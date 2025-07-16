Что принесет запуск Polygon zkEVM пользователям MEXC?









zkEVM=Zero Knowledge + Ethereum Virtual Machine (нулевое разглашение + виртуальная машина Ethereum)





zkEVM, с точки зрения его собственных технических характеристик, является очень сложным и трудоемким проектом, поэтому его трудно четко объяснить в одном предложении. Однако с точки зрения функции zkEVM, его наибольшее значение заключается в идеальном сочетании двух технологий. Эти две технологии - Zero Knowledge и Ethereum Virtual Machine (EVM). Поэтому, чтобы понять zkEVM, мы можем начать с понимания этих двух технологий.









Доказательство с нулевым разглашением означает, что одна сторона отправляет другой стороне зашифрованное доказательство, чтобы доказать, что она владеет определенными данными, не раскрывая их содержания.





Этот метод передачи данных значительно защищает конфиденциальность обеих сторон и повышает безопасность данных.





В то же время решение для масштабирования офф-чейн (внецепочечными) также повышает скорость загрузки доказательств действительности транзакций благодаря использованию Zero Knowledge.









В блокчейне биткойна нет виртуальной машины. Поскольку основной функцией биткойна является распределенное хранение данных, мы можем записывать, проверять, хранить и копировать данные о транзакциях в этой сети.





Ethereum это децентрализованный "всемирный компьютер". Разработчики также могут создавать децентрализованные приложения на этой операционной системе, что означает, что Ethereum должен быть способен не только распределять хранение данных, но также должен вычислять и запускать код, коммуникацию и т.д. Таким образом, виртуальная машина Ethereum является операционной средой для смарт-контрактов.





Когда нам нужно только торговать на блокчейне Ethereum, виртуальная машина Ethereum будет выполнять следующие процессы:





1）Подтверждать правильность суммы перевода, проверять действительность подписи и проверять, совпадает ли nonce транзакции с nonce конкретного счета транзакции. Если есть несоответствие, транзакция будет возвращена.





2）Рассчитывать комиссию, необходимую для перевода, и рассчитывать Газ.





3）Вести операции трансфера.





В целом, zkEVM повышает безопасность и скорость транзакций блокчейна Ethereum, благодаря объединению Zero Knowledge и виртуальной машины Ethereum.













Транзакции, выполняемые смарт-контрактами в зоне L2, также могут быть надежно проверены на L1, не требуя от узлов повторного выполнения операций.









ZK-Rollups может публиковать наименьшее количество данных в Ethereum: это эквивалентно упаковке данных и их совместному размещению в блокчейне, при этом каждая транзакция будет разделять плату за транзакцию.





Поэтому ZK-Rollups может снизить стоимость использования dApps, таких как децентрализованные биржи, рынки NFT и рынки предсказаний.









Благодаря ZK-роллам транзакции, выполняемые в zkEVM, обычно завершаются сразу после их публикации в Ethereum.





Более быстрая финализация идеально подходит для продвинутых пользователей, таких как NFT-трейдеры, DeFi инвесторы или арбитражные трейдеры, которым необходимо беспрепятственно перемещать активы, особенно между L1 и L2.









Самая важная причина для создания EVM-совместимого zkEVM - это использование преимуществ сетевых эффектов Ethereum. Будучи крупнейшей в мире платформой для смарт-контрактов, Ethereum имеет огромную экосистему, которая обеспечивает ценность для разработчиков и проектов.









