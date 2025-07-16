6 ноября, согласно оперативным данным Fox News, Трамп победил Харрис с преимуществом в 67 121 735 голосов против 62 142 405 голосов, получив 277 голосов избирателей, превысив необходимый для победы по6 ноября, согласно оперативным данным Fox News, Трамп победил Харрис с преимуществом в 67 121 735 голосов против 62 142 405 голосов, получив 277 голосов избирателей, превысив необходимый для победы по
Обучение/Learn/Рекомендуемое/Избрание Тр...тоиндустрии

Избрание Трампа президентом США открывает новую главу в криптоиндустрии

16 июля 2025 г.MEXC
0m
Поделиться
#Новости отрасли
FOX Token
FOX$0.02087-12.49%
Биткоин
BTC$112,028.46-7.83%
OFFICIAL TRUMP
TRUMP$5.889-21.30%
FIGHT
FIGHT$0.0004161-11.74%
DOGE
DOGE$0.19273-22.98%

6 ноября, согласно оперативным данным Fox News, Трамп победил Харрис с преимуществом в 67 121 735 голосов против 62 142 405 голосов, получив 277 голосов избирателей, превысив необходимый для победы порог в 270 голосов, и тем самым обеспечив себе победу на президентских выборах 2024 года в США.

После объявления результатов выборов в США криптоиндустрия вновь забурлила от энтузиазма. Однако в центре этой волны находятся не сами выборы, а то, что Трамп стал первым в истории США президентом с крайне благоприятной позицией по отношению к криптовалютам. Его избрание, несомненно, принесет криптоиндустрии новые возможности для развития и безграничные перспективы.

Bitcoin стремительно преодолевает отметку в 75 000$, мемкоины на тему Трампа стремительно растут


Согласно официальным данным MEXC, BTC преодолел отметку в 75 000$, достигнув пика в 75 404$, превзойдя предыдущий внутридневной максимум в 73 798$, установленный 14 марта.


В то же время на криптовалютном рынке наблюдались значительные колебания, тесно связанные с результатами выборов. Не только Bitcoin продемонстрировал сильный рост, но и токены на тему Трампа и Маска также значительно выросли. В частности, впечатляющий рост продемонстрировали такие мемкоины на тему Трампа, как $TRUMP, число держателей которого растет, а также $FIGHT, $MAGAA и $MVP. В то же время мемкоины на тему Маска, такие как $DOGE, $MASK, $PNUT и $PEOPLE, также выросли, что еще больше увеличило общий ажиотаж на рынке.

Однако, напротив, мемкоины на тему Харриса, такие как $KAMA, значительно упали, что создает сильное расхождение с показателями мемкоинов на тему Трампа и Маска после результатов выборов.

Сможет ли Трамп выполнить свои предвыборные обещания?


Чтобы победить на выборах, Трамп с энтузиазмом обратился к криптосообществу, даже назвав себя сторонником Bitcoin. Во время конференции Bitcoin 2024, прошедшей в Нэшвилле в июле, он выступил с почти часовой речью, дав несколько обещаний, полезных для криптоиндустрии:
  • Обещание положить конец враждебному регулированию криптоиндустрии.
  • Обещание защитить право на майнинг Bitcoin и позволить американцам самостоятельно хранить цифровые активы.
  • Обещание освободить Росса Ульбрихта, осужденного за создание даркнета Silk Road.
  • Обещание держать сенатора Элизабет Уоррен (которая предложила жесткое регулирование криптовалют) и ее союзников подальше от держателей Bitcoin.
  • Обещание заменить председателя Комиссии по ценным бумагам и биржам Гэри Генслера в первый же день его пребывания в должности.
  • Создать национальный резерв Bitcoin, не продавая его запасы.
  • Взять на себя обязательства по созданию консультативного комитета по Bitcoin.
  • Выступать против цифровых валют центральных банков (CBDC).

Влияние избрания Трампа на криптоиндустрию


С точки зрения политики и рыночных настроений, избрание Трампа может принести ряд положительных изменений для криптоиндустрии. Во время своей предвыборной кампании Трамп неоднократно заявлял о своей поддержке криптовалют и обещал проводить политику, благоприятную для этого сектора. Если его политические предложения воплотятся в жизнь, криптоиндустрия может увидеть более мягкую и благоприятную регуляторную среду. Это может значительно повысить доверие инвесторов к криптовалютам, улучшить настроение на рынке и способствовать процветанию криптовалютного рынка.

Кроме того, с точки зрения развития отрасли, избрание Трампа может создать как новые возможности, так и проблемы. С одной стороны, его политика может способствовать инновациям и технологическому прогрессу в криптовалютном пространстве, стимулируя рост Bitcoin и технологии блокчейн. С другой стороны, его избрание также может принести потенциальные риски и проблемы. Например, если его политика не будет реализована или столкнется с противодействием, это может негативно сказаться на криптовалютном рынке. Кроме того, криптоиндустрии, возможно, придется решать проблемы, связанные с неопределенностью нормативной политики и усилением конкуренции на рынке.

