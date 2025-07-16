Что такое DeLorean Labs (DMC)? Создание Web3-инфраструктуры для автомобильных брендов

В то время как мировые бренды все активнее осваивают блокчейн-приложения, DeLorean Labs является пионером в области глубокой интеграции традиционной автомобильной индустрии с экосистемой Web3. ЯвляясьВ то время как мировые бренды все активнее осваивают блокчейн-приложения, DeLorean Labs является пионером в области глубокой интеграции традиционной автомобильной индустрии с экосистемой Web3. Являясь
В то время как мировые бренды все активнее осваивают блокчейн-приложения, DeLorean Labs является пионером в области глубокой интеграции традиционной автомобильной индустрии с экосистемой Web3. Являясь производным проектом легендарного бренда DeLorean, DeLorean Labs занимается созданием комплексной инфраструктуры Web3, которая будет служить брендам, разработчикам и пользователям. Основанная на токене DMC, она соединяет идентификацию ончейн, физические активы и цифровой опыт, создавая путь расширения ончейн для реальных брендов.

1. Позиционирование проекта: Модель интеграции бренда и блокчейна


DeLorean Labs – это экспериментальное подразделение бренда DeLorean, занимающееся проектированием архитектуры Web3 и разработкой приложений. Ее миссия выходит за рамки простого переноса основных ценностей бренда ончейн, она стремится изучить, как токеномика, идентификация ончейн и смарт-контракты могут способствовать децентрализованному переопределению опыта бренда.

В отличие от традиционных проектов NFT, DeLorean Labs создает базовую инфраструктуру для взаимодействия брендов и пользователей ончейн. С помощью систем идентификации, механизмов вознаграждения, функций резервирования и токенизированных экономических моделей проект способствует превращению DeLorean из обычного производителя автомобилей в активного участника платформы Web3. Конечная цель проекта – не только оцифровать собственный бренд, но и создать модульный протокол Web3, который смогут перенять другие бренды, помогая традиционным предприятиям переносить цифровые идентификаторы и активы ончейн.

2. Техническая архитектура: Использование блокчейна Sui для высокопроизводительного уровня взаимодействия


Построенный на основе блокчейна Sui, уровень приложений DeLorean Labs выигрывает от высокой скорости исполнения, низкой задержки и объектно-ориентированной модели данных Sui – идеальной для обработки сложных взаимодействий между брендами и различными типами активов. Ключевые модули, разработанные на этой основе, включают:

  • Flux Protocol: Система идентификации и репутации ончейн, используемая для проверки участия пользователей и разблокировки вознаграждений.
  • Система резервирования: Позволяет пользователям бронировать покупку автомобилей DeLorean или участвовать в ограниченных событиях ончейн, используя токены DMC.
  • Модуль ончейн-лотереи и поощрения: Обеспечивает справедливое распределение и повышает вовлеченность пользователей.
  • Инструменты для развития бренда: Планируется, что другие бренды смогут интегрироваться с Web3 аналогичным образом.

DeLorean Labs – это не только проприетарная платформа, но и создание открытого протокола для обслуживания более широкого круга партнеров бренда.

3. DMC основных активов: Объединение брендов, пользователей и деятельности ончейн


Сердцем экосистемы DeLorean Labs является токен DMC, который служит как для доступа в сеть, так и в качестве механизма поощрения при взаимодействии бренда с пользователем. Основные сферы его использования включают:

  • Утилитарные функции: DMC можно использовать для участия в событиях экосистемы, разблокировки эксклюзивного контента, оплаты комиссий за минтинг и резервирования транспортных средств.
  • Экономическая ценность: DMC будет циркулировать на публичных рынках и станет неотъемлемой частью создания моделей стимулирования и систем удержания пользователей.
  • Связь с брендом: Удерживание DMC предоставляет уникальные интегрированные впечатления от бренда DeLorean как ончейн, так и офчейн, такие как обмен памятных вещей, голосование в сообществе и разблокировка лимитированных NFT.

DMC не является самостоятельным криптоактивом, а выступает в качестве связующего звена между идентичностью бренда и услугами ончейн.

