Velvet Capital: ОС нового поколения для DeFi с поддержкой ИИ, переосмысляющая парадигму децентрализованных финансов





Velvet Capital – это меняющая парадигму экосистема децентрализованных финансов ( DeFi ), позиционируемая как конечное промежуточное программное обеспечение, помогающее DeFi проектам использовать рыночные возможности. Являясь комплексной операционной системой (ОС) DeFi, платформа оптимизирует транзакции ончейн, поддерживает выпуск токенизированных хранилищ и предлагает передовые инструменты управления портфелем. Поддерживаемая Binance Labs, Velvet Capital предоставляет всем желающим удобные решения для создания, управления и выпуска ончейн фондов, структурированных продуктов и токенизированных портфелей.





За время своего существования проект достиг стремительного роста, превратившись из простого инструмента управления портфелем в вертикально интегрированную инфраструктурную платформу DeFi. Velvet Capital – это экосистема торговли и управления портфелем DeFAI, основанная на намерениях, включающая в себя собственные пользовательские приложения, интеллектуального Telegram-бота, простые в интеграции API и агент-ориентированную ОС DeFAI. Эта эволюция ставит Velvet Capital в авангард инфраструктуры DeFi нового поколения, сочетающей искусственный интеллект, операции, основанные на намерениях, и кроссчейн функциональность.













Миссия Velvet Capital заключается в популяризации передовых инвестиционных стратегий DeFi и предоставлении инфраструктуры институционального уровня для управления фондами. Платформа решает ключевые проблемы DeFi: фрагментированная ликвидность, сложные пользовательские интерфейсы и технические барьеры, препятствующие массовому использованию.





Velvet.Capital запустила децентрализованные криптопортфели, которые используют смарт-контракты, интегрированные с децентрализованными биржами и другими протоколами DeFi для управления ончейн. Это устраняет централизованных посредников, предоставляя пользователям истинное управление своими активами. Такая модель принципиально отличает Velvet Capital от традиционных платформ централизованного управления активами, предоставляя профессиональные портфельные услуги и обеспечивая пользователям полный контроль над активами.









После многоэтапной глубокой разработки Velvet Capital официально выпустила версию 2. Современная Velvet – это конечная торговая и портфельная ОС DeFi, основанная на намерениях и искусственном интеллекте: благодаря интеллектуальному механизму исполнения пользователи могут торговать любыми токенами как профи, подключаться к лучшим протоколам DeFi в один клик, изучать или создавать высокопроизводительные портфели. Эта последняя версия полностью перестраивает инфраструктуру DeFi, интегрируя искусственный интеллект и исполнение на основе намерений, обеспечивая более интуитивный и мощный пользовательский опыт.





В настоящее время услугами компании по торговле и управлению портфелями пользуются более 20 000 трейдеров, что свидетельствует о высокой степени адаптации пользователей и рыночной стоимости. В число пользователей входят как розничные инвесторы, так и институциональные игроки, включая криптовалютные хедж-фонды и управляющие цифровыми активами.









Velvet Capital занимает уникальную позицию в DeFi как приложение для пользователей и промежуточное программное обеспечение для других протоколов DeFi. В качестве кроссчейн ОС Velvet.Capital позволяет участникам децентрализованных финансов создавать разнообразные продукты DeFi, поддерживая упрощенный выпуск токенизированных фондов, передовое исполнение сделок, эффективный поиск ликвидности и гибкие варианты кроссчейн кастодирования.













Основная инновация – операционная система Intent Operating System, которая позволяет перейти от традиционного взаимодействия на основе транзакций к операциям, основанным на намерениях. Пользователи выражают желаемые результаты, а не конкретные параметры сделки; платформа управляет сложной маршрутизацией и исполнением.





Ключевые преимущества включают:





Упрощенный пользовательский интерфейс: Пользователи могут формулировать сложные торговые стратегии или цели портфеля с помощью естественного языка или упрощенного интерфейса; система управляет базовой технической сложностью.

Оптимизированное исполнение: Система анализирует несколько путей исполнения и выбирает наилучший маршрут с учетом комиссий за газ, проскальзывания и рыночных условий.

Кроссчейн координация: Система намерений организует операции в нескольких блокчейнах, позволяя пользователям осуществлять сложные кроссчейн стратегии без технических сложностей.









Важным событием последнего времени стала бета-версия Velvet Unicorn AI Copilot. Этот помощник помогает пользователям DeFi обнаруживать новые токены, оценивать возможности ончейн и принимать более разумные торговые решения в различных экосистемах.





Интегрированный в терминал Velvet Capital, он использует запатентованные статистические модели для выявления трендовых токенов, анализа активности ончейн и прогнозирования ценовых тенденций. Эта интеграция ИИ знаменует собой значительный прогресс в инструментах DeFi, предлагая:





Анализ рынка: Анализ в режиме реального времени тенденций мультичейн рынка, характеристик токенов и открывающихся возможностей.

Оценка рисков: Автоматизированная оценка потенциальных инвестиций на основе данных ончейн, исторических показателей и динамики рынка.

