Что такое CUDIS? Создание децентрализованного стандарта здоровья и построение универсальной экосистемы благополучия

CUDIS – это инновационный проект в области здоровья, построенный на блокчейне Solana. Интегрируя носимые устройства, искусственный интеллект (ИИ) и технологии Web3, он использует модель Зарабатывайте на движении (Move-to-Earn) для мотивации пользователей к принятию здоровых привычек.

1. История проекта CUDIS


В традиционном управлении здоровьем данные пользователей обычно контролируются централизованными платформами, что приводит к недостаточной защите конфиденциальности и отсутствию экономических стимулов. С развитием технологий блокчейна и ИИ, DePIN (Децентрализованные Физические Инфраструктурные Сети) становятся важным двигателем принятия Web3 в реальном мире.

CUDIS стремится предоставить пользователям контроль над собственными данными о здоровье с помощью децентрализованных технологий и предоставить экономические вознаграждения за здоровое поведение через монетизацию данных. Сочетая носимые устройства, ИИ и блокчейн, CUDIS создает экосистему здоровья, ориентированную на пользователя, где каждый человек действительно владеет своими данными, что делает стремление к долголетию более персонализированным, отслеживаемым и основанным на вознаграждениях.

2. Ключевые особенности CUDIS


2.1 Суверенитет данных о здоровье, принадлежащих пользователю


Построенный на блокчейне, CUDIS предоставляет безопасную и прозрачную платформу для управления данными о здоровье. Пользователи могут безопасно управлять, делиться или сохранять свои данные о здоровье в частном режиме, обеспечивая полное владение и контроль над личной информацией о здоровье.

2.2 Отслеживание долголетия в реальном времени и персонализированные рекомендации


CUDIS интегрирует носимые технологии, центр долголетия на базе ИИ и супер-приложение на блокчейне, позволяя пользователям отслеживать свое здоровье в реальном времени и получать персонализированные рекомендации для улучшения долголетия. Алгоритмы ИИ помогают фильтровать недостоверную информацию и предоставляют научно обоснованные стратегии для улучшения биологического благополучия.

2.3 Отобранные продукты и услуги для долголетия


Помимо отслеживания и рекомендаций, CUDIS предлагает ряд тщательно подобранных продуктов, программ и услуг, ориентированных на конкретные потребности пользователей в области здоровья, предоставляя комплексные решения для управления здоровьем.

2.4 Экономические стимулы и вознаграждения


CUDIS реализует систему вознаграждений для стимулирования активного участия в поддержке здоровья. Пользователи, улучшающие свое здоровье, могут зарабатывать токены CUDIS в качестве экономического стимула.

3. Продуктовый ассортимент CUDIS


Кольцо CUDIS: Умное кольцо, которое в реальном времени отслеживает показатели здоровья.

Супер приложение CUDIS: Комплексное приложение для управления данными о здоровье, получения рекомендаций от ИИ и отслеживания вознаграждений.

Сетевая платформа данны CUDIS: Децентрализованная платформа для обмена данными, позволяющая пользователям зарабатывать вознаграждения за деление данными о здоровье.

Центр долголетия: Платформа, объединяющая магазин децентрализованных приложений (DApp) и платформу для запуска проектов внутри экосистемы долголетия.

4. Что такое CUDIS?


4.1 Информация о токене


  • Имя токена: CUDIS
  • Общее предложение: 1 миллиард

4.2 Распределение токенов


  • Экосистема: 15%
  • Публичная продажа: 25%
  • Консультанты: 5%
  • Казначейство: 9%
  • Команда разработчиков: 15%
  • Инвесторы: 17%
  • Ликвидность: 5,87%
  • Маркетинг: 8,13%


4.3 Утилитарность токенов


Вознаграждения за здоровое поведение: Пользователи могут зарабатывать токены CUDIS, участвуя в здоровых активностях.

Монетизация данных: Пользователи могут анонимно делиться своими данными о здоровье в обмен на вознаграждения в токенах.

Оплата товаров и услуг: Токены могут быть использованы внутри Центра долголетия для покупки товаров и услуг, связанных со здоровьем.

Стейкинг и управление: Пользователи могут совершать стейкинг токенов для участия в управлении платформой и зарабатывать дополнительные вознаграждения.

5. Как купить CUDIS на MEXC


CUDIS стремится способствовать общественному здоровью и долголетию через технологические инновации. Сочетая носимые устройства, ИИ и блокчейн, он предлагает решение для управления здоровьем нового поколения. Его токеномика направлена на стимулирование участия пользователей и их вклад в развитие устойчивой экосистемы здоровья. Для инвесторов, заинтересованных в технологиях здоровья и приложениях Web3, CUDIS – это проект, за которым стоит следить.

В настоящее время CUDIS включен в листинг MEXC, где вы можете торговать с ультранизкими комиссиями.

1) Откройте и войдите в приложение MEXC или на официальный сайт.
2) Найдите «CUDIS» в строке поиска и выберите спотовую или фьючерсную торговлю.
3) Выберите тип ордера, введите сумму и цену и завершите сделку.

Вы также можете посетить страницу события MEXC Airdrop+ для участия в событиях по депозитам и торговле CUDIS и получить шанс выиграть щедрые вознаграждения!

Отказ от ответственности: Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этим услугам, а также не является советом покупать, продавать или удерживать какие-либо активы. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. MEXC не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.



