Что такое Academic Labs? Образовательные инновации на базе ИИ и Web3

16 июля 2025 г.
0m
DAO Maker
DAO$0.0887-17.64%
HTX DAO
HTX$0.000002064-4.04%

Соединив ИИ и Web3, Academic Labs (AAX) переосмысливает онлайн-образование. Платформа EduFi объединяет стимулы к обучению, децентрализованный контент и управление сообществом, чтобы устранить пробелы в стимулах, снизить затраты и разрушить монополию на ресурсы, создавая открытую экосистему, в которой приоритет отдается учащимся и преподавателям.

1. Что такое Academic Labs?


Academic Labs – это децентрализованная образовательная платформа, построенная на блокчейне Solana, которая использует персонализацию ИИ и стимулы Web3 для создания глобальной сети обучения, управляемой сообществом. Ее миссия, воплощенная в модели «Учитесь, делитесь, зарабатывайте», заключается в стимулировании мотивации учащихся и раскрытии ценности образовательных ресурсов по всему миру.

Особенности платформы включают:

  • Децентрализованное управление: Платформа возвращает полномочия и ценность непосредственно учащимся и создателям контента.
  • Открытые и прозрачные стимулы: Пользователи получают вознаграждение за обучение, преподавание и вклад.
  • Глобальное видение: Образовательные ресурсы могут свободно распространяться по всему миру.

2. Основные характеристики и техническая архитектура Academic Labs


Будучи Web3-платформой, призванной переосмыслить парадигму образования, Academic Labs сочетает в себе четкую миссию с надежной технической и функциональной основой. Благодаря глубокой интеграции геймифицированного дизайна, персонализации на основе ИИ и инфраструктуры блокчейна платформа повышает эффективность обучения и пересматривает способы получения и распространения знаний. В следующих разделах мы рассмотрим, как Academic Labs достигает своих целей в области образовательных инноваций по трем направлениям: опыт обучения, техническая инфраструктура и модель управления.

2.1 Игровой опыт обучения


Academic Labs предоставляет богатый набор геймифицированного контента: викторины, видео и интерактивные курсы по английскому языку, основам блокчейна и программированию. Такой игровой подход не только делает обучение более увлекательным, но и способствует мотивации и активному участию учеников.

2.2 Интеграция ИИ и Web3


Платформа использует ИИ для персонализации учебных маршрутов, а также децентрализованную природу Web3 для обеспечения справедливого распределения и прозрачного управления образовательными ресурсами. Academic Labs также планирует внедрить новые функции, такие как ИИ-агенты и Глобальная цепочка знаний, чтобы еще больше расширить свою экосистему обучения.

2.3 Механизм управления DAO


Academic Labs реализует модель управления децентрализованной автономной организации (DAO), позволяющую членам сообщества участвовать в принятии решений по платформе, таких как курирование контента и разработка функций, что повышает вовлеченность пользователей и их ответственность.

3. Токеномика криптовалюты AAX


AAX – это нативный токен Academic Labs на блокчейне Solana, максимальное предложение которого составляет 5 миллиардов токенов. Его основные функции включают:

  • Стимулы для обучения: Пользователи зарабатывают награды AAX, выполняя учебные задания.
  • Вознаграждения за создание контента: Создатели контента получают AAX в зависимости от качества и популярности их работ.
  • Управление платформой: Держатели AAX участвуют в голосовании по вопросам управления, определяя будущее платформы.

Academic Labs также проводит программу «Учитесь и зарабатывайте», в рамках которой пользователи выполняют сложные задания и зарабатывают баллы, которые в конце события конвертируются в токены AAX.

4. История развития и партнерства


Основанная в 2023 году и имеющая штаб-квартиру в Сингапуре, Academic Labs быстро развивает свою экосистему благодаря стратегическому сотрудничеству и ключевым достижениям:

  • Партнерские отношения: Созданы альянсы с более чем 20 ведущими проектами и учреждениями Web3, которые в общей сложности обслуживают более 2 миллионов пользователей.
  • Финансирование: Завершила раунд финансирования в размере 3,2 миллиона долларов в ноябре 2024 года, поддержанный известными инвесторами, включая DWF Labs, HTX Ventures и UOB Venture.
  • Листинг на бирже: 7 мая 2025 года токен AAX был включен в листинг на MEXC, что стало важным шагом в глобальной экспансии платформы.

5. Планы на будущее


Academic Labs активно готовится к выпуску платформы 2.0, реализуя такие инициативы, как:

  • Модернизация ИИ-агентов: Расширение многоязыковых возможностей и функций глубокого обучения.
  • Развитие глобальной цепочки знаний: Создание инфраструктуры Web3 для сертификации и распространения образовательного контента.
  • Второй аирдроп сообщества: Вознаграждение первых участников и активных учеников.
  • Расширение экосистемы курсов: Сотрудничество с университетами, известными преподавателями и образовательными платформами для расширения учебной программы.
  • Оптимизация для мобильных и кроссплатформенных устройств: Улучшение степени удобства и функций социального взаимодействия на разных устройствах.

Цель платформы – создать глобальную децентрализованную сеть знаний, которая объединит преподавателей, учащихся, разработчиков и инвесторов, совместно создавая новую образовательную парадигму «Учитесь и зарабатывайте, учите и преуспевайте».

Отказ от ответственности: Данный материал не является советом по инвестициям, налогам, юридическим вопросам, финансам, бухгалтерскому учету, консалтингу или любым другим связанным с этим услугам, а также не является рекомендацией покупать, продавать или удерживать какие-либо активы. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно для ознакомления и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и инвестируйте с осторожностью. Ответственность за все инвестиционные решения и результаты несет исключительно пользователь.

