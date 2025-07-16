Ажиотаж вокруг токена TRUMP всколыхнул криптовалютный рынок: SOL выходит победителем

В последнее время криптовалютный рынок оживился: запуск токена TRUMP, мемкоина, официально поддержанного Дональдом Трампом, вызвал значительный интерес инвесторов. На фоне этого ажиотажа Solana ( *URLS-SOL_USDT* ) стала ярким представителем, укрепив свои позиции в качестве крупного игрока на рынке блокчейна и криптовалют. Цена SOL взлетела до исторического максимума в 290$, отразив замечательный 24-часовой прирост в 23,02%. На данный момент цена Solana составляет 251,45$, и она занимает пятое место среди криптовалют по рыночной капитализации, которая достигла впечатляющих 138,5 миллиардов долларов США. Этот всплеск подчеркивает растущее принятие и доверие инвесторов к экосистеме Solana, которая продолжает набирать обороты на конкурентном криптовалютном рынке.













Запуск токена TRUMP оказал значительное влияние на рынок и представляет собой более глубокую интеграцию политики и криптовалюты. Соучредитель BitMEX Артур Хейс подчеркнул эту тенденцию в X, заметив: «Это запуск политического рынка мемкоинов. Любой политик, который не боится знать, что думает народ в режиме реального времени, запустит свой мемкоин».









Данные показывают, что *URLS-TRUMP_USDT* пережил стремительный взлет рыночной капитализации, достигнув 30 миллиардов долларов США с момента запуска, что стало исторической вехой на рынке мемкоинов. Семья Трампа сыграла значительную роль в продвижении токена TRUMP в социальных сетях, что усилило его рыночную привлекательность. В частности, первая леди Мелания Трамп объявила о запуске своего собственного мемкоина, *URLS-MELANIA_USDT*, который в какой-то момент превзошел TRUMP по популярности. По данным Arkham Intelligence, эмитент токена TRUMP обеспечил рост стоимости токена более чем на 500 миллионов долларов США через пулы ликвидности и биржи. Кроме того, после успешного запуска токена значительно увеличилось личное состояние Дональда Трампа.





Запуск токена TRUMP – это не просто маркетинговая кампания; он представляет собой новаторское исследование экономики мемкоинов. Установив глубокую эмоциональную связь со своей пользовательской базой, TRUMP продемонстрировал огромный потенциал мемкоинов на криптовалютном рынке. Эта тенденция, вероятно, вдохновит появление аналогичных проектов, что еще больше усилит влияние мемкоинов в криптоэкосистеме и будет способствовать постоянному расширению этого сектора.









Запуск токена TRUMP на блокчейне Solana не только подчеркнул техническое мастерство Solana, но и утвердил его в качестве ключевого игрока на этом рыночном феномене. Используя огромный трафик токена и высокую вовлеченность пользователей, TRUMP вызвал значительный всплеск активности пользователей и объемов торгов на Solana, укрепив репутацию ведущей платформы для запуска новых токенов.





Данные DefiLlama показывают, что после запуска TRUMP децентрализованные биржи (DEX) Solana зарегистрировали объем торгов в размере 16,482 миллиарда долларов США за 24 часа, что составляет 57,7% мирового рынка. Эти впечатляющие показатели опередили другие блокчейны, включая Ethereum. Этот «эффект Матфея» привлекает все больше проектов к Solana, способствуя быстрому росту ее экосистемы.





Более того, эффект не ограничивается объемом торгов. Всего за 12 часов после запуска TRUMP Solana приняла в свою экосистему более 400 000 новых пользователей. Беспрецедентная пропускная способность транзакций и низкие затраты обеспечили исключительный пользовательский опыт, подтвердив, почему Solana остается ведущей платформой для инновационных криптопроектов.













Ethereum переживает длительный период низкой производительности, что резко контрастирует со стремительным ростом Solana. Хотя ETH ненадолго поднялся до 3 525$, он не смог пробить критические уровни сопротивления и впоследствии упал до 3 348,8$, что свидетельствует о слабом доверии рынка.





Рост популярности токена TRUMP и растущая популярность Solana усилили конкуренцию, побудив многих Ethereum-китов перевести активы в Solana. 18 января один известный кит продал 8 161,7 ETH стоимостью около 26,59 миллионов долларов США в течение часа, а затем сразу же реинвестировал средства в SOL. Эта тенденция отражает растущую привлекательность эффективной сети Solana и низкие комиссии за транзакции, в то же время демонстрируя снижение популярности Ethereum среди пользователей и разработчиков. Проблема усугубляется тем, что такие блокчейны, как Avalanche, продолжают отвоевывать долю Ethereum на рынке.





Ethereum решительно возвращается. Недавно Ethereum Foundation объявила о реструктуризации руководства с целью повышения технической компетентности, улучшения взаимодействия с сообществом и привлечения новых талантов. Кроме того, она планирует инвестировать в технологии обеспечения конфиденциальности и децентрализованные приложения, чтобы укрепить свои позиции в криптовалютной экосистеме. Хотя эти инициативы свидетельствуют о решимости Ethereum, его способность вернуть себе доминирующее положение на рынке остается неопределенной. В условиях конкуренции Ethereum должен ускорить реформы, чтобы опередить такие новые блокчейны, как Solana.









Ажиотаж вокруг токенов TRUMP привлек к Solana значительное внимание и активность на рынке в краткосрочной перспективе, но ее способность поддерживать этот импульс в долгосрочной перспективе остается неопределенной. Чтобы оставаться конкурентоспособной, Solana должна продолжать демонстрировать превосходство в технических характеристиках и пользовательском опыте, чтобы привлечь разработчиков. Уверенность институциональных инвесторов также будет иметь решающее значение – более широкое внедрение может еще больше укрепить ее позиции на рынке.





Кроме того, расширение экосистемы Solana и сетевые эффекты будут иметь жизненно важное значение для ее будущего. Хотя недавний объем торгов и рост числа пользователей подчеркивают ее привлекательность, еще предстоит выяснить, сможет ли Solana добиться устойчивого роста.









Запуск токена TRUMP привлек беспрецедентное внимание к Solana, подняв ее цену до рекордных отметок и подчеркнув потенциал мемкоинов. Однако сохранение этого роста зависит от развития экосистемы Solana, роста числа пользователей и институционального признания, в то время как способность Ethereum восстановиться благодаря реформам управления остается неопределенной.





По мере развития криптовалютного рынка взаимодействие мемкоинов и политики меняет индустрию, а новые проекты обещают значительные перемены. Мемкоины, ценимые за их быстрое развитие и взрывной потенциал, стали главным активом для торговых платформ.




