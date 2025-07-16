TON официально поддерживает Resistance Dog (REDO) – новый фаворит рынка?

По последним данным Синьхуа, Павел Дуров завершил 96-часовой срок задержания и был передан в парижский суд, где вечером 27 августа ему было предъявлено обвинение. В настоящее время он выпущен под залог под надзором суда, залог составляет 5 миллионов евро. Он обязан являться в полицию дважды в неделю, и ему запрещено покидать территорию Франции.





В прошлую субботу (24 августа) Дуров был арестован французской полицией в аэропорту Ле-Бурже возле Парижа, что вызвало потрясение в криптовалютном сообществе. После инцидента Telegram и экосистема блокчейна TON активно размещали сообщения в поддержку, используя изображения Resistance Dog (REDO), чтобы выступить за освобождение Дурова. Токен REDO быстро стал центром внимания рынка, что заставило многих предположить, есть ли у этого развивающегося проекта потенциал стать следующим «королем Dogecoin».









Resistance Dog – это собака в капюшоне, которая неоднократно появлялась в истории. Например, в 2009 году, когда российские спецслужбы потребовали от созданной Дуровым социальной сети VK закрыть страницу, связанную с российскими протестами, Дуров ответил фотографией собаки в капюшоне с высунутым языком, выразив тем самым презрение к цензуре. Resistance Dog официально получила признание и вошла в обиход в 2018 году, когда ее нарисовал и назвал сам Дуров, символизируя защиту конфиденциальности и свободы. Этот персонаж постепенно стал неофициальным талисманом Telegram, олицетворяющим непоколебимую приверженность цифровой свободе. В криптоиндустрии он является символом отстаивания свободы слова и противостояния цензуре.









Недавно компания REDO вновь оказалась в центре внимания общественности благодаря своей связи с движением в поддержку Павла Дурова. После его ареста сообщество TON быстро написало: «Сегодня мы поддерживаем Павла Дурова – создателя Telegram. В поддержку #DigitalResistance мы обновляем логотип Toncoin и изображения профилей на каналах сообщества TON на глобальный символ цифрового сопротивления – Resistance Dog. Павел Дуров начал это движение во время своей борьбы за сохранение конфиденциальности пользователей Telegram и защиту свободы слова». В этом посте, который выглядит как призыв к оружию, участникам также предлагается изменить свои фотографии в профиле на Resistance Dog. Ранее Илон Маск также писал в социальных сетях, выражая свою поддержку свободе слова.





Впоследствии это движение получило участие и поддержку со стороны различных деятелей, включая председателя фонда TON Стива Юна, который сменил фотографию своего профиля X на логотип Resistance Dog, и Binance, которая обновила логотип TON на некоторых своих страницах. Это проявление солидарности не только продемонстрировало поддержку Дурова, но и позиционировало Resistance Dog как центральный символ протестного движения, что еще больше повысило узнаваемость токена REDO.









Мемкоин REDO, входящий в экосистему TON, был представлен в январе этого года, и после ареста Дурова его популярность резко возросла. Аналитики считают, что REDO может стать ведущим мемкоином в экосистеме TON. С 25 августа рыночная стоимость REDO выросла более чем на 250%, превысив 95,7 миллиона долларов. Хотя текущая цена упала более чем на 46,8% по сравнению с историческим пиком, объем торгов REDO за короткий период взлетел до 17 миллионов долларов, что свидетельствует о сильной реакции рынка и широкой поддержке сообщества. Несмотря на продолжающуюся юридическую неопределенность вокруг Дурова, дух сопротивления, воплощенный в REDO, находит отклик в сообществе.









Будучи мемкоином в экосистеме TON, перспективы роста REDO неизбежно зависят от общей экологической обстановки. Арест Дурова оказал значительное влияние на экосистему TON. По данным Coingecko, объем оборотного рынка TON в свое время сократился на 3,77 миллиарда долларов, в результате чего он выпал из первой десятки рейтинга по рыночной капитализации. Хотя цены несколько восстановились, на рынке по-прежнему царит неопределенность. Кроме того, Общая заблокированная стоимость (total value locked, TVL) в сети TON, упала более чем на 37% на начальных этапах события, но затем восстановилась до 390 миллионов долларов.









После инцидента несколько криптовалютных лидеров и учреждений решили увеличить свои запасы токенов TON в поддержку Дурова. Такие организации, как DWF Labs и Memeland, приобрели большое количество токенов TON на открытом рынке. Эти действия не только стабилизировали рынок, но и поддержали развитие токенов REDO. Аналитики рынка ожидают, что, несмотря на текущую неопределенность, в ближайшие недели на рынке TON может произойти отскок. Исторический опыт подсказывает, что после первоначальной панической распродажи криптовалютный рынок часто переоценивает ситуацию и возвращается к более рациональному состоянию.





Что касается будущего TON, Ричард Галвин, соучредитель хедж-фонда DACM, участвовавшего в приватных раундах TON, заявил в интервью Bloomberg, что пока «слишком рано» определять долгосрочное влияние задержания Дурова на Telegram и что реакция рынка в выходные «временно учла эту неопределенность в цене TON». По данным CoinTelegraph, хотя арест Дурова ранее вызвал значительную волатильность, анализ рынка показывает, что в ближайшие недели цена TON может существенно вырасти, что положительно скажется и на токенах REDO. Несмотря на то, что Дуров был освобожден, будущая траектория REDO остается неопределенной, и рынок все еще наблюдает за ее потенциальным влиянием.





Арест Дурова и движение Resistance Dog привлекли беспрецедентное внимание к токенам REDO. Будучи символом протестного движения, REDO произвел поразительный эффект на рынке и получил широкую поддержку со стороны криптовалютного сообщества. Несмотря на трудности, движение Resistance Dog и резкий рост REDO указывают на то, что токены REDO могут и дальше привлекать интерес рынка. В ближайшие недели, по мере дальнейшего развития событий и переоценки рынком ситуации, за показателями REDO и TON будет продолжаться пристальное наблюдение. Независимо от окончательного результата, движение Resistance Dog успешно привлекло внимание к токенам REDO на криптовалютном рынке.



