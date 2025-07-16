Взлет экосистемы TON: MEXC раздает TON на миллионы в рамках летнего праздника

Мир блокчейна снова меняется, и экосистема TON быстро становится центром рынка. Благодаря резкому росту числа пользователей, расширению экосистемы и росту стоимости токенов, каждый шаг TON привлекает Мир блокчейна снова меняется, и экосистема TON быстро становится центром рынка. Благодаря резкому росту числа пользователей, расширению экосистемы и росту стоимости токенов, каждый шаг TON привлекает
16 июля 2025 г.
Мир блокчейна снова меняется, и экосистема TON быстро становится центром рынка. Благодаря резкому росту числа пользователей, расширению экосистемы и росту стоимости токенов, каждый шаг TON привлекает внимание инвесторов.

1. Рост рынка экосистемы TON


Экосистема TON в настоящее время переживает период роста. Цена TON недавно выросла и достигла пика в 3,6 USDT, а 24-часовой объем торгов превысил 200 миллионов USDT. Рыночная активность и ликвидность остаются на высоком уровне.


2. Синергия между MEXC и экосистемой TON


MEXC, всемирно признанная криптовалютная биржа, активно расширяет свое присутствие в экосистеме TON. В 2023 году MEXC Ventures объявила о стратегических инвестициях в TON, чтобы совместно изучить развитие более широкой экосистемы блокчейна и построить полный замкнутый цикл от торговли до приложений. С тех пор обе стороны работают вместе, чтобы помочь стимулировать рост пользователей кошелька «TON Space», интегрированного в Telegram. Параллельно MEXC запустила торговую зону с нулевой комиссией для TON, что значительно снизило входной барьер и способствовало дальнейшему расширению экосистемы.

3. Многочисленные события по продвижению: Разблокируйте вознаграждения экосистемы TON


Чтобы помочь пользователям легче освоить экосистему TON и извлечь из нее пользу, MEXC запускает несколько событий, которые будут проходить с 17:00, 21 мая 2025 г. по 17:00, 20 июня 2025 г. (МСК).

Событие 1: Торгуйте парами TON с нулевой комиссией

В период проведения события пользователи MEXC могут воспользоваться нулевой торговой комиссией по следующим спотовым торговым парам: TON/USDT, TON/USDC, TON/EUR, а также нулевыми торговыми комиссиями по фьючерсам TONUSDT. Кроме того, вывод TON, USDE и других токенов в сети TON также не будет облагаться комиссией.

Событие 2: Совершайте стейкинг TON, получая APR до 400% (эксклюзивно для новых пользователей)

В период события новые пользователи, совершающие стейкинг TON, могут получить до 400% APR.

Событие 3: Удерживайте USDE и зарабатывайте APR до 8% ежедневно

Сеть TON теперь поддерживает депозит и вывод средств в USDE. Во время события пользователи, удерживающие в своем спотовом кошельке не менее 0,1 USDE, смогут зарабатывать APR до 8% ежедневно.

Событие 4: Торгуйте TON на споте, чтобы разделить 32 500 TON

Пользователи, которые выполнят задания по спотовой торговле TON в период события, получат право разделить пул вознаграждений в размере 32 500 TON в зависимости от объема их торговли.

Событие 5: Торгуйте фьючерсами, чтобы разделить 100 000 USDT в виде фьючерсных бонусов

Во время события пользователи, совершившие хотя бы одну сделку с фьючерсами TONUSDT на любую сумму, могут принять участие в задании «Приветственный бонус для новых пользователей фьючерсов» и разделить 50 000 USDT в виде фьючерсных бонусов. Кроме того, пользователи могут принять участие в задании «Таблица лидеров фьючерсов», чтобы получить шанс выиграть еще 50 000 USDT в виде бонусов.

Присоединяйтесь к событию «Триумф TON» и примите участие в эксклюзивных наградах и заданиях.

Отказ от ответственности: Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

