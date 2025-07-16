Unite: Решение для мобильных игр нового поколения на основе блокчейна 3 уровня

Категория
Аллокация
Детали
Развитие сообщества
30%
30% токенов направляются на развитие сообщества, чтобы экосистема Unite оставалась живой, привлекательной и инклюзивной. Эти средства идут на поддержку различных инициатив, таких как общественные мероприятия, аирдропы токенов и маркетинговые кампании, которые необходимы для привлечения новых пользователей и укрепления чувства принадлежности среди существующих участников.
Экосистема
25%
Токены, предназначенные для экосистемы, будут поддерживать развитие и расширение платформы Unite, включая партнерство, интеграцию и сотрудничество с другими проектами в пространстве Web3. Эти средства позволят Unite оставаться на переднем крае инноваций, используя преимущества более широкой децентрализованной экосистемы для постоянного предоставления пользователям ценностей.
Инвесторы
20%
20% токенов будут распределены между инвесторами, которые поддерживают видение и развитие Unite. Это распределение обеспечит необходимые ресурсы для постоянного роста и расширения проекта, гарантируя его долгосрочную устойчивость.
Команда
19,9%
Распределение средств между командами является признанием упорного труда и самоотверженности членов команды проекта. Эти средства будут стимулировать команду к дальнейшему внедрению инноваций и развитию экосистемы Unite, гарантируя, что платформа останется конкурентоспособной в быстро развивающемся игровом пространстве Web3 и будет ориентирована на пользователя.
Резерв казначейства
5,1%
Резерв казначейства служит резервным фондом Unite, обеспечивая гибкость и стабильность в случае колебаний рынка или непредвиденных обстоятельств. Эти средства предназначены для поддержки долгосрочных целей, таких как исследования и разработки, улучшение инфраструктуры и стратегические инвестиции.