Заключение


На фоне ажиотажа, вызванного президентскими выборами в США, MEXC стала предпочтительной торговой платформой для многих инвесторов благодаря своим надежным техническим возможностям, широкому выбору торговых пар и отличному обслуживанию клиентов. MEXC предлагает торговые пары для основных криптовалют, таких как Bitcoin, а также включает в список различные мемкоины на тему Трампа, такие как $TRUMP и $FIGHT, предоставляя инвесторам богатое разнообразие вариантов инвестиций и беспрепятственный опыт торговли. Кроме того, MEXC ввела самые низкие комиссии в отрасли, что еще больше снижает торговые издержки.

С приходом Трампа в Белый дом в качестве первого «криптопрезидента» криптоиндустрию ожидает бурный рост. MEXC будет продолжать служить надежным союзником для инвесторов, сопровождая пользователей во время каждого скачка и вехи в мире криптовалют. Независимо от того, являетесь ли вы держателем традиционных криптовалют, таких как Bitcoin, или исследователем новых популярных монет, таких как мемкоины на тему Трампа, MEXC будет предоставлять комплексные и профессиональные услуги, чтобы помочь инвесторам использовать возможности и добиться роста благосостояния на криптовалютном рынке.

Отказ от ответственности: Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.


Популярные статьи

Можно ли майнить Solana? Правда о майнинге SOL

Можно ли майнить Solana? Правда о майнинге SOL

Вы, вероятно, слышали о невероятной скорости Solana и низких комиссиях, и теперь интересуетесь, как майнить Solana, чтобы получить токены SOL. Возможно, вы уже искали программное обеспечение для майни

Как создать мем-коин на Solana? Полное руководство для начинающих

Как создать мем-коин на Solana? Полное руководство для начинающих

Мир криптовалют пережил взрывной рост мем-коинов, превратив интернет-шутки в легитимные цифровые активы стоимостью в миллионы долларов. Если вы задаетесь вопросом как создать мем-коин на Solana, вы по

Как работает стейкинг Solana? Полное руководство по стейкингу SOL

Как работает стейкинг Solana? Полное руководство по стейкингу SOL

Стейкинг Solana предлагает держателям криптовалюты простой способ получения пассивного дохода при поддержке одного из самых быстрых блокчейнов в индустрии. Это подробное руководство познакомит вас со

Что такое односторонний режим и режим хеджирования в торговле фьючерсами?

Что такое односторонний режим и режим хеджирования в торговле фьючерсами?

При торговле фьючерсами на MEXC одним из важных параметров, который часто упускают из виду, является режим позиции. Он определяет, можете ли вы одновременно держать лонг и шорт позиции в одной и той ж

Связанные статьи

Что такое BIANRENSHENG(BINANCELIFE)? От интернет-мема до криптовалютного феномена

Что такое BIANRENSHENG(BINANCELIFE)? От интернет-мема до криптовалютного феномена

TL;DR1) Достижение рубежа: BINANCELIFE (BINANCELIFE) стал первым китайским мемкоином, дебютировавшим на Binance, нарушив устоявшиеся рыночные традиции.2) Взрывной рост: Всего за три дня после запуска

Что такое Recall? Краткое руководство по трем основным механизмам децентрализованного маркетплейса ИИ-навыков

Что такое Recall? Краткое руководство по трем основным механизмам децентрализованного маркетплейса ИИ-навыков

TL;DRRecall использует децентрализованные рыночные механизмы, чтобы позволить сообществу решать, какие навыки ИИ необходимы, а не оставлять это на усмотрение нескольких крупных технологических компани

Что такое USDf? Краткое руководство по инновационному механизму стейблкоина Falcon Finance

Что такое USDf? Краткое руководство по инновационному механизму стейблкоина Falcon Finance

TL;DRUSDf – это сверхобеспеченный синтетический доллар, построенный на базе Ethereum, с текущим объемом в обращении около 1,899 миллиарда и местом рейтинга № 202 на рынке.USDf поддерживает в качестве

Что такое Espresso? Воссоединение фрагментированного мира блокчейнов с помощью 100 нодов

Что такое Espresso? Воссоединение фрагментированного мира блокчейнов с помощью 100 нодов

TL;DR1) Espresso использует децентрализованный консенсус BFT для обеспечения быстрого подтверждения транзакций в течение шести секунд для всех подключенных блокчейнов.2) Являясь глобальным уровнем под

Зарегистрироваться на MEXC
Зарегистрируйтесь и получите до 10 000 USDT бонусов