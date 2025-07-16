Бурная осень Трампа: Пересечение политической драмы и криптовалюты

В последнее время график кандидата в президенты США Дональда Трампа полон драматических событий. Каждый шаг Трампа привлекает внимание мировой общественности: он пережил очередное покушение, выступил с громким заявлением в поддержку нового проекта и стал первым бывшим президентом США, купившим бургер с помощью Bitcoin. Эта череда событий, несомненно, вызвала новый ажиотаж на криптовалютном рынке.





10 сентября в 21:00 по американскому времени теледебаты между Трампом и кандидатом от Демократической партии Камалой Харрис привлекли широкое внимание. Оба резко столкнулись на сцене, причем Трамп продемонстрировал свой характерный стиль ведения дебатов. Даже в те моменты, когда он оказывался в невыгодном положении, он сохранял стойкость и упорно занимался саморекламой. На следующий день после дебатов общественное мнение достигло нового максимума благодаря неожиданному поступку президента Джо Байдена — он появился на публике в шляпе с надписью «Трамп 2024». Этот шаг шокировал многих членов Демократической партии, в то время как Республиканская партия быстро воспользовалась этим событием, превратив его в мощный инструмент предвыборной кампании, что еще больше усилило и без того напряженную атмосферу предвыборного сезона. Истинные мотивы поступка Байдена остаются неясными, но он, несомненно, добавил еще один слой неопределенности в и без того накаленную гонку, намекая на то, что впереди еще более сложная и непредсказуемая политическая борьба.





Днем 15 сентября (по американскому времени) на Трампа было совершено второе публичное покушение в его гольф-клубе во Флориде. Стрелок, вооруженный автоматом АК-47, попытался приблизиться к Трампу и открыл огонь после того, как был обнаружен. К счастью, телохранители Секретной службы отреагировали быстро, ранив и задержав нападавшего. Этот инцидент не только вновь обострил напряженность в стране, но и подчеркнул растущую опасность и нестабильность нынешней политической обстановки.





На этом фоне обе предвыборные команды активизировали свои усилия, стремясь получить преимущество в критические моменты и используя все возможные возможности, чтобы склонить на свою сторону избирателей. Каждая деталь этого избирательного сезона может оказаться решающим фактором в формировании результата, и для Трампа это непредсказуемое состязание – явно сложный и трудный путь к переизбранию.





Участие Трампа в криптовалютной сфере претерпело заметную трансформацию, превратившись из осторожного критика в откровенного сторонника. На публичных форумах он неоднократно выражал позитивный взгляд и решительное одобрение этой развивающейся сферы. Что еще более примечательно, семья Трампа перешла от голосовой поддержки к активному участию в криптовалютной сфере посредством конкретных действий.





Вечером 16 сентября (по восточному времени) Трамп официально объявил о создании «World Liberty Financial» в социальных сетях. Он подчеркнул, что это не просто очередной мемкоин, а значимая финансовая платформа, нацеленная на предоставление первоклассных децентрализованных финансовых и банковских инструментов при строгом соблюдении правил для обеспечения безопасности пользователей и легитимности в финансовом мире. На следующий день был обнародован план распределения токенов для проекта «World Liberty Financial» (WLFI). Согласно плану, 20% токенов получит команда основателей, в которую входит семья Трампа; 17% будет зарезервировано для вознаграждения пользователей, а оставшиеся 63% будут доступны для публичного приобретения. Однако такое соотношение распределения вызвало обеспокоенность в отрасли относительно справедливости и прозрачности проекта.





Несмотря на эти опасения, всего за несколько дней официальный Telegram-канал World Liberty Financial быстро набрал почти 250 000 подписчиков, и база пользователей продолжает неуклонно расти.





Продолжающееся влияние Трампа на криптовалютный рынок как политического деятеля мирового масштаба не только раскрывает сложные и многогранные взаимосвязи внутри самого рынка, но и подчеркивает его чрезвычайную чувствительность к внешним политическим событиям и индивидуальному влиянию. Эта многослойная и многомерная модель реагирования добавляет как неопределенность, так и возможности для исследования в будущем развитии криптовалютного пространства.





После второго покушения на Трампа реакция криптовалютного рынка заметно отличалась от первой. После первой попытки политические мемкоины, тесно связанные с Трампом, такие как $TRUMP, резко выросли в цене. Однако после второй неудачной попытки стоимость этих токенов упала, что говорит о том, что инвесторы после первой волны паники начали более рационально оценивать долгосрочное влияние политических событий на криптовалютный рынок. Тем временем представление Трампом нового финансового проекта его семьи, WLFI, еще больше усилило волатильность на рынке.





Каждое действие Трампа, прямое или косвенное, кажется, служит барометром для криптовалютного рынка, подчеркивая глубокое и значительное его влияние.





Влияние Трампа на криптовалютный рынок наглядно демонстрирует его уникальное положение на пересечении политической власти и глобальных экономических преобразований. В период выборов роль Трампа как кандидата не только напрямую влияет на настроения на рынке, но и его политические позиции и действия также служат значительными факторами волатильности на криптовалютном рынке. Исход выборов – независимо от того, приведет ли он к переизбранию или смене руководства – повлияет на траекторию криптовалютного рынка, как прямо, так и косвенно, через политические ожидания, настроения на рынке и изменение глобального экономического ландшафта.





Одновременно с этим снижение процентных ставок Федеральной резервной системой США влило ликвидность в традиционные финансовые рынки, побудив часть капитала искать новые инвестиционные возможности. В этом контексте криптовалютный рынок, обладающий уникальной привлекательностью, стал новым рубежом для многих инвесторов, привлекшим значительный приток средств.





