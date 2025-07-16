Что такое Boss Fighters? Инновационный проект, меняющий экономику игр

В современном быстро развивающемся ландшафте, где блокчейн и игровая индустрия все больше сближаются, Boss Fighters становится лидером, переосмысливая будущее игровых экономик благодаря своему инновационному геймплею и экономической системе.









Разработанная Pixward Games, игра Boss Fighters призвана предоставить игрокам беспрецедентную свободу и право собственности благодаря экономике, управляемой игроками, и справедливой модели распределения токенов.





Boss Fighters – это стремительный многопользовательский экшен, в котором легко сочетаются доступность Web2 и принципы владения Web3. Представленная как асимметричный бой на арене 1v4, игра сочетает в себе VR и PC-геймплей, обеспечивая уникальное погружение. В каждом матче один игрок использует VR для управления громадным Боссом, в то время как четыре других игрока берут на себя роли бойцов на ПК, участвуя в хаотичных и захватывающих сражениях.









В Boss Fighters игроки могут выбрать, кем стать: возвышающимся Боссом или одним из опытных бойцов:





VR-босс: Используйте разрушительное оружие и стратегические способности с помощью VR-установки, чтобы сразиться с командой PC-бойцов.

PC-бойцы: Сражайтесь с Боссом в одиночку или в команде, используя тактику, координацию и мастерство, чтобы заработать награды и открыть мощное снаряжение.





Этот асимметричный геймплей открывает перед игроками новые и увлекательные возможности, сочетая интенсивный экшен со стратегической глубиной.













В основе Boss Fighters лежит экономическая система, управляемая игроками. В этой модели игроки больше не являются просто потребителями игрового контента – они становятся активными участниками и архитекторами внутриигровой экономики. Используя токен BFTOKEN, игроки могут заниматься различными видами экономической деятельности, такими как создание и модернизация снаряжения NFT, увеличение вознаграждения за токены после битвы и минтинг NFT, генерирующих токены.









Boss Fighters использует революционную модель справедливого распределения токенов. В отличие от традиционных игр, распределение BFTOKEN полностью ориентировано на сообщество, без выделения средств членам команды, консультантам или венчурным вкладчикам. Такой подход обеспечивает справедливость и долгосрочную устойчивость игровой экономики, а также максимальную выгоду для игроков.









Boss Fighters поддерживает кроссплатформенный геймплей, позволяя игрокам наслаждаться игрой на VR, ПК и, в конечном счете, мобильных устройствах. Такая доступность для нескольких устройств не только расширяет аудиторию игры, но и обеспечивает большую гибкость и возможность выбора для игроков на разных платформах.













Название токена: BFTOKEN

Общее предложение: 1 миллиард









Вознаграждения игроков: 70%

Маркетинг и сообщество: 20%

Экосистема и ликвидность: 10%













Создание и модернизация: Используется для создания и улучшения предметов NFT.

Игровая валюта: Служит основным средством для покупки снаряжения и участия в рыночных сделках.

Управление: Держатели токенов могут принимать участие в принятии решений и управлении в рамках игровой экосистемы.









Boss Fighters – инновационная Web3-экшн-игра, обеспечивающая беспрецедентный опыт и уровень автономии игроков благодаря экономике, управляемой игроками, и справедливой модели распределения токенов. С запуском токена BFTOKEN Boss Fighters готова установить новые стандарты в игровой индустрии и возглавить следующую волну инноваций в игровых экономиках.





В процессе стремительного роста сотрудничество Boss Fighters с MEXC, ведущей мировой биржей, дало мощный импульс для дальнейшего развития. Известная своими низкими комиссиями, сверхбыстрой торговлей, широким охватом активов и исключительной ликвидностью, MEXC заслужила доверие инвесторов по всему миру. Кроме того, благодаря глубокому пониманию развивающихся проектов и специализированной поддержке MEXC является благодатной почвой для развития высококачественных блокчейн-инициатив.





В настоящее время BFTOKEN доступен для спотовой фьючерсной торговли на MEXC. Вы можете торговать токеном с ультранизкой комиссией , выполнив следующие действия:





1) Войдите в приложение MEXC или на официальный сайт

2) Введите «BFTOKEN» в строку поиска и выберите спотовую или фьючерсную торговлю.

3) Выберите тип ордера, введите желаемое количество и цену и разместите ордер.







