WalletConnect: Создание моста Web3 для разблокировки портала в криптовалютный мир



На MEXC начнется спотовая и фьючерсная торговля WCT. В настоящее время платформа открыла В настоящее время платформа открыла канал депозита для токенов WCT, позволяя вам внести свои токены на MEXC и ожидать последующей торговли.

273 000 WCT и 50 000 USDT. В то же время вы можете посетить страницу события MEXC Airdrop+ , чтобы принять участие в депозите и торговле WCT и получить вознаграждение в размере







WalletConnect (WCT) – это первый криптографический протокол с открытым исходным кодом, который обеспечивает безопасное соединение между цифровыми кошельками и децентрализованными приложениями (dApps). Благодаря этой технологии пользователи могут легко получить доступ к различным dApp, не раскрывая своих приватных ключей, что обеспечивает максимальную безопасность.









Совместимость со всеми типами кошельков: От Trust Wallet, MetaMask до Rainbow Wallet, WalletConnect поддерживает более 600 различных кошельков. Вы также можете получить доступ к более чем 50 000 поддерживаемых децентрализованных приложений.





Абсолютная безопасность: Все соединения шифруются с помощью сквозного шифрования, что гарантирует невозможность кражи вашей информации или средств.





Удобство использования: Просто отсканируйте QR-код или перейдите по ссылке. Нет необходимости вводить сложные приватные ключи, поэтому вы можете не беспокоиться о мошенниках.









Всего за несколько простых шагов вы сможете безопасно подключить свой криптокошелек к любимым dApp, таким как Uniswap или OpenSea:





1) Получите доступ к dApp: Откройте децентрализованное приложение, которое вы хотите использовать.

2) Выберите подключение кошелька: Нажмите кнопку «Подключить кошелек» (Connect Wallet) и выберите WalletConnect.

3) Сканируйте QR-код или перейдите по ссылке: Если вы используете компьютер, отсканируйте QR-код; если вы используете мобильное устройство, нажмите на ссылку.

4) Подтвердите подключение: Одобрите запрос на подключение в приложении вашего кошелька.





Теперь вы можете напрямую торговать, обменивать токены и выполнять другие действия в dApp без необходимости вводить свой приватный ключ.









Токен WalletConnect (WCT) – это нативный токен сети WalletConnect, первоначальное предложение которого ограничено 1 миллиардом токенов. Он предназначен для поощрения участия пользователей и устойчивого развития экосистемы за счет справедливого распределения. Токеномика WCT включает в себя следующие распределения:





Фонд WalletConnect (27%) Используется для партнерства, спонсорства, развития экосистемы и маркетинговых мероприятий. Аирдроп (18,5%) Выпускается поэтапно, чтобы поощрять новых пользователей и поддерживать вовлеченность сообщества. Команда (18,5%) Распределяется между основателями и разработчиками проекта для обеспечения постоянного развития проекта. Награды (17,5%) Используются для стейкинга и вознаграждения за вклад для повышения безопасности сети. Инвесторы (11,5%) Выделяется ранним спонсорам проекта в знак благодарности за их поддержку. Основное развитие (7%) Используется для разработки протокола и связанных с ним модулей.





Такая модель токеномики не только поощряет активное участие пользователей, но и обеспечивает стабильную ресурсную поддержку для развития и расширения экосистемы WalletConnect.













WCT – не просто обычный токен; он играет ключевую роль в экосистеме, стимулируя эффективную работу сети и устойчивый рост. Основные сферы его использования включают:





Вознаграждение за участие в сети: Пользователи получают вознаграждение за стейкинг WCT, управление нодами и сотрудничество с кошельками. Это поощряет активное участие и обеспечивает стабильность системы.





Повышение производительности и надежности сети: Стейкинг WCT повышает безопасность сети и поддерживает оптимальную производительность, одновременно стимулируя вклад сообщества в устойчивое развитие экосистемы.





Управление и право голоса: Держатели WCT могут голосовать при принятии важных решений, таких как обновление протоколов и улучшение системы, тем самым влияя на будущее направление развития сети.





Устойчивый источник дохода: WCT используется для оплаты транзакционных сборов и других каналов дохода, способствуя долгосрочной экономической стабильности и росту экосистемы.













WalletConnect возглавляет генеральный директор Jess Houlgrave, имеющий более чем 12-летний опыт работы в сфере платежей, искусства, криптовалют и финансов. Ранее Jess занимала должность директора по стратегии в Checkout.com и основала Codex Protocol. Она также является членом Форума CBDC Банка Англии и основателем «Фонда искусства и блокчейна» (Art and Blockchain Fund). Под ее руководством WalletConnect стремится создать безопасную и удобную для пользователей децентрализованную экосистему.









WalletConnect заключил партнерство с такими ведущими компаниями индустрии, как Coinbase Ventures и Polygon Ventures, задействовав их финансовую поддержку для расширения глобального влияния платформы. В настоящее время экосистема включает сотни кошельков и тысячи децентрализованных приложений, создавая мощную сеть связи и взаимодействия.









Поскольку децентрализованные приложения и технология блокчейн продолжают развиваться, WalletConnect будет служить важным мостом, соединяющим кошельки и dApps, обеспечивая безопасный метод соединения. Повышенная безопасность и оптимизированные функции транзакций привлекут больше пользователей, а листинг на таких известных биржах, как MEXC, обеспечит высокую ликвидность токена. Кроме того, децентрализованная модель управления и активное сообщество закладывают прочный фундамент для широкого распространения и потенциальных инвестиционных возможностей.









WalletConnect (WCT) – это важнейший мост между криптокошельками и децентрализованными приложениями, обеспечивающий безопасное, удобное и децентрализованное соединение в экосистеме блокчейн. Если вы ищете надежную торговую платформу, которая предлагает высокую ликвидность, гибкую торговлю с кредитным плечом и удобные функции конвертации, MEXC – ваш идеальный выбор.





1) Откройте и войдите в приложение MEXC или на официальный сайт

2) Найдите токен WCT с помощью строки поиска, затем выберите спотовую или фьючерсную торговлю WCT.

3) Выберите тип ордера, введите количество, цену и другие параметры для завершения сделки.





Отказ от ответственности: Эта информация не является инвестиционным, налоговым, юридическим, финансовым, бухгалтерским или консультационным советом, а также не является рекомендацией по покупке, продаже или удержанию любых активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно для справочных целей и не является инвестиционным советом. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете риски и проявляйте осторожность при инвестировании. MEXC не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.