Революция в киберспорте Web3 началась: Gameness представила токен GNESS для создания новой экосистемы экономики игроков





В то время как технология Web3 продолжает перестраивать отрасли, инновации блокчейна приводят к разрушительным преобразованиям в киберспорте и играх. Gameness использует свою инновационную систему токенов GNESS для создания замкнутой экосистемы, которая приносит пользу и игрокам, и разработчикам, и брендам. Будучи первым токеном платформы, выпущенным полностью на децентрализованной бирже (DEX), GNESS служит основой суперприложения Gameness. Его модель «Achieve-to-Earn» (Достигайте, чтобы заработать), управляемая сообществом, принципиально по-новому сочетает в себе Web3-игры и искусственный интеллект.





В этой статье мы подробно рассмотрим инновационную ценность Gameness, изучим основные функции токена GNESS и объясним, почему он представляет собой привлекательную инвестиционную возможность на арене Web3.









Gameness преодолевает разрыв между Web2 и Web3, вливая новую энергию в индустрию киберспорта с помощью технологии блокчейн. Опираясь на техническую основу своего предшественника, The Academys, платформа объединяет традиционный игровой опыт с инновациями Web3. Игроки получают экономические вознаграждения и настоящие цифровые активы благодаря игровым достижениям, а бренды и разработчики используют инструменты платформы для роста пользователей и повышения вовлеченности.





Основная концепция платформы построена на принципе «совместного создания сообщества»:









Пользователи участвуют в турнирах и зарабатывают награды с помощью интуитивно понятного суперприложения, а также поддерживают долгосрочную активность с помощью таких функций, как LockNess (стейкинг токенов) и NessPerience (захватывающий опыт).





Слоган «ИИ + гейминг способствуют росту» воплощает технологическое видение проекта, используя алгоритмы ИИ для оптимизации опыта игроков и турнирных операций.









Будучи нативным токеном Gameness, выпущенным исключительно на DEX, GNESS воплощает в себе дух децентрализованных финансов (DeFi). Его основные сценарии использования включают:





Держатели GNESS участвуют в управлении Gameness DAO, голосуя по таким важным вопросам, как правила киберспортивных лиг и место проведения оффлайн-событий, реализуя настоящее «совместное управление пользователей».





Благодаря механизму стейкинга LockNess пользователи получают многоуровневую выгоду в зависимости от размера и продолжительности стерлинга. Как индивидуальные игроки (B2C), так и корпоративные партнеры (B2B) могут обеспечить себе повышенную доходность, удерживая GNESS в течение длительного времени.





Все транзакции на платформе, такие как оплата участия в турнирах и покупка NFT, осуществляются в GNESS, что обеспечивает непрерывное обращение токенов в экосистеме.





За игровые достижения игроки зарабатывают токены GNESS и коллекционные предметы NFT. Эти цифровые активы можно хранить в личном «Зале славы» или свободно торговать ими.





GNESS служит «паспортом» для участия в турнирах, тренировочных лагерях и оффлайн-встречах платформы; элитные пользователи («Nessies») получают эксклюзивные привилегии в зависимости от наличия у них токенов и NFT.









Общий объем предложения GNESS составляет 500 миллионов токенов, структура которых разработана таким образом, чтобы сбалансировать стимулы для ранних участников и долгосрочную стабильность экосистемы благодаря устойчивой токеномике.









Все данные о турнирах, показатели игроков, результаты матчей и многое другое хранятся ончейн, чтобы исключить фальсификацию и обеспечить честную конкурентную среду.





Gameness работает в 42 странах и насчитывает более 6,4 миллиона пользователей, а к концу года планирует превысить 10 миллионов пользователей. Стратегические партнерства с Binance, The Sandbox, KuCoin и другими ускоряют рост компании по всему миру.





Бурак Чевик (Burak Çevik, основатель и генеральный директор): Бывший топ-менеджер ESL и Bigpoint, автор двух книг по киберспорту, сочетающий глубокое понимание индустрии с обширными ресурсами.

Метин Эрдуран (Metin Erduran, сооснователь и технический директор): Бывший технический специалист Riot Games, возглавивший разработку основной архитектуры платформы.

Богачан Айдын (Boğaçhan Aydın, руководитель отдела развития бизнеса): Ветеран в сфере инвестиций в киберспорте с большим опытом работы в области стратегической интеграции ресурсов.

Команда подчеркивает, что будущее GNESS написано каждым участником. Сила сообщества – вот истинная движущая сила.









Имея четкую стратегическую дорожную карту, Gameness уверенно продвигается к лидирующим позициям в индустрии киберспорта:

Посевной раунд 2023 года: Завершив раунд начального финансирования, компания установила партнерские отношения с такими брендами, как Amazon и Microsoft.

Крупные турниры: Провела несколько турниров на платформе Binance с призовыми фондами в семизначном диапазоне.

Возвращение ценности игрокам: Основатель Бурак Чевик рассказал в интервью, что проект развился из продукта первого поколения, движимый миссией вернуть игрокам ценность с помощью технологии Web3.









Gameness и запуск токена GNESS знаменуют собой новую главу в развитии киберспортивной экономики Web3. Сочетая модель «Достигай, чтобы заработать», прозрачную архитектуру блокчейна и высококлассные партнерства, платформа создает беспроигрышные возможности для игроков, брендов и инвесторов. После запуска DEX в апреле 2025 года GNESS станет ключевым связующим звеном между виртуальным и реальным мирами, открывая эру суверенитета пользователей в киберспорте.





Токены GNESS теперь включены в листинг на MEXC . Чтобы приобрести GNESS, выполните следующие действия:





1) Откройте и войдите в приложение MEXC или посетите официальный веб-сайт

2) В строке поиска введите GNESS и выберите спотовая торговля

3) Выберите тип своего ордера, укажите количество и цену и завершите операцию.









Вы также можете посетить страницу MEXC Airdrop+ , чтобы принять участие в событиях, связанных с депозитом и торговлей: просто выполните несколько простых заданий, чтобы получить шанс выиграть вознаграждение.





Отказ от ответственности: Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.



