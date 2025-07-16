



Сбережения MEXC — это продукт, предлагаемый MEXC. Данная статья призвана объяснить что такое Сбережения MEXC для начинающих и определить тип пользователей, которые могут извлечь из этого выгоду.









Сбережения MEXC — это сервис, который позволяет пользователям получать доход, просто делегируя свою криптовалюту. С февраля 2023 года сервис был переименован в Сбережения MEXC для более четкого понимания пользователями.





Существует два типа сбережений MEXC: «заблокированные сбережения» и «гибкие сбережения». В «Заблокированных сбережениях» депонированные активы блокируются на определенный период, в течение которого пользователи не могут торговать, передавать или выводить эти активы. Это можно сравнить со срочным депозитом в традиционном банковском деле, где досрочное снятие не допускается.





И наоборот, «Гибкие сбережения» позволяют пользователям торговать, переводить и снимать свои криптоактивы в любое время. Пользователи могут получать вознаграждение, храня активы в обычном кошельке MEXC. По сравнению с традиционным банкингом это напоминает сберегательный счет.





В MEXC процесс участия в MEXC Savings называется стейкингом. В мире криптовалют стейкинг обычно означает участие в проверке транзакций в блокчейне путем хранения токенов и получения вознаграждения взамен. Первоначально это было применимо только к токенам, которые используют алгоритм консенсуса PoS (Proof of Stake), например Ethereum. Однако на MEXC стейкинг возможен даже для токенов, которые не соответствуют модели PoS.







Чтобы воспользоваться этой услугой, выберите [Сбережения] в разделе [Еще] в веб-интерфейсе MEXC.









Вы увидите [Сбережения] и [Простой заработок], под которыми будет показан список поддерживаемых токенов. Начните стейкинг, нажав [Перейти к стейкингу].













Даже с одним и тем же токеном могут быть доступны как «Сбережения», так и «Простой заработок». Различия отображаются при просмотре на сайте MEXC. Давайте рассмотрим USDT в качестве примера.





В случае «Сбережений» экран подтверждения будет выглядеть примерно так, как показано ниже. С «Гибкими сбережениями», поскольку он позволяет снимать деньги в любое время, в нем просто указаны «Дата подписки» и «Дата расчета». «Дата подписки» — это день, когда вы начинаете подписку на стейкинг. Доходность зависит от суммы депозита. Как правило, более высокая процентная ставка применяется к меньшим суммам, но доходность уменьшается по мере увеличения суммы.









С «Простым заработком» экран будет выглядеть немного иначе. Поскольку «Простой заработок» — это «сохранение с блокировкой», вывод средств не допускается в течение определенного периода, и устанавливается «Дата погашения». Вы не можете переводить средства до «даты разблокировки погашения». Доходность не меняется в зависимости от суммы депозита.













Ежедневный доход рассчитывается следующим образом:

Ежедневный доход = сумма стейкинга пользователя * годовая доходность / 365

Например, если пользователь А делает стейкинг 10 000 USDT, а годовая доходность составляет 5%, ежедневная доходность пользователя А рассчитывается следующим образом:

10 000 * 5% / 365 ≈ 1,37 USDT









5.1 Какие криптовалюты поддерживают Сбережения MEXC?





В рамках финансовых продуктов MEXC вы можете выбирать из десятков криптовалют, таких как Bitcoin, Ethereum, подробный список можно просмотреть здесь .





5.2 Как начать получать доход?





Делайте стейкинг своих цифровых активов в продуктах DeFi и уже на следующий день вы сможете увидеть свою прибыль. В отдельных продуктах могут быть различия. Пожалуйста, обратитесь к соответствующим условиям для получения подробной информации.





5.3 Как рассчитать цикл доходности после участия в Простом заработке?





Доходность будет накапливаться начиная со следующего дня, а снэпшоты будут делаться ежедневно. Конкретные детали могут отличаться в зависимости от продукта. Пожалуйста, обратитесь к странице продукта для получения точной информации.





5.4 Могу ли я погасить его досрочно? Если я погашу досрочно, смогу ли я получить проценты?





Бессрочные сбережения можно отменить в любое время, доход будет выплачиваться до того дня, когда вы прекратили стейкинг. Когда другие продукты достигнут минимального периода сбережений, вы можете выбрать погашение или продолжение сбережений. Окончательная доходность будет рассчитана в соответствии с фактическим количеством дней стейкинга, а основная сумма будет разблокирована в день разблокировки погашения.

MEXC Savings — это продукт с относительно низким уровнем риска, подходящий для начинающих криптовалют. Используйте MEXC Savings, чтобы увеличить количество токенов, которые некоторое время не использовались.



