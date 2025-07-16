1. Что такое Unite? Unite – это блокчейн-решение 3 уровня, созданное для массовых мобильных игр и призванное изменить ландшафт мобильных Web3-игр. Unite сочетает в себе безопасность и децентрализацию 1. Что такое Unite? Unite – это блокчейн-решение 3 уровня, созданное для массовых мобильных игр и призванное изменить ландшафт мобильных Web3-игр. Unite сочетает в себе безопасность и децентрализацию
Обучение/Зона популярных токенов/Знакомство с проектом/Unite: Реше...на 3 уровня

Unite: Решение для мобильных игр нового поколения на основе блокчейна 3 уровня

16 июля 2025 г.MEXC
0m
Поделиться
Unite
UNITE$0.0002927-26.49%

1. Что такое Unite?


Unite – это блокчейн-решение 3 уровня, созданное для массовых мобильных игр и призванное изменить ландшафт мобильных Web3-игр. Unite сочетает в себе безопасность и децентрализацию базовых сетей 1 уровня и 2 уровня со скоростью и эффективностью 3 уровня, предоставляя разработчикам игр оптимизированную среду для поддержки захватывающего и масштабируемого игрового опыта и расширяя возможности игр на основе блокчейна до новых высот.

Unite фокусируется на улучшении опыта игроков благодаря функциям внутриигрового заработка, предлагая комплексное решение 3 уровня, охватывающее блокчейн, клиент и экосистему, а также создавая децентрализованную физическую инфраструктуру (DePin) на основе миллиардов ежедневно активных мобильных устройств по всему миру.

Будучи сетью 3 уровня, разработанной для конкретных целей, Unite использует технологию Optimistic Rollup, обеспечивающую превосходную масштабируемость, практически мгновенное подтверждение транзакций и сверхнизкую комиссию за газ. Оптимизированная комиссия за газ и ограничения по контрактам, а также совместимость с EVM позволяют разработчикам создавать богатые и сложные игровые миры, легко подключаясь к децентрализованным сетям. Благодаря своей философии дизайна, ориентированной на мобильные устройства, и передовой технической архитектуре Unite намерена переосмыслить будущее мобильных Web3-игр и предложить игрокам по всему миру беспрецедентный игровой опыт.

2. Что такое Unite Mainnet?


Unite Mainnet построен в сети Base. Это высокопроизводительный блокчейн 3 уровня, предназначенный для обработки больших объемов транзакций, сверхнизкой комиссии за газ и надежной защиты, обеспечивающий решение следующего поколения 3 уровня, предназначенное для массового рынка мобильных игр.

Unite Mainnet обладает отличной масштабируемостью и является идеальным решением для dApp, требующих частого взаимодействия, таких как мобильные игры с десятками миллионов ежедневных активных пользователей. Эти возможности закладывают основу для игровых инноваций следующего поколения на основе блокчейна.

  • Чрезвычайно низкая комиссия за газ: Всего 21 000 wei (около 0,000000000084$ за транзакцию).
  • Партнерские отношения: Unite 3 уровня сотрудничает с Alchemy и Syndicate и является частью сообщества Metabased, построенного на Arbitrum Orbit. Используя Metabased Sequencer, Unite может масштабироваться до неограниченного количества шардов и поддерживать неограниченное количество игр, обеспечивая высокую производительность каждой игры при взаимодействии с Unite Mainnet и партнерами в сообществе Metabased.

3. Токеномика Unite


UNITE – это нативный токен блокчейна Unite и ядро мобильной игровой экосистемы Unite. Общий объем предложения токенов UNITE составляет 30 миллиардов, а распределение происходит следующим образом:

