Самые благоприятные для криптовалют страны 2024 года: Где будет следующий криптовалютный хаб?

Введение

С быстрым развитием криптовалют и технологии блокчейн все больше стран осознают огромные возможности, которые открывает эта зарождающаяся индустрия. В результате они корректируют нормативно-правовую базу и активно привлекают криптовалютные компании и стартапы. В 2024 году мировая криптоиндустрия процветает, а список стран, доброжелательно относящихся к криптовалютам, продолжает расширяться. Чтобы получить конкурентное преимущество на этом быстро меняющемся рынке, страны соревнуются за привлечение криптовалют и инвесторов с помощью уникальной политики и благоприятных условий. На этом фоне криптовалюта не только меняет ландшафт инвестиций и цифровых активов, но и значительно стимулирует технологические инновации и региональный экономический рост.





Согласно последнему исследованию SocialCapitalMarkets, Швейцария и Сингапур уже давно считаются самыми дружественными к криптовалютам странами в мире. В последние годы Эстония, Мальта и ОАЭ также добились значительных успехов в этой области. Проведя глубокий анализ нормативной политики, налоговой базы и условий ведения бизнеса, мы составили Топ-10 наиболее благоприятных для криптовалют стран 2024 года. Эти страны с их открытой политикой, благоприятной налоговой системой и инновационной бизнес-средой стали идеальными направлениями для криптовалютных компаний и инвесторов.













Дубай стал главным местом притяжения криптовалютных компаний благодаря четкой нормативной политике и налоговым преимуществам. Являясь членом G20, Дубайский мультитоварный центр (DMCC) и Управление по регулированию виртуальных активов (VARA) обеспечивают стабильную и благоприятную среду для криптовалютного бизнеса. Одной из наиболее привлекательных особенностей для криптокомпаний является то, что в Дубае не взимается налог на прирост капитала, а корпоративный налог составляет всего 9%. В настоящее время в Дубае зарегистрировано более 550 криптовалютных компаний, что укрепляет его лидерство на мировом криптовалютном рынке.





Характеристики Детали Страна-член G20 Да Нормативно-правовая база Дубайский мультитоварный центр (DMCC) и Управление финансовых услуг Дубая (DFSA) Юридическая прозрачность Высокая прозрачность, активная поддержка Налог на прирост капитала Нет Корпоративный налог 9% на налогооблагаемый доход, превышающий 375 000 дирхамов Кол-во зарегистрированных криптокомпаний 550+ Общий балл за удобство ведения криптовалютного бизнеса 79/100





Криптополитика Швейцарии отличается особой дружелюбностью, особенно в Цуге, который известен как глобальная «криптодолина». Еще в 2018 году Швейцария предложила концепцию превращения в «крипто-нацию». Швейцарское управление по надзору за финансовыми рынками (FINMA) обеспечивает прозрачную и благоприятную нормативную базу для криптокомпаний. Ставка налога на прирост капитала в долгосрочной перспективе в Швейцарии составляет всего 7,8%, а гибкие ставки корпоративного налога варьируются от 12 до 21%, что делает эту страну райским уголком для криптопредпринимателей. Сегодня в Швейцарии обосновались более 900 криптокомпаний.





Характеристики Детали Страна-член G20 Нет Нормативно-правовая база Швейцарское управление по надзору за финансовыми рынками (FINMA) Юридическая прозрачность Высокая прозрачность, активная поддержка, особенно в регионе Цуга Налог на прирост капитала 7,8% Корпоративный налог 12% - 21% Кол-во зарегистрированных криптокомпаний 900+ Общий балл за удобство ведения криптовалютного бизнеса 74,5/100





Южная Корея играет все более важную роль в криптоиндустрии, особенно в регионе Восточной Азии. Хотя введение налога на прирост капитала было отложено, Южная Корея уже создала постепенно совершенствующуюся законодательную базу для криптовалют. В настоящее время в Южной Корее зарегистрировано более 376 криптовалютных компаний, а нормативную поддержку им оказывают Корейское подразделение финансовой разведки (KFIU) и Комиссия по финансовым услугам (FSC). Поскольку криптоиндустрия продолжает стремительно развиваться, Южная Корея, несомненно, станет сильной стороной на мировом криптовалютном рынке.





