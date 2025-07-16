«Криптоужин» Трампа: Политический трюк или криптовалютная игра?

22 мая 2025 года президент США Дональд Трамп устроил грандиозный «криптоужин» в Национальном гольф-клубе в Вирджинии, вызвавший бурную реакцию во всем криптосообществе. На мероприятие были приглашены 22 мая 2025 года президент США Дональд Трамп устроил грандиозный «криптоужин» в Национальном гольф-клубе в Вирджинии, вызвавший бурную реакцию во всем криптосообществе. На мероприятие были приглашены
22 мая 2025 года президент США Дональд Трамп устроил грандиозный «криптоужин» в Национальном гольф-клубе в Вирджинии, вызвавший бурную реакцию во всем криптосообществе. На мероприятие были приглашены только 220 держателей токенов TRUMP, и это закрытое мероприятие быстро стало местом столкновения Вашингтона, Уолл-стрит и мира Web3. Оно продемонстрировало углубляющиеся связи между криптовалютой и политикой, а также вызвало широкие этические и юридические споры.

1. Цена входа: Токен на миллион долларов за место за столом


Сообщается, что организаторами ужина выступили CIC Digital LLC и Fight Fight LLC, связанные с семьей Трампа. Он рекламировался как «самое эксклюзивное приглашение в мире», предлагая участникам редкую возможность услышать, как президент Трамп говорит о будущем криптовалюты.

Требования для входа были предельно ясны: вход разрешался только топ-220 держателям официального мемкоина Трампа – Official Trump (TRUMP). В среднем каждый гость потратил около 1,78 млн $ на TRUMP, чтобы получить право на вход. Самый крупный кошелек, как сообщается, вложил почти 40 млн $. По сути, это была война за место за столом криптоэлиты.

Хотя плата за билеты не взималась в долларах, эта модель эффективно обошла традиционные правила политического фандрайзинга, внедрив новую трехстороннюю парадигму: доступ на основе токенов, механика инфляции цен и вирусная видимость.

2. За ужином: Криптоэлита проводит личные переговоры с Трампом


По свидетельствам очевидцев из The Wall Street Journal и BlockBeats, ужин проходил в классическом формате закрытого элитного маркетинга: Сначала Трамп провел закрытую беседу с топ-25 держателями токенов, а затем выступил с публичной речью перед всеми участниками.

Его речь была четкой и целенаправленной, а основными тезисами стали следующие:

  • Предложение о создании «Стратегического резерва Bitcoin США»
  • Обещание «положить конец репрессиям администрации Байдена в отношении криптовалют».
  • Твердая позиция, что «Web3 является жизненно важной частью национальной стратегии Америки».

Среди приглашенных были топ-менеджеры блокчейн-венчурных компаний, представители торговых платформ, артисты NFT и даже звезда NBA Джавэйл Макги, что свидетельствует о растущем сближении мейнстрим-капитала и мира криптовалют.

3. Проект раскрыт: Токен, контролируемый семьей, вызывает споры


Токен TRUMP – это не мемкоин, созданный сообществом. Он был выпущен и контролируется непосредственно командой президента Трампа.

Компании-организаторы, CIC Digital LLC и Fight Fight LLC, фактически контролируются семьей Трампа и взимают комиссию в размере 1-2% с каждой транзакции с токенами. Данные ончейн показывают, что только за последний месяц команда Трампа обналичила более 2 миллионов долларов только за счет этих комиссий.

Еще более спорным является то, что семья Трампа, как предполагается, по-прежнему удерживает более 80% оборотного предложения токенов, создавая замкнутый цикл, в котором цена токенов определяет политическое влияние, что, в свою очередь, увеличивает возможности сбора средств. Критики утверждают, что это не просто высокоуровневая версия криптовалютного фронтраннинга: по мнению нескольких американских законодателей, это также может быть фактическим взяточничеством или нарушением правил финансирования избирательных кампаний.

4. Политическая буря: Демократы призывают к расследованию


Пока криптовалютное сообщество обсуждает, может ли слияние политики и токенов спровоцировать следующий бычий рост, демократы уже дают отпор.

Сенатор США Крис Мёрфи и другие официально призвали Министерство юстиции провести расследование в отношении токена TRUMP и само мероприятие «криптоужин», ссылаясь на следующие опасения:

  • Потенциальные нарушения Федерального закона о борьбе со взяточничеством
  • Уклонение от лимитов политических пожертвований и правил раскрытия информации
  • Риск получения иностранных пожертвований в виде криптоактивов, что может привести к нарушению Закона об иностранных инвестициях

Примечательно, что полный список гостей мероприятия так и не был опубликован: это подстегнуло спекуляции об отмывании денег с помощью криптовалют, негласном лоббировании и политических закулисных сделках.

5. Рыночный ажиотаж: Мемкоины стремительно взлетают


Несмотря на бурные споры, рынки отреагировали самым непосредственным образом: TRUMP вырос на 60% после мероприятия, а объем торгов за 24 часа превысил 200 млн $, войдя в тройку лучших мемкоинов по всему миру.

Более того, это мероприятие вызвало более широкое ралли в политических мемкоинах, включая:

  • BODEN (на тему Байдена) вырос на 35%
  • За ними последовали токены KAMA (Симпсон Харрис) и RFK (Роберт Ф. Кеннеди-младший) с краткосрочными скачками
  • Волна NFT с политической тематикой удвоила стоимость за ночь

Является ли это поворотным моментом, когда мемкоины превращаются из бессмысленных нарративов в политические инструменты? Рынок и регулирующие органы могут вскоре столкнуться с новой парадигмой.

6. Углубленный взгляд: Кто на самом деле использует криптотехнологии?


С технической точки зрения криптоужин Трампа ознаменовал переход от децентрализованных экспериментов к гиперцентрализованной политической мобилизации. Это было одновременно нарушением традиционного финансирования избирательных кампаний и демонстрацией «серых зон» криптоиндустрии. Независимо от того, поддерживаете вы Трампа или нет, это мероприятие, пересекающееся с блокчейном и президентскими выборами, поднимает важнейшие вопросы:

  • Является ли технология блокчейн инструментом для децентрализации власти или просто новым способом ее концентрации?
  • Когда удержание токенов становится удержанием власти, могут ли системы «без доверия» избежать превращения в системы «доверия к человеку»?
  • Станет ли Web3 без четкого глобального регулирования сверхмощным инструментом добычи для политиков?

Это было не просто представление Трампа: это было зеркало, отражающее, куда может двигаться криптовалютное пространство.

От рынков до политики – Web3 подвергается переосмыслению: Является ли Web3 по-прежнему проводником децентрализации или просто еще одной ареной для игр за власть? Криптоужин с Трампом – это не финал, а предупреждение. Когда технология становится политизированной, мы должны вернуться к вопросу, лежащему в основе криптовалют: Кому мы доверяем?

