Самые благоприятные для криптовалют страны 2024 года: Где будет следующий криптовалютный хаб?

Введение
С быстрым развитием криптовалют и технологии блокчейн все больше стран осознают огромные возможности, которые открывает эта зарождающаяся индустрия. В результате они корректируют нормативно-правовую базу и активно привлекают криптовалютные компании и стартапы. В 2024 году мировая криптоиндустрия процветает, а список стран, доброжелательно относящихся к криптовалютам, продолжает расширяться. Чтобы получить конкурентное преимущество на этом быстро меняющемся рынке, страны соревнуются за привлечение криптовалют и инвесторов с помощью уникальной политики и благоприятных условий. На этом фоне криптовалюта не только меняет ландшафт инвестиций и цифровых активов, но и значительно стимулирует технологические инновации и региональный экономический рост.

1.Топ-10 стран, дружественных к криптовалютам в 2024 году

Согласно последнему исследованию SocialCapitalMarkets, Швейцария и Сингапур уже давно считаются самыми дружественными к криптовалютам странами в мире. В последние годы Эстония, Мальта и ОАЭ также добились значительных успехов в этой области. Проведя глубокий анализ нормативной политики, налоговой базы и условий ведения бизнеса, мы составили Топ-10 наиболее благоприятных для криптовалют стран 2024 года. Эти страны с их открытой политикой, благоприятной налоговой системой и инновационной бизнес-средой стали идеальными направлениями для криптовалютных компаний и инвесторов.



№ 1: Дубай (ОАЭ) – ведущая в мире страна, дружественная к криптовалютам (Оценка: 79)

Дубай стал главным местом притяжения криптовалютных компаний благодаря четкой нормативной политике и налоговым преимуществам. Являясь членом G20, Дубайский мультитоварный центр (DMCC) и Управление по регулированию виртуальных активов (VARA) обеспечивают стабильную и благоприятную среду для криптовалютного бизнеса. Одной из наиболее привлекательных особенностей для криптокомпаний является то, что в Дубае не взимается налог на прирост капитала, а корпоративный налог составляет всего 9%. В настоящее время в Дубае зарегистрировано более 550 криптовалютных компаний, что укрепляет его лидерство на мировом криптовалютном рынке.

Характеристики
Детали
Страна-член G20
Да
Нормативно-правовая база
Дубайский мультитоварный центр (DMCC) и Управление финансовых услуг Дубая (DFSA)
Юридическая прозрачность
Высокая прозрачность, активная поддержка
Налог на прирост капитала
Нет
Корпоративный налог
9% на налогооблагаемый доход, превышающий 375 000 дирхамов
Кол-во зарегистрированных криптокомпаний
550+
Общий балл за удобство ведения криптовалютного бизнеса
79/100

№2: Швейцария – возвышение Цуга как «Криптодолины» (Оценка: 74,5)

Криптополитика Швейцарии отличается особой дружелюбностью, особенно в Цуге, который известен как глобальная «криптодолина». Еще в 2018 году Швейцария предложила концепцию превращения в «крипто-нацию». Швейцарское управление по надзору за финансовыми рынками (FINMA) обеспечивает прозрачную и благоприятную нормативную базу для криптокомпаний. Ставка налога на прирост капитала в долгосрочной перспективе в Швейцарии составляет всего 7,8%, а гибкие ставки корпоративного налога варьируются от 12 до 21%, что делает эту страну райским уголком для криптопредпринимателей. Сегодня в Швейцарии обосновались более 900 криптокомпаний.

Характеристики
Детали
Страна-член G20
Нет
Нормативно-правовая база
Швейцарское управление по надзору за финансовыми рынками (FINMA)
Юридическая прозрачность
Высокая прозрачность, активная поддержка, особенно в регионе Цуга
Налог на прирост капитала
7,8%
Корпоративный налог
12% - 21%
Кол-во зарегистрированных криптокомпаний
900+
Общий балл за удобство ведения криптовалютного бизнеса
74,5/100

№3: Южная Корея – растущая сила на азиатском криптовалютном рынке (Оценка: 73,5)

Южная Корея играет все более важную роль в криптоиндустрии, особенно в регионе Восточной Азии. Хотя введение налога на прирост капитала было отложено, Южная Корея уже создала постепенно совершенствующуюся законодательную базу для криптовалют. В настоящее время в Южной Корее зарегистрировано более 376 криптовалютных компаний, а нормативную поддержку им оказывают Корейское подразделение финансовой разведки (KFIU) и Комиссия по финансовым услугам (FSC). Поскольку криптоиндустрия продолжает стремительно развиваться, Южная Корея, несомненно, станет сильной стороной на мировом криптовалютном рынке.

