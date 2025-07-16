На MEXC начнется спотовая и фьючерсная торговля WCT. В настоящее время платформа открыла канал депозита для токенов WCT, позволяя вам внести свои токены на MEXC и ожидать последующей торговли. В то жеНа MEXC начнется спотовая и фьючерсная торговля WCT. В настоящее время платформа открыла канал депозита для токенов WCT, позволяя вам внести свои токены на MEXC и ожидать последующей торговли. В то же
WalletConnect: Создание моста Web3 для разблокировки портала в криптовалютный мир

16 июля 2025 г.MEXC
На MEXC начнется спотовая и фьючерсная торговля WCT. В настоящее время платформа открыла канал депозита для токенов WCT, позволяя вам внести свои токены на MEXC и ожидать последующей торговли.

В то же время вы можете посетить страницу события MEXC Airdrop+, чтобы принять участие в депозите и торговле WCT и получить вознаграждение в размере 273 000 WCT и 50 000 USDT.

1. Что такое WalletConnect (WCT)?


WalletConnect (WCT) – это первый криптографический протокол с открытым исходным кодом, который обеспечивает безопасное соединение между цифровыми кошельками и децентрализованными приложениями (dApps). Благодаря этой технологии пользователи могут легко получить доступ к различным dApp, не раскрывая своих приватных ключей, что обеспечивает максимальную безопасность.

2. Почему вам стоит использовать WalletConnect?


Совместимость со всеми типами кошельков: От Trust Wallet, MetaMask до Rainbow Wallet, WalletConnect поддерживает более 600 различных кошельков. Вы также можете получить доступ к более чем 50 000 поддерживаемых децентрализованных приложений.

Абсолютная безопасность: Все соединения шифруются с помощью сквозного шифрования, что гарантирует невозможность кражи вашей информации или средств.

Удобство использования: Просто отсканируйте QR-код или перейдите по ссылке. Нет необходимости вводить сложные приватные ключи, поэтому вы можете не беспокоиться о мошенниках.

3. Как работает WalletConnect (WCT)?


Всего за несколько простых шагов вы сможете безопасно подключить свой криптокошелек к любимым dApp, таким как Uniswap или OpenSea:

1) Получите доступ к dApp: Откройте децентрализованное приложение, которое вы хотите использовать.
2) Выберите подключение кошелька: Нажмите кнопку «Подключить кошелек» (Connect Wallet) и выберите WalletConnect.
3) Сканируйте QR-код или перейдите по ссылке: Если вы используете компьютер, отсканируйте QR-код; если вы используете мобильное устройство, нажмите на ссылку.
4) Подтвердите подключение: Одобрите запрос на подключение в приложении вашего кошелька.

Теперь вы можете напрямую торговать, обменивать токены и выполнять другие действия в dApp без необходимости вводить свой приватный ключ.

4. Токеномика WalletConnect


Токен WalletConnect (WCT) – это нативный токен сети WalletConnect, первоначальное предложение которого ограничено 1 миллиардом токенов. Он предназначен для поощрения участия пользователей и устойчивого развития экосистемы за счет справедливого распределения. Токеномика WCT включает в себя следующие распределения:

Фонд WalletConnect (27%)
Используется для партнерства, спонсорства, развития экосистемы и маркетинговых мероприятий.
Аирдроп (18,5%)
Выпускается поэтапно, чтобы поощрять новых пользователей и поддерживать вовлеченность сообщества.
Команда (18,5%)
Распределяется между основателями и разработчиками проекта для обеспечения постоянного развития проекта.
Награды (17,5%)
Используются для стейкинга и вознаграждения за вклад для повышения безопасности сети.
Инвесторы (11,5%)
Выделяется ранним спонсорам проекта в знак благодарности за их поддержку.
Основное развитие (7%)
Используется для разработки протокола и связанных с ним модулей.

Такая модель токеномики не только поощряет активное участие пользователей, но и обеспечивает стабильную ресурсную поддержку для развития и расширения экосистемы WalletConnect.


5. Функции и примеры использования WCT


WCT – не просто обычный токен; он играет ключевую роль в экосистеме, стимулируя эффективную работу сети и устойчивый рост. Основные сферы его использования включают:

Вознаграждение за участие в сети: Пользователи получают вознаграждение за стейкинг WCT, управление нодами и сотрудничество с кошельками. Это поощряет активное участие и обеспечивает стабильность системы.

Повышение производительности и надежности сети: Стейкинг WCT повышает безопасность сети и поддерживает оптимальную производительность, одновременно стимулируя вклад сообщества в устойчивое развитие экосистемы.

Управление и право голоса: Держатели WCT могут голосовать при принятии важных решений, таких как обновление протоколов и улучшение системы, тем самым влияя на будущее направление развития сети.

Устойчивый источник дохода: WCT используется для оплаты транзакционных сборов и других каналов дохода, способствуя долгосрочной экономической стабильности и росту экосистемы.

6. Команда и партнеры WalletConnect (WCT)


6.1 Команда разработчиков


WalletConnect возглавляет генеральный директор Jess Houlgrave, имеющий более чем 12-летний опыт работы в сфере платежей, искусства, криптовалют и финансов. Ранее Jess занимала должность директора по стратегии в Checkout.com и основала Codex Protocol. Она также является членом Форума CBDC Банка Англии и основателем «Фонда искусства и блокчейна» (Art and Blockchain Fund). Под ее руководством WalletConnect стремится создать безопасную и удобную для пользователей децентрализованную экосистему.

6.2 Стратегические партнеры


WalletConnect заключил партнерство с такими ведущими компаниями индустрии, как Coinbase Ventures и Polygon Ventures, задействовав их финансовую поддержку для расширения глобального влияния платформы. В настоящее время экосистема включает сотни кошельков и тысячи децентрализованных приложений, создавая мощную сеть связи и взаимодействия.

7. Потенциал развития WalletConnect


Поскольку децентрализованные приложения и технология блокчейн продолжают развиваться, WalletConnect будет служить важным мостом, соединяющим кошельки и dApps, обеспечивая безопасный метод соединения. Повышенная безопасность и оптимизированные функции транзакций привлекут больше пользователей, а листинг на таких известных биржах, как MEXC, обеспечит высокую ликвидность токена. Кроме того, децентрализованная модель управления и активное сообщество закладывают прочный фундамент для широкого распространения и потенциальных инвестиционных возможностей.

8. Как купить WCT на MEXC


WalletConnect (WCT) – это важнейший мост между криптокошельками и децентрализованными приложениями, обеспечивающий безопасное, удобное и децентрализованное соединение в экосистеме блокчейн. Если вы ищете надежную торговую платформу, которая предлагает высокую ликвидность, гибкую торговлю с кредитным плечом и удобные функции конвертации, MEXC – ваш идеальный выбор.

1) Откройте и войдите в приложение MEXC или на официальный сайт.
2) Найдите токен WCT с помощью строки поиска, затем выберите спотовую или фьючерсную торговлю WCT.
3) Выберите тип ордера, введите количество, цену и другие параметры для завершения сделки.

Отказ от ответственности: Эта информация не является инвестиционным, налоговым, юридическим, финансовым, бухгалтерским или консультационным советом, а также не является рекомендацией по покупке, продаже или удержанию любых активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно для справочных целей и не является инвестиционным советом. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете риски и проявляйте осторожность при инвестировании. MEXC не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.


