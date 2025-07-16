Что такое Abstract? Руководство для начинающих по блокчейну 2 уровня, ориентированному на пользователя





Технология блокчейн стремительно развивалась в течение последнего десятилетия, пройдя путь от Bitcoin как хранилища стоимости до Ethereum, где широко применяются смарт-контракты. Сейчас она находится в авангарде глобальных технологических инноваций. Однако, несмотря на этот прогресс, блокчейн по-прежнему сталкивается с серьезными препятствиями на пути к массовому принятию, его сложный пользовательский интерфейс, высокая стоимость и низкие скорости продолжают отталкивать обычных пользователей.





Abstract была создана в ответ на эти проблемы, чтобы преодолеть разрыв между блокчейном и обычными пользователями. Ее миссия – сделать блокчейн не просто инструментом для энтузиастов технологий и инвесторов. Она стремится интегрировать его в повседневную жизнь людей. Будучи ориентированной на потребителя блокчейн-сетью 2 уровня, Abstract призвана упростить работу пользователей, повысить эффективность транзакций и снизить барьер для входа в сеть, что позволит внедрить технологию блокчейн в широкие массы благодаря простоте использования.









Abstract была разработана совместно Igloo Inc, материнской компанией проекта Pudgy Penguins NFT, и Cube Labs. Она использует технологию с нулевым разглашением (ZK), или криптографические доказательства, для более безопасной и конфиденциальной проверки транзакций.





В июне 2024 года компания объявила о приобретении Frame, разрабатываемой сети 2 уровня, ориентированной на NFT, а также ее команды разработчиков для поддержки создания Abstract.





Вскоре после этого компания объявила о раунде привлечения средств в размере 11 миллионов долларов под руководством венчурной фирмы Founders Fund из Кремниевой долины и при участии инвесторов Web3, включая 1kx и Fenbushi Capital.





В отличие от многих блокчейн-проектов, которые начинаются с DeFi или инфраструктурных уровней, Abstract с самого начала ориентировалась на конечных пользователей, особенно в таких потребительских областях, как игры, социальные сети и NFT. Этот подход, ориентированный на пользователя, также определяет уникальные решения в технической архитектуре и дизайне продукта.













Abstract – это 2 уровень, построенный на Ethereum с использованием технологии ZK-роллапов. По сравнению с традиционными блокчейнами 1 уровня, ZK-роллап значительно повышает пропускную способность транзакций и снижает комиссии за газ.





Abstract построен с использованием ZK Stack, разработанного ZKsync, – модульного фреймворка, позволяющего создавать высоконастраиваемые сети 2 уровня. Это позволяет Abstract оставаться полностью совместимой с основной сетью Ethereum, но при этом работать с собственной независимой логикой сети и системой управления.









В Abstract интегрирован EigenDA, модуль доступности данных от EigenLayer, для обеспечения целостности и надежности больших объемов оффчейн данных до того, как они будут проверены в основной сети Ethereum. Такая настройка позволяет Abstract поддерживать более требовательные сценарии использования, такие как крупномасштабные игровые приложения и высокочастотные торговые платформы.









Abstract полностью совместима с виртуальной машиной Ethereum (EVM), что позволяет существующим приложениям Ethereum dApps и смарт-контрактам работать в сети с минимальными изменениями. Разработчики могут переносить проекты без переписывания кода, что значительно снижает стоимость и сложность развертывания.













Abstract еще не выпустила свой нативный токен, но, исходя из дорожной карты развития и ожиданий сообщества, в будущем, вероятно, будет представлен токен для поддержки сетевых стимулов, управления и стейкинга. Токен, вероятно, будет использоваться для:





Стимулирование: Вознаграждение разработчиков, операторов нодов и активных пользователей для стимулирования роста экосистемы.

Управление: Позволит держателям токенов голосовать за обновление протокола, изменение параметров и другие ключевые решения по управлению.

Стейкинг: Валидаторам или операторам нодов может потребоваться стейкинг токенов в качестве залога для обеспечения безопасности сети и честного поведения.





Хотя токен еще не был официально выпущен, Abstract уже вызвал большой интерес со стороны разработчиков и проектов. По имеющейся в открытом доступе информации, несколько приложений Web3, включая NFT-маркетплейс Magic Eden и блокчейн-аналитическую платформу Dune Analytics, активно изучают возможность интеграции с Abstract.









Хотя Abstract пока не раскрывает подробностей о своем токене, пользователи уже могут подготовиться к потенциальному аирдропу, взаимодействуя с сетью. Текущие возможности включают:





Запуск основной сети: В начале 2025 года официально заработала основная сеть Abstract. Теперь пользователи могут зарабатывать XP-очки и значки, взаимодействуя с сетью.

Система XP: За такие действия, как создание мостов, торговля и минтинг доменных имен в сети Abstract, пользователи получают XP. Количество накопленных XP может напрямую повлиять на масштаб будущих аирдропов.

Система значков: Выполнение определенных заданий разблокирует значки, которые могут дать право на получение дополнительных наград.









По-настоящему ориентированный на пользователя блокчейн должен устранить самый большой барьер для входа – кошелек. Традиционные кошельки часто требуют от пользователей запоминания сид-фраз, установки расширений для браузера или оплаты высоких комиссиий за газ – все это препятствует массовому принятию.





Abstract решает эту проблему за счет полной реализации абстракции аккаунтов и современного метода аутентификации – Passkey. Пользователи могут создавать и получать доступ к своим кошелькам, используя биометрические данные, PIN-коды устройств или пароли. Никаких сид-фраз, никаких плагинов для кошельков. В результате мы получаем бесшовный опыт, который ощущается как Web2, при этом сохраняя полный контроль над активами на уровне Web3.





Кроме того, кошельки Abstract поддерживают безгазовые транзакции, то есть все расходы ончейн покрываются платформой или поставщиком dApp. Это значительно снижает барьер для новых пользователей и делает переход на Web3 более интуитивным и доступным.









Abstract не стремится стать просто более быстрой «альтернативой Ethereum», ее основная миссия – создать блокчейн-сеть, которая будет действительно доступна для обычных пользователей. Для этого она уделяет особое внимание следующим направлениям:





Web3 игры: Поддержка крупномасштабных многопользовательских игр в реальном времени со сложной внутриигровой экономикой благодаря инфраструктуре с низкой задержкой и высокой пропускной способностью.

NFT и цифровые коллекционные предметы: Использование результатов работы Pudgy Penguins для создания полнофункциональной экосистемы для выпуска, торговли и демонстрации цифровых активов.

Социальные платформы: Создание нового поколения социальных приложений ончейн с системами идентификации, стимулирования контента и микроплатежей.

Web3-коммерция и приложения для брендов: Обеспечение безопасной и экономически эффективной работы основных брендов с пользователями, использующими блокчейн.









Abstract – один из немногих проектов Web3, созданных с нуля с учетом потребностей обычных пользователей. Сочетая в себе преимущества технологии ZK, полную совместимость с EVM, безгазовые транзакции и упрощенную аутентификацию, Abstract имеет все шансы стать одной из первых сетей 2 уровня, которая получит настоящее применение в реальном мире. После официального запуска основной сети в начале 2025 года ожидается новая волна ориентированных на пользователя dApp.





Abstract – не просто очередная блокчейн-платформа, она представляет собой важнейший портал в потребительскую эру Web3. Следующий взрывной этап внедрения блокчейна вполне может начаться с подобных проектов.







