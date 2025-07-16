Повышенная реферальная комиссия! Получите еще больше бонусных вознаграждений!





На MEXC пользователи могут получать процент комиссионных от спотовой и фьючерсной торговли своих друзей, приглашая их зарегистрировать аккаунт на MEXC. Чтобы поощрить пользователей приглашать больше новых пользователей присоединиться к MEXC, мы обновили и скорректировали ставки реферальной комиссии следующим образом:





1) Комиссия за спотовую и фьючерсную торговлю для рефералов была скорректирована до 40%, с максимумом до 50% в некоторых регионах.

2) После того, как реферал станет действительным, и приглашающий, и приглашенный получат вознаграждение в виде фьючерсных бонусов.





Благодаря скорректированным комиссионным ставкам приглашающие могут значительно увеличить свои доходы без необходимости приглашать дополнительных друзей. Кроме того, это обновление включает дополнительные фьючерсные бонусные вознаграждения, которые выгодны как приглашающему, так и пригласившему его человеку.









1) Каждый активный приглашенный должен накопить депозит в размере 100 USDT и совершить торговлю фьючерсами на сумму более 500 USDT (включая кредитное плечо) в течение 7 дней с момента регистрации. Действительными депозитами считаются только депозиты ончейн, депозиты в фиатной валюте, покупки с кредитных/дебетовых карт, P2P-транзакции и платежи третьих лиц. Внутренние переводы и подарки не считаются действительными депозитами.





2) Комиссионные за спотовую торговлю распределяются около 03:00 (МСК) следующего дня. Комиссионные за торговлю фьючерсами распределяются около 04:00 (МСК) следующего дня. Фактическое время распределения может незначительно отличаться. Комиссионные для рефералов определяются из чистых торговых комиссий приглашенных друзей (Чистые комиссии = Торговые комиссии - Бонусы - Скидки - Другие вычеты из комиссий). Приглашающие получают комиссионные в той же валюте, в которой приглашенный друг оплачивает торговые комиссии. Например, если приглашенный друг использует токены MX для оплаты торговых комиссий, приглашающий получит свои комиссионные в токенах MX.





3) Комиссионные не распространяются на вознаграждения, выплачиваемые с помощью фьючерсных бонусов, комиссий за депозит/вывод средств или других рекламных акций. Комиссионные, полученные в результате аномального торгового поведения, также не относятся к поощрительным вознаграждениям.





4) Право приглашающего на получение комиссионных действует в течение 1 080 дней с момента регистрации друга.





Подробнее о правилах получения вознаграждений за приглашение активных пользователей читайте в информации внизу страницы рефералов . Если вы не знаете, как пригласить друзей, вы можете прочитать руководство [ Приглашение друзей для регистрации на MEXC ] для получения инструкций.









Launchpool и Kickstarter. Если вас интересуют токены популярных проектов, вы также можете участвовать в мероприятиях Airdrop+





Airdrop+ – это событие, в котором пользователи могут разделить токены проекта, выполнив определенные задания во время депозитов и торговых кампаний популярных проектов. Кроме того, нажав на кнопку приглашения на странице события и выполнив соответствующие задания, вы также можете заработать токены в порядке живой очереди.





MEXC Launchpool – это мероприятие, в рамках которого пользователи могут совершать стейкинг определенных токенов, чтобы получить аирдропы популярных или недавно прошедших листинг криптовалют. Стейканные токены могут быть выкуплены в любое время, а пользователи могут разделить вознаграждение за токены в соответствии с долей их стейкинга.





Kickstarter – это эксклюзивное бесплатное мероприятие для держателей MX. Если вы удерживаете не менее 5 MX непрерывно в течение 24 часов, вы можете участвовать во всех текущих событиях по аирдропу одним щелчком мыши на странице события. Чем больше подходящих друзей вы пригласите, тем выше будет ваш коэффициент, а значит, больше вознаграждений в виде токенов.





С этим обновлением MEXC предлагает пользователям более высокие ставки реферальной комиссии, что еще больше стимулирует пользователей приглашать друзей и участвовать в событиях платформы. Зарабатываете ли вы комиссионные, привлекая друзей или участвуя в событиях, связанных с токенами популярных проектов, вы сможете получать больше вознаграждений во время торговли. Действуйте прямо сейчас! Пригласите своих друзей присоединиться к MEXC и начните свой торговый путь вместе!





Отказ от ответственности: Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.