Что такое Bombie? Новая игровая экосистема, объединяющая GameFi и Web3

Bombie – это инновационный игровой проект, объединяющий элементы GameFi и Web3, в основе которого лежит игровой процесс, заключающийся в получении вознаграждения за убийство зомби. Цель игры – предложить игрокам захватывающий опыт, а также устойчивые экономические стимулы. С момента запуска Bombie быстро завоевала всеобщее внимание и участие благодаря уникальной механике геймплея и сбалансированной токеномике.









Bombie – это первый в мире проект GameFi на зомби-тематику, в котором технология блокчейн сочетается с традиционными игровыми элементами. В игре игроки зарабатывают вознаграждения, уничтожая зомби, которые можно конвертировать в реальный заработок. Проект использует модель честного запуска токеномики, чтобы обеспечить равные условия для всех игроков, устраняя распространенное «преимущество первопроходца», наблюдаемое во многих традиционных блокчейн-играх.













В Bombie игроки выступают в роли выживших, которые зарабатывают внутриигровые токены, выполняя задания и зачищая уровни, заполненные зомби. В игре представлено множество видов оружия и предметов, что позволяет игрокам стратегически грамотно выбирать снаряжение, чтобы добиться максимальной эффективности в бою.









В Bombie есть несколько режимов игры, включая одиночные задания и совместные многопользовательские сражения, рассчитанные на разные предпочтения игроков. Для поощрения конкуренции и повышения вовлеченности игроков предусмотрена система таблиц лидеров.













BOMB – это нативный токен управления и утилитарности игры Bombie, общее предложение которого составляет 10 миллиардов токенов. Будучи инновационным проектом GameFi, BOMB использует модель честного распределения при запуске: 70% токенов будут переданы непосредственно активным игрокам, что гарантирует, что члены сообщества смогут получить прямую выгоду от роста проекта.









Распределение через аирдроп (70%): Токены будут распределены между игроками, которые активно участвовали в игре Bombie через LINE или Telegram в течение последних шести месяцев. Сумма распределения будет определяться на основе сочетания игровой активности, рейтинга в таблице лидеров и общей вовлеченности.

Командное распределение (10%): Командные токены подлежат 12-месячной блокировке с последующим линейным распределением в течение следующих 12 месяцев. Этот механизм обеспечивает долгосрочное согласование между командой и ростом проекта.

Пулы ликвидности (5%): Для обеспечения бесперебойной торговли и минимизации волатильности цен 5% от общего объема предложения будет направлено в пулы ликвидности на блокчейнах, включая TON , Kaia и Ethereum

Казначейский резерв (15%): Эти средства пойдут на постоянное развитие игры, модернизацию платформы, маркетинговые усилия и стратегические партнерства, обеспечивая прочную основу для долгосрочной устойчивости проекта.













Игровая экономика: Игроки зарабатывают BOMB, выполняя задания, побеждая в матчах и участвуя в турнирах. Токены можно использовать для разблокировки дополнительных функций или улучшения игрового процесса.





Стейкинг и вознаграждения: Игроки могут вкладывать BOMB в другие игры, чтобы получить дополнительный доход, что способствует долгосрочному участию.





Кросс-платформенная интеграция: BOMB поддерживает бесшовное экономическое взаимодействие между платформами LINE и Telegram, формируя единую экосистему токенов.









Bombie распределяет токены по модели честного запуска, при этом 70% от общего количества распределяется через аирдроп непосредственно среди активных игроков. В конкурсе могут принять участие пользователи, которые активно играли в Bombie через LINE или Telegram в течение последних шести месяцев. Количество полученных токенов будет определяться на основе сочетания игровой активности, рейтинга в таблице лидеров и общей вовлеченности.









Как инновационный проект GameFi, Bombie привлек внимание всего мира своим уникальным геймплеем, механизмом честного распределения токенов и децентрализованной моделью управления. Благодаря постоянному развитию и расширению экосистемы Bombie может стать мостом между играми и технологией блокчейн, обеспечивая игрокам беспрецедентный опыт и экономическое вознаграждение. В будущем Bombie продолжит внедрять инновации и расти вместе со своим сообществом, открывая новые возможности.





BOMB уже прошел листинг на MEXC, и пользователи могут торговать токеном с чрезвычайно низкими комиссиями





1) Откройте и войдите в приложение MEXC или посетите официальный сайт

2) В строке поиска введите BOMB и выберите спотовую или фьючерсную торговлю.

3) Выберите тип ордера, укажите количество и цену и завершите сделку.







