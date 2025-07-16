Что такое Chis AI? Инновационная платформа, объединяющая ИИ и блокчейн

Chis AI – это инновационная платформа для предоставления ИИ-услуг, которая объединяет технологию ИИ с блокчейном, предлагая пользователям совершенно новый способ доступа к ИИ-услугам. В отличие от традиционных ИИ-платформ, которые полагаются на стандартные подписки на API, Chis AI определяет разрешения на услуги на основе удерживаемых токенов CHISAI каждого пользователя, обеспечивая децентрализованный, управляемый пользователями процесс.









В эпоху стремительного развития искусственного интеллекта и технологии блокчейн традиционные сервисы искусственного интеллекта сталкиваются с многочисленными проблемами, такими как ограничения в модели подписки, неравномерное распределение ресурсов и централизованный контроль. Для решения этих проблем была создана Chis AI, которая переосмыслила предоставление и использование ИИ-услуг за счет децентрализации.





На платформе Chis AI пользователи могут легко подключить кошелек Web3 (например, MetaMask) и разблокировать сервисы ИИ, удерживая токены CHISAI. Этот механизм контроля доступа на основе токенов не только обеспечивает справедливое распределение услуг, но и стимулирует циркуляцию токенов и рост их стоимости.





Chis AI не только объединяет передовые технологии ИИ с прозрачностью и безопасностью блокчейна, но и использует уникальную модель токеномики для предоставления более справедливых и эффективных ИИ-услуг.













В Chis AI используется инновационный механизм контроля доступа на основе токенов. Пользователи должны удерживать определенное количество токенов CHISAI, чтобы разблокировать соответствующие сервисы ИИ. Такой подход обеспечивает справедливое распределение ресурсов и предотвращает монополизацию сервисов небольшим количеством пользователей. В то же время он стимулирует активное участие в экосистеме платформы, так как пользователи могут пользоваться большим количеством сервисов ИИ, удерживая и используя токены.









Чтобы удовлетворить различные потребности пользователей, Chis AI вводит многоуровневую систему запросов. Пользователи распределяются по разным уровням в зависимости от количества имеющихся у них токенов CHISAI, причем каждому уровню соответствует свое ежедневное количество ИИ-запросов. Этот механизм обеспечивает плавное вхождение в систему для новых пользователей и одновременно вознаграждает преданных пользователей, которые поддерживают платформу в течение длительного времени.









Chis AI предлагает широкий спектр услуг в области искусственного интеллекта, включая преобразование текста в изображение, текста в речь, изображения в видео, генерацию кода с помощью ИИ, ИИ для блокчейн-приложений, дизайн на основе ИИ, ИИ для контента и маркетинга и многое другое. Эти услуги не только удовлетворяют потребности пользователей в различных сценариях, но и повышают эффективность работы и творческий потенциал благодаря технологиям ИИ.





Текст в изображение: Пользователи вводят текстовые описания для создания высококачественных, стилистически разнообразных ИИ-изображений, подходящих для дизайнерских проектов, маркетинговых материалов и многого другого.

Текст в речь: Обеспечивает естественный, плавный синтез голоса ИИ с поддержкой нескольких стилей голоса и языков. Идеально подходит для подкастов, аудиокниг, рекламы и т. д.

Изображение в видео: Преобразует статичные изображения в динамичные видеоролики, улучшая визуальное повествование для NFT, контента социальных сетей и других приложений.

Генерация кода с помощью ИИ: Помогает разработчикам, генерируя эффективные фрагменты кода, отлаживая скрипты и предлагая интеллектуальные предложения по коду; поддерживает множество языков программирования, включая код смарт-контрактов для блокчейн-приложений.

ИИ для блокчейн-приложений: Предлагает ИИ-услуги для экосистемы Web3, такие как разработка смарт-контрактов, моделирование токеномики и анализ данных блокчейна.

Дизайн на основе ИИ: Генерирует элементы UI/UX-дизайна, активы бренда и другие креативные визуальные эффекты, помогая дизайнерам быстро реализовать концептуальные макеты.

ИИ для контента и маркетинга: Помогает компаниям и создателям создавать интересный контент, включая рекламные материалы, посты в социальных сетях и SEO-оптимизированные статьи.









Chis AI использует технологию блокчейн, чтобы обеспечить эффективное и максимально открытое выполнение задач ИИ. Благодаря использованию гибридной модели вычислений запросы ИИ обрабатываются как ончейн, так и офчейн, обеспечивая баланс между скоростью и децентрализацией. Смарт-контракты гарантируют справедливость транзакций и предотвращают злоупотребления, обеспечивая пользователям безопасную и надежную среду обслуживания.













Название токена: Chis AI Token

Тикер: CHISAI

Общее предложение: 100 миллионов









Развитие: 20%

Общественные стимулы: 15%

Ликвидность и листинг на CEX: 32,5% (50% от этой суммы на обеспечение первоначальной ликвидности)

Казначейство: 10%

Маркетинг: 10%

Механизм сжигания: 10%

Публичная продажа: 2,5%









Доступ к ИИ-запросам: Чтобы разблокировать ИИ-услуги, пользователи должны удерживать токены CHISAI. Количество токенов определяет ежедневный доступ к запросам.





Вознаграждения экосистемы: Держатели токенов могут получать дополнительные вознаграждения, совершая стейкинг и участвуя в управлении.





Стейкинг и управление: Стейкинг токенов CHISAI приносит дополнительные токены и дает право голоса при обновлении платформы, улучшении модели ИИ и принятии других управленческих решений.





Торговля и ликвидность: CHISAI будет торговаться как на DEX, так и на CEX, что позволит пользователям покупать и продавать токены и обеспечит ликвидность рынка.









Chis AI – инновационная платформа, объединяющая ИИ и блокчейн, – использует свою уникальную модель токеномики и многоуровневую систему запросов для предоставления более справедливых и эффективных ИИ-услуг. Ее разнообразные предложения в области ИИ удовлетворяют широкий спектр потребностей пользователей, а децентрализованная обработка и прозрачная система безопасности обеспечивают надежность обслуживания и доверие пользователей. С запуском токена CHISAI и растущим признанием на рынке Chis AI готова установить новые стандарты в секторе ИИ-услуг, направляя индустрию к более децентрализованному и ориентированному на пользователей будущему.





В ходе стремительного роста Chis AI сотрудничество с глобальной биржей MEXC обеспечило значительный импульс. Низкие комиссии, быстрое исполнение, широкий охват активов и высокая ликвидность MEXC завоевали доверие инвесторов во всем мире. Ее понимание новых проектов и поддержка, которую она предлагает, способствуют развитию перспективных инициатив.





CHISAI теперь доступен для спотовой торговли на MEXC, где пользователи могут торговать токеном по сверхнизким комиссиям





1) Откройте и войдите в приложение MEXC или посетите официальный сайт

2) В строке поиска введите CHISAI и выберите спотовую торговлю

3) Выберите тип ордера, введите количество и цену и завершите сделку.









Пользователи также могут посетить страницу MEXC Airdrop+ и принять участие в событиях, связанных с депозитом или торговлей CHISAI, чтобы получить дополнительные награды.



