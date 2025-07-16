Сбережения MEXC — это продукт, предлагаемый MEXC. Данная статья призвана объяснить что такое Сбережения MEXC для начинающих и определить тип пользователей, которые могут извлечь из этого выгоду. 1. СбСбережения MEXC — это продукт, предлагаемый MEXC. Данная статья призвана объяснить что такое Сбережения MEXC для начинающих и определить тип пользователей, которые могут извлечь из этого выгоду. 1. Сб
Что такое Сбережения MEXC

Сбережения MEXC — это продукт, предлагаемый MEXC. Данная статья призвана объяснить что такое Сбережения MEXC для начинающих и определить тип пользователей, которые могут извлечь из этого выгоду.

1. Сбережения MEXC: что это такое?


Сбережения MEXC — это сервис, который позволяет пользователям получать доход, просто делегируя свою криптовалюту. С февраля 2023 года сервис был переименован в Сбережения MEXC для более четкого понимания пользователями.

Существует два типа сбережений MEXC: «заблокированные сбережения» и «гибкие сбережения». В «Заблокированных сбережениях» депонированные активы блокируются на определенный период, в течение которого пользователи не могут торговать, передавать или выводить эти активы. Это можно сравнить со срочным депозитом в традиционном банковском деле, где досрочное снятие не допускается.

И наоборот, «Гибкие сбережения» позволяют пользователям торговать, переводить и снимать свои криптоактивы в любое время. Пользователи могут получать вознаграждение, храня активы в обычном кошельке MEXC. По сравнению с традиционным банкингом это напоминает сберегательный счет.

В MEXC процесс участия в MEXC Savings называется стейкингом. В мире криптовалют стейкинг обычно означает участие в проверке транзакций в блокчейне путем хранения токенов и получения вознаграждения взамен. Первоначально это было применимо только к токенам, которые используют алгоритм консенсуса PoS (Proof of Stake), например Ethereum. Однако на MEXC стейкинг возможен даже для токенов, которые не соответствуют модели PoS.


2. Как использовать Сбережения MEXC


Чтобы воспользоваться этой услугой, выберите [Сбережения] в разделе [Еще] в веб-интерфейсе MEXC.



Вы увидите [Сбережения] и [Простой заработок], под которыми будет показан список поддерживаемых токенов. Начните стейкинг, нажав [Перейти к стейкингу].



3. Различия между сбережениями и простым заработком


Даже с одним и тем же токеном могут быть доступны как «Сбережения», так и «Простой заработок». Различия отображаются при просмотре на сайте MEXC. Давайте рассмотрим USDT в качестве примера.


В случае «Сбережений» экран подтверждения будет выглядеть примерно так, как показано ниже. С «Гибкими сбережениями», поскольку он позволяет снимать деньги в любое время, в нем просто указаны «Дата подписки» и «Дата расчета». «Дата подписки» — это день, когда вы начинаете подписку на стейкинг. Доходность зависит от суммы депозита. Как правило, более высокая процентная ставка применяется к меньшим суммам, но доходность уменьшается по мере увеличения суммы.



С «Простым заработком» экран будет выглядеть немного иначе. Поскольку «Простой заработок» — это «сохранение с блокировкой», вывод средств не допускается в течение определенного периода, и устанавливается «Дата погашения». Вы не можете переводить средства до «даты разблокировки погашения». Доходность не меняется в зависимости от суммы депозита.



4. Как рассчитать доходность


Ежедневный доход рассчитывается следующим образом:
Ежедневный доход = сумма стейкинга пользователя * годовая доходность / 365
Например, если пользователь А делает стейкинг 10 000 USDT, а годовая доходность составляет 5%, ежедневная доходность пользователя А рассчитывается следующим образом:
10 000 * 5% / 365 ≈ 1,37 USDT


5. Часто задаваемые вопросы


5.1 Какие криптовалюты поддерживают Сбережения MEXC?


В рамках финансовых продуктов MEXC вы можете выбирать из десятков криптовалют, таких как Bitcoin, Ethereum, подробный список можно просмотреть здесь.


5.2 Как начать получать доход?


Делайте стейкинг своих цифровых активов в продуктах DeFi и уже на следующий день вы сможете увидеть свою прибыль. В отдельных продуктах могут быть различия. Пожалуйста, обратитесь к соответствующим условиям для получения подробной информации.


5.3 Как рассчитать цикл доходности после участия в Простом заработке?


Доходность будет накапливаться начиная со следующего дня, а снэпшоты будут делаться ежедневно. Конкретные детали могут отличаться в зависимости от продукта. Пожалуйста, обратитесь к странице продукта для получения точной информации.


5.4 Могу ли я погасить его досрочно? Если я погашу досрочно, смогу ли я получить проценты?


Бессрочные сбережения можно отменить в любое время, доход будет выплачиваться до того дня, когда вы прекратили стейкинг. Когда другие продукты достигнут минимального периода сбережений, вы можете выбрать погашение или продолжение сбережений. Окончательная доходность будет рассчитана в соответствии с фактическим количеством дней стейкинга, а основная сумма будет разблокирована в день разблокировки погашения.

MEXC Savings — это продукт с относительно низким уровнем риска, подходящий для начинающих криптовалют. Используйте MEXC Savings, чтобы увеличить количество токенов, которые некоторое время не использовались.

Примечание. Содержание этой страницы не является инвестиционным советом и не рекомендует конкретные инвестиционные продукты. Пожалуйста, принимайте инвестиционные решения после рассмотрения индивидуальных потребностей, инвестиционных целей и финансового положения, а также после полного понимания рисков.


