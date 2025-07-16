Гигант Web2 компания Sony вступает в Web3, вызывая новую волну в публичных блокчейнах

Еще один сильный игрок присоединяется ко 2 уровню





Согласно официальному объявлению на веб-сайте Sony, опубликованному 23 августа, дочерняя компания Sony в Сингапуре, Sony Block Solution Labs Pte. Ltd., официально запустит Soneium, решение для масштабирования 2 уровня на базе Ethereum. Неделю спустя Sony объявила о запуске тестовой сети Soneium, которая теперь доступна для всех разработчиков и создателей. Последние новости 30 августа показали, что Soneium сотрудничает с Transak для предоставления глобальных фиатных услуг, предлагая пользователям возможность присоединиться к экосистеме, используя традиционные методы оплаты.





Soneium – это новый блокчейн-проект 2 уровня, разработанный компанией Sony в сотрудничестве со Startale. Soneium использует Op Stack и Superchain, разработанные Optimism Foundation, для создания масштабируемого, совместимого с EVM и удобного для разработчиков блокчейна.









Soneium будет построен на существующей инфраструктуре Ethereum, обрабатывая данные, чтобы решить проблемы низкой скорости обработки и высокой стоимости, обычно связанные с решениями 1 уровня. Кроме того, Soneium стремится стать универсальным блокчейном общего назначения, способным удовлетворить разнообразные потребности всех вертикалей и обеспечить поддержку пользователей по всему миру. В сети Soneium каждый является творцом, независимо от того, где он находится и чем занимается.





Sony планирует постепенно интегрировать функции Soneium в различные линейки продуктов, такие как Sony Music, Sony Pictures и Sony Bank, чтобы обеспечить эффективное применение технологии блокчейн в традиционных отраслях.





Ожидается, что с запуском Soneium компания Sony получит большее влияние в секторах блокчейна и Web3.





Будучи пионером эпохи Web2, компания Sony уверенно переходит в эпоху Web3 с дальновидным видением и активным подходом, стремясь сохранить свое лидерство на волне цифровых преобразований и инноваций.





В 2021 году, незадолго до выхода фильма MCU «Человек-паук: Нет пути домой», Sony сотрудничала с кинотеатрами AMC Theaters, чтобы распространять NFT среди фанатов Человека-паука.

В марте 2022 года Sony в сотрудничестве с Universal Music Group выпустила на рынок Snowcrash NFT цифровые коллекционные издания легендарных музыкантов, таких как Майлз Дэвис.

В апреле 2022 года дочерняя компания Sony - Sony Network Communications - основала в Сингапуре компанию, ориентированную на NFT.

В начале 2023 года Sony Network Communications, подразделение Sony Group, в партнерстве с мультичейн сетью смарт-контрактов Astar Network запустила программу инкубации Web3, ориентированную на утилитарные проекты NFT и DAO (децентрализованная автономная организация).

В августе 2023 года Sony приобрела криптовалютную биржу Whalefin, которая позже была переименована в S.BLOX.

В марте 2024 года Sony Bank, дочерняя компания Sony Financial Group, объявила о планах запустить «Sony Bank CONNECT» летом 2024 года.

В апреле 2024 года Sony Bank начала проводить пробную версию концепции, планируя выпустить стейблкоин, привязанный к фиатной валюте.





Судя по вышеупомянутому пути развития, исследования Sony в области Web3 представляются всесторонними и активными. Ее деятельность весьма обширна: она охватывает различные аспекты метавселенной, инновационные практики в области NFT и углубляется в создание публичной инфраструктуры блокчейна. В то же время Sony внимательно следит за последними событиями в криптовалютном секторе, демонстрируя глубокое понимание и проактивное отношение к этой развивающейся области технологий.





Поскольку криптовалютная экосистема продолжает стремительно развиваться, майнет Ethereum как основная инфраструктура сталкивается с беспрецедентными проблемами. Его нативная способность обрабатывать около 15 транзакций в секунду с трудом справляется с растущей пользовательской базой и сложными требованиями к взаимодействию. Это приводит к частым перегрузкам сети и резкому росту платы за транзакции, что невольно устанавливает высокие барьеры для многих потенциальных пользователей.





Ethereum необходимо принять решения по масштабированию для решения этих проблем, что и послужило причиной появления 2 уровня. Второй уровень в первую очередь решает проблемы масштабируемости, стоимости транзакций и скорости транзакций.





В настоящее время решения по масштабированию 2 уровня достигли значительного развития в экосистеме Ethereum, став важным средством снижения перегруженности сети и высокой платы на газ в сети Ethereum. Согласно данным L2BEAT, в настоящее время существует 73 проекта 2 уровня, и по состоянию на 30 августа общая стоимость, заблокированная на 2 уровне, составляет около 35,97 миллиарда долларов, что означает рост на 215,93% по сравнению с прошлым годом.









Несмотря на то что экосистема 2 уровня демонстрирует сильные темпы роста, важно понимать, что ни одна сеть второго уровня пока не превзошла Ethereum по пропускной способности. Поэтому актуальной задачей является ускоренное развитие и расширение экосистемы 2 уровня за счет внедрения более разнообразных и влиятельных dApp, что позволит расширить границы ее применения и влияние. Только таким образом сети 2 уровня смогут построить более процветающую экосистему, привлечь и удержать более широкую базу пользователей.





MEXC всегда шла в ногу с развитием 2 уровня, активно способствуя его повсеместному внедрению с помощью конкретных действий.





Будучи одной из платформ с самой высокой скоростью листинга и самым разнообразным ассортиментом токенов, MEXC первой включила в листинг многие токены, связанные со 2 уровнем, такие как MATIC, OP, ARB, STRK, MANTA и другие, предоставив пользователям удобный способ участия в экосистеме 2 уровня. Кроме того, MEXC создала специальный раздел LAYER2, который охватывает наиболее популярные проекты, что облегчает пользователям быстрое понимание тенденций рынка и инвестиционных возможностей.









MEXC стремится снизить комиссию за транзакции для пользователей, чтобы облегчить финансовое бремя инвесторов. В индустрии блокчейна высокие комиссии за транзакции уже давно являются основной проблемой для пользователей. MEXC, предлагая самые низкие комиссии за транзакции в отрасли, создает более удобную и экономически эффективную торговую среду, что еще больше повышает удобство и удовлетворенность пользователей.





В настоящее время на арене 2 уровня (L2) компания Soneium дебютировала с выдающимися возможностями, что, несомненно, придало этой области новую жизненную силу и предвкушение. Стратегические шаги Sony, как мирового гиганта в индустрии развлечений, после запуска мейннета вызывают большие ожидания. Ожидается, что с официальным запуском Soneium компания Sony использует свой богатый опыт и влияние в игровой, музыкальной и киноиндустрии для поддержки и развития ряда инновационных проектов, ориентированных на Web3, органично соединяя миры Web2 и Web3. Это позволит построить мост к зарождающейся цифровой экономике для миллионов пользователей, привлекая и направляя пользователей Web2, которые, возможно, сомневались в традиционной технологии блокчейн, в огромный мир Web3.





В качестве отраслевого наблюдателя MEXC будет внимательно следить за развитием событий в компании Soneium.