Рекомендации по стратегии: Персонализированные рекомендации, учитывающие предпочтения пользователя, допустимый риск и состав портфеля.









Одним из выдающихся технических достижений Velvet Capital является комплексная кроссчейн инфраструктура. Для управления активами на основе кроссчейн она позволяет создавать токенизированные портфели и фонды в нескольких экосистемах блокчейн, расширяя возможности воздействия на активы и доходность.





Кроссчейн архитектура поддерживает:





Управление портфелями мультичейн: Пользователи создают и управляют портфелями, охватывающими несколько блокчейн-сетей, чтобы максимизировать доходность и диверсифицировать инвестиции.

Бесшовное соединение активов: Платформа абстрагируется от сложности передачи активов между блокчейнами, обеспечивая единый пользовательский опыт.

Интеграция без привязки к протоколам: Совместима с протоколами DeFi различных сетей, обеспечивая доступ ко всей экосистеме через единый интерфейс.









Созданные с учетом требований безопасности, эффективности и гибкости, смарт-контракты платформы обеспечивают управление:





Управление хранилищами: Автоматизированное создание и управление токенизированными инвестиционными инструментами с поддержкой настраиваемых параметров и управления.

Управление рисками: Встроенные средства контроля рисков и алгоритмы корректировки позиций для защиты средств и поддержания стабильности портфеля.

Распределение комиссий: Прозрачные, автоматизированные механизмы сбора и распределения вознаграждения за работу платформы и вознаграждение управляющих хранилищами.













Функциональность DaaS от Velvet Capital позволяет учреждениям создавать собственные фонды и стратегии, позиционируя ее как комплексного поставщика инфраструктуры для приложений DeFi институционального уровня. Предложения DaaS включают:





Решения White-label: Учреждения развертывают индивидуальные фирменные интерфейсы DeFi и инвестиционные продукты, используя бэкенд Velvet Capital.

Инструменты соответствия нормативным требованиям: Интегрированные функции отчетности и соответствия нормативным требованиям.

Масштабируемая архитектура: Инфраструктура корпоративного класса поддерживает большие объемы институциональной торговли и сложные стратегии.









Платформа предлагает надежные API, позволяющие сторонним разработчикам и организациям интегрировать функции Velvet Capital в свои собственные приложения, в том числе:





Торговый API: Прямой доступ к механизму исполнения и агрегации ликвидности Velvet Capital.

API управления портфелем: Инструменты для программного создания, управления и мониторинга портфелей.

API аналитики: Рыночные данные, показатели эффективности и аналитика рисков для институциональных клиентов.













VELVET – это нативный функциональный и управляющий токен Velvet Capital. Выпущенный как VELVET, он в первую очередь используется для стимулирования менеджеров хранилища и инвесторов посредством вознаграждений, поддержки реферальных программ и создания условий для получения veVELVET (токенов управления с блокировкой голосов).





Роль токена выходит за рамки управления: в нем реализована сложная модель токеномики, которая координирует стимулы заинтересованных сторон и стимулирует рост платформы, включая скидки на комиссии, участие в управлении и возможности получения доходности.









Токеномика Velvet Capital сочетает в себе несколько проверенных механизмов, комбинируя скидки на комиссию с расширенной моделью ve (3,3), чтобы создать мощный маховик роста. Подтвержденная протоколами DeFi нового поколения, она эффективно объединяет держателей токенов, пользователей и управляющих хранилищами.





Ключевые особенности:





Блокировка голосов: Пользователи совершают стейкинг VELVET, чтобы получить veVELVET; более длительные блокировки дают больше права голоса и скидки на комиссию.

(3,3) Логика стейкинга: Структура вознаграждения поощряет долгосрочное удержание и активное участие в управлении.

Вознаграждения за производительность: Держатели токенов получают дополнительные вознаграждения, основанные на результатах работы хранилища, подкрепленных их голосами.









veVELVET – это версия VELVET с блокировкой голосов. Пользователи совершают стейкинг VELVET, чтобы получить veVELVET, причем длительность блокировки определяет сумму. Это создает несколько динамик:





Временные стимулы: Баланс veVELVET уменьшается со временем до истечения срока действия блокировки, что стимулирует продолжение блокировки и участия.

Уровни скидок на комиссию: Различные уровни скидок в зависимости от суммы стейкинга, что дает практические преимущества.

Участие в управлении: Держатели veVELVET голосуют по решениям Velvet DAO (например, по новым интеграциям), получая дополнительные вознаграждения VELVET после голосования, чтобы компенсировать разводнение.









Сложная система распределения позволяет держателям veVELVET направлять вознаграждения за токены в определенные хранилища. veVELVET также регулирует распределение VELVET между хранилищами, а менеджеры устанавливают «стимулы», чтобы привлечь поддержку избирателей для получения более высоких вознаграждений.





Это способствует развитию конкурентной экосистемы:





Конкуренция хранилищ: Менеджеры борются за поддержку держателей токенов, предлагая стимулы и демонстрируя высокие показатели.

Оптимизация доходности: Держатели токенов получают дополнительные вознаграждения в зависимости от производительности хранилища и стимулов.

