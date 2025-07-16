Что такое противодействие отмыванию денег?









Отмывание денег - это процесс, в ходе которого преступники превращают незаконно полученные средства (например, полученные в результате финансовых махинаций, наркоторговли, терроризма и т.д.) в чистые, законные деньги. Процесс отмывания денег обычно включает три стадии:





1.1 Размещение: На этом этапе происходит размещение незаконных средств в финансовой системе (например, в банках). Преступники пытаются придать своим действиям видимость законности путем погашения долгов, смешивания незаконных средств с законными доходами, инвестирования, обмена иностранной валюты и других подобных схем.





1.2 Многослойность: На этом этапе преступники многократно переводят незаконные средства различными способами, чтобы затруднить их отслеживание. Использование криптовалют для переводов - один из методов, применяемых для этой цели.





1.3 Интеграция: На этом заключительном этапе "очищенные" деньги изымаются и помещаются в финансовую систему для легального использования









Под противодействием отмыванию денег (AML) понимается деятельность и меры, предпринимаемые учреждениями, платформами и правительствами для предотвращения и борьбы с финансовыми преступлениями, в частности с отмыванием денег и террористической деятельностью. Проще говоря, его цель - не дать преступникам превратить незаконно полученные средства в чистые, законные деньги. Усилия по AML предпринимаются в различных областях, и не только в криптовалютной сфере. Для криптовалютных торговых платформ при столкновении с потенциальной деятельностью по отмыванию денег обычно принимаются следующие меры:





2.1 Выявление и сообщение о подозрительной транзакционной деятельности, такой как частые торговые операции с индивидуальных счетов, значительное увеличение объемов операций, большие притоки и оттоки средств.





2.2 Замораживание учетных записей пользователей на время проведения расследования для предотвращения доступа к средствам.





2.3 Предоставление доказательств и сотрудничество с соответствующими органами в случае подтверждения фактов противоправной деятельности. По мере возможности предпринимаются усилия по возврату похищенных средств их законным владельцам.





MEXC, как криптовалютная биржевая площадка, занимает жесткую позицию в отношении противоправной деятельности, демонстрируя твердую приверженность принципам противодействия отмыванию денег и соблюдая соответствующие политики в различных странах и регионах.









Аббревиатура KYC расшифровывается как Know Your Customer, что означает полное понимание своих клиентов. В простом понимании это означает процесс проверки личности, известный как аутентификация по реальному имени.





KYC является одной из мер, используемых для борьбы с отмыванием денег. С помощью системы KYC компании могут получать информацию о личности клиентов, их транзакционном поведении, кредитном статусе и т.д., что позволяет предотвратить отмывание денег.









Криптовалюты стали каналом для незаконной деятельности, такой как отмывание денег, по следующим причинам:





4.1 Характерная для криптовалют анонимность повышает сложность работы по противодействию отмыванию денег (AML). Такие приватные монеты, как Monero (XMR), позволяют проводить транзакции с повышенной конфиденциальностью, а сервисы смешивания, представленные Tornado Cash (TORN), затрудняют отслеживание транзакций, что ставит в тупик регулирующие органы, делая отмывание денег более удобным для незаконных субъектов.





4.2 Криптовалютные транзакции необратимы. После отправки средств их невозможно получить, если только получатель добровольно не согласится на возврат.





4.3 Отсутствие регулирования в криптовалютной сфере создает возможности для использования этой системы нелегальными субъектами.



