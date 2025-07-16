С официальным запуском протокола стабильной доходности Ethereum Ethena в сети TON экосистема TON DeFi значительно расширилась. Используя USDe (ончейн криптодоллары) и его форму стейкинга tsUSDe, пользС официальным запуском протокола стабильной доходности Ethereum Ethena в сети TON экосистема TON DeFi значительно расширилась. Используя USDe (ончейн криптодоллары) и его форму стейкинга tsUSDe, польз
Руководство TON DeFi: Как получать доход в криптодолларах

16 июля 2025 г.MEXC
0m
С официальным запуском протокола стабильной доходности Ethereum Ethena в сети TON экосистема TON DeFi значительно расширилась. Используя USDe (ончейн криптодоллары) и его форму стейкинга tsUSDe, пользователи могут участвовать в децентрализованных финансах (DeFi) и получать значительную прибыль без риска сильной волатильности. Эта инновация не только снижает барьер для входа новичков, но и предоставляет TON критически важную инфраструктуру для стабильного уровня активов.

В этой статье мы подробно расскажем о том, как использовать TON DeFi с четырех перспектив: выбор кошелька, приобретение активов, процесс стейкинга и стратегии доходности, что поможет пользователям эффективно получить доступ к системе стабильной доходности ончейн.

1. Выберите популярный кошелек, поддерживающий TON


Перед тем, как приступить к работе с TON DeFi, пользователям необходимо выбрать один из основных кошельков, поддерживающих TON, в том числе:

  • TON Space (нативный кошелек Telegram @Wallet): Доступен в разделе «Кошелек» в настройках Telegram или через поиск «@Wallet».
  • MyTonWallet: Доступен для скачивания в виде приложения или через мини-приложение, отправив сообщение «@MyApp» в Telegram.
  • TonHub: Скачайте приложение кошелька TonHub напрямую.
  • TONKeeper: Доступ через приложение TONKeeper, которое можно скачать, или через Telegram, написав @TonKeeper.

Все эти кошельки поддерживают получение USDe и tsUSDe и интегрируют функциональность DeFi стейкинга.

2. Приобретение USDe в сети TON


USDe – это ончейн-актив привязанный к доллару США, выпущенный протоколом Ethena. Пользователи могут приобрести USDe тремя способами:

  • Кроссчейн-бриджинг: Пользователи могут приобрести USDe в основной сети Ethereum, Arbitrum, Solana или Base и перевести его в сеть TON через LayerZero и Stargate.

  • Прямая покупка на TON: Пользователи могут использовать встроенную функцию свопа в кошельках или подключиться к децентрализованным биржам (таким как DeDust и StonFi) для свопа USDT или других активов напрямую на USDe.

  • Вывод через централизованные биржи: После покупки USDe на поддерживаемых платформах, таких как MEXC, пользователи могут выводить средства напрямую в свои кошельки TON, такие как TON Space или TONKeeper.

Примечание: Убедитесь, что у вас есть токены TON, чтобы покрыть сетевые комиссии во время операций.

3. Как получить tsUSDe (застейканные USDe) на TON


tsUSDe – это доходный сертификатный актив, который получают пользователи при стейкинге USDe в протоколе Ethena для участия в механизме стабильной доходности. Процесс получения немного отличается в зависимости от используемого кошелька:

  • TON Space: Пользователи должны перейти в раздел USDe в кошельке, войти в область Ethena Staking и нажать «Stake» или «Start Earning», чтобы конвертировать USDe в tsUSDe.
  • MyTonWallet: Нажав на баланс USDe или кнопку «Earn», пользователи попадают в интерфейс стейкинга, где могут выполнить конвертацию USDe в tsUSDe.
  • TonHub: В разделе «Earnings» нажмите «Start Earning», выберите USDe, затем нажмите «Top Up», чтобы начать стейкинг.
  • TONKeeper: Пользователи TONKeeper должны использовать специальное приложение для стейкинга, предоставленное StonFi. В этом приложении пользователи могут совершать стейкинг своих USDe или покупать USDe напрямую в приложении за USDT и совершать стейкинг, чтобы получить tsUSDe. После стейкинга tsUSDe автоматически появятся в кошельке без дополнительных действий.