Характеристики Детали Страна-член G20 Да Нормативно-правовая база Корейское подразделение финансовой разведки (KFIU) и Комиссия по финансовым услугам (FSC) Юридическая прозрачность Постепенно улучшается Налог на прирост капитала Реализация отложена (0%) Корпоративный налог Отложено до 2025 года Кол-во зарегистрированных криптокомпаний 376+ Общий балл за удобство ведения криптовалютного бизнеса 73,5/100





Сингапур предлагает огромные возможности для криптобизнеса благодаря развитой бизнес-среде и государственной поддержке. Валютное управление Сингапура (MAS) обеспечивает четкую регуляторную политику для криптокомпаний, а отсутствие налога на прирост капитала, наряду с 17%-й ставкой корпоративного налога, привлекает многих предпринимателей и инвесторов. Сингапур также получает значительное финансирование на исследования и разработки в области технологии блокчейн, что еще больше укрепляет его доминирующее положение на криптовалютном рынке Юго-Восточной Азии.





Характеристики Детали Страна-член G20 Да Нормативно-правовая база Валютное управление Сингапура (MAS) Юридическая прозрачность Высокая прозрачность и активная поддержка Налог на прирост капитала Нет Корпоративный налог 17% Кол-во зарегистрированных криптокомпаний 100+ Общий балл за удобство ведения криптовалютного бизнеса 72/100

Соединенные Штаты занимают лидирующие позиции в сфере криптовалютных платежей: более 5 000 компаний принимают криптовалюту в качестве способа оплаты. Несмотря на то, что политика регулирования в разных штатах отличается, криптовалютные компании в США выигрывают от высокой юридической прозрачности и относительно низких налоговых ставок. Криптовалютные компании быстро растут в США: в настоящее время в стране зарегистрировано более 474 криптокомпаний.





Характеристики Детали Страна-член G20 Да Нормативно-правовая база Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) и Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) Юридическая прозрачность Прозрачность в разных штатах различна Налог на прирост капитала В разных штатах по-разному (в основном 0%) Корпоративный налог 21% Кол-во зарегистрированных криптокомпаний 474+ Общий балл за удобство ведения криптовалютного бизнеса 71/100







Эстония быстро стала важным игроком в криптоиндустрии благодаря своей развитой цифровой инфраструктуре и строгой нормативно-правовой базе. Хотя в стране действуют строгие правила по борьбе с отмыванием денег , благоприятная налоговая политика делает ее привлекательной для криптовалютного бизнеса. Благодаря отсутствию налога на прирост капитала и ставке корпоративного налога в 20% Эстония стала идеальным местом для криптовалютных компаний, которых здесь зарегистрировано более 1 200.





Характеристики Детали Страна-член G20 Нет Нормативно-правовая база Эстонская финансовая инспекция (EFSA) Юридическая прозрачность Высокая прозрачность и активная поддержка Налог на прирост капитала 0% Корпоративный налог 20% Кол-во зарегистрированных криптокомпаний 1 200+ Общий балл за удобство ведения криптовалютного бизнеса 69,5/100





Италия долгое время была гостеприимна к криптовалютным компаниям, не устанавливая значительных регуляторных барьеров. Однако в связи с недавним принятием рамочной программы ЕС «Рынки криптоактивов» (MiCA) страна ужесточила регулирование криптоиндустрии. Несмотря на относительно высокие налоговые ставки (налог на прирост капитала составляет 26%, а корпоративный налог – 24%), благосклонное отношение Италии к криптовалютным компаниям делает ее важным рынком для криптовалютного бизнеса в Европе.





