Что такое CESS Network? Новая инфраструктура для суверенитета данных и децентрализованного хранения в эпоху Web3

16 июля 2025 г.
CESS (Continual Ecosystem Storage System) Network – это развивающаяся децентрализованная инфраструктура данных, которая сочетает в себе технологию публичного блокчейна и высокоскоростную сеть доставки контента, чтобы предоставить пользователям более безопасное, приватное и суверенное решение для управления данными.

1. История CESS


По мере развития Web3 традиционные централизованные облачные сервисы, такие как AWS и Google Cloud, сталкиваются с растущими проблемами, включая уязвимости в безопасности данных, нарушение конфиденциальности, высокие эксплуатационные расходы и проблемы с цензурой. CESS был разработан для решения этих важнейших проблем.

CESS обеспечивает не только безопасное и высокодоступное хранение данных, но и представляет инновационную сеть распространения контента (CD²N), которая облегчает эффективный доступ к данным, обмен и сотрудничество в экосистеме Web3. Ее задача – создать комплексную инфраструктуру хранения данных Web3, которая объединит в себе защиту конфиденциальности, производительность корпоративного уровня, надежную доставку контента и возможности федеративного обучения ИИ.

2. Четыре основных уровня CESS


CESS Network строит масштабируемую и децентрализованную архитектуру хранения и доставки данных на четырех фундаментальных уровнях:

Уровень блокчейна: Обеспечивает хранение данных, управление правами собственности и функции смарт-контрактов для гарантии целостности данных и стимулирования участия в сети.

Уровень ресурсов распределенного хранения: Объединяет ноды консенсуса и хранения данных для управления метаданными, обработки транзакций, хранения пользовательских данных и оптимизации распределения ресурсов.

Уровень сети доставки контента: Использует децентрализованную CD²N и технологию P2P, используя ноды кэширования и поиска для обеспечения быстрой передачи данных при минимизации затрат.

Уровень интерфейса: Предоставляет CLI, API, SDK и набор протоколов CESS AI для облегчения взаимодействия с пользователем и обеспечения конфиденциальности данных во время обучения модели искусственного интеллекта.

3. Основные характеристики CESS


Децентрализованное хранение и доставка контента: CESS Network создает децентрализованную сеть хранения и распространения контента, которая обеспечивает эффективное хранение и поиск данных для приложений Web3.

Авторизация данных и повторное шифрование через прокси: С помощью повторного шифрования через прокси-сервер пользователи могут предоставлять временный доступ к своим зашифрованным данным, не раскрывая оригинальные ключи, что повышает защиту конфиденциальности данных.

Механизм консенсуса Random Rotational Selection (R²S): Уникальный механизм консенсуса R²S в CESS усиливает децентрализацию и безопасность сети, обеспечивая надежность и эффективность процессов хранения и извлечения данных.

Несколько типов нодов: CESS Network состоит из четырех типов нодов – нодов консенсуса, нодов хранения, нодов кэширования и нодов поиска – которые сотрудничают для поддержания стабильности и работы сети.

4. Что такое CESS?


4.1 Основная информация о токене CESS


Название токена: CESS
Общее предложение: 10 миллиардов

4.2 План распределения токенов


Распределение токенов CESS тщательно продумано, чтобы способствовать долгосрочному развитию платформы. Из общего количества 15% выделяется первоначальным вкладчикам, 10% – ранним инвесторам, 10% – на развитие, стимулирование и продвижение сообщества, 5% – на деловое сотрудничество с облачными партнерами, 5% зарезервировано фондом на случай чрезвычайных ситуаций и будущую поддержку экосистемы; 30% выделяется нодам хранения, 15% – нодам консенсуса и 10% – на развитие уровня кэширования.

Отказ от ответственности: Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

