Что такое Collector Crypt? Революция в торговле RWA, стоящая за продажей 1 миллиона наборов цифровых карточек









1) Collector Crypt достиг годового дохода в размере более 70 миллионов долларов и успешно токенизировал восьмизначный GMV.

2) 100% чистой выручки от токена CARDS используется для покупки физических торговых карт для казны, что напрямую обеспечивает токен активами реального мира.

3) Продукт Gacha предлагает положительную ожидаемую стоимость от +5% до +10%, позволяя пользователям приобретать предметы коллекционирования по цене 90-95% от рыночной стоимости.

4) Инструмент снайпинга (Sniper) способствовал проведению аукционов на сумму более 10 миллионов долларов, зарабатывая 1% комиссии с успешных ставок и полностью возвращая деньги за неудачные ставки.

5) Команда Collector Crypt обладает почти вековым опытом работы в индустрии коллекционирования и более чем 30-летним опытом в области криптовалют, а также имеет опыт работы в Amazon, хедж-фондах и т. д.









Collector Crypt – это революционная платформа для торговли коллекционными предметами, призванная решить давние проблемы традиционного рынка коллекционных предметов, такие как медленное проведение платежей, частые мошенничества и неэффективность. Основное видение Collector Crypt – создать высококачественную торговую площадку для коллекционных предметов, разработанную таким образом, чтобы любой человек мог легко ею пользоваться, независимо от своего знакомства с технологией криптовалют.





Collector Crypt уже стала ведущим приложением для торговли коллекционными карточками RWA на блокчейне Solana. На сегодняшний день платформа принесла более 70 миллионов долларов дохода и успешно токенизировала коллекционные предметы на восьмизначную сумму в долларах США.





Основная команда Collector Crypt обладает богатым опытом в области предпринимательства, технологий и промышленности. Генеральный директор – серийный предприниматель, имеющий за плечами множество успешных проектов в сфере биотехнологий и высоких технологий, поддержанных венчурными инвестициями. Технический директор имеет выдающиеся достижения в области предоставления решений для цифрового маркетинга компаниям из списка Fortune 500. Руководитель отдела развития бизнеса ранее работал в Amazon и в хедж-фондах, имея опыт работы в различных отраслях. Такое сочетание гарантирует, что Collector Crypt не только инновационен в техническом плане, но и обладает высоким потенциалом в области бизнес-операций, расширения рынка и финансовых услуг. Взаимодополняющие навыки и накопленный опыт команды обеспечивают прочную основу для долгосрочного роста платформы.













В качестве моста между традиционным рынком коллекционных предметов и цифровой экономикой Collector Crypt представил токен CARDS . Этот токен является не просто платежным инструментом, но и ядром экономической экосистемы платформы. Дизайн CARDS полностью учитывает особенности рынка коллекционных предметов, обеспечивая ликвидность торговли и одновременно предлагая долгосрочным держателям потенциал роста стоимости.













Общее предложение CARDS: 2 миллиарда токенов





Категория распределения Процент Описание Фонд 36,76% Зарезервирован для обеспечения долгосрочной устойчивости, роста и дальнейшего развития проекта. В настоящее время продажа не планируется. Награды сообщества 20,00% Включают в себя аирдроп Genesis, поощряющие настоящих пользователей и привлекающий внимание к новым функциям, одновременно избегая спекулятивных аирдропов. Распределение для команды 19,50% Зарезервировано для членов команды, вносящих вклад в постоянное развитие платформы. Предпосевной раунд 8,20% Выделено самым ранним участникам, поддержавшим концепцию проекта. Публичная продажа TGE 5,00% Распределение публичной продажи. Вся чистая выручка используется для покупки торговых карточек для казны. Консультанты 4,37% Выделено стратегическим партнерам, предоставляющим экспертные знания и рекомендации. Посевной раунд 3,67% Выделено участникам последнего раунда частного финансирования. Ончейн-ликвидность 2,50% Используется для обеспечения ликвидности на DEX (таких как Raydium ) с целью обеспечения здорового торгового рынка.













Внедрение токена CARDS решает несколько давних проблем традиционного рынка коллекционных предметов.

Более быстрое проведение расчетов: Значительно ускоряет скорость платежей, избавляя пользователей от необходимости ждать банковских переводов или подтверждений от традиционных платежных систем.

Снижение риска мошенничества: Прозрачность и отслеживаемость транзакций с токенами эффективно снижают риск мошенничества.

Удобство при трансграничных операциях: Токен упрощает международные транзакции, позволяя избежать конвертации валют и сложностей, связанных с трансграничными переводами.









Collector Crypt создал комплексную экосистему продуктов, которая охватывает все этапы процесса торговли коллекционными предметами.









