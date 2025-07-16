Токены на тему Трампа набирают популярность: MEXC проводит листинг FIGHT и EAR





Аннотация: торговля токенами на тему Трампа на MEXC не только безопаснее, но также сопровождается более низкими торговыми комиссиями. Комиссия мейкера равна 0, а глубина торговли значительно выше, чем на платформах DEX.





Недавно кандидат в президенты США Дональд Трамп подвергся нападению во время предвыборного митинга в Пенсильвании. Из-за его предыдущих заявлений, связанных с криптовалютой, рынок испытал значительную волатильность, и такие криптовалюты, как Bitcoin и Ethereum, подскочили более чем на 5%. Кроме того, возросла и популярность токенов на тему Трампа.





MEXC быстро включила в листинг несколько токенов, в том числе FIGHT, EAR и FIGHTETH, и все они значительно выросли. Следует отметить, что в феврале этого года MEXC стала одной из первых платформ, включивших в листинг MAGA (TRUMP), где первые участники смогли получить доходность более 10 000%.









Травма Трампа вновь повысила популярность соответствующих мемкоинов, среди которых особенно выделяются две: FIGHT и EAR.





FIGHT завоевал популярность главным образом потому, что после получения травмы Трамп поднял руку и неоднократно выкрикивал "Fight" (в значении «боритесь»). EAR стал примечателен тем, что правое ухо Трампа было повреждено, но EAR STAYS ON (в значении «но ухо остается»), делая EAR символом удачи.





За последние несколько дней появились сотни мемкоин-проектов, названных по двум вышеупомянутым ключевым словам, причем некоторые из них просуществовали всего несколько часов, и было проведено множество «рагпулл» махинаций. Поэтому, несмотря на то, что пользователи криптовалют проявляют большой интерес к этим мемкоин-проектам, настоящие проекты для торгов очень тяжело отличить от мошеннических.





Распознав огромный спрос со стороны пользователей, MEXC первой запустила несколько проектов на тему Трампа с самой высокой ликвидностью и рыночной капитализацией. Согласно рыночным данным MEXC, цена FIGHT после запуска подскочила более чем на 100%; FIGHTETH всего за один день после запуска продемонстрировал пиковый рост более чем на 1 000%, а дневной объем торгов достиг почти $2 млн.





(Ценовой тренд FIGHTETH на MEXC）





В социальных сетях криптотрейдеры также выразили одобрение MEXC по поводу листинга токенов на тему Трампа:





Трейдер Seikh Shadi говорит: «MEXC снова дает жару. $FIGHT - это настоящая жемчужина, и они включили в листинг эту трендовую монету».





Трейдер Satoshi говорит: «$FIGHT уже здесь. Комиссии Dex очень высокие. Для таких жемчужин, как эта, @MEXC Official идеально подходит, поскольку у них низкие комиссии».





Подобных комментариев много, и они не лишены оснований. По сравнению с ончейн торговлей, торговля токенами на тему Трампа на MEXC не только безопаснее, но и отличается более низкими комиссиями. Комиссия мейкера равна 0, а глубина торговли значительно выше, чем на платформах DEX.





Что еще более важно, MEXC проводит листинг токенов быстро, что позволяет пользователям получать более высокую прибыль, не тратя лишних усилий на поиск информации. Возьмем, к примеру, другой популярный ранее токен на тему Трампа, MAGA. MEXC также первой включила его в листинг, и по сравнению с первоначальной ценой он вырос более чем в 100 раз, а в настоящее время сохраняет 40-кратный рост, как показано ниже:









MEXC также успешно провела листинг других токенов на тему Трампа, которые крипто-инвесторы могут также найти на сайте.









В этом году в Соединенных Штатах Америки наступает год выборов. Криптовалютные инвесторы, являясь влиятельным группой избирателей, оказывают влияние на предстоящую предвыборную борьбу. Криптовалюты в очередной раз стали центральной темой дебатов на выборах.





В своей речи в мае этого года бывший президент США Дональд Трамп заявил о готовности принимать пожертвования на избирательную кампанию в виде криптовалют и раскритиковал своего оппонента Байдена за недостаточное понимание криптовалют.





Стремясь не дать Трампу завоевать расположение криптосообщества, Байден значительно изменил свою позицию в отношении криптовалют. Сильным показателем этих изменений стал май этого года, когда 23 мая Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) одобрила заявку 19b-4 на создание спотового ETF для Ethereum. Согласно последним новостям от The Wall Street Journal, SEC планирует официально объявить о вступлении в силу заявления о регистрации Ethereum ETF в следующий понедельник и разрешить начать торги.





