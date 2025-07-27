Что такое CELR? Введение в цифровые активы Celer Network

Celer Network (символ токена: CELR) — это криптовалюта на базе блокчейна, которая питает Celer Network, ведущую платформу масштабирования уровня 2, предназначенную для обеспечения быстрых, простых и безопасных офчейн-транзакций как для платежей, так и для обобщенных смарт-контрактов. Запущенный в марте 2019 года, токен CELR был разработан для решения проблем масштабируемости и удобства использования децентрализованных приложений (dApps) и блокчейн-сетей. Используя передовые технологии офчейн-масштабирования и согласованные с точки зрения стимулов криптоэкономические модели, Celer Network позволяет пользователям и разработчикам создавать, управлять и взаимодействовать с высокомасштабируемыми dApp, обеспечивая низкую задержку, высокую пропускную способность и экономически эффективные транзакции на нескольких блокчейнах. Криптовалюта CELR служит утилитарным токеном в этой экосистеме, облегчая работу сети, поощряя участников и поддерживая бесшовный мульти-цепной пользовательский опыт.
Celer Network был основан в 2018 году командой опытных инженеров и исследователей с опытом работы в престижных учреждениях и ведущих технологических компаниях. Основатели команды включают доктора Мо Донга, доктора Джунду Лю, доктора Сяожоу Ли и доктора Цинкая Лян, все из которых имеют докторские степени в области компьютерных наук и работали в организациях, таких как Google, Microsoft и академические круги. Их видение заключалось в создании платформы, которая могла бы решить проблемы масштабируемости и интероперабельности блокчейна через инновационные технологии уровня 2 и кросс-чейна.
С момента своего основания Celer Network достиг нескольких значительных вех. К ним относятся привлечение существенного объема средств на этапах seed и private funding, запуск основной сети в 2019 году и установление стратегических партнерств с крупными блокчейн-проектами и инфраструктурными провайдерами. Проект привлек внимание индустрии после выпуска cBridge и Inter-chain Messaging Framework, что позволило Celer Network занять лидирующую позицию в сфере интероперабельности и масштабирования блокчейна.
Экосистема Celer Network состоит из нескольких взаимосвязанных продуктов, которые обеспечивают комплексное решение для разработчиков и пользователей, стремящихся получить масштабируемые и кросченные блокчейн-возможности.
Celer cBridge:
cBridge является главным кросченным мостовым приложением Celer Network, позволяющим пользователям легко переводить активы и данные между различными блокчейнами. Построенный на платформе Celer Inter-chain Messaging Framework, cBridge предлагает быстрые, недорогие и безопасные кросченные переводы, поддерживающие широкий спектр токенов и сетей. Этот платформ широко используется разработчиками dApp и конечными пользователями для эффективного перемещения ликвидности и межсетевого взаимодействия.
Inter-chain Messaging Framework (IMF):
IMF расширяет функциональность экосистемы Celer, предоставляя надежную инфраструктуру для межсетевого общения. Он позволяет разработчикам создавать межсетевые dApp, которые могут получать доступ к ликвидности, логике приложений и общим состояниям на разных блокчейнах. Этот фреймворк обеспечивает согласованное поведение приложения и унифицированный пользовательский опыт, независимо от базовой цепочки.
Платформа масштабирования уровня 2:
Решение Celer по масштабированию уровня 2 решает потребность в высокопроизводительных, малозадерживающих транзакциях. Перенося транзакции офчейн и завершая их ончейн только при необходимости, этот компонент позволяет развертывать и использовать масштабируемые dApp, снижая перегрузки и транзакционные расходы на главном блокчейне.
Эти три компонента работают вместе, создавая комплексную среду, где токен CELR выступает в качестве утилитарного токена, обеспечивающего все взаимодействия внутри сети, что приводит к самообеспечивающейся и эффективной экосистеме.