Характеристики
Детали
Страна-член G20
Да
Нормативно-правовая база
Корейское подразделение финансовой разведки (KFIU) и Комиссия по финансовым услугам (FSC)
Юридическая прозрачность
Постепенно улучшается
Налог на прирост капитала
Реализация отложена (0%)
Корпоративный налог
Отложено до 2025 года
Кол-во зарегистрированных криптокомпаний
376+
Общий балл за удобство ведения криптовалютного бизнеса
73,5/100

№4: Сингапур – криптовалютный центр Юго-Восточной Азии (Оценка: 72)

Сингапур предлагает огромные возможности для криптобизнеса благодаря развитой бизнес-среде и государственной поддержке. Валютное управление Сингапура (MAS) обеспечивает четкую регуляторную политику для криптокомпаний, а отсутствие налога на прирост капитала, наряду с 17%-й ставкой корпоративного налога, привлекает многих предпринимателей и инвесторов. Сингапур также получает значительное финансирование на исследования и разработки в области технологии блокчейн, что еще больше укрепляет его доминирующее положение на криптовалютном рынке Юго-Восточной Азии.

Характеристики
Детали
Страна-член G20
Да
Нормативно-правовая база
Валютное управление Сингапура (MAS)
Юридическая прозрачность
Высокая прозрачность и активная поддержка
Налог на прирост капитала
Нет
Корпоративный налог
17%
Кол-во зарегистрированных криптокомпаний
100+
Общий балл за удобство ведения криптовалютного бизнеса
72/100


№ 5: Соединенные Штаты Америки – пионер в области глобальных криптоплатежей (Оценка: 71)

Соединенные Штаты занимают лидирующие позиции в сфере криптовалютных платежей: более 5 000 компаний принимают криптовалюту в качестве способа оплаты. Несмотря на то, что политика регулирования в разных штатах отличается, криптовалютные компании в США выигрывают от высокой юридической прозрачности и относительно низких налоговых ставок. Криптовалютные компании быстро растут в США: в настоящее время в стране зарегистрировано более 474 криптокомпаний.

Характеристики
Детали
Страна-член G20
Да
Нормативно-правовая база
Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) и Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN)
Юридическая прозрачность
Прозрачность в разных штатах различна
Налог на прирост капитала
В разных штатах по-разному (в основном 0%)
Корпоративный налог
21%
Кол-во зарегистрированных криптокомпаний
474+
Общий балл за удобство ведения криптовалютного бизнеса
71/100


№ 6: Эстония – маленькая страна делает большие шаги в криптовалюте (Оценка: 69,5)

Эстония быстро стала важным игроком в криптоиндустрии благодаря своей развитой цифровой инфраструктуре и строгой нормативно-правовой базе. Хотя в стране действуют строгие правила по борьбе с отмыванием денег, благоприятная налоговая политика делает ее привлекательной для криптовалютного бизнеса. Благодаря отсутствию налога на прирост капитала и ставке корпоративного налога в 20% Эстония стала идеальным местом для криптовалютных компаний, которых здесь зарегистрировано более 1 200.

Характеристики
Детали
Страна-член G20
Нет
Нормативно-правовая база
Эстонская финансовая инспекция (EFSA)
Юридическая прозрачность
Высокая прозрачность и активная поддержка
Налог на прирост капитала
0%
Корпоративный налог
20%
Кол-во зарегистрированных криптокомпаний
1 200+
Общий балл за удобство ведения криптовалютного бизнеса
69,5/100

№ 7: Италия – постепенное улучшение криптовалютного законодательства (Оценка: 68)

Италия долгое время была гостеприимна к криптовалютным компаниям, не устанавливая значительных регуляторных барьеров. Однако в связи с недавним принятием рамочной программы ЕС «Рынки криптоактивов» (MiCA) страна ужесточила регулирование криптоиндустрии. Несмотря на относительно высокие налоговые ставки (налог на прирост капитала составляет 26%, а корпоративный налог – 24%), благосклонное отношение Италии к криптовалютным компаниям делает ее важным рынком для криптовалютного бизнеса в Европе.

Характеристики
Детали
Страна-член G20
Да
Нормативно-правовая база
Министерство экономики и финансов (MEF) и Итальянская комиссия по ценным бумагам и биржам (CONSOB)
Юридическая прозрачность
Прозрачно, но еще в процессе развития
Налог на прирост капитала
26%
Корпоративный налог
24%
Кол-во зарегистрированных криптокомпаний
73+
Общий балл за удобство ведения криптовалютного бизнеса
68/100

№ 8: Россия – налоговые льготы способствуют развитию криптоиндустрии (Оценка: 67)

В России постепенно растет отношение к криптовалютам, и страна проводит благоприятную налоговую политику, которая привлекает криптовалютные компании. Несмотря на относительно жесткую регуляторную среду, в России нет налога на прирост капитала, а ставка корпоративного налога составляет 20%. С учетом того, что более 500 компаний принимают криптовалютные платежи, Россия стала популярным регионом для криптовалютных транзакций.

