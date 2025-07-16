В индустрии криптовалют мы часто обсуждаем рыночную капитализацию и рейтинг конкретной криптовалюты. Однако многие инвесторы могут быть не знакомы с рыночной капитализацией или с тем, как ее рассчитатВ индустрии криптовалют мы часто обсуждаем рыночную капитализацию и рейтинг конкретной криптовалюты. Однако многие инвесторы могут быть не знакомы с рыночной капитализацией или с тем, как ее рассчитат
Что такое рыночная капитализация криптовалюты?

В индустрии криптовалют мы часто обсуждаем рыночную капитализацию и рейтинг конкретной криптовалюты. Однако многие инвесторы могут быть не знакомы с рыночной капитализацией или с тем, как ее рассчитать. Чтобы обеспечить четкое введение в рыночную капитализацию криптовалюты, в этой статье приводится ее определение, методика расчета, классификация и значение.

1. Что такое рыночная капитализация в криптовалютной индустрии?


Рыночная капитализация криптовалюты (Coin Market Cap, сокращенно CMC) относится к общей стоимости криптовалюты, которая представляет собой сумму стоимости всех находящихся в обращении токенов. Рыночная капитализация является важным показателем для оценки масштаба криптовалюты и является также одним из важнейших критериев для инвесторов, когда дело доходит до выбора криптовалюты. Существует множество веб-сайтов, где вы можете проверить рыночную капитализацию криптовалюты, например, CoinMarketCap.

2. Как рассчитывается рыночная капитализация криптовалюты?


Рыночная капитализация криптовалюты определяется двумя факторами: Цена за токен и количество в обращении. Цена за токен представляет собой текущую рыночную цену криптовалюты. Количество в обращении относится к количеству токенов, находящихся в обращении на рынке и доступных для свободной торговли. Объединив эти два фактора, мы можем рассчитать рыночную капитализацию криптовалюты по следующей формуле: Рыночная капитализация = Цена за токен * Количество в обращении.

В качестве примера для пояснения возьмем токены MX. Общий объем выпуска токенов MX составляет 1 миллиард, а оборотное предложение - около 99 миллионов. Текущая цена одного токена MX составляет 4,6 USDT. Таким образом, текущая рыночная капитализация MX составляет около 455 миллионов USDT. Итак:

Рыночная капитализация MX = оборотное предложение MX x цена MX = 99 миллионов x 4,6 USDT = 455 миллионов USDT.

3. Разница между полной разводненной рыночной капитализацией (FDMC)


Полностью разводненная рыночная капитализация (FDMC) - это рыночная стоимость, когда в будущем в обращении будет находиться весь запас токенов криптовалюты. На примере MX, упомянутого ранее, FDMC MX составляет примерно 4,6 миллиарда USDT.

FDMC MX = максимальное предложение MX x цена MX = 1 миллиард x 4,6 USDT = 4,6 миллиарда USDT.

FDMC - важная метрика, поскольку она позволяет инвесторам учитывать скорость выпуска новых токенов и оценивать влияние инфляции валюты на стоимость токена. Если у криптовалюты нет определенного максимального предложения (как, например, у Dogecoin), то рассчитать FDMC будет невозможно.

4. Классификация криптовалют на основе рыночной капитализации


Криптовалюты можно разделить на следующие три категории в зависимости от их рыночной капитализации:

4.1 Криптовалюты с большой капитализацией:


Криптовалюты с большой капитализацией — это криптовалюты с рыночной капитализацией, превышающей 10 USDT, которые характеризуются более высокой безопасностью и ликвидностью и обычно считаются наиболее распространенными криптовалютами на рынке, например, биткойн (BTC) и Ethereum (ETH).

4.2 Криптовалюты со средней капитализацией:


Криптовалюты со средней капитализацией — это те, рыночная капитализация которых находится в диапазоне от 1 млрд до 10 млрд долл. По сравнению с криптовалютами с высокой капитализацией они могут демонстрировать более высокую волатильность, и их механизмы консенсуса могут нуждаться в дальнейшем улучшении. Примеры включают Lude Litecoin (LTC) и Polkadot (DOT).

4.3 Криптовалюты с малой капитализацией:


Криптовалюты с малой капитализацией имеют рыночную капитализацию менее 1 миллиарда USDT. В эту категорию входят инновационные и потенциально перспективные криптовалюты со значительной волатильностью, которые могут столкнуться со значительным ростом или снижением цен в краткосрочной перспективе. Примеры включают токен MEXC (MX), инвесторы должны знать, что среди криптовалют с малой капитализацией могут существовать мошеннические проекты. Инвесторы должны проявлять должную осмотрительность при исследовании криптовалют с малой капитализацией.

5. Роль капитализации рынка криптовалют


Рыночная капитализация криптовалют служит двум важным целям:

5.1 Измерение масштаба криптовалют:


Рыночная капитализация криптовалюты является важным показателем при измерении масштаба криптовалюты и влияния на рынок. Как правило, более высокая рыночная капитализация указывает на большее признание и конкурентное преимущество на рынке, а более низкая рыночная капитализация предполагает более низкое признание и отсутствие конкурентоспособности.

5.2 Влияние на волатильность цен на криптовалюту:


В целом, криптовалюты с более высокой рыночной капитализацией, как правило, демонстрируют стабильность и надежность, что делает их менее чувствительными к колебаниям цен, в то время как криптовалюты с более низкой рыночной капитализацией более волатильны и легче подвержены влиянию ценовых изменений.

6. Как просматривать данные о рыночной стоимости на платформе MEXC


Платформа MEXC предоставляет возможность просмотра основной информации о токенах. Вы можете проверить ее в разделе [Информация] на странице спотовой или фьючерсной торговли.

Как показано на скриншоте ниже, на странице торговли токенами MX [Спот] нажмите на [Информация], и вы увидите такую информацию, как название токена, время выпуска, цена выпуска, максимальное предложение, оборотное предложение, оборотный рыночный капитал и связанные ссылки


Если вы хотите узнать больше об информации о токенах, вы можете прочитать "Понимание базовой информации о токенах на MEXC" для дальнейшего обучения.

Подведение итогов


Рыночная капитализация криптовалюты представляет собой общую стоимость обращающихся токенов на рынке криптовалюты и является важным показателем для измерения масштаба криптовалюты. Она рассчитывается на основе цены за токен и оборотного предложения. Криптовалюты можно разделить на крупные, средние и малой капитализации на основе их рыночной капитализации. Рыночная капитализация играет важную роль в оценке масштаба и ценовых колебаний криптовалют.


