui – идеальной для обработки сложных взаимодействий между брендами и различными типами активов. Ключевые модули, разработанные на этой основе, включают:
Flux Protocol: Система идентификации и репутации ончейн, используемая для проверки участия пользователей и разблокировки вознаграждений.
Система резервирования: Позволяет пользователям бронировать покупку автомобилей DeLorean или участвовать в ограниченных событиях ончейн, используя токены DMC.
Модуль ончейн-лотереи и поощрения: Обеспечивает справедливое распределение и повышает вовлеченность пользователей.
Инструменты для развития бренда: Планируется, что другие бренды смогут интегрироваться с Web3 аналогичным образом.
DeLorean Labs – это не только проприетарная платформа, но и создание открытого протокола для обслуживания более широкого круга партнеров бренда.
Сердцем экосистемы DeLorean Labs является токен DMC, который служит как для доступа в сеть, так и в качестве механизма поощрения при взаимодействии бренда с пользователем. Основные сферы его использования включают:
Утилитарные функции: DMC можно использовать для участия в событиях экосистемы, разблокировки эксклюзивного контента, оплаты комиссий за минтинг и резервирования транспортных средств.
Экономическая ценность: DMC будет циркулировать на публичных рынках и станет неотъемлемой частью создания моделей стимулирования и систем удержания пользователей.
Связь с брендом: Удерживание DMC предоставляет уникальные интегрированные впечатления от бренда DeLorean как ончейн, так и офчейн, такие как обмен памятных вещей, голосование в сообществе и разблокировка лимитированных NFT.
DMC не является самостоятельным криптоактивом, а выступает в качестве связующего звена между идентичностью бренда и услугами ончейн.
Общий объем предложения DMC составляет 12,8 миллиарда токенов, а первоначальное распределение структурировано следующим образом:
DeLorean Labs последовательно проходит все этапы, выстраивая комплексную модель взаимодействия с брендом Web3 – от технологии до экосистемы, от сообщества до сценариев использования. Разработка разделена на несколько ключевых этапов:
Фаза
Время
Основные этапы
Запуск
4-й квартал 2024
Запущен официальный сайт, опубликованы токеномики, выпущена бета-версия Flux V1
Рост
1-й квартал 2025
Аирдропы NFT, запуск системы стимулирования, развертывание системы бронирования транспортных средств
Расширение экосистемы
2-й квартал 2025
Запущен DMC Launchpad, введен модуль партнерских брендов
Открытое сотрудничество с брендом
2-е полугодие 2025
SDK-инструменты для поддержки интеграции функций Web3 для других брендов
Примечательно, что во время разработки интерактивной экосистемы ончейн компанией DeLorean Labs одним из знаковых моментов стало событие «Капсула времени DeLorean Labs». В 2024 году было выпущено 8 888 цифровых и физических коллекционных экземпляров, а официальным представителем стал Кристофер Ллойд (Доктор Эмметт Браун), звезда фильма «Назад в будущее», что вызвало восторженную реакцию сообщества.
Все капсулы времени открываются одновременно, позволяя пользователям получить цифровые активы различной степени редкости, а также физические и ончейн преимущества, включая электромобиль DeLorean Alpha5, опыт участия в гонках F1 и виртуальные автомобили, используемые в играх Web3. Эта инновационная модель не только улучшает церемониальный аспект взаимодействия брендов, но и знаменует собой первую интеграцию физического автомобильного бренда с коллекционными предметами и механизмами прав ончейн, обеспечивая ощутимую парадигму для будущих цифровых взаимодействий брендов.
DeLorean Labs занимается не только брендом DeLorean, ее основная задача – создать масштабируемую инфраструктуру экосистемы брендов Web3. Ориентированная на разработчиков, бренды и создателей контента ончейн, платформа предлагает следующие возможности:
Инструменты интеграции API/SDK: Упрощение процесса подключения брендов ончейн.
Системы идентификации и маркировки пользователей ончейн: Помощь брендам в выявлении и поощрении ценных пользователей.
Модули Launchpad с низким барьером: Поддержка брендов в выпуске NFT, токенов для событий, предпродажный доступ и многое другое.
Инструменты помощи в обеспечении соответствия: Упорядочивание юридических и финансовых процессов, связанных с деятельностью ончейн.
Заглядывая в будущее, DeLorean Labs стремится стать «Web3 Shopify» для брендов.
DeLorean Labs отличается тем, что использует технологию ончейн как практический инструмент для создания реальной коммерческой ценности, а не криптографию ради нее самой. DMC – это не просто спекулятивный токен, а критически важная основа, поддерживающая постоянное цифровое присутствие бренда DeLorean.
По мере развития цифровых активов бренда и совершенствования механизмов идентификации и стимулирования пользователей DeLorean Labs становится первопроходцем в парадигме, объединяющей автомобильный брендинг с нативной логикой Web3. Ее успех служит эталонной моделью для других брендов, стремящихся к децентрализации и повышению вовлеченности пользователей.
В настоящее время токены DMC включены в листинг на MEXC, где вы можете торговать ими с ультранизкими комиссиями, выполнив следующие действия:
3) Выберите тип ордера, введите параметры суммы и цены и завершите транзакцию.
Вы также можете посетить страницу MEXC Airdrop+, чтобы принять участие в событиях DMC и получить дополнительные награды!
Отказ от ответственности: Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.