Общий объем предложения DMC составляет 12,8 миллиарда токенов, а первоначальное распределение структурировано следующим образом:


4. Основные этапы разработки и дорожная карта


DeLorean Labs последовательно проходит все этапы, выстраивая комплексную модель взаимодействия с брендом Web3 – от технологии до экосистемы, от сообщества до сценариев использования. Разработка разделена на несколько ключевых этапов:

Фаза
Время
Основные этапы
Запуск
4-й квартал 2024
Запущен официальный сайт, опубликованы токеномики, выпущена бета-версия Flux V1
Рост
1-й квартал 2025
Аирдропы NFT, запуск системы стимулирования, развертывание системы бронирования транспортных средств
Расширение экосистемы
2-й квартал 2025
Запущен DMC Launchpad, введен модуль партнерских брендов
Открытое сотрудничество с брендом
2-е полугодие 2025

SDK-инструменты для поддержки интеграции функций Web3 для других брендов

Примечательно, что во время разработки интерактивной экосистемы ончейн компанией DeLorean Labs одним из знаковых моментов стало событие «Капсула времени DeLorean Labs». В 2024 году было выпущено 8 888 цифровых и физических коллекционных экземпляров, а официальным представителем стал Кристофер Ллойд (Доктор Эмметт Браун), звезда фильма «Назад в будущее», что вызвало восторженную реакцию сообщества.

Все капсулы времени открываются одновременно, позволяя пользователям получить цифровые активы различной степени редкости, а также физические и ончейн преимущества, включая электромобиль DeLorean Alpha5, опыт участия в гонках F1 и виртуальные автомобили, используемые в играх Web3. Эта инновационная модель не только улучшает церемониальный аспект взаимодействия брендов, но и знаменует собой первую интеграцию физического автомобильного бренда с коллекционными предметами и механизмами прав ончейн, обеспечивая ощутимую парадигму для будущих цифровых взаимодействий брендов.

5. Видение: Открытая экосистема для разработчиков и брендов


DeLorean Labs занимается не только брендом DeLorean, ее основная задача – создать масштабируемую инфраструктуру экосистемы брендов Web3. Ориентированная на разработчиков, бренды и создателей контента ончейн, платформа предлагает следующие возможности:

  • Инструменты интеграции API/SDK: Упрощение процесса подключения брендов ончейн.
  • Системы идентификации и маркировки пользователей ончейн: Помощь брендам в выявлении и поощрении ценных пользователей.
  • Модули Launchpad с низким барьером: Поддержка брендов в выпуске NFT, токенов для событий, предпродажный доступ и многое другое.
  • Инструменты помощи в обеспечении соответствия: Упорядочивание юридических и финансовых процессов, связанных с деятельностью ончейн.

Заглядывая в будущее, DeLorean Labs стремится стать «Web3 Shopify» для брендов.

6. Как купить токены DMC на MEXC?


DeLorean Labs отличается тем, что использует технологию ончейн как практический инструмент для создания реальной коммерческой ценности, а не криптографию ради нее самой. DMC – это не просто спекулятивный токен, а критически важная основа, поддерживающая постоянное цифровое присутствие бренда DeLorean.

По мере развития цифровых активов бренда и совершенствования механизмов идентификации и стимулирования пользователей DeLorean Labs становится первопроходцем в парадигме, объединяющей автомобильный брендинг с нативной логикой Web3. Ее успех служит эталонной моделью для других брендов, стремящихся к децентрализации и повышению вовлеченности пользователей.

В настоящее время токены DMC включены в листинг на MEXC, где вы можете торговать ими с ультранизкими комиссиями, выполнив следующие действия:

1) Войдите в приложение MEXC или на официальный веб-сайт;
2) Наберите в строке поиска «DMC» и выберите спотовую или фьючерсную торговлю;
3) Выберите тип ордера, введите параметры суммы и цены и завершите транзакцию.

Вы также можете посетить страницу MEXC Airdrop+, чтобы принять участие в событиях DMC и получить дополнительные награды!

Отказ от ответственности: Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

