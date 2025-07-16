Что такое Academic Labs? Образовательные инновации на базе ИИ и Web3

Соединив ИИ и Web3 Academic Labs (AAX) переосмысливает онлайн-образование. Платформа EduFi объединяет стимулы к обучению, децентрализованный контент и управление сообществом, чтобы устранить пробелы в стимулах, снизить затраты и разрушить монополию на ресурсы, создавая открытую экосистему, в которой приоритет отдается учащимся и преподавателям.









Academic Labs – это децентрализованная образовательная платформа, построенная на блокчейне Solana , которая использует персонализацию ИИ и стимулы Web3 для создания глобальной сети обучения, управляемой сообществом. Ее миссия, воплощенная в модели «Учитесь, делитесь, зарабатывайте», заключается в стимулировании мотивации учащихся и раскрытии ценности образовательных ресурсов по всему миру.





Особенности платформы включают:





Децентрализованное управление: Платформа возвращает полномочия и ценность непосредственно учащимся и создателям контента.

Открытые и прозрачные стимулы: Пользователи получают вознаграждение за обучение, преподавание и вклад.

Глобальное видение: Образовательные ресурсы могут свободно распространяться по всему миру.









Будучи Web3-платформой, призванной переосмыслить парадигму образования, Academic Labs сочетает в себе четкую миссию с надежной технической и функциональной основой. Благодаря глубокой интеграции геймифицированного дизайна, персонализации на основе ИИ и инфраструктуры блокчейна платформа повышает эффективность обучения и пересматривает способы получения и распространения знаний. В следующих разделах мы рассмотрим, как Academic Labs достигает своих целей в области образовательных инноваций по трем направлениям: опыт обучения, техническая инфраструктура и модель управления.









Academic Labs предоставляет богатый набор геймифицированного контента: викторины, видео и интерактивные курсы по английскому языку, основам блокчейна и программированию. Такой игровой подход не только делает обучение более увлекательным, но и способствует мотивации и активному участию учеников.









Платформа использует ИИ для персонализации учебных маршрутов, а также децентрализованную природу Web3 для обеспечения справедливого распределения и прозрачного управления образовательными ресурсами. Academic Labs также планирует внедрить новые функции, такие как ИИ-агенты и Глобальная цепочка знаний, чтобы еще больше расширить свою экосистему обучения.









Academic Labs реализует модель управления децентрализованной автономной организации (DAO), позволяющую членам сообщества участвовать в принятии решений по платформе, таких как курирование контента и разработка функций, что повышает вовлеченность пользователей и их ответственность.









AAX – это нативный токен Academic Labs на блокчейне Solana, максимальное предложение которого составляет 5 миллиардов токенов. Его основные функции включают:





Стимулы для обучения: Пользователи зарабатывают награды AAX, выполняя учебные задания.

Вознаграждения за создание контента: Создатели контента получают AAX в зависимости от качества и популярности их работ.

Управление платформой: Держатели AAX участвуют в голосовании по вопросам управления, определяя будущее платформы.





Academic Labs также проводит программу «Учитесь и зарабатывайте», в рамках которой пользователи выполняют сложные задания и зарабатывают баллы, которые в конце события конвертируются в токены AAX.









Основанная в 2023 году и имеющая штаб-квартиру в Сингапуре, Academic Labs быстро развивает свою экосистему благодаря стратегическому сотрудничеству и ключевым достижениям:





Партнерские отношения: Созданы альянсы с более чем 20 ведущими проектами и учреждениями Web3, которые в общей сложности обслуживают более 2 миллионов пользователей.

Финансирование: Завершила раунд финансирования в размере 3,2 миллиона долларов в ноябре 2024 года, поддержанный известными инвесторами, включая DWF Labs, HTX Ventures и UOB Venture.

Листинг на бирже: 7 мая 2025 года токен AAX был включен в листинг на 7 мая 2025 года токен AAX был включен в листинг на MEXC , что стало важным шагом в глобальной экспансии платформы.









Academic Labs активно готовится к выпуску платформы 2.0, реализуя такие инициативы, как:





Модернизация ИИ-агентов: Расширение многоязыковых возможностей и функций глубокого обучения.

Развитие глобальной цепочки знаний: Создание инфраструктуры Web3 для сертификации и распространения образовательного контента.

Второй аирдроп сообщества: Вознаграждение первых участников и активных учеников.

Расширение экосистемы курсов: Сотрудничество с университетами, известными преподавателями и образовательными платформами для расширения учебной программы.

Оптимизация для мобильных и кроссплатформенных устройств: Улучшение степени удобства и функций социального взаимодействия на разных устройствах.





Цель платформы – создать глобальную децентрализованную сеть знаний, которая объединит преподавателей, учащихся, разработчиков и инвесторов, совместно создавая новую образовательную парадигму «Учитесь и зарабатывайте, учите и преуспевайте».









Academic Labs объединяет ИИ и Web3 для создания децентрализованной, управляемой сообществом образовательной платформы, которая решает проблемы традиционного онлайн-обучения. Ее нативный токен, AAX, не только вознаграждает обучение и создание контента, но и предоставляет пользователям права управления. По мере развития платформы и расширения глобальных партнерств Academic Labs готова оказать значительное влияние на будущее образования.





MEXC включила AAX в листинг для спотовой торговли . Чтобы торговать AAX на MEXC, выполните следующие действия:





1) Откройте и войдите в приложение MEXC или посетите официальный сайт

2) В строке поиска введите AAX и выберите спотовую торговлю.

3) Выберите тип ордера, укажите количество и цену и завершите сделку.