Категория
Аллокация
Детали
Развитие сообщества
30%
30% токенов направляются на развитие сообщества, чтобы экосистема Unite оставалась живой, привлекательной и инклюзивной. Эти средства идут на поддержку различных инициатив, таких как общественные мероприятия, аирдропы токенов и маркетинговые кампании, которые необходимы для привлечения новых пользователей и укрепления чувства принадлежности среди существующих участников.
Экосистема
25%
Токены, предназначенные для экосистемы, будут поддерживать развитие и расширение платформы Unite, включая партнерство, интеграцию и сотрудничество с другими проектами в пространстве Web3. Эти средства позволят Unite оставаться на переднем крае инноваций, используя преимущества более широкой децентрализованной экосистемы для постоянного предоставления пользователям ценностей.
Инвесторы
20%
20% токенов будут распределены между инвесторами, которые поддерживают видение и развитие Unite. Это распределение обеспечит необходимые ресурсы для постоянного роста и расширения проекта, гарантируя его долгосрочную устойчивость.
Команда
19,9%
Распределение средств между командами является признанием упорного труда и самоотверженности членов команды проекта. Эти средства будут стимулировать команду к дальнейшему внедрению инноваций и развитию экосистемы Unite, гарантируя, что платформа останется конкурентоспособной в быстро развивающемся игровом пространстве Web3 и будет ориентирована на пользователя.
Резерв казначейства
5,1%
Резерв казначейства служит резервным фондом Unite, обеспечивая гибкость и стабильность в случае колебаний рынка или непредвиденных обстоятельств. Эти средства предназначены для поддержки долгосрочных целей, таких как исследования и разработки, улучшение инфраструктуры и стратегические инвестиции.





Отказ от ответственности: Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.


Популярные статьи

Можно ли майнить Solana? Правда о майнинге SOL

Можно ли майнить Solana? Правда о майнинге SOL

Вы, вероятно, слышали о невероятной скорости Solana и низких комиссиях, и теперь интересуетесь, как майнить Solana, чтобы получить токены SOL. Возможно, вы уже искали программное обеспечение для майни

Как создать мем-коин на Solana? Полное руководство для начинающих

Как создать мем-коин на Solana? Полное руководство для начинающих

Мир криптовалют пережил взрывной рост мем-коинов, превратив интернет-шутки в легитимные цифровые активы стоимостью в миллионы долларов. Если вы задаетесь вопросом как создать мем-коин на Solana, вы по

Как работает стейкинг Solana? Полное руководство по стейкингу SOL

Как работает стейкинг Solana? Полное руководство по стейкингу SOL

Стейкинг Solana предлагает держателям криптовалюты простой способ получения пассивного дохода при поддержке одного из самых быстрых блокчейнов в индустрии. Это подробное руководство познакомит вас со

Что такое односторонний режим и режим хеджирования в торговле фьючерсами?

Что такое односторонний режим и режим хеджирования в торговле фьючерсами?

При торговле фьючерсами на MEXC одним из важных параметров, который часто упускают из виду, является режим позиции. Он определяет, можете ли вы одновременно держать лонг и шорт позиции в одной и той ж

Связанные статьи

Можно ли майнить Solana? Правда о майнинге SOL

Можно ли майнить Solana? Правда о майнинге SOL

Вы, вероятно, слышали о невероятной скорости Solana и низких комиссиях, и теперь интересуетесь, как майнить Solana, чтобы получить токены SOL. Возможно, вы уже искали программное обеспечение для майни

Как создать мем-коин на Solana? Полное руководство для начинающих

Как создать мем-коин на Solana? Полное руководство для начинающих

Мир криптовалют пережил взрывной рост мем-коинов, превратив интернет-шутки в легитимные цифровые активы стоимостью в миллионы долларов. Если вы задаетесь вопросом как создать мем-коин на Solana, вы по

Как работает стейкинг Solana? Полное руководство по стейкингу SOL

Как работает стейкинг Solana? Полное руководство по стейкингу SOL

Стейкинг Solana предлагает держателям криптовалюты простой способ получения пассивного дохода при поддержке одного из самых быстрых блокчейнов в индустрии. Это подробное руководство познакомит вас со

Что такое односторонний режим и режим хеджирования в торговле фьючерсами?

Что такое односторонний режим и режим хеджирования в торговле фьючерсами?

При торговле фьючерсами на MEXC одним из важных параметров, который часто упускают из виду, является режим позиции. Он определяет, можете ли вы одновременно держать лонг и шорт позиции в одной и той ж

Зарегистрироваться на MEXC
Зарегистрируйтесь и получите до 10 000 USDT бонусов