4. Три стратегии доходности для участия в TON DeFi


Протокол Ethena в TON предлагает стабильные активы и комплексный путь к доходности через tsUSDe и модули ликвидности. Пользователи могут выбрать одну из следующих трех стратегий в зависимости от предпочтений в отношении риска и простоты использования, чтобы получать доход ончейн:

4.1 Удерживайте tsUSDe, чтобы заработать награды протокола


tsUSDe – это процентный актив, который автоматически начисляет награды протокола:

  • Доходность распределяется каждые 8 часов, текущая базовая годовая ставка составляет примерно 8%.
  • Дополнительные бонусы Toncoin (TON) можно получить за привязку кошелька или взаимодействие с бонусными программами, что повышает годовую доходность до 15–20%.
  • Поддерживаемые платформы включают TON Space, MyTonWallet, TonHub и TONKeeper.


4.2 Стейкинг USDT через кошелек Telegram


  • Используйте функцию @Wallet в Telegram, чтобы внести USDT в поддерживаемые Ethena депозитарии, совершить стейкинг и получать периодическую прибыль
  • Нет необходимости в сложных кроссчейн-свопах или конвертациях, что делает его удобным для новичков и обеспечивает стабильную доходность.


4.3 Обеспечение ликвидности на DEX для заработка комиссий и наград


Пользователи могут создавать пулы USDe или tsUSDe с USDT и предоставлять ликвидность на децентрализованных биржах, таких как StonFi и DeDust, чтобы зарабатывать:

  • Торговые комиссии
  • Стимулы протокола Ethena
  • Стимулы для ликвидности Toncoin (в зависимости от графика активности).

Примечание: При добавлении ликвидности убедитесь, что в вашем кошельке удерживается эквивалентная сумма активов, чтобы минимизировать проскальзывание.

5. Часто задаваемые вопросы


Вопросы
Ответы
Как пользователи могут получить USDe в сети TON?
USDe можно получить путем вывода средств с централизованных бирж, кроссчейн-бриджинга или свопа активов непосредственно в сети TON.
Каков процесс получения tsUSDe?
tsUSDe можно получить исключительно путем стейкинга USDe в поддерживаемых кошельках TON, прямой минтинг tsUSDe недоступен.
Какие методы позволяют получать награды за удержание tsUSDe?
Награды за удержание tsUSDe применяются только к активам, хранящимся в поддерживаемых кошельках, децентрализованные биржи или некастодиальные адреса не участвуют в программе.

6. Новая парадигма стабильной доходности ончейн-активов, привязанных к доллару США


Развертывание Ethena в сети TON знаменует собой важный шаг на пути к массовому внедрению стабильных доходных активов в экосистемах блокчейна. С помощью USDe и tsUSDe пользователи могут участвовать в DeFi и получать доход ончейн без высоких рисков волатильности. Это не только снижает барьер для входа, но и повышает совместимость и практическую ценность активов ончейн.

Благодаря постоянным улучшениям инфраструктуры кошельков TON, технологии кроссчейн-бриджинга и протоколов DeFi, Ethena готова стать ключевым решением для стабильных активов в сети TON. Для пользователей, которые стремятся получить стабильную доходность с помощью ончейн-активов привязанных к доллару США, сейчас самое время присоединиться к TON DeFi.

Отказ от ответственности: Информация, представленная в этом материале, не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским или любым другим связанным услугам, а также не является рекомендацией по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет эту информацию исключительно в справочных целях и не дает инвестиционных советов. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете связанные с этим риски и проявляйте осторожность при инвестировании. MEXC не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