Каждый NFT на Collector Crypt может быть обменен на физическую торговую карту (RWA), которую он представляет. Коллекционеры могут депонировать физические карты для минтинга токенизированных RWA или в любое время сжечь свои NFT, чтобы соответствующая карта была доставлена прямо к ним домой. Эта функция обеспечивает беспрепятственное преобразование между цифровыми активами и физическими предметами коллекционирования.









Collector Crypt разработал торговую площадку, специально предназначенную для коллекционных карточных игр (TCG). Она включает в себя все инструменты фильтрации и поиска, которые ожидают коллекционеры, при этом в полной мере используя взаимодействие Web3. NFT на Collector Crypt также можно использовать на совместимых платформах, таких как Magic Eden , что дает коллекционерам беспрецедентную свободу и ликвидность.









RWA Gacha от Collector Crypt – это самый популярный продукт компании и цифровой бустер-набор с самым высоким ожидаемым значением (EV) на рынке. В среднем пользователи получают положительное ожидаемое значение от +5% до +10%, что делает покупку скорее игровым опытом, чем азартной игрой в пользу компании. Прибыль генерируется исключительно за счет выкупа, что позволяет коллекционерам:

Сохранять все карты, фактически приобретая полный набор по цене 90-95% от рыночной стоимости (встроенная скидка).

Продавать ненужные карты и приобретать редкие, эпические и легендарные карты, стоимость которых в 40-80 раз превышает стоимость пакета.

Или объединять оба подхода, наслаждаясь азартом открытия наборов без потери стоимости.













Для пользователей, которые хотят точно приобрести редкие предметы на рынках Web2, инструмент Sniper от Collector Crypt является идеальным решением. Установив максимальную ставку и внеся депозит в USDC, инструмент автоматически делает ставку в последние секунды и токенизирует торговую карточку в случае успеха. За успешные аукционы взимается комиссия в размере 1%, а в случае неудачных попыток возвращается 100% суммы. С помощью этого инструмента Collector Crypt провел аукционы на сумму более 10 миллионов долларов, приобретя карточки на миллионы долларов со значительной скидкой по сравнению с рыночными ценами.









Card Club – это премиальный NFT-пропуск Collector Crypt. Его обладатели получают эксклюзивный доступ к местам в белом списке, запускам новых продуктов и дополнительным преимуществам членства.









Collector Crypt создал официальные сообщества на Discord и X (Twitter), предоставляя коллекционерам пространство для обмена мнениями, демонстрации своих коллекций и обсуждения рыночных тенденций. Эти сообщества являются не только каналами для общения, но и служат важными средствами для сбора отзывов пользователей и постоянного улучшения платформы.





Пользовательский интерфейс платформы разработан с упором на удобство пользователей. Будь то хранение коллекционных предметов, торговля или участие в гаче, каждый процесс тщательно продуман, чтобы даже начинающие пользователи могли быстро освоиться. Кроме того, платформа предоставляет исчерпывающую документацию, включая руководства пользователя и часто задаваемые вопросы, чтобы помочь пользователям в полной мере использовать ее возможности.









Collector Crypt неуклонно движется к своей цели стать ведущей мировой платформой для торговли цифровыми коллекционными предметами. Платформа планирует расширить категории поддерживаемых коллекционных предметов за пределы своего текущего фокуса на торговых карточках, распространив их на такие области, как произведения искусства, памятные вещи и товары ограниченного выпуска. В технологическом плане команда исследует инновационные функции, включая дисплеи дополненной реальности (AR), аутентификацию на основе искусственного интеллекта и интеллектуальные системы рекомендаций, чтобы еще больше улучшить пользовательский опыт.





По мере того как технология блокчейн продолжает развиваться и набирать популярность, Collector Crypt занимает выгодную позицию, чтобы стать ключевым центром, связывающим традиционный рынок коллекционных предметов с цифровой экономикой. Его цель – не только предоставить площадку для торговли, но и создать полноценную экосистему коллекционных предметов, где каждый коллекционер сможет найти как ценность, так и удовольствие.









Collector Crypt представляет собой важный шаг в цифровой трансформации рынка коллекционных предметов. Объединяя опыт в области традиционной торговли коллекционными предметами с передовыми технологиями блокчейна, платформа создает более безопасную, эффективную и привлекательную среду для коллекционеров. Независимо от того, являетесь ли вы опытным коллекционером или новичком в этой области, вы можете получить доступ к подходящим инструментам и услугам, адаптированным к вашим потребностям.





На этой платформе коллекционирование больше не является простой куплей-продажей, а становится цифровым опытом, полным возможностей. По мере роста и развития платформы Collector Crypt будет играть все более важную роль в продвижении глобального рынка коллекционных предметов к цифровизации.



