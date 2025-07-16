Chis AI – это инновационная платформа для предоставления ИИ-услуг, которая объединяет технологию ИИ с блокчейном, предлагая пользователям совершенно новый способ доступа к ИИ-услугам. В отличие от траChis AI – это инновационная платформа для предоставления ИИ-услуг, которая объединяет технологию ИИ с блокчейном, предлагая пользователям совершенно новый способ доступа к ИИ-услугам. В отличие от тра
Что такое Chis AI? Инновационная платформа, объединяющая ИИ и блокчейн

16 июля 2025 г.
Chis AI – это инновационная платформа для предоставления ИИ-услуг, которая объединяет технологию ИИ с блокчейном, предлагая пользователям совершенно новый способ доступа к ИИ-услугам. В отличие от традиционных ИИ-платформ, которые полагаются на стандартные подписки на API, Chis AI определяет разрешения на услуги на основе удерживаемых токенов CHISAI каждого пользователя, обеспечивая децентрализованный, управляемый пользователями процесс.

1. Обзор проекта Chis AI


В эпоху стремительного развития искусственного интеллекта и технологии блокчейн традиционные сервисы искусственного интеллекта сталкиваются с многочисленными проблемами, такими как ограничения в модели подписки, неравномерное распределение ресурсов и централизованный контроль. Для решения этих проблем была создана Chis AI, которая переосмыслила предоставление и использование ИИ-услуг за счет децентрализации.

На платформе Chis AI пользователи могут легко подключить кошелек Web3 (например, MetaMask) и разблокировать сервисы ИИ, удерживая токены CHISAI. Этот механизм контроля доступа на основе токенов не только обеспечивает справедливое распределение услуг, но и стимулирует циркуляцию токенов и рост их стоимости.

Chis AI не только объединяет передовые технологии ИИ с прозрачностью и безопасностью блокчейна, но и использует уникальную модель токеномики для предоставления более справедливых и эффективных ИИ-услуг.

2. Основные функции и характеристики Chis AI


2.1 Управление доступом на основе токенов


В Chis AI используется инновационный механизм контроля доступа на основе токенов. Пользователи должны удерживать определенное количество токенов CHISAI, чтобы разблокировать соответствующие сервисы ИИ. Такой подход обеспечивает справедливое распределение ресурсов и предотвращает монополизацию сервисов небольшим количеством пользователей. В то же время он стимулирует активное участие в экосистеме платформы, так как пользователи могут пользоваться большим количеством сервисов ИИ, удерживая и используя токены.

2.2 Многоуровневая система запросов


Чтобы удовлетворить различные потребности пользователей, Chis AI вводит многоуровневую систему запросов. Пользователи распределяются по разным уровням в зависимости от количества имеющихся у них токенов CHISAI, причем каждому уровню соответствует свое ежедневное количество ИИ-запросов. Этот механизм обеспечивает плавное вхождение в систему для новых пользователей и одновременно вознаграждает преданных пользователей, которые поддерживают платформу в течение длительного времени.

2.3 Разнообразные ИИ-услуги


Chis AI предлагает широкий спектр услуг в области искусственного интеллекта, включая преобразование текста в изображение, текста в речь, изображения в видео, генерацию кода с помощью ИИ, ИИ для блокчейн-приложений, дизайн на основе ИИ, ИИ для контента и маркетинга и многое другое. Эти услуги не только удовлетворяют потребности пользователей в различных сценариях, но и повышают эффективность работы и творческий потенциал благодаря технологиям ИИ.

  • Текст в изображение: Пользователи вводят текстовые описания для создания высококачественных, стилистически разнообразных ИИ-изображений, подходящих для дизайнерских проектов, маркетинговых материалов и многого другого.
  • Текст в речь: Обеспечивает естественный, плавный синтез голоса ИИ с поддержкой нескольких стилей голоса и языков. Идеально подходит для подкастов, аудиокниг, рекламы и т. д.
  • Изображение в видео: Преобразует статичные изображения в динамичные видеоролики, улучшая визуальное повествование для NFT, контента социальных сетей и других приложений.
  • Генерация кода с помощью ИИ: Помогает разработчикам, генерируя эффективные фрагменты кода, отлаживая скрипты и предлагая интеллектуальные предложения по коду; поддерживает множество языков программирования, включая код смарт-контрактов для блокчейн-приложений.
  • ИИ для блокчейн-приложений: Предлагает ИИ-услуги для экосистемы Web3, такие как разработка смарт-контрактов, моделирование токеномики и анализ данных блокчейна.
  • Дизайн на основе ИИ: Генерирует элементы UI/UX-дизайна, активы бренда и другие креативные визуальные эффекты, помогая дизайнерам быстро реализовать концептуальные макеты.
  • ИИ для контента и маркетинга: Помогает компаниям и создателям создавать интересный контент, включая рекламные материалы, посты в социальных сетях и SEO-оптимизированные статьи.