Индустрия блокчейна сталкивается с несколькими ключевыми вызовами, которые Celer Network стремится преодолеть:
1. Ограничения масштабируемости:
Пользователям и разработчикам часто встречаются медленные скорости транзакций и высокие комиссии на основных блокчейнах, что затрудняет внедрение децентрализованных приложений. Это влияет как на конечных пользователей, так и на разработчиков dApp, приводя к плохому пользовательскому опыту и ограниченной масштабируемости. Традиционные решения масштабирования на базе ончейн-технологий боролись за достижение необходимой пропускной способности без ущерба безопасности или децентрализации.
2. Барьеры интероперабельности:
Фрагментированный характер экосистем блокчейна препятствует бесшовному переводу активов и данных между различными сетями. Эта нехватка интероперабельности ограничивает ликвидность, усложняет пользовательский опыт и ограничивает комбинаторику dApp. Существующие решения часто являются сложными, медленными или небезопасными, не предоставляя единого кросченного опыта.
3. Сложность пользовательского опыта:
Навигация по нескольким блокчейнам и управление активами в различных сетях может быть запутанным и подверженным ошибкам для пользователей. Эта сложность отпугивает массовое принятие и создает трение для новых и опытных участников. Предыдущие попытки упростить пользовательский опыт были ограничены техническими и юзабилити-ограничениями.
Celer Network решает эти болевые точки через свои передовые технологии масштабирования уровня 2, межсетевое сообщение и ориентированную на пользователя архитектуру. Используя офчейн-масштабирование и межсетевое общение, Celer Network предоставляет комплексное, эффективное и безопасное решение, которое преобразует то, как пользователи и разработчики взаимодействуют с децентрализованными приложениями и блокчейн-активами.
Общий выпуск токенов CELR (монета Celer Network) составляет 10 миллиардов CELR. Пропорциональное распределение токенов Celer Network следующее:
|Выделение
|Процент от общего предложения
|Вознаграждения за майнинг
|25%
|Команда
|18.3%
|Фонд
|17%
|Приватная продажа
|15.5%
|Seed продажа
|11.5%
|Binance Launchpad
|6%
|Маркетинг и экосистема
|5%
|Адвизоры
|1.7%
- Вознаграждения за майнинг: 25% (17.6% уже разблокировано, 7.42% остаются заблокированными)
- Команда: 18.3% (полностью разблокировано)
- Фонд: 17% (полностью разблокировано)
- Приватная продажа: 15.5% (полностью разблокировано)
- Seed продажа: 11.5% (полностью разблокировано)
- Binance Launchpad: 6% (полностью разблокировано)
- Маркетинг и экосистема: 5% (полностью разблокировано)
- Адвизоры: 1.7% (полностью разблокировано)
По последним данным, 92.6% от общего предложения было разблокировано, со следующим событием разблокировки, запланированным на 27 июля 2025 года, когда будет выпущено дополнительные 0.25% от общего предложения.
В рамках экосистемы Celer Network монета CELR выполняет несколько функций:
- Комиссии за транзакции: криптовалюта CELR используется для оплаты комиссий за транзакции и услуг в сети.
- Стейкинг и вознаграждения: пользователи могут стейкать токены CELR для участия в защите сети и получения вознаграждений.
- Управление: владельцы CELR могут участвовать в голосовании по решениям управления, голосуя за обновления протоколов и инициативы экосистемы.
Токен CELR реализует децентрализованную модель управления, позволяющую держателям токенов предлагать и голосовать за изменения протокола. Стейкинг CELR не только защищает сеть, но и предоставляет участникам вознаграждения, с доходностью, определяемой активностью сети и уровнем участия в стейкинге.
Celer Network (CELR) представляет собой инновационное решение в области интероперабельности и масштабирования блокчейна, решая ключевые проблемы благодаря своим передовым технологиям уровня 2 и межсетевым фреймворкам. С растущей экосистемой и надежной токеномикой, токен CELR демонстрирует значительный потенциал изменить то, как пользователи и разработчики взаимодействуют с децентрализованными приложениями и цифровыми активами.
