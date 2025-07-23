Что такое BXBT? Введение в цифровые активы

BXBT — это криптовалюта на основе блокчейна, которая питает децентрализованную iGaming платформу BoxBet. Запущенная в 2024 году, BoxBet была разработана для решения проблем неэффективности и доверия в мировой онлайн-индустрии ставок. Используя технологию блокчейн, BXBT позволяет пользователям участвовать в казино и спортивных ставках напрямую через Telegram, предлагая бесшовный, безопасный и прозрачный игровой опыт. Платформа создана для 900 миллионов пользователей Telegram по всему миру, предоставляя удобный интерфейс, который позволяет любому начать играть за 60 секунд. С помощью своей дефляционной модели токенов и реальных наград BXBT стремится революционизировать сектор iGaming, делая ставки на цифровые активы более доступными, справедливыми и выгодными для всех участников.

BoxBet был основан в 2024 году командой опытных профессионалов с опытом работы в области технологии блокчейн, игр и финансов. Хотя конкретные имена основателей не раскрываются в доступных источниках, проект описывается как полностью лицензированный и поддерживаемый инвесторами первого уровня, что указывает на прочную основу и надежную поддержку. Видение команды заключается в создании децентрализованной, управляемой сообществом платформы для ставок, которая наделяет пользователей правами и трансформирует индустрию iGaming через прозрачность и инновации.

С момента своего создания BoxBet достиг нескольких ключевых этапов:

Получил лицензирование и соблюдение нормативных требований для глобальной деятельности.

Разработал и запустил платформу BoxBet, интегрированную с Telegram для достижения широкой пользовательской базы.

Привлёк поддержку от крупнейших инвесторов, сигнализируя уверенность в долгосрочном потенциале проекта.

Объявил о своём листинге на MEXC, расширяя доступ к BXBT для мировой аудитории.

Эти достижения позволили BoxBet занять заметное место среди новаторов в сфере децентрализованных ставок.

Экосистема BoxBet построена вокруг нескольких основных продуктов, предназначенных для предоставления комплексного и прибыльного опыта ставок:

Платформа BoxBet (основное приложение):

Основным продуктом является платформа BoxBet, которая позволяет пользователям участвовать в казино и спортивных ставках напрямую через Telegram. Эта интеграция обеспечивает мгновенный доступ, быстрое внедрение и знакомый интерфейс для миллионов пользователей. Блокчейн-основа платформы гарантирует прозрачность, честность и безопасность для всех сделанных ставок.

Дефляционная модель токена:

BXBT работает как дефляционный токен, то есть общее предложение уменьшается со временем через механизмы, такие как сжигание токенов. Эта модель предназначена для вознаграждения долгосрочных держателей и активных участников путем увеличения дефицита и потенциальной стоимости цифрового актива.

Управление сообществом:

BoxBet описывается как проект, управляемый сообществом, с планами децентрализованного управления, позволяющего держателям BXBT участвовать в процессах принятия решений, таких как обновления платформы и распределение наград.

Эти компоненты работают вместе, чтобы создать беспрепятственную, ориентированную на пользователя среду, где BXBT служит полезным токеном, обеспечивающим все взаимодействия, награды и управление внутри сети.

Индустрия iGaming сталкивается с несколькими постоянными вызовами, которые BoxBet и BXBT стремятся решить:

Отсутствие прозрачности:

Традиционные платформы для ставок часто работают как "черные ящики", затрудняя пользователям проверку справедливости или доверие к результатам. Это приводит к скептицизму и ограничивает участие пользователей.

Высокие барьеры входа:

Многие онлайн-платформы для ставок требуют длительных процессов регистрации, сложного внедрения и высоких минимальных депозитов, отпугивая случайных пользователей и ограничивая доступность.

Централизованное управление и ограниченные награды:

Централизованные платформы контролируют все аспекты процесса ставок, от коэффициентов до выплат, и часто предоставляют ограниченные награды пользователям. Такая централизация может привести к несправедливым практикам и снижению доверия пользователей.

Как BXBT решает эти проблемы:

BoxBet использует технологию блокчейн для предоставления прозрачной, децентрализованной среды для ставок. Все ставки и исходы записываются в блокчейне, обеспечивая проверяемость и справедливость. Интеграция с Telegram устраняет трение при внедрении, позволяя пользователям быстро и легко начать делать ставки на цифровые активы. Принятие модели, управляемой сообществом, и дефляционной экономики токенов стимулирует активное участие и более справедливо вознаграждает пользователей, создавая более увлекательную и надежную экосистему.

Общий выпуск (общее предложение) цифрового актива BXBT составляет 100 000 000 токенов. Это подтверждается множеством источников, указывающих как общее, так и максимальное предложение в размере 100 миллионов BXBT.

Что касается пропорционального распределения BXBT:

В предоставленных результатах поиска нет подробного разбиения распределения токенов (например, команда, инвесторы, экосистема, награды или публичная продажа).

Однако отмечается, что 5 000 000 токенов BXBT (5% от общего предложения) были выделены для кампании аирдропа, направленной на вознаграждение активных игроков на платформе BoxBet.

(5% от общего предложения) были выделены для кампании аирдропа, направленной на вознаграждение активных игроков на платформе BoxBet. Обращающееся предложение в настоящее время указано как 0, что указывает на то, что, согласно последним доступным данным, токены активно не обращаются на рынке.

Категория Распределение Общее/Максимальное предложение 100 000 000 BXBT Аллокация аирдропа 5 000 000 BXBT Обращающееся предложение 0 Другие аллокации Не раскрыто

Для получения полного и официального разбиения рекомендуется обратиться к белой книге проекта или официальному сайту, которые не упоминаются напрямую в предоставленных результатах поиска.

Внутри экосистемы BoxBet BXBT выполняет несколько функций:

Валюта для ставок: Используется как основное средство для размещения ставок на казино и спортивные события.

Используется как основное средство для размещения ставок на казино и спортивные события. Награды: Распределяется как стимул для активных пользователей, особенно через кампании аирдропа.

Распределяется как стимул для активных пользователей, особенно через кампании аирдропа. Управление: Предполагается использовать для принятия решений сообществом, позволяя держателям голосовать по предложениям платформы и обновлениям.

По последним данным, обращающееся предложение этого цифрового актива составляет 0, и никакого подробного графика разблокировки не предоставлено в доступных источниках. Дополнительная информация может быть доступна в официальной белой книге.

BoxBet описывается как проект, управляемый сообществом, с будущими планами децентрализованного управления. Это позволит держателям BXBT участвовать в голосовании и решениях протокола. Подробности о механизмах стейкинга и возможных наградах не раскрываются в текущих источниках.

