Избрание Трампа президентом США открывает новую главу в криптоиндустрии

6 ноября, согласно оперативным данным Fox News, Трамп победил Харрис с преимуществом в 67 121 735 голосов против 62 142 405 голосов, получив 277 голосов избирателей, превысив необходимый для победы порог в 270 голосов, и тем самым обеспечив себе победу на президентских выборах 2024 года в США.





После объявления результатов выборов в США криптоиндустрия вновь забурлила от энтузиазма. Однако в центре этой волны находятся не сами выборы, а то, что Трамп стал первым в истории США президентом с крайне благоприятной позицией по отношению к криптовалютам. Его избрание, несомненно, принесет криптоиндустрии новые возможности для развития и безграничные перспективы.









Согласно официальным данным MEXC, BTC преодолел отметку в 75 000$, достигнув пика в 75 404$, превзойдя предыдущий внутридневной максимум в 73 798$, установленный 14 марта.









В то же время на криптовалютном рынке наблюдались значительные колебания, тесно связанные с результатами выборов. Не только Bitcoin продемонстрировал сильный рост, но и токены на тему Трампа и Маска также значительно выросли. В частности, впечатляющий рост продемонстрировали такие мемкоины на тему Трампа, как $ TRUMP , число держателей которого растет, а также $ FIGHT , $ MAGAA и $MVP. В то же время мемкоины на тему Маска, такие как $ DOGE , $ MASK , $ PNUT и $ PEOPLE , также выросли, что еще больше увеличило общий ажиотаж на рынке.





Однако, напротив, мемкоины на тему Харриса, такие как $ KAMA , значительно упали, что создает сильное расхождение с показателями мемкоинов на тему Трампа и Маска после результатов выборов.









Чтобы победить на выборах, Трамп с энтузиазмом обратился к криптосообществу, даже назвав себя сторонником Bitcoin. Во время конференции Bitcoin 2024, прошедшей в Нэшвилле в июле, он выступил с почти часовой речью, дав несколько обещаний, полезных для криптоиндустрии:

Обещание положить конец враждебному регулированию криптоиндустрии.

Обещание защитить право на майнинг Bitcoin и позволить американцам самостоятельно хранить цифровые активы.

Обещание освободить Росса Ульбрихта, осужденного за создание даркнета Silk Road.

Обещание держать сенатора Элизабет Уоррен (которая предложила жесткое регулирование криптовалют) и ее союзников подальше от держателей Bitcoin.

Обещание заменить председателя Комиссии по ценным бумагам и биржам Гэри Генслера в первый же день его пребывания в должности.

Создать национальный резерв Bitcoin, не продавая его запасы.

Взять на себя обязательства по созданию консультативного комитета по Bitcoin.

Выступать против цифровых валют центральных банков (CBDC).









С точки зрения политики и рыночных настроений, избрание Трампа может принести ряд положительных изменений для криптоиндустрии. Во время своей предвыборной кампании Трамп неоднократно заявлял о своей поддержке криптовалют и обещал проводить политику, благоприятную для этого сектора. Если его политические предложения воплотятся в жизнь, криптоиндустрия может увидеть более мягкую и благоприятную регуляторную среду. Это может значительно повысить доверие инвесторов к криптовалютам, улучшить настроение на рынке и способствовать процветанию криптовалютного рынка.





Кроме того, с точки зрения развития отрасли, избрание Трампа может создать как новые возможности, так и проблемы. С одной стороны, его политика может способствовать инновациям и технологическому прогрессу в криптовалютном пространстве, стимулируя рост Bitcoin и технологии блокчейн. С другой стороны, его избрание также может принести потенциальные риски и проблемы. Например, если его политика не будет реализована или столкнется с противодействием, это может негативно сказаться на криптовалютном рынке. Кроме того, криптоиндустрии, возможно, придется решать проблемы, связанные с неопределенностью нормативной политики и усилением конкуренции на рынке.









Отказ от ответственности: Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.