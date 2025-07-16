Unite: Решение для мобильных игр нового поколения на основе блокчейна 3 уровня









Unite – это блокчейн-решение 3 уровня, созданное для массовых мобильных игр и призванное изменить ландшафт мобильных Web3-игр. Unite сочетает в себе безопасность и децентрализацию базовых сетей 1 уровня и 2 уровня со скоростью и эффективностью 3 уровня, предоставляя разработчикам игр оптимизированную среду для поддержки захватывающего и масштабируемого игрового опыта и расширяя возможности игр на основе блокчейна до новых высот.





Unite фокусируется на улучшении опыта игроков благодаря функциям внутриигрового заработка, предлагая комплексное решение 3 уровня, охватывающее блокчейн, клиент и экосистему, а также создавая децентрализованную физическую инфраструктуру (DePin) на основе миллиардов ежедневно активных мобильных устройств по всему миру.





Будучи сетью 3 уровня, разработанной для конкретных целей, Unite использует технологию Optimistic Rollup, обеспечивающую превосходную масштабируемость, практически мгновенное подтверждение транзакций и сверхнизкую комиссию за газ. Оптимизированная комиссия за газ и ограничения по контрактам, а также совместимость с EVM позволяют разработчикам создавать богатые и сложные игровые миры, легко подключаясь к децентрализованным сетям. Благодаря своей философии дизайна, ориентированной на мобильные устройства, и передовой технической архитектуре Unite намерена переосмыслить будущее мобильных Web3-игр и предложить игрокам по всему миру беспрецедентный игровой опыт.









Unite Mainnet построен в сети Base. Это высокопроизводительный блокчейн 3 уровня, предназначенный для обработки больших объемов транзакций, сверхнизкой комиссии за газ и надежной защиты, обеспечивающий решение следующего поколения 3 уровня, предназначенное для массового рынка мобильных игр.





Unite Mainnet обладает отличной масштабируемостью и является идеальным решением для dApp, требующих частого взаимодействия, таких как мобильные игры с десятками миллионов ежедневных активных пользователей. Эти возможности закладывают основу для игровых инноваций следующего поколения на основе блокчейна.





Чрезвычайно низкая комиссия за газ: Всего 21 000 wei (около 0,000000000084$ за транзакцию).

Партнерские отношения: Unite 3 уровня сотрудничает с Alchemy и Syndicate и является частью сообщества Metabased, построенного на Arbitrum Orbit. Используя Metabased Sequencer, Unite может масштабироваться до неограниченного количества шардов и поддерживать неограниченное количество игр, обеспечивая высокую производительность каждой игры при взаимодействии с Unite Mainnet и партнерами в сообществе Metabased.









UNITE – это нативный токен блокчейна Unite и ядро мобильной игровой экосистемы Unite. Общий объем предложения токенов UNITE составляет 30 миллиардов, а распределение происходит следующим образом:





Категория Аллокация Детали Развитие сообщества 30% 30% токенов направляются на развитие сообщества, чтобы экосистема Unite оставалась живой, привлекательной и инклюзивной. Эти средства идут на поддержку различных инициатив, таких как общественные мероприятия, аирдропы токенов и маркетинговые кампании, которые необходимы для привлечения новых пользователей и укрепления чувства принадлежности среди существующих участников. Экосистема 25% Токены, предназначенные для экосистемы, будут поддерживать развитие и расширение платформы Unite, включая партнерство, интеграцию и сотрудничество с другими проектами в пространстве Web3. Эти средства позволят Unite оставаться на переднем крае инноваций, используя преимущества более широкой децентрализованной экосистемы для постоянного предоставления пользователям ценностей. Инвесторы 20% 20% токенов будут распределены между инвесторами, которые поддерживают видение и развитие Unite. Это распределение обеспечит необходимые ресурсы для постоянного роста и расширения проекта, гарантируя его долгосрочную устойчивость. Команда 19,9% Распределение средств между командами является признанием упорного труда и самоотверженности членов команды проекта. Эти средства будут стимулировать команду к дальнейшему внедрению инноваций и развитию экосистемы Unite, гарантируя, что платформа останется конкурентоспособной в быстро развивающемся игровом пространстве Web3 и будет ориентирована на пользователя. Резерв казначейства 5,1% Резерв казначейства служит резервным фондом Unite, обеспечивая гибкость и стабильность в случае колебаний рынка или непредвиденных обстоятельств. Эти средства предназначены для поддержки долгосрочных целей, таких как исследования и разработки, улучшение инфраструктуры и стратегические инвестиции.