Хасиб Куреши, партнер Dragonfly, отметил, что изменение позиции SEC отражает более щадящую позицию администрации Байдена в отношении криптовалютной политики, направленную на то, чтобы не потерять голоса на выборах из-за кажущихся незначительными вопросов регулирования криптовалют.





Кроме того, 22 мая палата представителей США приняла долгожданный законопроект FIT21, который стал первым всеобъемлющим и четким криптовалютным законодательством в стране. Если законопроект будет подписан, он будет иметь глубокие последствия для всей криптоиндустрии. Ранее Байден заявил, что если законопроект FIT21 будет принят, он не наложит на него вето.





Все это доказывает, что криптовалюта стала важным вопросом на выборах в США в этом году. Независимо от конечного результата, ожидается, что в будущем регуляторные органы Соединенных Штатов выберут более позитивную позицию и политику в отношении криптовалют.





Итак, какое влияние окажут предстоящие выборы на тренд Биткоина? Matrix on Target ранее демонстрировала симуляцию BTC, анализируя средние показатели Биткоина во время президентских выборов в США в 2012, 2016 и 2020 годах. В июле тех трех предвыборных лет средняя доходность Биткоина приближалась к 36%. По состоянию на этот год Биткоин подорожал на 52%, временно превысив смоделированные показатели в годы выборов.





Для криптовалютных инвесторов есть три ключевых момента в предстоящих выборах, которые требуют особого внимания:





Национальные съезды обеих партий: республиканский национальный съезд пройдет с 15 по 18 июля 2024 года, а демократический национальный съезд - с 19 по 22 августа 2024 года. На этих съездах будут выдвинуты кандидаты в президенты и вице-президенты от каждой партии.

Второй раунд президентских дебатов: 10 сентября 2024 г.

День президентских выборов: 5 ноября 2024 г.









Как кандидат в президенты, Трамп обладает значительным влиянием в криптосообществе и пользуется большой популярностью у криптовалютных инвесторов.





Во время своего предыдущего президентского срока Трамп установил прочные связи с криптосообществом. Например, в декабре 2017 года были официально утверждены фьючерсные Биткоин-ETF, и начались торги, ознаменовав дебют Биткоина на основных финансовых рынках CME и CBOE, и достигнув почти $20 000. В декабре 2018 года Трамп назначил сторонника Биткоина Мика Малвэни на пост главы администрации Белого дома. 20 января 2021 года Трамп амнистировал члена совета директоров Ripple Кена Курсона.





После ухода с поста президента семья Трампа продолжает активно работать в сфере криптовалют. В 2021 году Мелания Трамп запустила платформу Melania Trump NFT, за которой через несколько месяцев последовала серия POTUS (President of the United States of America) NFT, изображающая моменты из президентства Трампа. Впоследствии они выпустили множество тематических NFT.





Под влиянием Мелании, Трамп объявил о выпуске ограниченной серии NFT «Trump Digital Trading Cards» в социальной сети Truth Social в декабре 2022 года. 13 января 2023 г. он выпустил NFT «Win Trump Prizes» на Polygon. 19 апреля 2023 г. Трамп объявил о запуске второй серии своей личной коллекции NFT «Trump Digital Trading Cards». 13 декабря 2023 г. Трамп представил новую серию NFT под названием «Mugshot Edition», в которой покупатели 47 карт Трампа могли пообедать с ним в Мар-а-Лаго и получить костюм, в котором он был арестован в августе. Документы показывают, что Трамп заработал $2,8 млн. на продажах NFT.





В мае 2024 года Трамп объявил о приеме криптовалютных пожертвований на свою президентскую кампанию в США, заявив, что Байден даже не знает, что такое криптовалюта. «Если вы поддерживаете криптовалюту, вам лучше голосовать за Трампа». Он пообещал покончить с враждебным отношением США к криптовалютам и их принять. 22 мая предвыборный штаб Трампа официально объявил о том, что будет принимать пожертвования в криптовалюте, разрешив его избирателям использовать для взносов «любую криптовалюту, принимаемую через блокчейн-сервис Coinbase Commerce». Кроме того, он пообещал амнистировать основателя Silk Road Росса Ульбрихта, если Трампа изберут президентом.





В мгновение ока многие стали видеть Трампа как «крипто-дружественную фигуру», что вызвало недавний ажиотаж вокруг криптовалют на тему Трампа.





Отказ от ответственности: Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским или любым другим услугам, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.