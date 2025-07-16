Что такое CUDIS? Создание децентрализованного стандарта здоровья и построение универсальной экосистемы благополучия

CUDIS – это инновационный проект в области здоровья, построенный на блокчейне Solana . Интегрируя носимые устройства, искусственный интеллект (ИИ) и технологии Web3, он использует модель Зарабатывайте на движении (Move-to-Earn) для мотивации пользователей к принятию здоровых привычек.









В традиционном управлении здоровьем данные пользователей обычно контролируются централизованными платформами, что приводит к недостаточной защите конфиденциальности и отсутствию экономических стимулов. С развитием технологий блокчейна и ИИ, DePIN (Децентрализованные Физические Инфраструктурные Сети) становятся важным двигателем принятия Web3 в реальном мире.





CUDIS стремится предоставить пользователям контроль над собственными данными о здоровье с помощью децентрализованных технологий и предоставить экономические вознаграждения за здоровое поведение через монетизацию данных. Сочетая носимые устройства, ИИ и блокчейн, CUDIS создает экосистему здоровья, ориентированную на пользователя, где каждый человек действительно владеет своими данными, что делает стремление к долголетию более персонализированным, отслеживаемым и основанным на вознаграждениях.













Построенный на блокчейне, CUDIS предоставляет безопасную и прозрачную платформу для управления данными о здоровье. Пользователи могут безопасно управлять, делиться или сохранять свои данные о здоровье в частном режиме, обеспечивая полное владение и контроль над личной информацией о здоровье.









CUDIS интегрирует носимые технологии, центр долголетия на базе ИИ и супер-приложение на блокчейне, позволяя пользователям отслеживать свое здоровье в реальном времени и получать персонализированные рекомендации для улучшения долголетия. Алгоритмы ИИ помогают фильтровать недостоверную информацию и предоставляют научно обоснованные стратегии для улучшения биологического благополучия.









Помимо отслеживания и рекомендаций, CUDIS предлагает ряд тщательно подобранных продуктов, программ и услуг, ориентированных на конкретные потребности пользователей в области здоровья, предоставляя комплексные решения для управления здоровьем.









CUDIS реализует систему вознаграждений для стимулирования активного участия в поддержке здоровья. Пользователи, улучшающие свое здоровье, могут зарабатывать токены CUDIS в качестве экономического стимула.









Кольцо CUDIS: Умное кольцо, которое в реальном времени отслеживает показатели здоровья.





Супер приложение CUDIS: Комплексное приложение для управления данными о здоровье, получения рекомендаций от ИИ и отслеживания вознаграждений.





Сетевая платформа данны CUDIS: Децентрализованная платформа для обмена данными, позволяющая пользователям зарабатывать вознаграждения за деление данными о здоровье.





Центр долголетия: Платформа, объединяющая магазин децентрализованных приложений (DApp) и платформу для запуска проектов внутри экосистемы долголетия.













Имя токена: CUDIS

Общее предложение: 1 миллиард









Экосистема: 15%

Публичная продажа: 25%

Консультанты: 5%

Казначейство: 9%

Команда разработчиков: 15%

Инвесторы: 17%

Ликвидность: 5,87%

Маркетинг: 8,13%













Вознаграждения за здоровое поведение: Пользователи могут зарабатывать токены CUDIS, участвуя в здоровых активностях.





Монетизация данных: Пользователи могут анонимно делиться своими данными о здоровье в обмен на вознаграждения в токенах.





Оплата товаров и услуг: Токены могут быть использованы внутри Центра долголетия для покупки товаров и услуг, связанных со здоровьем.





Стейкинг и управление: Пользователи могут совершать стейкинг токенов для участия в управлении платформой и зарабатывать дополнительные вознаграждения.









CUDIS стремится способствовать общественному здоровью и долголетию через технологические инновации. Сочетая носимые устройства, ИИ и блокчейн, он предлагает решение для управления здоровьем нового поколения. Его токеномика направлена на стимулирование участия пользователей и их вклад в развитие устойчивой экосистемы здоровья. Для инвесторов, заинтересованных в технологиях здоровья и приложениях Web3, CUDIS – это проект, за которым стоит следить.