2.4 Децентрализованная обработка и прозрачная безопасность


Chis AI использует технологию блокчейн, чтобы обеспечить эффективное и максимально открытое выполнение задач ИИ. Благодаря использованию гибридной модели вычислений запросы ИИ обрабатываются как ончейн, так и офчейн, обеспечивая баланс между скоростью и децентрализацией. Смарт-контракты гарантируют справедливость транзакций и предотвращают злоупотребления, обеспечивая пользователям безопасную и надежную среду обслуживания.

3. Токен CHISAI: Токеномика, распределение и функции


3.1 Обзор токенов


  • Название токена: Chis AI Token
  • Тикер: CHISAI
  • Общее предложение: 100 миллионов

3.2 Распределение токенов CHISAI


  • Развитие: 20%
  • Общественные стимулы: 15%
  • Ликвидность и листинг на CEX: 32,5% (50% от этой суммы на обеспечение первоначальной ликвидности)
  • Казначейство: 10%
  • Маркетинг: 10%
  • Механизм сжигания: 10%
  • Публичная продажа: 2,5%

3.3 Примеры использования токена CHISAI


Доступ к ИИ-запросам: Чтобы разблокировать ИИ-услуги, пользователи должны удерживать токены CHISAI. Количество токенов определяет ежедневный доступ к запросам.

Вознаграждения экосистемы: Держатели токенов могут получать дополнительные вознаграждения, совершая стейкинг и участвуя в управлении.

Стейкинг и управление: Стейкинг токенов CHISAI приносит дополнительные токены и дает право голоса при обновлении платформы, улучшении модели ИИ и принятии других управленческих решений.

Торговля и ликвидность: CHISAI будет торговаться как на DEX, так и на CEX, что позволит пользователям покупать и продавать токены и обеспечит ликвидность рынка.

4. Как купить CHISAI на MEXC?


Chis AI – инновационная платформа, объединяющая ИИ и блокчейн, – использует свою уникальную модель токеномики и многоуровневую систему запросов для предоставления более справедливых и эффективных ИИ-услуг. Ее разнообразные предложения в области ИИ удовлетворяют широкий спектр потребностей пользователей, а децентрализованная обработка и прозрачная система безопасности обеспечивают надежность обслуживания и доверие пользователей. С запуском токена CHISAI и растущим признанием на рынке Chis AI готова установить новые стандарты в секторе ИИ-услуг, направляя индустрию к более децентрализованному и ориентированному на пользователей будущему.

В ходе стремительного роста Chis AI сотрудничество с глобальной биржей MEXC обеспечило значительный импульс. Низкие комиссии, быстрое исполнение, широкий охват активов и высокая ликвидность MEXC завоевали доверие инвесторов во всем мире. Ее понимание новых проектов и поддержка, которую она предлагает, способствуют развитию перспективных инициатив.

CHISAI теперь доступен для спотовой торговли на MEXC, где пользователи могут торговать токеном по сверхнизким комиссиям.

1) Откройте и войдите в приложение MEXC или посетите официальный сайт.
2) В строке поиска введите CHISAI и выберите спотовую торговлю.
3) Выберите тип ордера, введите количество и цену и завершите сделку.


Пользователи также могут посетить страницу MEXC Airdrop+ и принять участие в событиях, связанных с депозитом или торговлей CHISAI, чтобы получить дополнительные награды.

Отказ от ответственности: Данный материал не является советом по инвестициям, налогам, юридическим вопросам, финансам, бухгалтерскому учету, консалтингу или любым другим связанным с этим услугам, а также не является рекомендацией покупать, продавать или удерживать какие-либо активы. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно для ознакомления и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и инвестируйте с осторожностью. Ответственность за все инвестиционные решения и результаты несет исключительно пользователь.