Характеристики Детали Страна-член G20 Да Нормативно-правовая база Министерство экономики и финансов (MEF) и Итальянская комиссия по ценным бумагам и биржам (CONSOB) Юридическая прозрачность Прозрачно, но еще в процессе развития Налог на прирост капитала 26% Корпоративный налог 24% Кол-во зарегистрированных криптокомпаний 73+ Общий балл за удобство ведения криптовалютного бизнеса 68/100





В России постепенно растет отношение к криптовалютам, и страна проводит благоприятную налоговую политику, которая привлекает криптовалютные компании. Несмотря на относительно жесткую регуляторную среду, в России нет налога на прирост капитала, а ставка корпоративного налога составляет 20%. С учетом того, что более 500 компаний принимают криптовалютные платежи, Россия стала популярным регионом для криптовалютных транзакций.





Характеристики Детали Страна-член G20 Да Нормативно-правовая база Центральный банк России (ЦБ РФ) Юридическая прозрачность Прозрачно, но имеются значительные ограничения Налог на прирост капитала Нет Корпоративный налог 20% Кол-во зарегистрированных криптокомпаний 70+ Общий балл за удобство ведения криптовалютного бизнеса 67/100





Германия – ключевой игрок на европейском криптовалютном рынке. Несмотря на относительно высокие налоговые ставки, прозрачная законодательная база и благоприятная нормативная среда привлекают многих предпринимателей. Правительство Германии освобождает от налогов долгосрочный прирост капитала от удерживаемых криптовалют, а налог на прибыль компаний составляет от 15% до 30%. Криптовалютные компании в Германии растут быстрыми темпами: в стране успешно зарегистрировано более 300 компаний, что ставит Германию на видное место в мировой криптоэкосистеме.





Характеристики Детали Страна-член G20 Да Нормативно-правовая база Федеральное управление финансового надзора (BaFin) Юридическая прозрачность Прозрачные и максимально благоприятные условия для лицензированных предприятий Налог на прирост капитала 25% Корпоративный налог 15% – 30% Кол-во зарегистрированных криптокомпаний 300+ Общий балл за удобство ведения криптовалютного бизнеса 66,5/100





Хотя позиция Бразилии на мировом криптовалютном рынке все еще развивается, она имеет значительное влияние в Южной Америке. Система криптовалютных услуг, созданная Центральным банком Бразилии, обеспечивает базовую операционную среду для бизнеса, но относительно высокие налоги на прирост капитала и корпоративные налоги ограничивают ее привлекательность. Тем не менее Бразилия остается важным рынком для криптовалютных компаний в Южной Америке.





Характеристики Детали Страна-член G20 Да Нормативно-правовая база Центральный банк Бразилии Юридическая прозрачность Постепенно улучшается Налог на прирост капитала 15% – 22,5% Корпоративный налог 0% – 27,5% Кол-во зарегистрированных криптокомпаний 19+ Общий балл за удобство ведения криптовалютного бизнеса 66,5/100





Из рейтинга криптовалютных стран мира в 2024 году видно, что четкая политика, налоговые льготы и прозрачность регулирования играют решающую роль в привлечении криптовалютного бизнеса. Такие страны, как Дубай, Швейцария и Сингапур, привлекли множество блокчейн- и криптокомпаний благодаря своей прозрачной политике и налоговым льготам. В то же время такие страны, как Южная Корея и Соединенные Штаты Америки, добились значительного прогресса в практическом внедрении криптовалют. Такие развивающиеся рынки, как Бразилия, несмотря на их ограниченную привлекательность, обладают большим потенциалом для криптоиндустрии в Южной Америке; ожидается, что с постепенным улучшением политики они привлекут еще больше компаний в будущем.





Поскольку мировая криптовалютная индустрия продолжает стремительно развиваться, принятие более открытой и инклюзивной политики будет определять, какие страны будут доминировать в цифровой экономике будущего. В связи с этим возникает вопрос: какая страна станет следующим криптовалютным хабом? За этой темой стоит внимательно следить.



