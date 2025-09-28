Просматривайте свои любимые фьючерсные торговые пары на MEXC и будьте в курсе изменений цен криптовалют в режиме реального времени





MEXC предлагает широкий выбор фьючерсных пар, поддерживая более 1 300 торговых пар с регулируемым кредитным плечом от 1x до 500x. Благодаря сверхнизким торговым комиссиям MEXC стала популярной платформой для фьючерсных трейдеров. Чтобы помочь пользователям ориентироваться в огромном выборе фьючерсных торговых пар, MEXC предоставляет функцию «Избранные», которая упрощает фильтрацию и просмотр пар, которыми они часто торгуют или которые отслеживают.









Используя функцию «Избранные», пользователи могут добавлять ключевые или часто используемые фьючерсные пары в персонализированный список для быстрого доступа и удобного управления. Основные преимущества:





Повышенная эффективность: Сэкономьте время, избегая повторных поисков среди множества торговых пар, и быстро получайте доступ к ключевым торговым страницам.

Простой мониторинг: Просматривайте цены в реальном времени, волатильность и торговые данные для выбранных вами пар в одном месте, чтобы принимать обоснованные торговые решения.

Персонализированная группировка: На мобильных устройствах пользователи могут организовывать избранные токены в группы по стратегии или категории для более удобного просмотра.

Поддержка принятия решений: В сочетании с функциями сортировки и построения графиков ваш список избранного становится динамичной панелью наблюдения, адаптированной к вашим потребностям.













«Фьючерсы USDT-M» или «Фьючерсы Coin-M». В этом примере мы будем использовать Фьючерсы USDT-M. Посетите официальный сайт MEXC и войдите в свой аккаунт. В верхнем меню перейдите в раздел «Фьючерсы», затем выберите. В этом примере мы будем использовать Фьючерсы USDT-M.





На странице торговли наведите курсор на значок ▼ рядом с торговой парой, чтобы открыть список доступных фьючерсных пар. Нажмите на значок ☆ рядом с парой, чтобы добавить ее в избранные.





Если вы не видите нужную торговую пару, просто найдите ее с помощью панели поиска. После того, как вы ее нашли, нажмите на значок ☆ рядом с парой, чтобы добавить ее в избранные.

















Откройте приложение MEXC и войдите в свой аккаунт. Нажмите «Рынки» внизу главного экрана, затем перейдите в «Избранные» > «Фьючерсы» и нажмите кнопку «Добавить в избранное».





В строке поиска введите название торговой пары фьючерсов, которую хотите добавить, например BTC. Затем нажмите значок ☆ рядом с BTC USDT Бессрочные, чтобы добавить ее в список избранного.





















На странице фьючерсной торговли, где вы добавили пары в избранные, нажмите «Избранные», чтобы просмотреть выбранные пары. На странице отображается подробная информация, такая как название контракта, последняя цена, процентное изменение цены и объем торгов. Вы можете отсортировать список по возрастанию или убыванию в зависимости от последней цены, изменения цены или объема торгов.









Вы также можете прокрутить страницу вниз и нажать ≡ → Избранные и популярные, чтобы быстро отобразить ваши любимые фьючерсные пары внизу экрана.





Те, которые помечены ★, являются вашими избранными фьючерсными парами, а те, которые помечены 🔥, являются популярными фьючерсными парами.





Вы можете нажать стрелки < и > с обеих сторон, чтобы прокрутить и просмотреть дополнительные фьючерсные пары.









В правом нижнем углу страницы нажмите кнопку «Редактировать», чтобы изменить порядок ваших любимых фьючерсных пар, перетаскивая их с помощью значка ☰. Вы также можете установить флажок «Показать цены», чтобы отобразить данные о ценах перед процентом изменения цены как для любимых, так и для популярных пар внизу страницы. Нажмите «Подтвердить», чтобы сохранить изменения.













На странице «Рынки» в приложении вы можете просматривать свои любимые пары в разделе «Избранные» → «Фьючерсы». На странице отображаются подробные данные, включая название пары, последнюю цену, процентное изменение цены и объем торгов. Вы можете отсортировать список по возрастанию или убыванию в зависимости от последней цены, изменения цены или объема торгов.





Нажав на значок «+» справа, вы можете создавать различные группы и классифицировать свои любимые фьючерсные пары по собственным критериям. Это упрощает просмотр данных по конкретным типам фьючерсных пар.

















