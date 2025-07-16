Wave: Революция в Web3-торговле и финансах для умной эры ончейн









Wave World (WAV) – это нативный токен комплексной экосистемы, построенной на блокчейне SUI, предлагающей торговые, развлекательные и финансовые возможности в пространстве Web3. С более чем 3,5 миллионами пользователей ончейн, 300 000+ ежедневных активных адресов и 500 000+ ежедневных транзакций, Wave World демонстрирует свою силу через универсальную и эффективную систему.





Проект призван упростить взаимодействие пользователей с кошельками EOA за счет интеграции непосредственно в такие популярные платформы, как Telegram. Это не только расширяет сферу применения системы с Web2 до Web3, но и обеспечивает бесперебойную и удобную работу. Wave World – это не только платформа для торговли токенами, но и широкий спектр превосходных функций, таких как:





Торговый ИИ-агент: Предоставляет информацию о рынке в режиме реального времени, помогая пользователям принимать точные торговые решения.

Meme World: Позволяет легко запускать и торговать мемкоинами, охватывая миллионы пользователей.

Социальный доступ: Мгновенная торговля токенами через социальные сети без использования дополнительных приложений.

Автоснайпинг: Осуществляет транзакции автоматически с высокой точностью, гарантируя, что пользователи никогда не упустят возможности получения прибыли.

Интеграция всех DEX: Объединяет все децентрализованные биржи в одну платформу для быстрой и эффективной торговли.

Безопасная торговля: Верификация ончейн перед началом торгов, обеспечивающая безопасную торговую среду.





Стремясь стать комплексным порталом как для новых пользователей, так и для профессиональных трейдеров, Wave World уверенно укрепляет свои позиции на рынке блокчейна, открывая многочисленные возможности для заработка с помощью торговли, стейкинга, доходного фермерства и различных финансовых продуктов.













Wave World работает как интегрированная экосистема с различными сервисами, включая:

Торговля токенами: Пользователи могут торговать WAV с помощью торговых пар, таких как WAV/USDT, на таких авторитетных биржах, как MEXC.

«Играй и зарабатывай»: Встроенные игры позволяют игрокам не только развлекаться, но и зарабатывать токены WAV в качестве вознаграждения.

DeFi и стейкинг: Система DeFi позволяет пользователям совершать стейкинг, доходное фермерство и получать пассивный доход от децентрализованных финансовых продуктов.













Максимальное общее предложение Wave World (WAV) составляет 1 000 000 000 WAV, которые распределены по ключевым категориям следующим образом:

Сид раунд: 10%

Частный раунд: 12%

Публичный раунд: 1,5%

Ликвидность: 4%

Экосистема: 30%

Аирдроп сезона 1: 10%

Сообщество: 15%

Советники и ранние спонсоры: 8%

Команда: 9,5%









Раунды сид, частный и публичный имеют период «обрыва» перед линейной разблокировкой. Период «обрыва» в сид раунде и частном раунде составляет 12 и 9 месяцев соответственно, в то время как публичный раунд полностью разблокируется через 4 месяца.





Ликвидность полностью разблокирована во время мероприятия по генерации токенов (TGE), чтобы обеспечить бесперебойную торговлю.





Токены экосистемы разблокируются постепенно в течение 60 месяцев, а аирдроп 1-го сезона будет полностью распределен через 4 месяца.





Токены сообщества блокируются на 5 месяцев, а затем разблокируются в течение 55 месяцев.





Токены для советников, ранних спонсоров и команды блокируются на 1 год, а затем постепенно разблокируются в течение 24 и 48 месяцев. Этот механизм помогает поддерживать стабильный рост и предотвращает давление распродаж.









Токены WAV служат не просто платежным средством, они предлагают различные возможности для пользователей и разработчиков в рамках экосистемы:





Основной способ оплаты: WAV – основная валюта в экосистеме Wave, используемая для транзакций в dApps, играх «Играй и зарабатывай», продуктах DeFi и торговой платформе Wave.





Комиссия за транзакции и интеграция dApp: Сторонние dApp и игры, интегрирующиеся в экосистему Wave, должны использовать WAV для оплаты транзакций, что создает реальный спрос на токен.





Получение прибыли и стейкинг: Держатели WAV могут стекать свои токены в DeFi продуктах Wave для получения процентов и вознаграждений, оптимизируя пассивный доход.





Эксклюзивный доступ к мем-токенам: Через WavePad и WaveStaking держатели WAV могут получить ранний доступ к предпродаже мем-токенов, что увеличивает инвестиционные возможности до публичного листинга.





Механизм выкупа и сжигания: Wave обязуется использовать доходы от платформы для выкупа и сжигания токенов WAV, что помогает контролировать инфляцию и повышать долгосрочную стоимость.





Благодаря этим разнообразным возможностям WAV является не просто торговым активом, а ключевым фактором роста всей экосистемы Wave.









Wave имеет значительный потенциал роста за счет расширения экосистемы блокчейна на Sui, интеграции DeFi, ИИ торговли, мем-токенов и dApps. Проект нацелен на поддержку мультичейн функциональности, повышение ликвидности и охват глобального рынка.





Развитие ИИ торговли принесет инструменты анализа рынка в реальном времени, помогая пользователям оптимизировать свои торговые стратегии. В предстоящей дорожной карте Wave World сосредоточится на расширении dApps, создавая прочный фундамент для долгосрочного развития.









Как ведущая мировая цифровая торговая платформа, MEXC выделяется такими преимуществами, как низкие транзакционные комиссии, высокая скорость торговли, широкий выбор трендовых токенов и отличная ликвидность. Все это позволяет инвесторам использовать возможности быстро меняющегося рынка. WAV уже внесен в листинг на MEXC, что позволит вам торговать этим токеном по сверхнизким комиссиям.





1) Откройте и войдите в приложение или на официальный сайт MEXC.

2) В строке поиска найдите токен WAV и выберите спотовую или фьючерсную торговлю WAV.

3) Выберите тип ордера, введите параметры, такие как количество и цена, и завершите сделку.







