Выборы в США сфокусированы на криптовалютах: Как добиться приумножения активов?





В этом году криптовалюта, как значительный избирательный блок, оказывает решающее влияние на предстоящие выборы, и кандидаты от обеих партий прилагают все усилия, чтобы привлечь внимание пользователей криптовалют.





Бывший президент США Дональд Трамп объявил, что будет принимать криптовалютные пожертвования на свою президентскую кампанию, запустил несколько NFT и часто обращался к криптосообществу. «Я очень позитивно и открыто отношусь к криптовалютным компаниям и всему, что связано с этой новой и бурно развивающейся индустрией. Наша страна должна быть лидером в этой области, второго места быть не может». Он заявил: «Я буду следить за тем, чтобы будущее криптовалют и будущее Биткоина было построено в США, а не вывезено за границу. Я поддержу право на самозащиту для 50 миллионов держателей криптовалют в стране». Таким образом, в индустрии Трампа прозвали «первым криптопрезидентом».





Администрация Байдена также ощутила давление со стороны сторонников Трампа, заняв более мягкую позицию в отношении криптовалютной политики, чтобы не потерять крипто-избирателей на выборах. Ярким примером является отказ Комиссии по ценным бумагам и биржам США от своей прежней позиции, одобрив спотовый ETF Ethereum по форме 19b-4. Кроме того, Палата представителей официально приняла закон «FIT 21 Act», который будет передан на голосование в Сенат и в конечном итоге потребует подписи президента, чтобы стать законом. Ранее Байден заявил, что не наложит вето на криптовалютный законопроект FIT 21, если он будет принят.





Все эти признаки указывают на то, что криптовалюты стали одним из ключевых вопросов на выборах в США в этом году. Независимо от исхода, американские регулирующие органы, скорее всего, в будущем примут более дружелюбное отношение и политику в отношении криптовалют.





Поскольку политическая среда в США становится все более открытой, а традиционные институты, такие как BlackRock, постоянно продвигаются вперед, в будущем появятся различные криптовалютные ETF-продукты, включая те, которые отслеживают ETH, SOL и даже различные известные мемкоины. На рынок выйдут и более традиционные фонды. Согласно данным, общая стоимость чистых активов только спотовых Биткоин-ETF достигла 57,94 млрд долларов, а соотношение чистых активов ETF (рыночная стоимость ETF по отношению к общей рыночной стоимости Биткоина) составляет 4,34%. Исторический накопленный чистый приток достиг 13,858 млрд долларов. С течением времени эта цифра будет продолжать расти.





Все признаки указывают на то, что «длинный крипто-бычий рынок», похоже, больше не является просто лозунгом. Учитывая десятилетний бычий рост американских акций в прошлом, цена Биткоина в 100 000$ в этом криптоцикле теперь является реальной возможностью, а не просто мечтой.





Как в этом цикле воспользоваться возможностью приумножить активы? Ключевым элементом является синхронизация с новостями рынка, а текущий тренд – это культура мемов.





Нынешнее увлечение мемкоинами продолжается, тем более что рынок не особенно заинтересован в проектах с высокой полностью разводненной стоимостью (FDV) и низкой ликвидностью за счет венчурных инвестиций. Мемкоины пользуются исключительно высоким энтузиазмом на рынке. Среди них выделяются мемкоины, которые могут помочь пользователям получить сверхприбыль, зачастую в десятки раз превышающую их первоначальные инвестиции. В частности, значительное внимание рынка привлекли мемкоины, связанные с выборами в США, такие как MAGA (представляющая TRUMP).