Характеристики
Детали
Страна-член G20
Да
Нормативно-правовая база
Центральный банк России (ЦБ РФ)
Юридическая прозрачность
Прозрачно, но имеются значительные ограничения
Налог на прирост капитала
Нет
Корпоративный налог
20%
Кол-во зарегистрированных криптокомпаний
70+
Общий балл за удобство ведения криптовалютного бизнеса
67/100

№ 9: Германия – европейский центр развития криптоиндустрии (Оценка: 66,5)

Германия – ключевой игрок на европейском криптовалютном рынке. Несмотря на относительно высокие налоговые ставки, прозрачная законодательная база и благоприятная нормативная среда привлекают многих предпринимателей. Правительство Германии освобождает от налогов долгосрочный прирост капитала от удерживаемых криптовалют, а налог на прибыль компаний составляет от 15% до 30%. Криптовалютные компании в Германии растут быстрыми темпами: в стране успешно зарегистрировано более 300 компаний, что ставит Германию на видное место в мировой криптоэкосистеме.

Характеристики
Детали
Страна-член G20
Да
Нормативно-правовая база
Федеральное управление финансового надзора (BaFin)
Юридическая прозрачность
Прозрачные и максимально благоприятные условия для лицензированных предприятий
Налог на прирост капитала
25%
Корпоративный налог
15% – 30%
Кол-во зарегистрированных криптокомпаний
300+
Общий балл за удобство ведения криптовалютного бизнеса
66,5/100

№ 10: Бразилия – восходящая звезда на криптовалютном рынке Южной Америки (Оценка: 66,5)

Хотя позиция Бразилии на мировом криптовалютном рынке все еще развивается, она имеет значительное влияние в Южной Америке. Система криптовалютных услуг, созданная Центральным банком Бразилии, обеспечивает базовую операционную среду для бизнеса, но относительно высокие налоги на прирост капитала и корпоративные налоги ограничивают ее привлекательность. Тем не менее Бразилия остается важным рынком для криптовалютных компаний в Южной Америке.

Характеристики
Детали
Страна-член G20
Да
Нормативно-правовая база
Центральный банк Бразилии
Юридическая прозрачность
Постепенно улучшается
Налог на прирост капитала
15% – 22,5%
Корпоративный налог
0% – 27,5%
Кол-во зарегистрированных криптокомпаний
19+
Общий балл за удобство ведения криптовалютного бизнеса
66,5/100

2.Заключение: Будущие тенденции развития стран, благоприятных для криптовалют

Из рейтинга криптовалютных стран мира в 2024 году видно, что четкая политика, налоговые льготы и прозрачность регулирования играют решающую роль в привлечении криптовалютного бизнеса. Такие страны, как Дубай, Швейцария и Сингапур, привлекли множество блокчейн- и криптокомпаний благодаря своей прозрачной политике и налоговым льготам. В то же время такие страны, как Южная Корея и Соединенные Штаты Америки, добились значительного прогресса в практическом внедрении криптовалют. Такие развивающиеся рынки, как Бразилия, несмотря на их ограниченную привлекательность, обладают большим потенциалом для криптоиндустрии в Южной Америке; ожидается, что с постепенным улучшением политики они привлекут еще больше компаний в будущем.

Эта глобальная тенденция особенно важна для ведущих отраслевых платформ, таких как MEXC. С момента своего основания в 2018 году MEXC обслуживает более 10 миллионов пользователей в более чем 170 странах и регионах. Обладая выдающимся торговым опытом и солидной репутацией в отрасли, MEXC отличилась на высококонкурентном рынке, завоевав пять глобальных первых мест!

Всего за шесть лет MEXC включила в листинг более 2 900 спотовых торговых пар и более 500 фьючерсных торговых пар, став платформой с самыми быстрыми листингами и самым широким выбором криптовалют. Благодаря самым низким в отрасли комиссиям за торговлю и вывод средств MEXC значительно сокращает расходы пользователей. При этом MEXC лидирует на рынке по ликвидности торгов: объемы торгов по нескольким основным торговым парам, включая спотовый BTC и бессрочные фьючерсы с маржой USDT, находятся в пределах 0,05% (5 б.п.) от среднерыночной цены, что значительно превосходит аналогичные показатели других платформ. Кроме того, MEXC занимает лидирующие позиции в отрасли: только в 2024 году было проведено 1 626 событий по аирдропу MX, в среднем более 230 событий в месяц, что еще больше усиливает ее глобальное влияние.

Поскольку мировая криптовалютная индустрия продолжает стремительно развиваться, принятие более открытой и инклюзивной политики будет определять, какие страны будут доминировать в цифровой экономике будущего. В связи с этим возникает вопрос: какая страна станет следующим криптовалютным хабом? За этой темой стоит внимательно следить.

Отказ от ответственности: Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