MEXC предлагает торговлю фьючерсами как вид торговли деривативами с тысячами криптовалют в качестве объектов инвестирования. Инвесторы могут использовать кредитное плечо для увеличения своего капитала и достижения ожидаемой доходности. Это также требует от инвесторов тщательного выбора объектов торговли и момента входа в рынок. Поэтому платформа для торговли фьючерсами должна предоставлять пользователям широкий выбор торговых пар, быструю скорость листинга и строгие возможности проверки проектов. Продукты MEXC Фьючерсы, несомненно, являются лучшим выбором для многих трейдеров фьючерсами. По состоянию на июль 2025 года MEXC включила в листинг более 1 300 торговых пар фьючерсов, включая бессрочные фьючерсы USDT-M, бессрочные фьючерсы USDC-M и фьючерсы Coin-M, чтобы удовлетворить разнообразные потребности пользователей с разными торговыми предпочтениями.









На MEXC комиссия мейкера для бессрочных фьючерсов составляет 0,00%, а комиссия тейкера – 0,02%. Более подробную информацию о ставках комиссий MEXC можно найти в официальном разделе расписания комиссий . Ставки могут варьироваться в зависимости от страны и региона, поэтому для получения наиболее точной информации обратитесь к странице комиссий





Если сравнивать комиссии за торговлю бессрочными контрактами с маржой в USDT, доступные для обычных пользователей, продукты MEXC Фьючерсы являются очень конкурентоспособными в индустрии.

Торговая платформа MEXC Конкурент 1 Конкурент 2 Конкурент 3 Конкурент 4 Ставка комиссии мейкера 0 0,018% 0,02% 0,02% 0,02% Ставка комиссии тейкера 0,02% 0,045% 0,05% 0,06% 0,06%





Все четыре вышеперечисленных конкурента входят в топ-20 криптовалютных бирж по рейтингу CoinMarketCap . Это прямое сравнение ясно показывает преимущество MEXC в плане комиссий. Если брать только комиссии тейкера, то ставки конкурентов варьируются от 0,045% до 0,06%, что в 2,25–3 раза выше, чем ставка MEXC.





Например, предположим, что пользователь по имени Алиса планирует инвестировать 10 000 USDT с использованием кредитного плеча 10х, открывая позицию как мейкер и закрывая как тейкер. Комиссии, которые Алиса заплатит на этих пяти платформах (рассчитанные на основе стоимости позиции в 100 000 USDT, без учета колебаний цен), составляют:





Торговая платформа MEXC Конкурент 1 Конкурент 2 Конкурент 3 Конкурент 4 Комиссия мейкера (USDT) 0 18 20 20 20 Комиссия тейкера (USDT) 20 45 50 60 60 Общая комиссия (USDT) 20 63 70 80 80





Это сравнение реальных комиссий подчеркивает значительное преимущество MEXC в плане экономии затрат при торговле фьючерсами.





Кроме того, с 22 июля 2025 года MEXC запустила акцию « Трейдерфест: 0 комиссий », в рамках которой более 140 пар фьючерсов торгуются с нулевыми комиссиями для мейкера и тейкера, что дает пользователям по всему миру множество преимуществ.





Если вы являетесь пользователем экосистемы Solana , вы также можете принять участие в событии «Месяц экосистемы Solana», торгуя токенами экосистемы Solana с нулевыми комиссиями для мейкера и тейкера. Вы также можете совершить стейкинг SOL, чтобы получить до 999% APR.









С момента своего основания MEXC получает высокую оценку за обнаружение высококачественных проектов и быстрый листинг новых токенов. Благодаря многолетнему опыту в индустрии и прочной репутации MEXC привлекла миллионы пользователей и стала лучшим выбором для многих новых и опытных трейдеров, работая в более чем 170 странах и регионах по всему миру.

Большая база пользователей обеспечивает MEXC Фьючерсы отличную глубину рынка, сбалансированные уровни контрактов и справедливые, прозрачные цены. За последние 24 часа объем торгов на MEXC Фьючерсы превысил 40,6 миллиарда долларов . Такая глубина обеспечивает плавную торговлю в экстремальных рыночных условиях и помогает избежать неожиданных ликвидаций. (Примечание: данные на 22 июля 2025 года от CoinMarketCap)









На примере торговой пары BTCUSDT , рассчитав общий объем лимитных ордеров в пределах ±5 базисных пунктов от средней цены в книге ордеров фьючерсов BTCUSDT, MEXC имеет примерно 79,57 млн USDT, в то время как другой глобальный конкурент из тройки лидеров имеет около 18,42 млн USDT. Глубина MEXC примерно в 4,3 раза выше, чем у лидера индустрии.