Эффективность рынка: Стимулы направляют вознаграждение на наиболее эффективные стратегии хранилища благодаря динамике рынка.









В рамках Velvet Founders Club NFT платформа включает NFT для предоставления эксклюзивных прав и расширенного доступа. Этот NFT подтверждает членство OG-основателя в Velvet DAO и предлагает:





Множители вознаграждений: Очки Airdrop удваиваются за более глубокое участие.

Усиление управления: Право голоса удваивается, увеличивая влияние.

Доступ к платформе: Возможность создавать хранилища на рынке Velvet, используя NFT в качестве ключа доступа.

Эксклюзивные возможности: Доступ к лучшим стратегиям хедж-фондов и инсайдерской информации об индустрии.









Недавно Velvet Capital запустила крупные кампании по распределению токенов, чтобы стимулировать принятие и рост. В рамках ограниченной кампании на Binance Wallet (завершилась 7 мая 2025 года) пользователи, выполнившие задания ончейн и в социальных сетях, получили вознаграждение в размере 8 миллионов VELVET.





Цели включали в себя:





Привлечение пользователей: Стимулирование новых пользователей к опробованию функций платформы.

Сетевые эффекты: Расширение базы пользователей, повышение ликвидности и объема.

Распределение токенов: Обеспечить широкое распределение токенов для децентрализованного управления.













Velvet Capital предлагает передовые инструменты управления портфелем, которые раньше были доступны только учреждениям:





Автоматизированное управление портфелем: Создание диверсифицированных портфелей, которые автоматически ребалансируются на основе заданных стратегий и рыночных тенденций.

Оптимизация добычи ликвидности: Определение и реализация оптимальных стратегий добычи ликвидности по нескольким протоколам и сетям.

Управление рисками: Встроенные средства контроля рисков с помощью корректировки позиций и диверсификации защищают средства, обеспечивая максимальную доходность.









Платформа поддерживает учреждения с помощью комплексных предложений DaaS:





Операции с хедж-фондами: Крипто-хедж-фонды могут выпускать инвестиционные инструменты институционального уровня и управлять ими.

Инструменты управления активами: Традиционные управляющие предлагают криптовалюты через токенизированные портфели и структурированные продукты.

Корпоративные хранилища: Предприятия управляют криптовалютными казначействами с помощью профессиональных инструментов и отчетности.









API и промежуточное программное обеспечение Velvet Capital поддерживают различные интеграции разработчиков и протоколов:





Интеграция протокола DeFi: Другие протоколы DeFi могут подключаться к механизму исполнения и агрегации ликвидности Velvet Capital.

Интеграция кошельков: Криптовалютные кошельки могут встраивать функции управления портфелем, используя инфраструктуру Velvet Capital.

Аналитика и отчетность: Третьи стороны получают доступ к рыночным данным и аналитическим возможностям.













Преимущество Velvet Capital заключается в комплексной инфраструктуре DeFi:





Вертикальная интеграция: В отличие от платформ, ориентированных на отдельные ниши, Velvet Capital предоставляет архитектуру полного стека – от пользовательского интерфейса до бэкенда.

Интеграция ИИ: Передовые инструменты искусственного интеллекта обеспечивают анализ рынка и торговые рекомендации.

Поддержка кроссчейн: Встроенная поддержка нескольких блокчейнов устраняет сложности, связанные с кросс-экосистемами.

Институциональная направленность: Услуги DaaS удовлетворяют институциональные потребности, которые часто игнорируются другими платформами DeFi.









Благодаря поддержке Binance Labs, Velvet Capital получает не только финансирование, но и стратегическое руководство от одного из самых влиятельных криптовалютных институтов. Эта поддержка обеспечивает:





Техническую экспертизу: Доступ к техническим знаниям и инфраструктуре Binance.

Рыночные каналы: Потенциальная интеграция в экосистему продуктов Binance.

Авторитет: Ассоциация с уважаемым брендом укрепляет доверие.









Velvet Capital представляет собой большой прорыв в инфраструктуре DeFi, сочетая передовые технологии с удобным интерфейсом для создания полноценной децентрализованной финансовой платформы. Ее двойная роль – пользовательского приложения и промежуточного программного обеспечения DeFi – создает множество возможностей для создания стоимости.





Сложные токеномики VELVET сочетают в себе блокировку голосов, вознаграждения за результаты и права управления для создания устойчивой экономики, ориентированной на заинтересованные стороны. Благодаря функциям искусственного интеллекта, возможностям кроссчейн и поддержке институционального уровня Velvet Capital возглавляет следующее поколение инфраструктуры DeFi.





Токены VELVET уже доступны на MEXC. Посетите MEXC, чтобы воспользоваться возможностью и получить доступ к этому перспективному новому сектору! Посетите MEXC, чтобы воспользоваться возможностью и получить доступ к этому перспективному новому сектору!





Откройте и войдите в приложение MEXC или на официальный сайт спотовуюили фьючерснуюторговлю. Найдите «VELVET» в строке поиска и выберитеилиторговлю. Выберите тип ордера, введите данные о количестве и цене и завершите сделку.







